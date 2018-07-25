Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 21
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Обработаю, загоню, засчитаю в твой счет еще два регкода (будет 18, если я не ошибаюсь ?)
Я думаю больше 18, ибо то, что сет был не верный вчера - не моя вина :)
Текущая ситуация по "фаворитам".
Изображайте эффект в деньгах, иначе потенциально заинтересованных лиц не привлечь!
Я думаю больше 18, ибо то, что сет был не верный вчера - не моя вина :)
Я вроде как все учел... Говоришь, 19 ?
Значит, 19, зачем спорить !
Сейчас проверю последний, загоню в Лигу, будет 20. Я не жадный, могу даже один регкод просто подарить, я реально благодарен за помощь, Алексей !У меня появляются ресурсы и время для написании подробной инструкции для новичков.
Изображайте эффект в деньгах, иначе потенциально заинтересованных лиц не привлечь!
Да там же есть и результат в деньгах, и на каждом графике по оси ординат - непосредственно доллары при постоянном лоте 0,01 ! Если намерен торговать большим лотом - соответственно умножай, и получай результат.
А тем, кому вобще думать лень - я открою сигнал, как только меня зарегистрируют.
Я вроде как все учел... Говоришь, 19 ?
Значит, 19, зачем спорить !
Сейчас проверю последний, загоню в Лигу, будет 20. Я не жадный, могу даже один регкод просто подарить, я реально благодарен за помощь, Алексей !
Я этот EMAFlatDTS_GBPUSD 3 раза оптимизировал - 1 раз до новой версии советника, второй раз с ошибочным сетом, а третий с правильным - я так посчитал, но, конечно, дело не в попугаях :)
Да там же есть и результат в деньгах, и на каждом графике по оси ординат - непосредственно доллары при постоянном лоте 0,01 ! Если намерен торговать большим лотом - соответственно умножай, и получай результат.
А тем, кому вобще думать лень - я открою сигнал, как только меня зарегистрируют.
Да кто знает в чем это, в деньгах или процентах - там же не написано...
Конечно, с сигналом всё будет гораздо лучше!
Я этот EMAFlatDTS_GBPUSD 3 раза оптимизировал - 1 раз до новой версии советника, второй раз с ошибочным сетом, а третий с правильным - я так посчитал, но, конечно, дело не в попугаях :)
Хорошо-хорошо, сколько по-твоему у тебя должно быть регкодов ?
Да кто знает в чем это, в деньгах или процентах - там же не написано...
Дописал, что результат - это чисто в долларах.
Список "аутсайдеров" на текущий момент:
Хорошо-хорошо, сколько по-твоему у тебя должно быть регкодов ?
Как посчитал, так пусть и будет.