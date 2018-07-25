Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 47

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Заинтересовавшийся участник на другом сайте выбрал 3 ТС, поставил, получил 3 СЛ, и сказал, что он "выходит из проекта".  :)

Не вынесла душа поэта...

Жаль. Хорошо, что я не приступил к выполнению его запросов на доработку. А то бы потратил довольно много ресурсов впустую (я очень сомневаюсь в том, что его запросы дадут результат, а переделок они требуют довольно много).

Мне остается лишь подчеркнуть для остальных - Лига ТС - это не "серебряная пуля". Это - возможность в любой момент иметь выбор ТС, проверенных в тестере и на демо.  Причем, не факт, что они и дальше будут работать также, любая ТС в любой момент может начать сливать.
[Удален]  
Georgiy Merts:

Заинтересовавшийся участник на другом сайте выбрал 3 ТС, поставил, получил 3 СЛ, и сказал, что он "выходит из проекта".  :)

Не вынесла душа поэта...

Жаль. Хорошо, что я не приступил к выполнению его запросов на доработку. А то бы потратил довольно много ресурсов впустую.

А ведь вы зря иронизируете по поводу выхода из проекта этого участника.

Ведь он прав. Он теряет на "проекте" свои деньги и время, а не вы. Он обжёгся и больше не хочет терять.

С его точки зрения заслуживает иронии не "выход из проекта", а "вход в проект".

А вот вы, как "поэт" данного "проекта", должны из этого факта сделать выводы, и не в виде хихиканья.

 
Олег avtomat:

А ведь вы зря иронизируете по поводу выхода из проекта этого участника.

Ведь он прав. Он теряет на "проекте" свои деньги и время, а не вы. Он обжёгся и больше не хочет терять.

С его точки зрения заслуживает иронии не "выход из проекта", а "вход в проект".

А вот вы, как "поэт" данного "проекта", должны из этого факта сделать выводы, и не в виде хихиканья.

То есть, как это "не я теряю" ??? Да я как раз постоянно на нем теряю деньги и время. И куда больше, чем другие.

А иронизирую я насчет "поиска Грааля". Уже который раз вижу людей, которые ждут от Лиги ТС чуть ли не гарантий отсутсвия стоплоссов !

Да не бывает такого !!! Лига ТС - это просто "пул ПОКА работающих ТС".   Использование ТС Лиги всего лишь гарантирует, что каждая ТС - была проверена на годовом периоде, и некоторое время показывает хорошие результаты на Демо. Все !!! Никаких гарантий прибыли Лига не дает, как народ этого не может понять ?

Насчет же "заслуживает иронии вход в проект" - ну да, согласен, поставить на три-пять часов компьютер поработать - это, безусловно, очень большое напряжение, которое без гарантий несомненно, достойно иронии. Но, ты ж вроде пока ни одной ТС не оптимизировал, чего ты волнуешься ?

И вобще, что ты сам, Oleg avtomat, делаешь в ветке форума, присоединение к которой достойно иронии  ?  

Олег avtomat:
 

А вот вы, как "поэт" данного "проекта", должны из этого факта сделать выводы, и не в виде хихиканья.

Какие (давай на "ты") ?

Что Грааля не существует ? Я это и так знаю.

Что прибыль дается непросто ? Это я тоже знаю.

Что участники думают, что Лига ТС - это Грааль ? Я это и так вижу.

Какие выводы я еще должен сделать-то ?

У меня ж нет тузов в рукаве - я вовсе никому прибылей не гарантировал. Я гарантировал регкоды для оптимизированных ТС, работающих некоторое время на демо за оптимизацию ТС-аутсайдеров. Обещание свое я выполняю. В каком месте я обещал сверхприбыли и Граальность - я до сих пор не пойму.

[Удален]  
Georgiy Merts:

И вобще, что ты сам, Oleg avtomat, делаешь в ветке форума, присоединение к которой достойно иронии  ?  

хм... во как... здесь вход по пропускам? здесь запрещено иметь точку зрения, которая вам против шерсти?

 
Олег avtomat:

хм... во как... здесь вход по пропускам? здесь запрещено иметь точку зрения, которая вам против шерсти?

Да разве ж я говорил "не заходи" ?

Я удивился одновременному утверждению, что "иронии достоин тот, кто вступает", и при этом обсуждение со мной, таким "недостойным", работы моего же проекта.

По-моему, надо либо крестик снять, либо трусы надеть.

Повторю - Лига ТС - это не Грааль. Это просто возможность всегда иметь выбор ТС, которые были оттестированы, и показали некоторое время хорошую работу на демо.  Все. Больше Лига ничего не предлагает.  Те, кому интересно, - могут оптимизировать ТС-аутсайдера, и получить регкод на любую из 350 ТС, в том числе на фаворитов. Но при этом следует понимать, что любая ТС может в любой момент начать сливать.

Ну и мне интересно насчет выводов... Какие выводы я, по-твоему, должен сделать ?
[Удален]  
Georgiy Merts:

Да разве ж я говорил "не заходи" ?

Я удивился одновременному утверждению, что "иронии достоин тот, кто вступает", и при этом обсуждение со мной, таким "недостойным", работы моего же проекта.

По-моему, надо либо крестик снять, либо трусы надеть.

Повторю - Лига ТС - это не Грааль. Это просто возможность всегда иметь выбор ТС, которые были оттестированы, и показали некоторое время хорошую работу на демо.  Все. Больше Лига ничего не предлагает.  Те, кому интересно, - могут оптимизировать ТС-аутсайдера, и получить регкод на любую из 350 ТС, в том числе на фаворитов. Но при этом следует понимать, что любая ТС может в любой момент начать сливать.

Ну и мне интересно насчет выводов... Какие выводы я, по-твоему, должен сделать ?

Ответ мой удалили...   видать, сильно против шерсти ...

 

Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)

Лучшие 20 по качеству:

Чарт лучших 10 по качеству:

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших 10 по балансу:

Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.

По умолчанию Лига работает по одной ТС,  (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.

Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).

Текущий запас регкодов для участников проекта:

УчастникРегкодов
Aleksey Vyazmikin 43
Fast2353

Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.

EALeague
EALeague
  • yadi.sk
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Ну что за дела - опять нечего оптимизировать...
 
Aleksey Vyazmikin:
Ну что за дела - опять нечего оптимизировать...

EURNZD - еще не полностью включен в Лигу.

Текущие ТС на переоптимизацию:

СимволСистемаПричина
EURNZDEMATrendRTSNew
EURNZDEMAFlatDTSNew
EURNZDChnTrendDTSNew
EURNZDChnTrendSARNew
EURNZDChnTrendSPNew
EURNZDChnFlatSPNew
EURNZDChnTrendRTSNew
EURNZDChnFlatDTSNew


Ну и есть довольно много вылетевших из Лиги ТС, но пока что скрипт, выводящий их - "разобран", я модифицирую код ядра моей библиотеки

Но впредь, видимо, данную таблицу - буду всегда добавлять в конце отчетов о фаворитах Лиги ТС.

 
Запустил 
EURNZDEMATrendRTSа
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