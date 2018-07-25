Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 22
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Дописал, что результат - это чисто в долларах.
Список "аутсайдеров" на текущий момент:
Ну и куда пропал AUDUSD?
Как посчитал, так пусть и будет.
Тогда 20+1 = 21
EMATrendSAR по AUDUSD - обработан и включен в Лигу.
Дык я ведь тоже занимаюсь оптимизацией, Алексей !
:)Ну, хорошо, сегодня больше не буду - надо инструкцию для начинающих писать...
Не, надо помечать, что в работе, как я ранее предлагал!
Не, надо помечать, что в работе, как я ранее предлагал!
Без проблем, но мои скрипты такую красивую таблицу выдавать не могут
Без проблем, но мои скрипты такую красивую таблицу выдавать не могут
Это не очень хорошо. Впрочем, сделать её очень просто даже с учетом скрипта - просто подправить в экселе чуток...
+1
22 регкода !
На текущий момент требуют оптимизации:
Но, очень похоже, что завтра анализатор выявит еще десяток "умерших" :)На ночь ставлю на переоптимизацию USDCAD EMATrendRTS
Не ясно актуально ли то, что я сделал уже или нет... но вот
+1
+1
Не ясно актуально ли то, что я сделал уже или нет... но вот
+1
Актуально в любом случае.
Даже если сделать несколько оптимизаций одновременно - то это позволит более качественно выбрать лучший набор входных параметров - просто соединив XML-файлы, и обработав оценочным скриптом. Проблемы могут быть, только если скрипт найдет ошибки. как вот в прошлые разы, когда я не все переменные отметил в SET-файле. Скрипт мне и писал, мол, "инвалидный файл", а я не мог понять, в чем дело.
Так что эта твоя оптимизация учитывается. Сейчас обработаю, обновлю версию на Яндекс-диске, и выложу очередных экспертов "вылетевших" из Лиги. Если интересно - могу писать "за что вылетел". :)