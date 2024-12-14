MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 67
MetaTrader 5 for Python 5.0.33 released:
copy_rates_from не предоставляет достаточно данных на таймфрейме M1.
Это правильный курс действий?
У вас срабатывает ограничение на кол-во баров в чартах, нужно снять это ограничение в Терминале (Tools->Options->Max bars in chart).
В следующих билдах Терминала мы будем возвращать ошибку (None) при попытке такого запроса.
Awesome! All unit tests passed. pymt5adapter has been upgraded to use MetaTrader5 5.0.33.
Both packages can be upgraded with the following command.
https://pypi.org/project/pymt5adapter/
Note: The calendar module has been permanently removed from pymt5adapter
Python 5.0.33
@Almaz
Не выводит фигуру пакета matplotlib.
Из консоли или IDE python, фигура запускается.
Try this
code
Try this
code
Thank you. mplfinance interesting library.
But I need a subplot
Can this library display such a figure?
Python 5.0.33
@Almaz
Не выводит фигуру пакета matplotlib.
Из консоли или IDE python, фигура запускается.
Я так понимаю это запуск скрипта из под Терминала? Проверили, работает.
1. Посмотрите какие ошибки пишутся во вкладке Experts (внизу Toolbox)
2. Проверьте в MetaEditor что в настройках стоит правильный путь до правильного Python с matplotlib, после изменений настроек в MetaEditor необходимо перезапустить терминал, т.к. терминал подхватывает эти настройки только при старте.
3. Лучше не указывать точный путь до терминала в mt5.initialize() если вы запускаете python скрипты из самого Терминала, они сами найдут правильный, т.е. запустивший их.
Благодарю Алмаз.
Ошибок нет. Во вкладке Experts выводилось:
Пути прописаны верно.
Удалил точный путь в mt5.initialize(), перезапустил терминал и фигура стала выводиться.