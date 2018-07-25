Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 20
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Ну, нормально.
Так ты мне расскажи, почему по скайпу нельзя ?
Ну или Аську хотя бы взять ! Помнишь такую штуку ?
Скайп только для родственников и близких людей.
Аськи нет тысячу лет.
Чат наладят и будет норм.
Скайп только для родственников и близких людей.
Аськи нет тысячу лет.
Чат наладят и будет норм.
Ладно, конспиратор, как знаешь...
У меня - чат работает.
Просто, видишь, сколько мороки над простейшими проблемами...
Ладно, подустал сегодня, пойду спать...
Ладно, конспиратор, как знаешь...
У меня - чат работает.
Просто, видишь, сколько мороки над простейшими проблемами...
Ладно, подустал сегодня, пойду спать...
Чат у меня работает, но не приходят уведомления.
О, Алексей, теперь все правильно.
Анализатор проглотил файлы, не подавился, выдал свое мнение по поводу лучшей комбинации параметров.
Обработаю, загоню, засчитаю в твой счет еще два регкода (будет 18, если я не ошибаюсь ?)
P.S. Да, сейчас - все отлично, ошибки исправлены. На твоем счету 18 регкодов.
Текущая ситуация по "фаворитам".
Лучшие по профиту (все ТС работают без ММ, минимальным лотом, профит - чистый результат торговли в долларах):
Чарт лучших по профиту:
Лучшие по интегральному качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Напоминаю, любая ТС-фаворит доступна в тестере стратегий в эксперте на Яндекс-диске.
В архив также вложен общий список всех ТС, включенных в Лигу.
Для работы на демо или реале - требуется регкод, который выдается за оптимизацию одной из ТС системы. В ближайшее время в архив будет выложена подробная иллюстрированная инструкция по оптимизации.
Список "аутсайдеров", нуждающихся в переоптимизации: