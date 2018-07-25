Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 20

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George Merts:

Ну, нормально.

Так ты мне расскажи, почему по скайпу нельзя ?

Ну или Аську хотя бы взять ! Помнишь такую штуку ?

Скайп только для родственников и близких людей.

Аськи нет тысячу лет.

Чат наладят и будет норм.

 
Aleksey Vyazmikin:

Скайп только для родственников и близких людей.

Аськи нет тысячу лет.

Чат наладят и будет норм.

Ладно, конспиратор, как знаешь...

У меня - чат работает. 

Просто, видишь, сколько мороки над простейшими проблемами...

Ладно, подустал сегодня, пойду спать...

 
George Merts:

Ладно, конспиратор, как знаешь...

У меня - чат работает. 

Просто, видишь, сколько мороки над простейшими проблемами...

Ладно, подустал сегодня, пойду спать...

Чат у меня работает, но не приходят уведомления.

 
Вторая попытка.
Файлы:
GBPUSD_EMAFlatDTS.zip  126 kb
 
 
EMAFlatRTS
Файлы:
EURAUD_EMAFlatRTS.zip  147 kb
 

О, Алексей, теперь все правильно.

Анализатор проглотил файлы, не подавился, выдал свое мнение по поводу лучшей комбинации параметров.

Обработаю, загоню, засчитаю в твой счет еще два регкода (будет 18, если я не ошибаюсь ?)

P.S. Да, сейчас - все отлично, ошибки исправлены. На твоем счету 18 регкодов.

 

Текущая ситуация по "фаворитам".

Лучшие по профиту (все ТС работают без ММ, минимальным лотом, профит - чистый результат торговли в долларах):

Чарт лучших по профиту:

Лучшие по профиту

Лучшие по интегральному качеству торговли:

Лучшие по качеству

Чарт лучших по качеству торговли:

Лучшие по качеству


Напоминаю, любая ТС-фаворит  доступна в тестере стратегий в эксперте на Яндекс-диске.

В архив также вложен общий список всех ТС, включенных в Лигу.

Для работы на демо или реале - требуется регкод, который выдается за оптимизацию одной из ТС системы. В ближайшее время в архив будет выложена подробная иллюстрированная инструкция по оптимизации.

 

Список "аутсайдеров", нуждающихся в переоптимизации:


 
EURUSD
Файлы:
EURUSD_ChnFlatDTS.zip  111 kb
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