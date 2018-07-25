Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 13
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Эээ !!! Очень смущает.
Пять месяцев форвард, отменяй !
Надо, чтобы был 2017 год !Сейчас более подробно в инструкции напишу. А то, видимо, и другие могут ошибаться. Вставил "сегодняшнее число прошлого года плюс пять месяцев".
Запутался. Можно конкретные даты относительно сегодня написать, ибо если мы оптимизируем на диапазоне по сегодняшнее число, то что нам дает форвард из прошлого, он же должен быть из будущего....
Запутался. Можно конкретные даты относительно сегодня написать, ибо если мы оптимизируем на диапазоне по сегодняшнее число, то что нам дает форвард из прошлого, он же должен быть из будущего....
Вот, у меня сейчас работает. Ставь те же даты.
Вот, у меня сейчас работает. Ставь те же даты.
Поставил.
Такие сообщения нормальны?
2018.03.25 15:30:22.091 Core 5 genetic pass (0, 37) tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.172
И потом, сомневаюсь, что реально все переоптимизировать каждый день, надо даты брать как то иначе - по месяцам, к примеру...
Да там проблема, что скажем, вчера был "контрольный выстрел", ТС остановилась - соответственно, ее теперь надо переоптимизировать только следующим днем, чтобы вчерашнее движение учлось.
Поставил.
Такие сообщения нормальны?
2018.03.25 15:30:22.091 Core 5 genetic pass (0, 37) tested with error "incorrect input parameters" in 0:00:00.172
Да, нормальны.
Это означает, что комбинация параметров - не имеет смысла. Ну, например, если мы берем ТП 10% от дневного, а триггер безубытка ставим на 30% от дневного - понятно, что такой триггер не имеет смысла, перенос в безубыток никогда не сработает.
Это ускоряет оптимизацию.Кстати, погляди на личные сообщения - ты там что-то не отвечаешь...
Да там проблема, что скажем, вчера был "контрольный выстрел", ТС остановилась - соответственно, ее теперь надо переоптимизировать только следующим днем, чтобы вчерашнее движение учлось.
Если требуется срочность, то надо вести таблицу для общественности, что б ясно было какие приоритеты выбирать - я ж говорю - разнарядка нудна :)
Если требуется срочность, то надо вести таблицу для общественности, что б ясно было какие приоритеты выбирать - я ж говорю - разнарядка нудна :)
Особая срочность не требуется. Но я подумаю над "разнарядкой", как это будет лучше организовать.
Да, нормальны.
Это означает, что комбинация параметров - не имеет смысла. Ну, например, если мы берем ТП 10% от дневного, а триггер безубытка ставим на 30% от дневного - понятно, что такой триггер не имеет смысла, перенос в безубыток никогда не сработает.
Это ускоряет оптимизацию.Кстати, погляди на личные сообщения - ты там что-то не отвечаешь...
Про функционал знаю, просто уточнил, верен ли сет.
Про личные сообщения - что-то нет у меня соответствующей пиктограммки с новым сообщением...