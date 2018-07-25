Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 52
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Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Все следят за сигналами, думаю постить эксель уже нет особой необходимости, мало ли что-ты там понаписал :)
А так, я не понял зачем такие большие лоты поставил на демку с сигналом?
Все следят за сигналами, думаю постить эксель уже нет особой необходимости, мало ли что-ты там понаписал :)
А так, я не понял зачем такие большие лоты поставил на демку с сигналом?
5% риска на демо и 1% риска на реале. На реале депозит мелкий, и там пока риск завышен из-за минимальных лотов.
А насчет отчетов - ты ж отличай "турнирную таблицу футбольной лиги" от "послужного списка лучшего футболиста".
Закончу апгрейд системы - выложу очередные ТС на оптимизацию (их довольно много). В этой долбанной Вин10 - не работают некоторые старые железяки, да и программы - тоже не все...
Текущая ситуация по фаворитам Лиги Торговых Систем (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Текущая ситуация по фаворитам Лиги Торговых Систем (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Жорж, напомни плз, какой начальный депозит у этих 20 стратегий?
Жорж, напомни плз, какой начальный депозит у этих 20 стратегий?
Да у них же нет начального депозита-то !
Все 360 ТС, запущенные сейчас - работают на одном и том же демо-счету. Могу дать инвест-пароль. Понятное дело, поскольку правило 20/80 работает, большая часть ТС - успешно сливает, и я периодически добавляю на депозит деньги.
У каждой ТС - есть "предельно допустимые параметры" (очередь СЛ, просад, ожидание максимума), как только один из них будет превышен - ТС тут же "вылетает" из Лиги на "тренировки", переоптимизируется, и вновь возвращается в Лигу.
У меня есть скрипт, который собирает сделки выбранной ТС, и пишет их в CSV-файл. Этот файл - открывается Excel'ем, и строится график баланса отдельной ТС. Графики лучших ТС - я и привожу.
Как я тебе и говорил - наиболее сложный для меня вопрос - это вопрос выбора ТС среди тех, что уже некоторое время торгуют на демо, и показывают неплохие результаты. Пока он решается интуитивно. Месяц назад я сделал очень неудачный выбор, и две ТС - сразу после установки на реал - показали "контрольный выстрел", были сняты с торгов. Сейчас - потихоньку выбираюсь из просада.
Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами):
Лучшие 20 по качеству:
Графики лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Графики лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами):
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами):
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-Диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.