Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 19
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У меня нет периода - на скрине то, что есть и указан файл советника, в подтверждение, что это то, что скачено сегодня
А сет-файл закачал новый ?:
У тебя там есть поля незадействованные ! Целых четыре ! А по ним надо оптимизировать !
Ты ж загрузи из нового сет-файла ! Я ж написал, это очень важно. Ты ж поля-то теряешь... Фактически, главное - характерную частоту рынка, период EMA - мы и не рассматриваем. Плюс - входной сигнал только по прямому "ударному бару" смотрим, а надо по разным сигналам поглядеть...И не пойму, почему ты скайп-то не хочешь открыть ? Будет-то куда оперативнее...
А сет-файл закачал новый ?:
У тебя там есть поля незадействованные ! Целых четыре ! А по ним надо оптимизировать !
Ты ж загрузи из нового сет-файла !И не пойму, почему ты скайп-то не хочешь открыть ? Будет-то куда оперативнее...
Сет загружен новый - может не тот в архиве?
Сейчас перепроверю...
Куда бы проще все это было по скайпу... не пойму, что за проблемы, Алекс...
Хм... У тебя другой сет-файл...Сейчас перезалью.
Перезалил.
Хоть убей, не пойму, почему ты не хочешь через скайп связаться.
Перезалил
Теперь всё выделилось для оптимизации - запустил ещё раз.
Теперь всё выделилось для оптимизации - запустил ещё раз.
Ну, нормально.
Так ты мне расскажи, почему по скайпу нельзя ?
Ну или Аську хотя бы взять ! Помнишь такую штуку ?