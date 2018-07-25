Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 22

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George Merts:

Дописал, что результат - это чисто в долларах.

Список "аутсайдеров" на текущий момент:


Ну и куда пропал AUDUSD?

 
Aleksey Vyazmikin:

Как посчитал, так пусть и будет.

Тогда 20+1 = 21

EMATrendSAR  по AUDUSD - обработан и включен в Лигу. 

 
George Merts:

Дык я ведь тоже занимаюсь оптимизацией, Алексей !

:)

Ну, хорошо, сегодня больше не буду - надо инструкцию для начинающих писать...

Не, надо помечать, что в работе, как я ранее предлагал!


 
Aleksey Vyazmikin:

Не, надо помечать, что в работе, как я ранее предлагал!

Без проблем, но мои скрипты такую красивую таблицу выдавать не могут

 
George Merts:

Без проблем, но мои скрипты такую красивую таблицу выдавать не могут

Это не очень хорошо. Впрочем,  сделать её очень просто даже с учетом скрипта - просто подправить в экселе чуток...

+1

Файлы:
EURNZD_EMATrendDTS.zip  165 kb
 

22 регкода !

На текущий момент требуют оптимизации:

Но, очень похоже, что завтра анализатор выявит еще десяток "умерших" :)

На ночь ставлю на переоптимизацию USDCAD EMATrendRTS
 

Не ясно актуально ли то, что я сделал уже или нет... но вот

+1



Файлы:
EURNZD_EMATrendSAR.zip  213 kb
 

+1


Файлы:
EURCAD_ChnFlatDTS.zip  114 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

Не ясно актуально ли то, что я сделал уже или нет... но вот

+1

Актуально в любом случае.

Даже если сделать несколько оптимизаций одновременно - то это позволит более качественно выбрать лучший набор входных параметров - просто соединив XML-файлы, и обработав оценочным скриптом. Проблемы могут быть, только если скрипт найдет ошибки. как вот в прошлые разы, когда я не все переменные отметил в SET-файле. Скрипт мне и писал, мол, "инвалидный файл", а я не мог понять, в чем дело.

Так что эта твоя оптимизация учитывается. Сейчас обработаю, обновлю версию на Яндекс-диске, и выложу очередных экспертов "вылетевших" из Лиги. Если интересно - могу писать "за что вылетел". :)

 
У меня ночью переоптмизировался EMATrendRTS USDCAD
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