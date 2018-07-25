Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 47
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Заинтересовавшийся участник на другом сайте выбрал 3 ТС, поставил, получил 3 СЛ, и сказал, что он "выходит из проекта". :)
Не вынесла душа поэта...
Жаль. Хорошо, что я не приступил к выполнению его запросов на доработку. А то бы потратил довольно много ресурсов впустую (я очень сомневаюсь в том, что его запросы дадут результат, а переделок они требуют довольно много).Мне остается лишь подчеркнуть для остальных - Лига ТС - это не "серебряная пуля". Это - возможность в любой момент иметь выбор ТС, проверенных в тестере и на демо. Причем, не факт, что они и дальше будут работать также, любая ТС в любой момент может начать сливать.
Заинтересовавшийся участник на другом сайте выбрал 3 ТС, поставил, получил 3 СЛ, и сказал, что он "выходит из проекта". :)
Не вынесла душа поэта...
Жаль. Хорошо, что я не приступил к выполнению его запросов на доработку. А то бы потратил довольно много ресурсов впустую.
А ведь вы зря иронизируете по поводу выхода из проекта этого участника.
Ведь он прав. Он теряет на "проекте" свои деньги и время, а не вы. Он обжёгся и больше не хочет терять.
С его точки зрения заслуживает иронии не "выход из проекта", а "вход в проект".
А вот вы, как "поэт" данного "проекта", должны из этого факта сделать выводы, и не в виде хихиканья.
А ведь вы зря иронизируете по поводу выхода из проекта этого участника.
Ведь он прав. Он теряет на "проекте" свои деньги и время, а не вы. Он обжёгся и больше не хочет терять.
С его точки зрения заслуживает иронии не "выход из проекта", а "вход в проект".
А вот вы, как "поэт" данного "проекта", должны из этого факта сделать выводы, и не в виде хихиканья.
То есть, как это "не я теряю" ??? Да я как раз постоянно на нем теряю деньги и время. И куда больше, чем другие.
А иронизирую я насчет "поиска Грааля". Уже который раз вижу людей, которые ждут от Лиги ТС чуть ли не гарантий отсутсвия стоплоссов !
Да не бывает такого !!! Лига ТС - это просто "пул ПОКА работающих ТС". Использование ТС Лиги всего лишь гарантирует, что каждая ТС - была проверена на годовом периоде, и некоторое время показывает хорошие результаты на Демо. Все !!! Никаких гарантий прибыли Лига не дает, как народ этого не может понять ?
Насчет же "заслуживает иронии вход в проект" - ну да, согласен, поставить на три-пять часов компьютер поработать - это, безусловно, очень большое напряжение, которое без гарантий несомненно, достойно иронии. Но, ты ж вроде пока ни одной ТС не оптимизировал, чего ты волнуешься ?
И вобще, что ты сам, Oleg avtomat, делаешь в ветке форума, присоединение к которой достойно иронии ?
А вот вы, как "поэт" данного "проекта", должны из этого факта сделать выводы, и не в виде хихиканья.
Какие (давай на "ты") ?
Что Грааля не существует ? Я это и так знаю.
Что прибыль дается непросто ? Это я тоже знаю.
Что участники думают, что Лига ТС - это Грааль ? Я это и так вижу.
Какие выводы я еще должен сделать-то ?
У меня ж нет тузов в рукаве - я вовсе никому прибылей не гарантировал. Я гарантировал регкоды для оптимизированных ТС, работающих некоторое время на демо за оптимизацию ТС-аутсайдеров. Обещание свое я выполняю. В каком месте я обещал сверхприбыли и Граальность - я до сих пор не пойму.
И вобще, что ты сам, Oleg avtomat, делаешь в ветке форума, присоединение к которой достойно иронии ?
хм... во как... здесь вход по пропускам? здесь запрещено иметь точку зрения, которая вам против шерсти?
хм... во как... здесь вход по пропускам? здесь запрещено иметь точку зрения, которая вам против шерсти?
Да разве ж я говорил "не заходи" ?
Я удивился одновременному утверждению, что "иронии достоин тот, кто вступает", и при этом обсуждение со мной, таким "недостойным", работы моего же проекта.
По-моему, надо либо крестик снять, либо трусы надеть.
Повторю - Лига ТС - это не Грааль. Это просто возможность всегда иметь выбор ТС, которые были оттестированы, и показали некоторое время хорошую работу на демо. Все. Больше Лига ничего не предлагает. Те, кому интересно, - могут оптимизировать ТС-аутсайдера, и получить регкод на любую из 350 ТС, в том числе на фаворитов. Но при этом следует понимать, что любая ТС может в любой момент начать сливать.Ну и мне интересно насчет выводов... Какие выводы я, по-твоему, должен сделать ?
Да разве ж я говорил "не заходи" ?
Я удивился одновременному утверждению, что "иронии достоин тот, кто вступает", и при этом обсуждение со мной, таким "недостойным", работы моего же проекта.
По-моему, надо либо крестик снять, либо трусы надеть.
Повторю - Лига ТС - это не Грааль. Это просто возможность всегда иметь выбор ТС, которые были оттестированы, и показали некоторое время хорошую работу на демо. Все. Больше Лига ничего не предлагает. Те, кому интересно, - могут оптимизировать ТС-аутсайдера, и получить регкод на любую из 350 ТС, в том числе на фаворитов. Но при этом следует понимать, что любая ТС может в любой момент начать сливать.Ну и мне интересно насчет выводов... Какие выводы я, по-твоему, должен сделать ?
Ответ мой удалили... видать, сильно против шерсти ...
Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Ну что за дела - опять нечего оптимизировать...
EURNZD - еще не полностью включен в Лигу.
Текущие ТС на переоптимизацию:
Ну и есть довольно много вылетевших из Лиги ТС, но пока что скрипт, выводящий их - "разобран", я модифицирую код ядра моей библиотеки
Но впредь, видимо, данную таблицу - буду всегда добавлять в конце отчетов о фаворитах Лиги ТС.