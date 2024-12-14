MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу питона - недавно говорил про ranger (файловый менеджер), который написан на нём. Попользовался несколько дней, впечатления - задумка прикольная с интересными фишками, но на питоне реально тупит (если в фоне выполняются какие-то сложные задачи). Снёс, хз чего этот питон так народ вставляет. Поставл подобную поделку на сишке.
У каждого инструмента есть свое назначение.
Пользуйтесь mc ...
Доступна версия 5.0.9:
Спасибо, норм.
Непонятное поведение при загрузке котировок:
Если загружать с 2018 г., то цены закачиваются и ошибки нет
История доступна:
Непонятное поведение при загрузке котировок:
Если загружать с 2018 г., то цены закачиваются и ошибки нет
История доступна:
Нашел решение, поставил "макс баров в окне" терминала Unlimited
Для функций MT5CopyRatesXxx () специально добавили примечание на такой случай
Для функций MT5CopyRatesXxx () специально добавили примечание на такой случай
супер, спасибо
В документации написано:
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5, имеют UTC-время.
Ошибка: модуль возвращает данные похоже не в UTC , а в во времени сервера. (MT5CopyRatesRange)
Вообще терминал хранит время в какой таймзоне ? UTC или время сервера или локальное время терминала ?
В документации написано:
Ошибка: модуль возвращает данные похоже не в UTC , а в во времени сервера. (MT5CopyRatesRange)
Вообще терминал хранит время в какой таймзоне ? UTC или время сервера или локальное время терминала ?
Во времени сервера терминала всегда возвращаются, т.е. ничего не нужно корректировать. Справку бы обновить.
Терминал хранит в UTC+2 обычно, по часикам в "обзоре рынка" можно определить
Во времени сервера терминала всегда возвращаются, т.е. ничего не нужно корректировать. Справку бы обновить.
Терминал хранит в UTC+2 обычно, по часикам в "обзоре рынка" можно определить
Это неудобно и неправильно. Даже просто глядя в терминал сложно соотнести время там и где то еще.
Локальное время известно , UTC несложно высчитать (помню смещение) или получить. А вот время сервера приходится искать , сравнивать с чем либо. Вот какое смещение у времени сервера ? ответ - обычно +2, или смотреть. Неудобно. В терминале тоже хотелось бы настройку отображения времени (локальное, UTC, серверное), будет гораздо удобнее.
А если данные с разных терминалов? время угадывать только.
UTC гораздо лучше, надо исправить функции , не справку.
Это неудобно и неправильно. Даже просто глядя в терминал сложно соотнести время там и где то еще.
Локальное время известно , UTC несложно высчитать (помню смещение) или получить. А вот время сервера приходится искать , сравнивать с чем либо. Вот какое смещение у времени сервера ? ответ - обычно +2, или смотреть. Неудобно.
UTC гораздо лучше, надо исправить функции , не справку.
Может для каких-то целей неудобно, мне пока для текущих удобно: что вижу в терминале, то и получаю в пайтоне, не приходится приводить к другому диапазону