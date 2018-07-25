Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 12

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George Merts:

Стучись в скайп:  faststyx

Ты правильно взял терминал от брокера - все должно быть нормально.

Да зачем мне скайп - просто создай аккаунт, которым все смогут пользоваться и он должен быть в инструкции.

 
Aleksey Vyazmikin:

Да зачем мне скайп - просто создай аккаунт, которым все смогут пользоваться и он должен быть в инструкции.

Сделаю, если ты считаешь, что так лучше. По скайпу - я бы просто руководил твоими действиями.

Но, проще:

1. Выбрать Меню - Файл - Открыть счет;

2. Выбрать сервер Alpari-MT5-Demo (и кнопку "Далее")

3. Выбрать Новый демо-счет (и кнопку "Далее")

4. Выбрать любые данные, важно поставить галочку "Использовать хеджирование" (и кнопку "Далее")

У тебя появится новый демо-счет, на котором ты сможешь провести оптимизацию.

 
George Merts:

Сделаю, если ты считаешь, что так лучше. По скайпу - я бы просто руководил твоими действиями.

Но, проще:

1. Выбрать Меню - Файл - Открыть счет;

2. Выбрать сервер Alpari-MT5-Demo (и кнопку "Далее")

3. Выбрать Новый демо-счет (и кнопку "Далее")

4. Выбрать любые данные, важно поставить галочку "Использовать хеджирование" (и кнопку "Далее")

У тебя появится новый демо-счет, на котором ты сможешь провести оптимизацию.

Вот странно же - я же написал, что счет открыл, но плечё не могу менять - предположил что из-за сборке терминала, так как он от брокера Открытие.


 
Вот ладно бы аккаунт, но почему ж я не могу менять плече в настройках оптимизатора... или там жесткая привязка?
 

Что-то не пойму, у меня все точно так же, и плечо выставляется нормальное.

Но - выставляй 1 к 1, в тестере поставим 1:100

Вот моя панель:



 
George Merts:

Что-то не пойму, у меня все точно так же, и плечо выставляется нормальное.

Но - выставляй 1 к 1, в тестере поставим 1:100

Да фиг поставишь.

 
Кстати, правильно настроил, если не учитывать плечё и соответственно размер депо (плече компенсировал размером депо)
 

Очень странно. Какая-то ерунда непонятная.

Все вроде верно, но плечо 1:1 - совсем непонятно, откуда...

Впрочем, если взять начальный депозит не 10тысяч, а миллион - то можно и таким плечом попробовать.

Думаю, оптимизация заработает - все правильно ты делаешь, Алексей !

Пиши результат, пошла оптимизация ?

Мне интересно !

P.S. Судя по всему - пошла.

Пройдет бектест, пойдет форвард - появится закладочка внизу - "Форвард" - вот, когда все закончится на том списке надо кликнуть правой кнопкой мыши, и в меню выбрать пункт "Экспортировать в XML" - мне именно этот файл и нужен.

Правда, ты взял символ EURAUD - но и для этого символа ChnFlatDTS - нуждается в оптимизации.
 
George Merts:

Очень странно. Какая-то ерунда непонятная.

Все вроде верно, но плечо 1:1 - совсем непонятно, откуда...

Впрочем, если взять начальный депозит не 10тысяч, а миллион - то можно и таким плечом попробовать.

Думаю, оптимизация заработает - все правильно ты делаешь, Алексей !

Пиши результат, пошла оптимизация ?

Мне интересно !

P.S. Судя по всему - пошла.

Пройдет бектест, пойдет форвард - появится закладочка внизу - "Форвард" - вот, когда все закончится на том списке надо кликнуть правой кнопкой мыши, и в меню выбрать пункт "Экспортировать в XML" - мне именно этот файл и нужен.

А дата форварда не смущает - делала по инструкции, но не понял, как мы попадем в будущее...

 
Aleksey Vyazmikin:

А дата форварда не смущает - делала по инструкции, но не понял, как мы попадем в будущее...

Эээ !!! Очень смущает.

Пять месяцев форвард, отменяй !

Надо, чтобы был 2017 год !

Сейчас более подробно в инструкции напишу. А то, видимо, и другие могут ошибаться. Вставил "сегодняшнее число прошлого года минус семь месяцев".
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