Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных.
Скажите, а чем Вам не нравится период, когда советник начинает сливать?..
Ведь, развернув сделки в обратную сторону, Вы поимеете почти такой же профит, какой "слив" будет генерировать Система...
Скажите, а чем Вам не нравится период, когда советник начинает сливать?..
Ведь, развернув сделки в обратную сторону, Вы поимеете почти такой же профит, какой "слив" будет генерировать Система...
Скажите, а чем Вам не нравится период, когда советник начинает сливать?..
Ведь, развернув сделки в обратную сторону, Вы поимеете почти такой же профит, какой "слив" будет генерировать Система...
Знал я одного спортсмена-бегуна. Он всегда приходил к финишу последним.
А потом он подумал - если я всегда позади всех, то если развернуться и бежать спиной вперёд, то я буду впереди всех.
Попробовал - да, получилось!!!
Так он стал Чемпионом. Умница!
Давно уже убедился, что нет систем, зарабатывающих всегда.
Читая такие заявления, всегда хочется спросить: " А Вы, наверное, Господь БОГ?..."
Даже самый далекий человек от трейдинга, путем простых рассуждений, скажет, что знать обо всем - не возможно в принципе, и всегда найдутся КУЛИБИНЫ, которые СМОГУТ создать прибыльную стратегию! Это закон развития сложных систем...
Что скажете ? Интересно такое предложение форуму ?
Предложение выглядит недосказанным, по опыту во сколько обойдется оптимизация по Вашему алгоритму в "Клауде".
Или по другому, сколько времени займет оптимизация если выделить под неё 4 средних процессора?
Читая такие заявления, всегда хочется спросить: " А Вы, наверное, Господь БОГ?..."
Даже самый далекий человек от трейдинга, путем простых рассуждений, скажет, что знать обо всем - не возможно в принципе, и всегда найдутся КУЛИБИНЫ, которые СМОГУТ создать прибыльную стратегию! Это закон развития сложных систем...
Создать прибыльный алгоритм с нуля, практически то-же самое, что создать тонкий ЖК телевизор с нуля, не имея знаний как он должен работать и в основных областях, в радиотехнике, схемотехнике, обработки сигналов, цифровой технике, ну и тд. А в случае с трейдингом, эти знания еще и взять неоткуда, ведь про прибыльные алгоритмы никто не пишет и не обучает.
Поэтому люди пробуют, у них не получается, а потом говорят ,что такое невозможно)). Раз у них не получилось, значит невозможно.
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Сказано - сделано. Занялся я "строганием ТС", и настрогал их уже более 200. Однако, когда систем слишком много - "аутсайдеры" начинают останавливаться слишком часто, и на их постоянную переоптимизацию требуется много времени.
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Что скажете ? Интересно такое предложение форуму ?
Сразу видно что у вас нет практического опыта.
Во первых возникает вопрос: откуда вам столько "TC", из мусорного ящика ?
Вы не представляете сколько надо тратить время и средства, для оптимизации в клоуде MQL5, чтобы разработать только одного прибыльного эксперта.
Сразу видно что у вас нет практического опыта.
Во первых возникает вопрос: откуда вам столько "TC", из мусорного ящика ?
Вы не представляете сколько надо тратить время и средства, для оптимизации в клоуде MQL5, чтобы разработать только одного прибыльного эксперта.
у меня на последнего робота уже 7 месяцев ушло, это только на разработку алгоритма, до программирования еще не дошло даже. Поэтому 200 это конечно большое число.
у меня на последнего робота уже 7 месяцев ушло, это только на разработку алгоритма, до программирования еще не дошло даже. Поэтому 200 это конечно большое число.
Не только время. Хорошая ТС после выбора оптимального режима, не должна часто требовать пере-оптимизацию.
Если даже делать пере-оптимизацию раз в неделю, в автоматическом режиме , то это никак не поможет его прибыльно работать.
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Всех приветствую.
Давно уже убедился, что нет систем, зарабатывающих всегда. У любой ТС есть период заработка и период убытка, причем, последний - дольше.
А поэтому неразумно тратить время на поиски "лучшей ТС". Гораздо разумнее взять кучу разных ТС, основанных на различных принципах, охватывающих как можно большее число вариантов поведения рынка. В этом случае - всегда какие-то ТС будут работать, и время и силы будет разумнее тратить на то, чтобы выбирать лучших, и переоптимизировать худших. Каждая система имеет "предельно допустимые параметры", при превышении которых она останавливается и требует переоптимизации.
Сказано - сделано. Занялся я "строганием ТС", и настрогал их уже более 200. Однако, когда систем слишком много - "аутсайдеры" начинают останавливаться слишком часто, и на их постоянную переоптимизацию требуется много времени. Перестать их переоптимизировать нельзя - поскольку именно аутсайдеры показывают, какие ТС в данный момент НЕ работают на символе.
Получается этакая "футбольная лига". "Фаворитов" - используем, за "среднячками" - наблюдаем, "аутсайдеров" - выгоняем из лиги на "тренировки".
Если кто-то заинтересовался - у меня есть предложение. Помогите оптимизировать ТС - и получите "доступ к фаворитам". Скажем так - я даю эксперта, вы его оптимизируете (срок оптимизации год, 5 месяцев - бектест, 7 месяцев - форвард, OHLC на М1, по 5-8 параметрам, в зависимости от ТС), после оптимизации - выбираете из "фаворитов" желаемого (я предоставлю графики профита, а если кому-то надо - инвесторский пароль на демо-счет со всеми этими ТС), указываете аккаунт, на котором хотите запускать ТС, и на 3 месяца получаете исполняемый модуль эксперта.
Что скажете ? Интересно такое предложение форуму ?