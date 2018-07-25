Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 21

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George Merts:

Обработаю, загоню, засчитаю в твой счет еще два регкода (будет 18, если я не ошибаюсь ?)

Я думаю больше 18, ибо то, что сет был не верный вчера - не моя вина :)

 
George Merts:

Текущая ситуация по "фаворитам".

Изображайте эффект в деньгах, иначе потенциально заинтересованных лиц не привлечь!

 
Aleksey Vyazmikin:

Я думаю больше 18, ибо то, что сет был не верный вчера - не моя вина :)

Я вроде как все учел... Говоришь, 19 ?

Значит, 19, зачем спорить !

Сейчас проверю последний, загоню в Лигу, будет 20.  Я не жадный, могу даже один регкод просто подарить, я реально благодарен за помощь, Алексей !

У меня появляются ресурсы и время для написании подробной инструкции для новичков.
 
Aleksey Vyazmikin:

Изображайте эффект в деньгах, иначе потенциально заинтересованных лиц не привлечь!

Да там же есть и результат в  деньгах, и на каждом графике по оси ординат - непосредственно доллары при постоянном лоте 0,01 ! Если намерен торговать большим лотом - соответственно умножай, и получай результат.

А тем, кому вобще думать лень - я открою сигнал, как только меня зарегистрируют.

 
George Merts:

Я вроде как все учел... Говоришь, 19 ?

Значит, 19, зачем спорить !

Сейчас проверю последний, загоню в Лигу, будет 20.  Я не жадный, могу даже один регкод просто подарить, я реально благодарен за помощь, Алексей !

Я этот EMAFlatDTS_GBPUSD 3 раза оптимизировал - 1 раз до новой версии советника, второй раз с ошибочным сетом, а третий с правильным - я так посчитал, но, конечно, дело не в попугаях :)

 
George Merts:

Да там же есть и результат в  деньгах, и на каждом графике по оси ординат - непосредственно доллары при постоянном лоте 0,01 ! Если намерен торговать большим лотом - соответственно умножай, и получай результат.

А тем, кому вобще думать лень - я открою сигнал, как только меня зарегистрируют.

Да кто знает в чем это, в деньгах или процентах - там же не написано...

Конечно, с сигналом всё будет гораздо лучше!

 
Aleksey Vyazmikin:

Я этот EMAFlatDTS_GBPUSD 3 раза оптимизировал - 1 раз до новой версии советника, второй раз с ошибочным сетом, а третий с правильным - я так посчитал, но, конечно, дело не в попугаях :)

Хорошо-хорошо, сколько по-твоему у тебя должно быть регкодов ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Да кто знает в чем это, в деньгах или процентах - там же не написано...

Дописал, что результат - это чисто в долларах.

Список "аутсайдеров" на текущий момент:


 
+1
Файлы:
AUDUSD_EMATrendSAR.zip  234 kb
 
George Merts:

Хорошо-хорошо, сколько по-твоему у тебя должно быть регкодов ?

Как посчитал, так пусть и будет.

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