Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 15

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Aleksey Vyazmikin:

А не разумней указывать тех кто вылетел, точно? Просто я вот что думаю, попробовать поставить оптимизацию советника по всем символам(указав символа 4) в обзоре рынка - будет ли всё корректно отработано? Просто постоянно отвлекаться на это дело не охота, а так пусть себе оптимизирует ещё немного.

"По всем символам" - не выйдет. Он же будет выбирать одного лучшего из всех. А нам надо - для каждого символа выбрать лучшего. Плюс - я ж еще и этот файл оптимизации - пропускаю через специальную программу, которая выбирает лучший вариант по комплексу показателей.  А для разных символов - это будут разные показатели, она это сейчас не учитывает. Закладывать в нее такую возможность - это еще потратить месяц на отладку.

И "указывать тех, кто вылетел" - это как раз вопрос о "разнарядках" - то есть вопрос о самой процедуре порядка тестирования. В процессе обдумывания, как это лучше провести.

Оно-то хорошо было бы, чтобы поставил - и ушел на неделю, а оно тебе все переоптимизировало... Но, для этого в самом МТ5 нету возможностей, нужно использовать автокликер типа AutoIt, писать под него большой скрипт, проверять его... в общем, целое дело.

По мне - если надоело - то и бросил это занятие... Появилось желание - опять поставил на оптимизацию. Твои регкоды - никуда не денутся, я все учту, и все отдам.

Кроме того - ты пока прошелся по "канальным" ТС, они быстрее оптмимизируются, чем ЕМАшные.

P.S. Все шесть файлов обработаны, и заложены в Лигу. С меня тебе причитается шесть регкодов. Когда захочешь - пишешь номер аккаунта и требуемый магик. Я выдам регкод.
 

Все шесть экспертов - заложены в Лигу, и выставлены на демо.

Прошу также обновить всех экспертов для оптимизации - в них некоторые изменения. Оптимизацию проводить только с последними версиями.

EALeague
EALeague
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George Merts:

"По всем символам" - не выйдет. Он же будет выбирать одного лучшего из всех. А нам надо - для каждого символа выбрать лучшего. Плюс - я ж еще и этот файл оптимизации - пропускаю через специальную программу, которая выбирает лучший вариант по комплексу показателей.  А для разных символов - это будут разные показатели, она это сейчас не учитывает. Закладывать в нее такую возможность - это еще потратить месяц на отладку.

Я то думал, что там просто по очереди будет идти независимая работа с каждым символом, но раз на генетике так все устроено... жаль. А может в коде прописать переключатель символа после прохода определенного числа итераций?

George Merts:

И "указывать тех, кто вылетел" - это как раз вопрос о "разнарядках" - то есть вопрос о самой процедуре порядка тестирования. В процессе обдумывания, как это лучше провести.

Я бы сделал табличку, где маркером можно было подсвечивать то, что актуально оптимизировать, а человек решившийся это взять сразу бы тут отписывал, что будет оптимизировать.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я то думал, что там просто по очереди будет идти независимая работа с каждым символом, но раз на генетике так все устроено... жаль. А может в коде прописать переключатель символа после прохода определенного числа итераций?

Я бы сделал табличку, где маркером можно было подсвечивать то, что актуально оптимизировать, а человек решившийся это взять сразу бы тут отписывал, что будет оптимизировать.

Независимая работа с символом - уже есть. На любом эксперте я могу сделать переменную "символ" - и работа будет вестись именно по этому символу, независимо от установок графика.

Но при оптимизации - опять же, будет выбираться лучший проход из всех символов. А нам надо лучший по каждому символу - то есть, надо, чтобы сам эксперт управлял, когда нужен полный перебор, а когда - генетика. Таких возможностей в Метатрейдере нет.

Насчет таблички - в архиве есть табличка на кучу строк - ты представляешь, как это будет выглядеть ?

Нет, надо просто регулярно публиковать список ТС, нуждающихся в переоптимизации. А народ - уже пусть выбирает из них. Если случайно кто-то пересечется - ну, не беда, регкоды получат оба, а я - выберу, у кого результат получился лучше.

P.S.

Завтра придется заняться иллюстрированной инструкцией по оптимизации. На другом форуме - мне очередной раз сказали, что "мы не использовали МТ5, и не оптимизировали никогда,  но готовы попробовать, если будет хороший букварь с картинками".

 
George Merts:


Насчет таблички - в архиве есть табличка на кучу строк - ты представляешь, как это будет выглядеть ?

Нет, надо просто регулярно публиковать список ТС, нуждающихся в переоптимизации. А народ - уже пусть выбирает из них. Если случайно кто-то пересечется - ну, не беда, регкоды получат оба, а я - выберу, у кого результат получился лучше. 

Что-то не нашел табличку, а выглядить будет так

При этом желтый квадрат - то, что давно не оптимизировалось, а красный - то, что срочно нужно переоптимизировать.

                             
 
Aleksey Vyazmikin:

Что-то не нашел табличку, а выглядить будет так

При этом желтый квадрат - то, что давно не оптимизировалось, а красный - то, что срочно нужно переоптимизировать.

Ну... Я прикину, как это сделать на полуавтомате.

 
И, в каждую клетку можно вписывать номер участника проекта, что б знать, кто ответственен за оптимизацию, ну, после того как он согласился.
 
George Merts:

Ну... Я прикину, как это сделать на полуавтомате.

Отлично, потом расскажите как это обустроено, если не будет топ секретом.

 
Aleksey Vyazmikin:

Отлично, потом расскажите как это обустроено, если не будет топ секретом.

Нет, конечно (ну елы-палы, давай на "ты")...

Вон, видал мои графики да таблички - все это делается в Экселе.

У меня есть скрипты, которые анализируют историю, и выводят CSV-файл, который легко импортируется в Эксель.

Вот, надо будет написать еще один скрипт, который будет выдавать подобный CSV-файл с пометками, что сделано, а что нет.

Собственно, если не боишься слов MQL, ООП, "виртуальные функции", "виртуальные интерфейсы" - я тебе даже могу показать исходные коды.

 

Кстати, открыл счет для будущего сигнала для тех, кто не желает думать.

Могу поделиться инвест-паролем.

Но - только с теми, кто участвует в оптимизации. Для всех остальных это будет просто сигнал "Лиги Торговых Систем".

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