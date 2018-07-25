Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 19

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У меня нет периода - на скрине то, что есть и указан файл советника, в подтверждение, что это то, что скачено сегодня


 

А сет-файл закачал новый ?:

У тебя там есть поля незадействованные !  Целых четыре ! А по ним надо оптимизировать !

Ты ж загрузи из нового сет-файла ! Я ж написал, это очень важно. Ты ж поля-то теряешь... Фактически, главное - характерную частоту рынка, период EMA - мы и не рассматриваем. Плюс - входной сигнал только по прямому "ударному бару" смотрим, а надо по разным сигналам поглядеть... 

И не пойму, почему ты скайп-то не хочешь открыть ? Будет-то куда оперативнее...
 
George Merts:

А сет-файл закачал новый ?:

У тебя там есть поля незадействованные !  Целых четыре ! А по ним надо оптимизировать !

Ты ж загрузи из нового сет-файла !

И не пойму, почему ты скайп-то не хочешь открыть ? Будет-то куда оперативнее...

Сет загружен новый - может не тот в архиве?

 

Сейчас перепроверю...

Куда бы проще все это было по скайпу... не пойму, что за проблемы, Алекс...

 
; saved on 2018.03.24 20:41:59
; this file contains input parameters for testing/optimizing ChnFlatDTS expert advisor
; to use it in the strategy tester, click Load in the context menu of the Inputs tab
;
wpIWorkPeriod_10=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_20=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_30=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_40=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_50=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_60=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_70=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_80=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_11=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_21=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_31=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_41=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_51=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_61=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_71=15||1||0||20||Y
wpIWorkPeriod_81=15||1||0||20||Y
ipsIChannelPeriod=24||3||0||24||Y
lvcITPType=4||1||0||4||N
lvcISLType=4||1||0||4||N
dITPvsDATR=1||0.05||0.05||3||Y
dISLvsDATR=1||0.05||0.05||3||Y
trsITPvsSL4Flat=8||1||0||10||Y
trsITPvsSL4Trend=8||6||0||15||Y
dIUnlossTriggerVsDATR=0||0||0.05||1||Y
dIUnlossDistanceVsDATR=0||0||0.01||0.3||Y
dIProtectTPvsDATR=0||0||0.1||10||N
dIProtectSLvsDATR=0||0||0.1||10||N
 

Хм... У тебя другой сет-файл...

Сейчас перезалью.
 

Перезалил.

Хоть убей, не пойму, почему ты не хочешь через скайп связаться.

EALeague
EALeague
  • yadi.sk
View and download from Yandex.Disk
 
После загрузки сет-файла - должны быть галочки на всех переменных.
 
George Merts:
Перезалил

Теперь всё выделилось для оптимизации - запустил ещё раз.

 
Aleksey Vyazmikin:

Теперь всё выделилось для оптимизации - запустил ещё раз.

Ну, нормально.

Так ты мне расскажи, почему по скайпу нельзя ?

Ну или Аську хотя бы взять ! Помнишь такую штуку ?

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