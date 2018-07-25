Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 15
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А не разумней указывать тех кто вылетел, точно? Просто я вот что думаю, попробовать поставить оптимизацию советника по всем символам(указав символа 4) в обзоре рынка - будет ли всё корректно отработано? Просто постоянно отвлекаться на это дело не охота, а так пусть себе оптимизирует ещё немного.
"По всем символам" - не выйдет. Он же будет выбирать одного лучшего из всех. А нам надо - для каждого символа выбрать лучшего. Плюс - я ж еще и этот файл оптимизации - пропускаю через специальную программу, которая выбирает лучший вариант по комплексу показателей. А для разных символов - это будут разные показатели, она это сейчас не учитывает. Закладывать в нее такую возможность - это еще потратить месяц на отладку.
И "указывать тех, кто вылетел" - это как раз вопрос о "разнарядках" - то есть вопрос о самой процедуре порядка тестирования. В процессе обдумывания, как это лучше провести.
Оно-то хорошо было бы, чтобы поставил - и ушел на неделю, а оно тебе все переоптимизировало... Но, для этого в самом МТ5 нету возможностей, нужно использовать автокликер типа AutoIt, писать под него большой скрипт, проверять его... в общем, целое дело.
По мне - если надоело - то и бросил это занятие... Появилось желание - опять поставил на оптимизацию. Твои регкоды - никуда не денутся, я все учту, и все отдам.
Кроме того - ты пока прошелся по "канальным" ТС, они быстрее оптмимизируются, чем ЕМАшные.P.S. Все шесть файлов обработаны, и заложены в Лигу. С меня тебе причитается шесть регкодов. Когда захочешь - пишешь номер аккаунта и требуемый магик. Я выдам регкод.
Все шесть экспертов - заложены в Лигу, и выставлены на демо.
Прошу также обновить всех экспертов для оптимизации - в них некоторые изменения. Оптимизацию проводить только с последними версиями.
"По всем символам" - не выйдет. Он же будет выбирать одного лучшего из всех. А нам надо - для каждого символа выбрать лучшего. Плюс - я ж еще и этот файл оптимизации - пропускаю через специальную программу, которая выбирает лучший вариант по комплексу показателей. А для разных символов - это будут разные показатели, она это сейчас не учитывает. Закладывать в нее такую возможность - это еще потратить месяц на отладку.
Я то думал, что там просто по очереди будет идти независимая работа с каждым символом, но раз на генетике так все устроено... жаль. А может в коде прописать переключатель символа после прохода определенного числа итераций?
И "указывать тех, кто вылетел" - это как раз вопрос о "разнарядках" - то есть вопрос о самой процедуре порядка тестирования. В процессе обдумывания, как это лучше провести.
Я бы сделал табличку, где маркером можно было подсвечивать то, что актуально оптимизировать, а человек решившийся это взять сразу бы тут отписывал, что будет оптимизировать.
Я то думал, что там просто по очереди будет идти независимая работа с каждым символом, но раз на генетике так все устроено... жаль. А может в коде прописать переключатель символа после прохода определенного числа итераций?
Я бы сделал табличку, где маркером можно было подсвечивать то, что актуально оптимизировать, а человек решившийся это взять сразу бы тут отписывал, что будет оптимизировать.
Независимая работа с символом - уже есть. На любом эксперте я могу сделать переменную "символ" - и работа будет вестись именно по этому символу, независимо от установок графика.
Но при оптимизации - опять же, будет выбираться лучший проход из всех символов. А нам надо лучший по каждому символу - то есть, надо, чтобы сам эксперт управлял, когда нужен полный перебор, а когда - генетика. Таких возможностей в Метатрейдере нет.
Насчет таблички - в архиве есть табличка на кучу строк - ты представляешь, как это будет выглядеть ?
Нет, надо просто регулярно публиковать список ТС, нуждающихся в переоптимизации. А народ - уже пусть выбирает из них. Если случайно кто-то пересечется - ну, не беда, регкоды получат оба, а я - выберу, у кого результат получился лучше.
P.S.
Завтра придется заняться иллюстрированной инструкцией по оптимизации. На другом форуме - мне очередной раз сказали, что "мы не использовали МТ5, и не оптимизировали никогда, но готовы попробовать, если будет хороший букварь с картинками".
Насчет таблички - в архиве есть табличка на кучу строк - ты представляешь, как это будет выглядеть ?
Нет, надо просто регулярно публиковать список ТС, нуждающихся в переоптимизации. А народ - уже пусть выбирает из них. Если случайно кто-то пересечется - ну, не беда, регкоды получат оба, а я - выберу, у кого результат получился лучше.
Что-то не нашел табличку, а выглядить будет так
При этом желтый квадрат - то, что давно не оптимизировалось, а красный - то, что срочно нужно переоптимизировать.
Что-то не нашел табличку, а выглядить будет так
При этом желтый квадрат - то, что давно не оптимизировалось, а красный - то, что срочно нужно переоптимизировать.
Ну... Я прикину, как это сделать на полуавтомате.
Ну... Я прикину, как это сделать на полуавтомате.
Отлично, потом расскажите как это обустроено, если не будет топ секретом.
Отлично, потом расскажите как это обустроено, если не будет топ секретом.
Нет, конечно (ну елы-палы, давай на "ты")...
Вон, видал мои графики да таблички - все это делается в Экселе.
У меня есть скрипты, которые анализируют историю, и выводят CSV-файл, который легко импортируется в Эксель.
Вот, надо будет написать еще один скрипт, который будет выдавать подобный CSV-файл с пометками, что сделано, а что нет.
Собственно, если не боишься слов MQL, ООП, "виртуальные функции", "виртуальные интерфейсы" - я тебе даже могу показать исходные коды.
Кстати, открыл счет для будущего сигнала для тех, кто не желает думать.
Могу поделиться инвест-паролем.
Но - только с теми, кто участвует в оптимизации. Для всех остальных это будет просто сигнал "Лиги Торговых Систем".