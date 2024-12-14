MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 7
папку эту в PATH добавьте тоже, если из cmd запускаете
Я при установке указал ("1")
или этого недостаточно?
Через командную строку python metatrader5-test.py не работает. А вот pip install MetaTrader5 через командную строку сработало.
черное окно cmd появляется? - если нет, то расширение .py не привязано
у меня в Вин10 питоновские скрипты с иконкой Питона, или в IDE выполняю или кликаю и в cmd - командной строке, все будет выполняться
ЗЫ: пути в окружении винды проверьте, да еще фича - если путь только прописали, то нужно cmd перезапустить - тогда пути увидит после повторного запуска
У меня Windows 10 и запуск делаю через
иконки такие же как у меня?
я вот кликнул скрипт .py и все начало в командной строке работать
нет, это только до интерпретатора, вы же в cmd файл открываете без пути, как она его найдет
и создайте путь до файла, т.е. папка где он лежит
Прописал путь в PATH. Файл в папке связан с Python (видно по иконке).
Всё равно через меню Выполнить команду python metatrader5-test.py не отрабатывает.
если под админом сидите то нижнее поле переменных среды "системные переменные" которое, сделать то же самое
Да иконки такие. При клике всё запускается.
если под админом сидите то нижнее поле переменных среды, сделать то же самое
В общем плюнул. Вычистил изменения из Path.
Буду просто запускать скрипты кликом из папки.