Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 36
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Итак, ТС на переоптимизацию на данный момент:
CADJPY ChnTrendDTS
CADJPY ChnTrendSAR
CADJPY ChnTrendSP
CADJPY ChnFlatSP
CADJPY ChnFlatSAR
CADJPY ChnFlatRTS
CADJPY ChnTrendRTS
CADJPY ChnFlatDTS
Ставлю у себя CADJPY ChnTrendDTS
Период тестирования 23.04.17 - 23.04.18, форвард, начиная с 23.09.17
Текущая ситуация по Лиге (все ТС торгуют на демо, без ММ, минимальным лотом).
Фавориты по качеству:
Чарт:
Фавориты по балансу:
Чарт:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Очередные ТС на переоптимизацию:
CADJPY ChnFlatSAR
CADJPY ChnFlatRTS
CADJPY ChnTrendRTS
CADJPY ChnFlatDTS
Ставлю у себя CADJPY ChnFlatSAR
Период тестирования 23.04.17 - 23.04.18, форвард, начиная с 23.09.17
А можно вам двух совят подкинуть? Пусть работают.
ОК. Всё понял, кросс-платформенные только принимаете. Не тот случай к сожалению))
А можно вам двух совят подкинуть? Пусть работают.
Лига - это специальным образом структурированная библиотека, в которой многие вещи объединены, и, таким образом, при написании кода необходимо соблюдать ряд внутренних протоколов. Никакие "внешние" советники эти протоколы не поддерживают.
Если они такие прекрасные - то, конечно, можно переписать их с учетом требований. Но, подозреваю, что были бы они хороши - вы бы их так просто не предлагали.
Итак, все 16ТС на символе CADJPY - полностью запущены в Лиге.
Следующий символ: CHFJPY.
8 ТС уже работают. Остались для переоптимизации:
CHFJPY ChnTrendDTS
CHFJPY ChnTrendSAR
CHFJPY ChnTrendSP
CHFJPY ChnFlatSP
CHFJPY ChnFlatSAR
CHFJPY ChnFlatRTS
CHFJPY ChnTrendRTS
CHFJPY ChnFlatDTS
Запускаем на переоптимизацию CHFJPY ChnTrendDTS.
Период тестирования 24.04.17 - 24.04.18, форвард, начиная с 24.09.17
Так. За вчера 10 ТС потребовали переоптимизации. Так что новые придется пока отложить.
Часть ТС уже переоптимизировал.
Осталось переоптимизировать:
Оптимизируем EURCAD EMATrendRTS
Период 25.04.17 - 25.04.18, форвард с 25.09.17
Текущие ТС на переоптимизацию:
Ставлю на переработку NZDUSD EMAFlatRTS
Период 26.04.17-26.04.18, форвард с 26.09.17
Но, так-как у меня этой пары нет, то долго и муторно закачивается история и раздаётся агентам...