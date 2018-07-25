Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про неясно как работает, да это я про детали ТС, мне вот тяжело доверять ТС, если я не знаю, как она работает детально, и дело даже не в коде - по нему сходу так же не понять, что к чему. В общем, просто интересны новые подходы по виденью рынка, а тут, я так понял, их нет, может конечно их и удастся разглядеть, но не сейчас.
Не, я как раз наоборот, предлагаю брать не "новые подходы к видению", а брать "сумму старых подходов". Все ТС строим на самых простых принципах, и стараемся уменьшить их настроечные параметры. Главная цель - перенести внимание с вопроса "что бы придумать для хорошей работы ТС" на вопрос "как выбрать ТС из хорошо работающих сейчас, чтобы и в будущем она некоторое время хорошо работала",
Про объяснения новичкам - снимите видео, где покажите, как стать участником проекта, что настроить и куда пристроить.
Вот еще один спорный вопрос.
Видимо, ты прав. (давай на "ты", мы ж заочно неплохо знакомы по форуму !)
Лично для меня просмотр видео - это крайне неэффективное изучение материала. Меня крайне раздражает нынешняя мода на все эти "видеоинструкции". Всегда стараюсь найти текстовое описание того же самого. Видео - может использоваться как небольшая иллюстрация, но никак не в качестве основы. Наиболее комфортный для меня материал - это текст с картинками.
Но, нынешнее "поколение Пепси", похоже, и правда, лучше воспринимает длинное видео, а не короткий текст. Так что, скорее всего, придется заняться записью.
Без айпи сервера я не могу выбрать указанный сервер, у меня его просто нет в списки, а по названию ничего не будет найдено, вот такое сообщение в логе
"
2018.03.17 16:50:43.675 Network '9968945': no connection to Alpari-ECN-Demo
Ээээ... И где этот самый айпи взять ? У меня в списке серверов вот только так:
Насчет сигналов - не вполне понятно. Вот, смотри - сейчас имеется ряд фаворитов. Открывать на каждый из них сигнал ? В любой момент любой фаворит может показать "контрольный косяк", и вылетит из "Лиги". А сигнал закрывать ?
Есть несколько лучших ТС, которые работают у меня на пре-реале - вот, можно будет поставить этот счет в качестве сигнала. Но опять же - сперва надо отработать методику выбора наиболее устойчивых ТС. А у меня пока все время уходит на доработки и переоптимизацию.
Сигнал под MT4, где все эти ТС работают на одном счете. Там же нет мартина(любого иного усреднения) в ТС?
Не, я как раз наоборот, предлагаю брать не "новые подходы к видению", а брать "сумму старых подходов". Все ТС строим на самых простых принципах, и стараемся уменьшить их настроечные параметры. Главная цель - перенести внимание с вопроса "что бы придумать для хорошей работы ТС" на вопрос "как выбрать ТС из хорошо работающих сейчас, чтобы и в будущем она некоторое время хорошо работала",
Да я понял, что предлагается, просто я про себя - ищу новые идеи... хотя не закончил до конца работу со старами, но всё как то за годы приелось...
Вот еще один спорный вопрос.
Видимо, ты прав. (давай на "ты", мы ж заочно неплохо знакомы по форуму !)
Лично для меня просмотр видео - это крайне неэффективное изучение материала. Меня крайне раздражает нынешняя мода на все эти "видеоинструкции". Всегда стараюсь найти текстовое описание того же самого. Видео - может использоваться как небольшая иллюстрация, но никак не в качестве основы. Наиболее комфортный для меня материал - это текст с картинками.
Но, нынешнее "поколение Пепси", похоже, и правда, лучше воспринимает длинное видео, а не короткий текст. Так что, скорее всего, придется заняться записью.
Давай на "ты", просто уже привык на "вы" со всеми.
Видео с формулами не эффективно смотреть, а вот информацию, которую не нужно глубоко анализировать или которая перегружена словами (к примеру работа с интерфейсом), вполне хорошо идет по видео, и потом, надо подстраиваться под публику, если ждем от неё помощи...
Ээээ... И где этот самый айпи взять ? У меня в списке серверов вот только так:
Видимо тут https://alpari.com/ru/faq/trading_platforms/server_ip_addresses/
Сигнал под MT4, где все эти ТС работают на одном счете. Там же нет мартина(любого иного усреднения) в ТС?
Нет. Все - точно в пределах тех самых 16ТС, указанных ранее.
Повторю - идея в том, что ТС должна быть как можно проще, "дубовая". А все эти мартины, усреднения - это все "улучшайзеры", которые, на деле - ничего не улучшают.
Хочешь "псевдомартина" - вон, бери любую RTS-систему с "обратным трейлингом". Я уже говорил, Ее суть - после открытия ставим ТП, а СЛ - не ставим. И с каждым баром - ТП приближаем ТП к цене - и до закрытия. На сильном флете - это бомба. Не хуже того же мартина. График баланса - плавная возрастающая прямая (при реинвестировании - кривая). В общем, также, как и мартин - не система - мечта.
Печально становится, когда мы не угадали с направлением, а тут еще и тренд накатил. В "чистом" обратном трейлинге - мы по-прежнему просто приближаем ТП к цене за оговоренное число шагов. Но при неугаданном тренде потери могут составить десятки, а то и сотни профитов. Поэтому, в моих RTS-системах, все же СЛ выставляется. Я прогоняю систему на годовом периоде, и гляжу, какой минимальный СЛ надо поставить, чтобы он ни разу не был задет. Как правило, выходит от трех до пяти дневных диапазонов. В итоге такие системы берут очень много и часто по 1-5% от дневного диапазона, а потом - разом сливают сразу три дневных диапазона. График Эквити - жутко напоминает "мартиновский". Хотя, все это работает с постоянным лотом.
Ну а насчет "открытия сигнала"... Открыть сигнал, на котором стоят ВСЕ ТС Лиги - смысла совершенно нет, большая часть этих ТС "болтается около нуля", ежедневно останавливаются одна-две, и лишь два-три десятка более-менее зарабатывают. Сейчас я как раз в процессе выработки "технологии отбора наиболее устойчивых". Вот, когда я увижу, что отбираемые ТС - достаточно стабильны - вот, тогда и открою.
Повторю свои постулаты, на основе которых я пришел к идее "Лиги торговых систем" (на самом деле, конечно, не сам, с подсказкой разных трейдеров в интернете).
1. У любой системы есть периоды заработка, и периоды убытка. Причем, периоды убытка - дольше.
2. "Баланс времени" убытка и прибыли у системы не зависит от ее сложности.
"Постулаты" ошибочны... Но это и так понятно - если отсутствует строгая система в стратегии, а присутствует только перебор вариантов ( " метод тыка" ), то ни о какой стабильности речи быть не может.
По второму пункту тоже самое - отсутствие хорошей идеи в стратегии как раз и приведет к большим убыткам... Помочь суммированием стратегий избавиться от этого не получится. Как говорят в народе: " из дерьма конфетку не сделаешь ". Но опыт - вещь полезная и пробовать нужно, так как отрицательный результат то же полезен...
... Как говорят в народе: " из дерьма конфетку не сделаешь ". Но опыт - вещь полезная и пробовать нужно, так как отрицательный результат то же полезен...
сенкую. улыбнуло... :-)