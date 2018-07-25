Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 44
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Не-не. Все нормально. Выложишь файл - прибавится регкод.
(Я работаю с небольшим "опережением", так что "пересечений" пока не возникает).
Просто пока что занимаюсь больше кодом. В принципе, уже почти все готово, завтра выложу тебе экспертов, которые умеют писать файл статистики.
Тогда вот результат.
Не, ну ты не только мне их выкладываешь же, думаю, что другим будет интересно, надеюсь...
Тогда вот результат.
Не, ну ты не только мне их выкладываешь же, думаю, что другим будет интересно, надеюсь...
У тебя 41 регкод.
А пакет советников - я выложу в ветке - так что всем будет доступно.
У тебя 41 регкод.
А пакет советников - я выложу в ветке - так что всем будет доступно.
Хорошо.
Итак.
Для тех, кто хотел бы иметь полную статистику по каждому из проходов оптимизатора - выкладываю специальную версию экспертов по отдельным ТС Лиги.
Работу завершил только вчера во второй половине дня - поэтому проверен код еще недостаточно. Но, вроде все в порядке. Если обнаружатся ошибки - сообщайте, буду исправлять.
При запуске оптимизации - в файловой области терминала формируется файл FullStatistics.csv, открывающийся в Excel'e, и представляющий собой таблицу, первый столбец которой - это номер прохода, а остальные столбцы - параметры статистики.
Поскольку из эксперта невозможно определить - то ли оптимизация запущена впервые, то ли она продолжается - файл обновляется при перезапуске. Поэтому, если нужна остановка - то файл необходимо сохранять отдельно, и потом - "складывать" сохраненный файл, и вновь получившийся. (В Excel'e это просто)
Текущая ситуация по фаворитам (Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)
Лучшие 20 по качеству:
Чарт лучших 10 по качеству:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Текущий запас регкодов для участников проекта:
Рекгоды пишу по первому требованию - каждый регкод работает с одной ТС в течении трех месяцев с привязкой к номеру счета.
Удивительно, но на данный момент - ни одна из ТС не вылетела из Лиги.
Поэтому - подключаем новый символ. EURNZD.
Часть EMAшных ТС по этому символу уже работает. Необходимо переоптимизировать оставшиеся EMAшные и все канальные.
На другом форуме меня спросили о порядке, в котором я выставляю ТС. Отвечаю и здесь.
Порядок ТС - определяется "трендовостью". Наиболее "трендовая" ТС - это прямой трейлинг по тренду. TrendDTS.
Потом - идут еще пять систем, с явно убывающей "трендовостью" и нарастающей флетовостью:
TrendSAR, TrendSP,FlatSP,FlatSAR,FlatRTS.
И дальше, две "нелогичных" системы - TrendRTS - вроде вход по тренду, но сопровождение явно флетовое - обратный трейлинг. И FlatDTS - вроде вход по флету, но сопровождение явно трендовое - прямой трейлинг.
Ну и исторически сложилось, что я сперва стал работать с системами, где текущий тренд определялся пересечением текущей цены и EMA. И лишь позже добавил системы, в которой тренд определяется касанием границы PriceChannel'a хаем закрывшегося бара.
Соответственно, получился такой порядок выкладки систем (и в enum'е - порядок значений).
Итак. на текущий момент необходимо провести оптимизацию следующих ТС:
Сам пока еще у себя ничего не ставлю - доделываю статистику, чтобы ее могли бы использовать внутренние классы моей библиотеки.
Итак.
Для тех, кто хотел бы иметь полную статистику по каждому из проходов оптимизатора - выкладываю специальную версию экспертов по отдельным ТС Лиги.
Работу завершил только вчера во второй половине дня - поэтому проверен код еще недостаточно. Но, вроде все в порядке. Если обнаружатся ошибки - сообщайте, буду исправлять.
При запуске оптимизации - в файловой области терминала формируется файл FullStatistics.csv, открывающийся в Excel'e, и представляющий собой таблицу, первый столбец которой - это номер прохода, а остальные столбцы - параметры статистики.
Поскольку из эксперта невозможно определить - то ли оптимизация запущена впервые, то ли она продолжается - файл обновляется при перезапуске. Поэтому, если нужна остановка - то файл необходимо сохранять отдельно, и потом - "складывать" сохраненный файл, и вновь получившийся. (В Excel'e это просто)
Пока не смотрел что получилось, но сразу бросилось в глаза, что не решен вопрос с хранением данных до конца. Почему не решил создать отдельную папку под проект - мусора в корне папкиFiles и так хватает. Почему отказался от предложенной мной идеи генерировать имя файла, куда входило бы название советника и валютная пара и дата запуска оптимизации - это очень удобно.
Запустил
Пока не смотрел что получилось, но сразу бросилось в глаза, что не решен вопрос с хранением данных до конца. Почему не решил создать отдельную папку под проект - мусора в корне папкиFiles и так хватает. Почему отказался от предложенной мной идеи генерировать имя файла, куда входило бы название советника и валютная пара и дата запуска оптимизации - это очень удобно.
Не "отказался", а "руки не дошли".
Ты сперва по существу гляди. Сперва же - надо обеспечить главную функциональность - безошибочный вывод данных. У меня довольно сложная структура системы, и встраивание в нее дополнительных возможностей (тем более, тех, с которыми я никогда не работал, да еще и без отладчика) - требует повышенного внимания. А косметические мелочи - доделаю по ходу пьесы.
Сделаю я тебе имя файла и отдельную папку, раз надо.Между прочим, на другом форуме - чел попросил, чтобы в экспертах была возможность задавать направление сделок - то ли только в лонг, то ли только в шорт, то ли в обе стороны. Я сделаю такую возможность для отдельных ТС-экспертов (это несложно), если нужно - выложу сюда. Соответственно, если вдруг обнаружится, что некоторые ТС работают только в одну сторону - эта особенность будет заложена в основной эксперт Лиги.
Почему не решил создать отдельную папку под проект - мусора в корне папкиFiles и так хватает.
До того, как я стал собирать статистику по каждому проходу - у меня эта папка была девственно чиста.
Сейчас - в ней появилась папка Tester c mqd-файлами. :)