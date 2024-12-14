MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере - страница 67

MetaTrader 5 for Python 5.0.33 released:

pip install --upgrade metatrader5
 
Christian:

copy_rates_from не предоставляет достаточно данных на таймфрейме M1.


Это правильный курс действий?

У вас срабатывает ограничение на кол-во баров в чартах, нужно снять это ограничение в Терминале (Tools->Options->Max bars in chart).
В следующих билдах Терминала мы будем возвращать ошибку (None) при попытке такого запроса.

 
Metaquotes :

Awesome! All unit tests passed. pymt5adapter has been upgraded to use MetaTrader5 5.0.33.

Both packages can be upgraded with the following command.  




pip install -U pymt5adapter

https://pypi.org/project/pymt5adapter/


Note: The calendar module has been permanently removed from pymt5adapter

1.BUY order send (): by EURUSD 0.01 lots at 1.0949 

2. order_send failed, retcode = 10016 
   retcode = 10016 
   deal = 0 
   order = 0 
   volume = 0.0 
   price = 0.0 
   bid = 0.0 
   ask = 0.0 
   comment = Invalid stops 
   request_id = 0 
   retcode_external = 0 

   request = TradeRequest (action = 1, magic = 234000, order = 0, symbol = 'EURUSD', volume = 0.01, price = 1.0949, stoplimit = 0.0, sl = 1.0939, tp = 1.0979, 
   deviation = 0, type = 0, type_filling = 0, type_time = 0, expiration = 0, commen 

t = 'EURUSD Buy.', Position = 0, position_by = 0)
Просто не прошла инициализация  stoplimit = 0.0, точнее - прошла, но stoplimit стал неприемлемым. 
 
Pithon завтра с внучкой изучать начнём. 
 

Python 5.0.33

@Almaz
Не выводит фигуру пакета matplotlib.
Из консоли или IDE python, фигура запускается.

2020.05.28 22:47:51.654 mplib (EURUSD,M5)       Figure(640x480)

# -*- coding: utf-8 -*-

import MetaTrader5 as mt5
import matplotlib.pyplot as plt

Win = 11

if not mt5.initialize("C:\Program Files\MetaTrader 5\\terminal64.exe"):
    print("mt5.initialize() failed, error code = ", mt5.last_error())
    quit()   
    
rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M5, 1, Win)   
close = rates['close']       
    
mt5.shutdown()    


fig = plt.figure()

ax1 = fig.add_subplot(3, 1, 1)
ax2 = fig.add_subplot(3, 1, 2)
ax3 = fig.add_subplot(3, 1, 3)

ax1.plot(close, color=(0.60, 0.60, 0.60), linestyle='dashed', linewidth = 1)
ax2.plot(close, color=(0.60, 0.60, 0.60), linestyle='dashed', linewidth = 1)
ax3.plot(close, color=(0.60, 0.60, 0.60), linestyle='dashed', linewidth = 1)

plt.show()
 
Roman:

Does not display the matplotlib package figure.
From the console or python IDE, the figure starts.

Try this

pip install -U pymt5adapter pandas mplfinance

code

import mplfinance as mpf
import pandas as pd
import pymt5adapter as mta


def main():
    rates = mta.copy_rates_from_pos("EURUSD", mta.TIMEFRAME.H1, start_pos=0, count=50)
    df = pd.DataFrame(rates).rename(columns={'tick_volume': 'volume'})
    df.columns = (s.title() for s in df.columns)
    df['Time'] = pd.to_datetime(df['Time'], unit='s')
    df = df.set_index('Time')
    print(df)
    mpf.plot(df, type='candle', mav=(7, 15), volume=True)


if __name__ == '__main__':
    with mta.connected():
        main()


 
nicholi shen:

Try this

code

Thank you. mplfinance interesting library.
But I need a subplot

Can this library display such a figure?

 
Roman:

@Almaz
Не выводит фигуру пакета matplotlib.
Из консоли или IDE python, фигура запускается.

Я так понимаю это запуск скрипта из под Терминала? Проверили, работает.

1. Посмотрите какие ошибки пишутся во вкладке Experts (внизу Toolbox)

2. Проверьте в MetaEditor что в настройках стоит правильный путь до правильного Python с matplotlib, после изменений настроек в MetaEditor необходимо перезапустить терминал, т.к. терминал подхватывает эти настройки только при старте.

MetaEditor Compiler Options

3. Лучше не указывать точный путь до терминала в mt5.initialize() если вы запускаете python скрипты из самого Терминала, они сами найдут правильный, т.е. запустивший их.

 
Almaz:

Я так понимаю это запуск скрипта из под Терминала? Проверили, работает.

1. Посмотрите какие ошибки пишутся во вкладке Experts (внизу Toolbox)

2. Проверьте в MetaEditor что в настройках стоит правильный путь до правильного Python с matplotlib, после изменений настроек в MetaEditor необходимо перезапустить терминал, т.к. терминал подхватывает эти настройки только при старте.

3. Лучше не указывать точный путь до терминала в mt5.initialize() если вы запускаете python скрипты из самого Терминала, они сами найдут правильный, т.е. запустивший их.

Благодарю Алмаз.
Ошибок нет. Во вкладке Experts выводилось:

2020.05.28 22:47:51.654 mplib (EURUSD,M5)       Figure(640x480)

Пути прописаны верно.
Удалил точный путь в mt5.initialize(), перезапустил терминал и фигура стала выводиться. 

