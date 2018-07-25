Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 2

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Roman Kutemov:
Попробовал я так сделать,  Т. Е.  Есть два советника по одним и тем же сигналам один покупает,  другой продаёт.  И оба очень хорошо сливают.  

То есть, Вы хотите сказать, что если у Вас есть советник, который сливает со скоростью большей, нежели удвоенная величина спреда, то я, ОДНОВРЕМЕННО открываясь в противоположную от Вас сторону такими же, как у Вас, объёмами, по результатам серии сделок окажусь в минусе?.. 

 
prikolnyjkent:

То есть, Вы хотите сказать, что если у Вас есть советник, который сливает со скоростью большей, нежели удвоенная величина спреда, то я, ОДНОВРЕМЕННО открываясь в противоположную от Вас сторону такими же, как у Вас, объёмами, по результатам серии сделок окажусь в минусе?.. 

Давайте пообщаемся в личке.  Я покажу все.
 
Andrei Fandeev:

Знал я одного спортсмена-бегуна. Он всегда приходил к финишу последним.
А потом он подумал - если я всегда позади всех, то если развернуться и бежать спиной вперёд, то я буду впереди всех.
Попробовал - да, получилось!!!
Так он стал Чемпионом. Умница!

Если Вы купили 1 лот евробакса, а я, в этот же самый момент, продал ровно столько же, то каким будет результат МОЕЙ сделки в момент, когда Ваша закроется по стоп-лоссу через 100 пунктов (4-хзнак)?.. 

 
Roman Kutemov:
Давайте пообщаемся в личке.  Я покажу все.

Давайте  ...

Я с удовольствием, в очередной раз, помогу хорошему человеку увидеть его ошибку 


 
prikolnyjkent:

Давайте  ...

Я с удовольствием, в очередной раз, помогу хорошему человеку увидеть его ошибку 


А что то нет личных сообщений.  Можете мне в скайп написать?   В профиле.  
 
Roman Kutemov:
А что то нет личных сообщений.  Можете мне в скайп написать?   В профиле.  

В каком смысле "нет личных сообщений"?.. 


 
prikolnyjkent:

В каком смысле "нет личных сообщений"?.. 


Ну попробуйте мне написать.  
 
Roman Kutemov:
Ну попробуйте мне написать.  

Отправил...

 
prikolnyjkent:

Отправил...

У меня нет личных сообщений.  
Вот на эту тему https://www.mql5.com/ru/forum/231536/

Напишите в скайп пожалуйста
 
prikolnyjkent:

Скажите, а чем Вам не нравится период, когда советник начинает сливать?.. 

Ведь, развернув сделки в обратную сторону, Вы поимеете почти такой же профит, какой "слив" будет генерировать Система... 

Одна из непременных характеристик рабочей ТС - устойчивость. То есть, система должна вести себя в пределах некоторых рамок, несмотря на небольшие изменения рыночной ситуации.

Пока система некоторое время "держала себя в рамках" - она была устойчивой. Как только "вышла за рамки" - считаем, что она потеряла устойчивость. И ты (давай на "ты") предлагаешь "развернуть сделки в обратную сторону" на неустойчивой системе ???  

Это - ошибка !

Если ТС начала вести себя иначе - это причина для ее переоптимизации для нахождения другого, устойчивого набора параметров, и дальнейшая установка на демо, чтобы эту устойчивость подтвердить.

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