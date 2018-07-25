Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 33
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Друзья !
Мне уже четвертое обращение в приват было с просьбой "показать работу лучших ТС". В прошлых обращениях было еще "на реале".
Я уже не раз говорил - все 300 с лишним ТС у меня работают на демо-счете. Результаты лучших оттуда - я регулярно выкладываю в этой ветке, поглядите последние страницы, вы их найдете.
Суть Лиги Торговых Систем - это не "отливка Серебряных Пуль", а обеспечение возможности всегда выбрать работающую в данный момент систему. Любой желающий, глядя на графики работы систем, может выбрать лучшую по его мнению. Переоптимизировать одну ТС-аутсайдера, и получить регкод на понравившуюся, чтобы использовать ее по своему усмотрению.
Те форумчане, которым лень думать над выбором даже уже работающих ТС, и которые хотят переложить всю ответственность за это на меня - придется подождать. Реальный счет открыт, через некоторое время будет сигнал. Вам ничего не надо будет думать - подписывайтесь на сигнал, и сливайте деньги работайте под моим руководством.
Откровенно говоря, меня удивляет, что даже в этом форуме, где народ собрался достаточно грамотный - от меня ждут не просто Граалей, а еще и с гарантией чуть ли не под залог недвижимости. Я понимал, что такое вполне может быть в форумах типа "ФорексДеньги". Но в нашем сообществе ???
Каждый должен отвечать за себя. У меня нет Грааля. Системы, которые я выбрал для сигнала - выбраны интуитивно, и никаких гарантий я дать не могу. Но, для желающих - сигнал будет.
Подчеркну - я предоставляю не "гарантированный пассивный доход", а возможность использования ТС, которая уже некоторое время работает на демо, и показывает хорошие результаты. Заинтересовавшемуся - не надо придумывать ТС, испытывать ее, оптимизировать, ставить на демо, и смотреть, как она будет работать - все это уже сделано за них. Смотри на отчеты, и бери понравившуюся. За это я всего лишь прошу помочь мне в оптимизации ТС-аутсайдеров, чтобы поддерживать эту возможность выбора.
Благодаря Алексею - все могут видеть, что за короткий срок можно получить кучу регкодов, и это не требует особых усилий.
Мдя... За вчера приказали жить куча ТС.
ТС, оставшиеся для переоптимизации:
Ставлю себе EURGBP EMATrendRTS
Период оптимизации 20.04.17-20.04.18, форвард начиная с 20.09.17
Мдя... За вчера приказали жить куча ТС.
вчерашний день тоже потрепал мою систему, сегодня думаю выровнится
Оптимизирую
Итак, текущая десятка лучших результатов (все ТС работают на демо-счете, без ММ, минимальным лотом).
Качество:
Чарт по качеству:
Баланс:
Чарт по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Сейчас ставлю на переоптимизацию:
Период 21.04.17-21.04.18, форвард с 21.09.17
Сегодня, несколько позже будет очередной список аутсайдеров.
Забыл про оптимизацию, поэтому долго получилось, а так она заняла всего 1 час 15 минут.
Итак, текущая десятка лучших результатов (все ТС работают на демо-счете, без ММ, минимальным лотом).
Качество:
Чарт по качеству:
Баланс:
Чарт по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
Не хватает привычной инфы по работающим ТС - просадка, фактор восстановления, прибыльность и других. Нет формулы так называемого "Качества", поэтому объективно оценивать ТС по этому показателю не реально.
Интересно исследовать вопрос вероятности нарваться на убыточные ТС, т.е. ты там по своим критериям делаешь отбор, но если этот отбор будет делать кто-то иной, то какой у него шанс собрать группу ТС, которая сольётся? Думаю, этот риск как раз и должен показать выбранный подход лицом. И, нужен инструмент, который уменьшит шанс выбрать всякий шлак.
По поводу результатов, то GBPCHF в сильном тренде (без откатов) находится последнее время, такие тренды бывают не очень часто, поэтому это скорей погрешность, чем ожидаемый результат.
Забыл про оптимизацию, поэтому долго получилось, а так она заняла всего 1 час 15 минут.
Все в порядке.
36 регкодов.
Не хватает привычной инфы по работающим ТС - просадка, фактор восстановления, прибыльность и других. Нет формулы так называемого "Качества", поэтому объективно оценивать ТС по этому показателю не реально.
Понимаю.
Но, за этот код (вернее, даже не за код, там он несложный, а за саму идею) я платил, и мне ее не хочется раскрывать широкому кругу. Поэтому, друзья, извините, формулы "качества" не будет. Я вижу, что этот показатель - очень адекватно отражает характер кривой баланса, фактически, качество торговли, именно поэтому я его так и назвал, и именно поэтому я отказался от всех других критериев оценки в пользу этого. Сам я больше никаких критериев не использую. Лично тебе, Алексей, я могу рассказать суть в привате.
Как уже не раз говорил, единственное, чего мне не хватает - это некоего показателя устойчивости ТС. Качество - оно отражает "степень красивости" кривой. Это хороший показатель, но не менее важным показателем является способность ТС "сопротивляться" небольшим изменениям рынка. И тут у меня, увы, "полный нуль", кроме туманных рассуждений и интуиции - ничего нет. Если мне удастся формализовать данный показатель - то мне для выбора систем больше ничего не будет требоваться. Задаемся "порогом устойчивости", отсеиваем все ТС, у которых он ниже, и выбираем наивысшее качество из оставшихся.
Привычную инфу по ТС любой желающий может без проблем получить - магик известен, основной рабочий файл Лиги ТС - доступен. Скачиваем, указываем желаемый ТС, и смотрим просадку, восстановление, прибыльность и все остальное.