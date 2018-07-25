Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 36

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Итак, ТС на переоптимизацию на данный момент:

CADJPY  ChnTrendDTS

CADJPY  ChnTrendSAR

CADJPY  ChnTrendSP

CADJPY  ChnFlatSP

CADJPY  ChnFlatSAR

CADJPY  ChnFlatRTS

CADJPY  ChnTrendRTS

CADJPY  ChnFlatDTS


Ставлю у себя CADJPY  ChnTrendDTS

Период тестирования 23.04.17 - 23.04.18, форвард, начиная с 23.09.17

 

Текущая ситуация по Лиге (все ТС торгуют на демо, без ММ, минимальным лотом).


Фавориты по качеству:

Чарт:

Фавориты по балансу:

Чарт:

Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.

По умолчанию Лига работает по одной ТС,  (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.

Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).

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Очередные ТС на переоптимизацию:

CADJPY  ChnFlatSAR

CADJPY  ChnFlatRTS

CADJPY  ChnTrendRTS

CADJPY  ChnFlatDTS


Ставлю у себя CADJPY  ChnFlatSAR

Период тестирования 23.04.17 - 23.04.18, форвард, начиная с 23.09.17

 

А можно вам двух совят подкинуть? Пусть работают.

ОК. Всё понял, кросс-платформенные только принимаете. Не тот случай к сожалению))

 
geratdc_:
А можно вам двух совят подкинуть? Пусть работают.

Лига - это специальным образом структурированная библиотека, в которой многие вещи объединены, и, таким образом, при написании кода необходимо соблюдать ряд внутренних протоколов. Никакие "внешние" советники эти протоколы не поддерживают.

Если они такие прекрасные - то, конечно, можно переписать их с учетом требований. Но, подозреваю, что были бы они хороши - вы бы их так просто не предлагали.

 

Итак, все 16ТС на символе  CADJPY - полностью запущены в Лиге.

Следующий символ: CHFJPY.

8 ТС уже работают. Остались для переоптимизации:

CHFJPY ChnTrendDTS

CHFJPY ChnTrendSAR

CHFJPY ChnTrendSP

CHFJPY ChnFlatSP

CHFJPY ChnFlatSAR

CHFJPY ChnFlatRTS

CHFJPY ChnTrendRTS

CHFJPY ChnFlatDTS


Запускаем на переоптимизацию CHFJPY ChnTrendDTS.

Период тестирования 24.04.17 - 24.04.18, форвард, начиная с 24.09.17

 

Так. За вчера 10 ТС потребовали переоптимизации. Так что новые придется пока отложить.

Часть ТС уже переоптимизировал.

Осталось переоптимизировать:

Символ Система Причина
1 NZDUSD EMAFlatRTS Big DD
2 AUDJPY EMATrendSAR Many SL
3 GBPCAD ChnTrendDTS Many SL
4 USDJPY EMAFlatSP Big DD
5 EURCAD EMATrendRTS Long Max Wait


Оптимизируем EURCAD EMATrendRTS

Период 25.04.17 - 25.04.18, форвард с 25.09.17

 

Текущие ТС на переоптимизацию:

Символ Система Причина
1 EURGBP EMATrendSP Many SL
2 NZDUSD EMAFlatRTS Big DD


Ставлю на переработку NZDUSD EMAFlatRTS

Период 26.04.17-26.04.18, форвард с 26.09.17

 
Запустил 
1EURGBPEMATrendSPMany SL

Но, так-как у меня этой пары нет, то долго и муторно закачивается история и раздаётся агентам...

 
Тут прочёл про интересный показатель для оценки ТС - время, которое требуется для выхода ТС из просадки. Я так понял, что берётся все время оптимизации, и оно составляет 100%, находится максимальная просадка и считается время от впадины до равнины (места откуда была начата просадка), полученное время делится на общее время и умножаем на 100 и получаем процент времени, который необходим для выхода из просадки. Ну и дальше, думаю, можно определить сколько всего таких просадок можно уместить за год (период тестирования), разделив 100 на полученный процент - чем больше, тем лучше. Получается такой дополнительный показатель к СКО баланса, качественный показатель.
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