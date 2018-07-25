Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 2
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Попробовал я так сделать, Т. Е. Есть два советника по одним и тем же сигналам один покупает, другой продаёт. И оба очень хорошо сливают.
То есть, Вы хотите сказать, что если у Вас есть советник, который сливает со скоростью большей, нежели удвоенная величина спреда, то я, ОДНОВРЕМЕННО открываясь в противоположную от Вас сторону такими же, как у Вас, объёмами, по результатам серии сделок окажусь в минусе?..
То есть, Вы хотите сказать, что если у Вас есть советник, который сливает со скоростью большей, нежели удвоенная величина спреда, то я, ОДНОВРЕМЕННО открываясь в противоположную от Вас сторону такими же, как у Вас, объёмами, по результатам серии сделок окажусь в минусе?..
Знал я одного спортсмена-бегуна. Он всегда приходил к финишу последним.
А потом он подумал - если я всегда позади всех, то если развернуться и бежать спиной вперёд, то я буду впереди всех.
Попробовал - да, получилось!!!
Так он стал Чемпионом. Умница!
Если Вы купили 1 лот евробакса, а я, в этот же самый момент, продал ровно столько же, то каким будет результат МОЕЙ сделки в момент, когда Ваша закроется по стоп-лоссу через 100 пунктов (4-хзнак)?..
Давайте пообщаемся в личке. Я покажу все.
Давайте ...
Я с удовольствием, в очередной раз, помогу хорошему человеку увидеть его ошибку
Давайте ...
Я с удовольствием, в очередной раз, помогу хорошему человеку увидеть его ошибку
А что то нет личных сообщений. Можете мне в скайп написать? В профиле.
В каком смысле "нет личных сообщений"?..
В каком смысле "нет личных сообщений"?..
Ну попробуйте мне написать.
Отправил...
Отправил...
Скажите, а чем Вам не нравится период, когда советник начинает сливать?..
Ведь, развернув сделки в обратную сторону, Вы поимеете почти такой же профит, какой "слив" будет генерировать Система...
Одна из непременных характеристик рабочей ТС - устойчивость. То есть, система должна вести себя в пределах некоторых рамок, несмотря на небольшие изменения рыночной ситуации.
Пока система некоторое время "держала себя в рамках" - она была устойчивой. Как только "вышла за рамки" - считаем, что она потеряла устойчивость. И ты (давай на "ты") предлагаешь "развернуть сделки в обратную сторону" на неустойчивой системе ???
Это - ошибка !
Если ТС начала вести себя иначе - это причина для ее переоптимизации для нахождения другого, устойчивого набора параметров, и дальнейшая установка на демо, чтобы эту устойчивость подтвердить.