Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 12
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Стучись в скайп: faststyx
Ты правильно взял терминал от брокера - все должно быть нормально.
Да зачем мне скайп - просто создай аккаунт, которым все смогут пользоваться и он должен быть в инструкции.
Да зачем мне скайп - просто создай аккаунт, которым все смогут пользоваться и он должен быть в инструкции.
Сделаю, если ты считаешь, что так лучше. По скайпу - я бы просто руководил твоими действиями.
Но, проще:
1. Выбрать Меню - Файл - Открыть счет;
2. Выбрать сервер Alpari-MT5-Demo (и кнопку "Далее")
3. Выбрать Новый демо-счет (и кнопку "Далее")
4. Выбрать любые данные, важно поставить галочку "Использовать хеджирование" (и кнопку "Далее")
У тебя появится новый демо-счет, на котором ты сможешь провести оптимизацию.
Сделаю, если ты считаешь, что так лучше. По скайпу - я бы просто руководил твоими действиями.
Но, проще:
1. Выбрать Меню - Файл - Открыть счет;
2. Выбрать сервер Alpari-MT5-Demo (и кнопку "Далее")
3. Выбрать Новый демо-счет (и кнопку "Далее")
4. Выбрать любые данные, важно поставить галочку "Использовать хеджирование" (и кнопку "Далее")
У тебя появится новый демо-счет, на котором ты сможешь провести оптимизацию.
Вот странно же - я же написал, что счет открыл, но плечё не могу менять - предположил что из-за сборке терминала, так как он от брокера Открытие.
Что-то не пойму, у меня все точно так же, и плечо выставляется нормальное.
Но - выставляй 1 к 1, в тестере поставим 1:100
Вот моя панель:
Что-то не пойму, у меня все точно так же, и плечо выставляется нормальное.
Но - выставляй 1 к 1, в тестере поставим 1:100
Да фиг поставишь.
Очень странно. Какая-то ерунда непонятная.
Все вроде верно, но плечо 1:1 - совсем непонятно, откуда...
Впрочем, если взять начальный депозит не 10тысяч, а миллион - то можно и таким плечом попробовать.
Думаю, оптимизация заработает - все правильно ты делаешь, Алексей !
Пиши результат, пошла оптимизация ?
Мне интересно !
P.S. Судя по всему - пошла.
Пройдет бектест, пойдет форвард - появится закладочка внизу - "Форвард" - вот, когда все закончится на том списке надо кликнуть правой кнопкой мыши, и в меню выбрать пункт "Экспортировать в XML" - мне именно этот файл и нужен.Правда, ты взял символ EURAUD - но и для этого символа ChnFlatDTS - нуждается в оптимизации.
Очень странно. Какая-то ерунда непонятная.
Все вроде верно, но плечо 1:1 - совсем непонятно, откуда...
Впрочем, если взять начальный депозит не 10тысяч, а миллион - то можно и таким плечом попробовать.
Думаю, оптимизация заработает - все правильно ты делаешь, Алексей !
Пиши результат, пошла оптимизация ?
Мне интересно !
P.S. Судя по всему - пошла.
Пройдет бектест, пойдет форвард - появится закладочка внизу - "Форвард" - вот, когда все закончится на том списке надо кликнуть правой кнопкой мыши, и в меню выбрать пункт "Экспортировать в XML" - мне именно этот файл и нужен.
А дата форварда не смущает - делала по инструкции, но не понял, как мы попадем в будущее...
А дата форварда не смущает - делала по инструкции, но не понял, как мы попадем в будущее...
Эээ !!! Очень смущает.
Пять месяцев форвард, отменяй !
Надо, чтобы был 2017 год !Сейчас более подробно в инструкции напишу. А то, видимо, и другие могут ошибаться. Вставил "сегодняшнее число прошлого года минус семь месяцев".