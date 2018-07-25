Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 11
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Текущая ситуация по фаворитам Лиги Торговых Систем:
Графики баланса фаворитов (без ММ, минимальным лотом):
Напоминаю, советник "Лига торговых систем" доступен для ознакомления тестере стратегий (есть версии как для МТ5 так и для МТ4) на Яндекс-диске. В архив включена краткая инструкция.
Для получения регкода (требуется для работы вне тестера стратегий) на любую из систем-фаворитов Лиги необходимо провести оптимизацию в МТ5 одной из систем-аутсайдеров, по согласованию с автором. Эксперты для оптимизации отдельных ТС - доступны там же.
Сколько нашлось заинтересованных лиц?
Когда будет разнарядка - мол тот оптимизируем это, а тот то, периоды такие и прочее и прочее?
Сколько нашлось заинтересованных лиц?
Когда будет разнарядка - мол тот оптимизируем это, а тот то, периоды такие и прочее и прочее?
Как я и подозревал, большинство тех, кто интересуются, делятся на две категории:
1. Ты - мошенник. Просто очень хитро прячешься. На самом деле, тебе нужны наши деньги. Ни копейки тебе не дадим ! Что ? Тебе нужна оптимизация ? Мы бы могли ею заняться, но ты же потом начнешь требовать деньги - а мы тебе денег давать не хотим. Твое предложение вобще выглядит мошенническим - где-то подвох, только непонятно где. Не может такого быть, чтобы не было подвоха !
2. Интересно-интересно... Но я не разбираюсь в тестировании, не использую МТ5, ничего не понимаю в форексе, не доверяю роботам... Вот если бы ты дал робота с одной большой кнопкой "Рубить бабло", и дал бы гарантию под залог недвижимости - вот тогда бы мы с радостью тебе помогли. А так... мы пока присмотримся.
Но, все же, человек пять скачали экспертных советников, и сказали, что "подумают".
Кроме того, несколько человек хотели бы иметь сигнал от лучших ТС Лиги, по моему личному усмотрению, мол, они бы подписались, а заниматься тестированием - им недосуг, да и нет желания. Это будет, счет уже открыт, регистрируюсь в качестве продавца. Но я бы не хотел, чтобы сигнал был основным. Мне хочется, чтобы в основе Лиги были именно люди, которые занимаются переоптимизацией систем-аутсайдеров, и используют системы-фавориты, по своему усмотрению. Я - лишь являюсь "координатором". Регкоды требуются исключительно для того, чтобы Лигой пользовались те, кто принимал участие в оптимизации. Продавать их я не хочу, зарабатывать деньги будем вместе.
Насчет "разнарядки" - все уже готово. В архиве на Яндекс-диске - есть все 16 тестерных роботов, краткая инструкция по оптимизации и общий .set-файл.
ЗАДАЧА:
Беру первый же символ из неоттестированных по алфавиту:
AUDCHF, советник ChnFlatDTS (канал, вход против тренда, прямой трейлинг), сет-файл из архива, режим торговли без задержки, OHLC на 1М, депозит 10000, плечо 1:100, тестовый период - ровно год с сегодняшнего числа, форвард - ровно 5 месяцев (тоже число в августе).
Оптимизируешь, выкладываешь XML-файл с вкладки "Форвард" (или отправляешь на мейл HorseStep@mail.ru), и выбираешь - какая ТС тебе интересна. Проверяю XML - файл, если все в порядке - пишу трехмесячный регкод.
Текущая система по фаворитам (все работают минимальным лотом):
Лучшая десятка по качеству (специальная интегральная оценка, 1.0 - это "Отлично", ТС, к которой стремимся):
График лучшей десятки по качеству:
Лучшая десятка по профиту:
График лучшей десятки по профиту:
Напоминаю, советник "Лига Торговых Систем", список ТС, входящих в Лигу на данный момент и советники для оптимизации отдельных ТС лежат на Яндекс-диске.
