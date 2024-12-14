MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 7

папку эту в PATH добавьте тоже, если из cmd запускаете
 
Maxim Dmitrievsky:
папку эту в PATH добавьте тоже, если из cmd запускаете

Я при установке указал ("1")

Add Python 3.7 to PATH

или этого недостаточно?

 
Vladimir Karputov:

Через командную строку python metatrader5-test.py не работает. А вот pip install MetaTrader5 через командную строку сработало.

черное окно cmd появляется? - если нет, то расширение .py не привязано

у меня в Вин10 питоновские скрипты с иконкой Питона, или в IDE выполняю или кликаю и в cmd - командной строке, все будет выполняться


ЗЫ: пути в окружении винды проверьте, да еще фича - если путь только прописали, то нужно cmd перезапустить - тогда пути увидит после повторного запуска

 
Igor Makanu:

черное окно cmd появляется? - если нет, то расширение .py не привязано

у меня в Вин10 питоновские скрипты с иконкой Питона, или в IDE выполняю или кликаю и в cmd - командной строке, все будет выполняться

У меня Windows 10 и запуск делаю через 

pip install matplotlib

 

иконки такие же как у меня?


я вот кликнул скрипт .py и все начало в командной строке работать

Vladimir Karputov:

Я при установке указал ("1")

или этого недостаточно?

нет, это только до интерпретатора, вы же в cmd файл открываете без пути, как она его найдет

и создайте путь до файла, т.е. папка где он  лежит

 
Maxim Dmitrievsky:

нет, это только до интерпретатора, вы же в cmd файл открываете без пути, как она его найдет

и создайте путь до файла, т.е. папка где он  лежит

Прописал путь в PATH. Файл в папке связан с Python (видно по иконке).

Всё равно через меню Выполнить команду python metatrader5-test.py не отрабатывает.

Vladimir Karputov:

Прописал путь в PATH. Файл в папке связан с Python (видно по иконке).

Всё равно через меню Выполнить команду python metatrader5-test.py не отрабатывает.

если под админом сидите то нижнее поле переменных среды "системные переменные" которое, сделать то же самое

 
Igor Makanu:

иконки такие же как у меня?


я вот кликнул скрипт .py и все начало в командной строке работать

Да иконки такие. При клике всё запускается.

 
Maxim Dmitrievsky:

если под админом сидите то нижнее поле переменных среды, сделать то же самое

В общем плюнул. Вычистил изменения из Path.

Буду просто запускать скрипты кликом из папки.

