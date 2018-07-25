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По поводу записи статистики в файл - разделители на десятичные надо сделать запятыми, а не точками! Невозможно же в экселе нормально открыть - только через импорт, что гемор.
 
Ну и нормализация бы не помешала, наврятли более 2 знаков после запятой нужно кому...
 
Aleksey Vyazmikin:
По поводу записи статистики в файл - разделители на десятичные надо сделать запятыми, а не точками! Невозможно же в экселе нормально открыть - только через импорт, что гемор.

И ты туда же... Только что ж разговор был...

У тебя, как я понимаю, тоже буржуйская локаль ?

В русскоязычной локали разделители по умолчанию - это точка с запятой.  Если я сделаю разделители запятыми - то перестанет без проблем открываться в русской локали.

Если у тебя иначе, вот здесь поставь:

И Эксель будет все понимать безо всяких импортов.

Я бы сделал автоматическое опознавание, если бы это поле можно было бы получить из MQL. Но, увы, только через системную ДЛЛ, а я хотел бы избежать этого.

 
Georgiy Merts:

И ты туда же... Только что ж разговор был...

У тебя, как я понимаю, тоже буржуйская локаль ?

В русскоязычной локали разделители по умолчанию - это точка с запятой.  Если я сделаю разделители запятыми - то перестанет без проблем открываться в русской локали.

Если у тебя иначе, вот здесь поставь:

И Эксель будет все понимать безо всяких импортов.

Я бы сделал автоматическое опознавание, если бы это поле можно было бы получить из MQL. Но, увы, только через системную ДЛЛ, а я хотел бы избежать этого.

Я не про разделитель элементов списка - с этим проблем нет, есть проблемы с "разделитель целых и дробных частей" - запятая это тот стандарт с которым я сталкиваюсь постоянно, дело не в локализации, а устоявшихся традициях. Менять настройки винды под твой файл, я , конечно, не буду... но ёлки-палки ты же делаешь вроде как общественный продукт...

Накройняк можно сделать переключатель булевый...
 
Aleksey Vyazmikin:
Запустил 
EURNZDEMATrendRTSа
New
Файлы:
ReportOptimizer-50219155.zip  175 kb
 

Поставил

EURNZDEMAFlatDTSNew
 

Aleksey Vyazmikin:


44 кода.

 

Между прочим, участник с другого форума подумал-подумал, и запросил все свои 9 регкодов.

Подозреваю, что через некоторое время - он продолжит помощь по Лиге ТС.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я не про разделитель элементов списка - с этим проблем нет, есть проблемы с "разделитель целых и дробных частей" - запятая это тот стандарт с которым я сталкиваюсь постоянно, дело не в локализации, а устоявшихся традициях. Менять настройки винды под твой файл, я , конечно, не буду... но ёлки-палки ты же делаешь вроде как общественный продукт...

Накройняк можно сделать переключатель булевый...

Алексей, и как это я тебе сделаю ?

Для вывода в файл - я использую строки. А чтобы превратить double в строку - стандартную функцию (DoubleToString()).

Если для разделителя элемента списка - я мог сделать специально поле (хоть строковое, хоть булевое), я пишу в файл разделители явно, то что прикажешь делать со стандартными функциями ?

Разве что - перед выводом на файл принудительно заменять десятичную точку на запятую - но ты уверен, что это правильное решение ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Поставил

EURNZDEMAFlatDTSNew
Файлы:
ReportOptimizer-50219155.zip  95 kb
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