Основной советник без ограничения работает в тестере стратегий МТ4 или МТ5 (есть обе версии), необходимо указать только магик выбранной ТС.
Для получения трехмесячного регкода на любую из ТС-фаворитов - необходимо оттестировать один из "аутсайдеров" за год (в МТ5, три-пять часов работы компьютера на i5)
Вот значит я решил попробовать и сразу проблемс - нет аккаунта от счета для MT5 - ранее Вы давали для MT4 - хотел создать новый, но не знаю нужна ли галочка "Использовать хэджирование при торговле"?
Конечно, хеджирование нужно ! (и можно на "ты").
Только счета с хеджированием в МТ5 совместимы со счетами в МТ4. А у меня ж кроссплатформенный код, который должен одинаково работать как на МТ4, так и на МТ5. Регкод - будет подходить к обоим "рабочим" экспертам. И "рабочий" эксперт будет работать одинаково в МТ4 и МТ5 (с точностью до спреда)
А вот тестирование, увы. только на МТ5, тестирование в МТ4 - не выдерживает никакой критики.
Также обрати внимание, чтобы средний спред по паре EURUSD - был менее 0,0002.Постараюсь на этой неделе - выложить иллюстрированную инструкцию по тестированию.
Конечно, хеджирование нужно ! (и можно на "ты").
Только счета с хеджированием в МТ5 совместимы со счетами в МТ4. А у меня ж кроссплатформенный код, который должен одинаково работать как на МТ4, так и на МТ5. Регкод - будет подходить к обоим "рабочим" экспертам. И "рабочий" эксперт будет работать одинаково в МТ4 и МТ5 (с точностью до спреда)
А вот тестирование, увы. только на МТ5, тестирование в МТ4 - не выдерживает никакой критики.
Также обрати внимание, чтобы средний спред по паре EURUSD - был менее 0,0002.Постараюсь на этой неделе - выложить иллюстрированную инструкцию по тестированию.
А вот не пускает меня с аккаунтом
Логин: 9968945
Пароль инвестора: TCxG16r9
Сервер: Alpari-ECN-Demo
2018.03.25 14:26:05.016 Network '9968945': authorization on Alpari-MT5-Demo failed (Invalid account)
А вот не пускает меня с аккаунтом
Логин: 9968945
Пароль инвестора: TCxG16r9
Сервер: Alpari-ECN-Demo
2018.03.25 14:26:05.016 Network '9968945': authorization on Alpari-MT5-Demo failed (Invalid account)
Погоди-погоди...
Ты берешь демо-аккаунт от МТ4, на котором работает Лига, и пытаешься подключиться к нему терминалом МТ5 ! У тебя, ясное дело, не выйдет.
Тебе нужно создать демо-акаунт МТ5, с хеджированием и плечом 1:100 или больше.
На нем запустить тестер стратегий на оптимизацию с указанными параметрами.
Можешь стукнуть в скайп: faststyx
Разберемся.На этой неделе - постараюсь написать иллюстрированную инструкцию, чтобы там все пошагово расписать.
Погоди-погоди...
Ты берешь демо-аккаунт от МТ4, на котором работает Лига, и пытаешься подключиться к нему терминалом МТ5 ! У тебя, ясное дело, не выйдет.
Тебе нужно создать демо-акаунт МТ5, с хеджированием и плечом 1:100 или больше.
На нем запустить тестер стратегий на оптимизацию с указанными параметрами.
Можешь стукнуть в скайп: faststyx
Разберемся.
Хм, тогда будь любезен создай аккаунт. Ибо у меня плече не меняется - терминал от брокера, видимо такая сборка...
Хм, тогда будь любезен создай аккаунт. Ибо у меня плече не меняется - терминал от брокера, видимо такая сборка...
Стучись в скайп: faststyx
Ты правильно взял терминал от брокера - все должно быть нормально.
Прямо в терминале, Меню - Файл - Открыть счет, выбираешь демо-сервер, и открываешь демо счет с хеджированием и с любым плечом.
На нем дальше и работаем в Тестере Стратегий