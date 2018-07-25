Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 17
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Оптимизировал ещё 6 следующих советников, на той же валюте.
Я тебе должен 16 регкодов.
Только сейчас надо будет обновить советников для оптимизации.
Очередная доработка. Чтобы по XML-файлу сразу было видно, что за эксперт был оптимизирован.
Так будет меньше путаницы.
Выложу обновленные эксперты, и затем - выложу очередные результаты по фаворитам.
Синий - в работе
Синий - в работе
Погоди. EMAшная оптимизация нуждается в доработке. В XML-файлах нет информации по периоду EMA.
Я сегодня доделаю эксперты, выложу новую версию. Надо будет обновить.
Скрипт берет данные по ТС, которые необходимо переоптимизировать плюс добавляет ТС, которых еще нет.
Сам гляди - на символ получается 16 экспертов. Сейчас система "знакома" с 25 символами.
Соответственно, скрипт пробегается по существующим экспертам, и смотрит, существуют ли они, и если существуют - то как торгуют, не остановились ли.
Дальше - выдается экселевская таблица с названиями ТС, которых еще не существует, и которые требуют переоптимизации.
А что значит "остановились", как определяется факт остановки, по какому параметру\критерию? Или как раз смотрит на количество закрытия по стопам подряд?
На выходных поставил семь ТС на реал.
Думал, они пойдут "кто в лес, кто по дрова", и, хорошо, если не пойдут в просад.
Но только одна ТС показала убыток, сгенерировав три СЛа (допустимо до 11 СЛ подряд).
Остальные все пошли в рост, да так дружно, что я испугался даже. Не к добру это.Алексей - тебе личное сообщение с инвест-паролем, можешь поглядеть на это безобразие.
Для привлечения интереса к проекту можно сделать сигнал по данному обстоятельству, а пока не зарегили, то выкладывать стейтменты.
Сообщение получил, но пока не смотрел - своего безобразия хватает, времени не хватает на всё, особенно программирование (что вообще для меня дело не простое).
Погоди. EMAшная оптимизация нуждается в доработке. В XML-файлах нет информации по периоду EMA.
Я сегодня доделаю эксперты, выложу новую версию. Надо будет обновить.
Понятно - я уже наступал на подобные грабли, поэтому сразу предложил писать нужную инфу в файл на автомате.
полагаю что вряд некому будет интересно
В принципе mql5 не такой коммерческой вариант Кроме того дубовые советники в скомпилированном коде
полагаю что вряд некому будет интересно
Думаешь ?
Кто может написать и скомпилировать сам - тому достаточно поглядеть на названия, и сделать такой же - без всякого моего компилирования. Я ж не делаю секрета из принципов работы, а ТС у меня простейшие. Там есть некоторые незаметные, но важные моменты (вот, та же оценка качества - между прочим, за этот код я заплатил, и не жалею, он очень адекватно оценивает ТС), но в целом - при желании его вполне можно и повторить.
Но, я приглашаю к сотрудничеству как раз тех, кто не очень силен в советникописании. И им, я думаю, будет вполне себе интересно.
А что значит "остановились", как определяется факт остановки, по какому параметру\критерию? Или как раз смотрит на количество закрытия по стопам подряд?
Критерия три.
1. Очередь СЛ превысила максимальную очередь, показанную на тестовом периоде.
2. Ценовой просад превысли максимальный ценовой просад, показанный на тестовом периоде.
3. Количество сделок после последнего максимума баланса превысило максимальное, показанное на тестовом периоде.
Любой из критерий превышается - ТС останавливается, кидает сообщение.
Критерия три.
1. Очередь СЛ превысила максимальную очередь, показанную на тестовом периоде.
2. Ценовой просад превысли максимальный ценовой просад, показанный на тестовом периоде.
3. Количество сделок после последнего максимума баланса превысило максимальное, показанное на тестовом периоде.
Любой из критерий превышается - ТС останавливается, кидает сообщение.
Т.е. советник не проверяется, а проверяется история - результат его работы, ясно.