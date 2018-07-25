Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 5
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Не-а ...
Я открываю позицию в направлении, которое просто кажется мне интересным... со стопами по 100 пунктов в каждую сторону (4-хзнак)... и балдею, наблюдая за происходящим.
Отдать такую "игрушку" роботу?..
Я уже раньше говорил, что извлекаю прибыль ИЗ КОЛЕБАНИЙ статистики исходов моих сделок, "играя" объёмами позиций. В моих условиях, робот - мне как-то ни к чему
Я открываю позицию в направлении, которое просто кажется мне интересным... со стопами по 100 пунктов в каждую сторону (4-хзнак)... и балдею, наблюдая за происходящим.
Отдать такую "игрушку" роботу?..
Ну, я такого не понимаю... Что там "балдеть" ?
Я на графики уже не глядел, наверно, больше полугода. Евродоллар, там, фунтодоллар, иенадоллар - еще иногда попадаются на глаза, а остальные символы - даже не знаю, что там... Пусть роботы глядят, а я буду глядеть за роботами.
Кстати, сегодня FlatSP AUDCAD - получил стоплосс, и вышел из десятки фаворитов. Причем, вплотную приблизился к вылету из "лиги", допустимый просад у него уже дошел до 90% возможного. Качество торговли снизилось до 50%.
Ну, я такого не понимаю... Что там "балдеть" ?..
Ну что-о-о Вы!..
Это ж как кёрлинг, например : каменюку запустил свою - и смо-о-отришь,.. куда она там тыкнется
Вы неправы. Почему-то большинству кажется что если "вот сейчас прикручу еще одну штуку - то точно заработает". Ан нет. Не заработает. Практика показывает, что простые рабочие системы как-то улучшить практически не возможно.
Есть и еще одно свойство, которое не лежит на поверхности. Если есть портфель стратегий торгующих по разным, но простым алгоритмам, то на выходе получается суперпозиция, учитывающая все особенности текущего торгового состояния!
Вы не поняли основную мысль...
На форексе не работают ни простые стратегии , ни комплект простых стратегий. Обоснование простое: за столько лет и не повторить простую прибыльную стратегию - просто не реально.
Значит нужен ДРУГОЙ подход в разработке стратегии, а это уже само по себе НЕ ПРОСТО...
На счет "суперпозиций" в Вашей трактовке - это фикция и не более того... 50 велосипедов не обгонят добротный автомобиль, как бы Вы этого не хотели...
Ну что-о-о Вы!..
Это ж как кёрлинг, например : каменюку запустил свою - и смо-о-отришь,.. куда она там тыкнется
Ну это Вы просто ещё не наигрались, пройдёт какое-то время и надоест сидеть у монитора и пялиться на котировки. Надо автоматизировать. Человек должен заниматься созданием алгоритмов, а вот исполнять их - дело роботов.
Ну это Вы просто ещё не наигрались, пройдёт какое-то время и надоест сидеть у монитора и пялиться на котировки. Надо автоматизировать. Человек должен заниматься созданием алгоритмов, а вот исполнять их - дело роботов.
У каждого свои игрушки, кому-то нравится руками торговать, кому-то алгоритмы делать, а кто-то только из-за денег на рынок пришел. Те кто пришел из-за денег не поймут не первых не вторых. Может для него это творчество.
... Может для него это творчество.
Не,.. у меня это больше похоже на вязание у бабулек ...
На форексе не работают ни простые стратегии , ни комплект простых стратегий. Обоснование простое: за столько лет и не повторить простую прибыльную стратегию - просто не реально.
Значит нужен ДРУГОЙ подход в разработке стратегии, а это уже само по себе НЕ ПРОСТО...
На счет "суперпозиций" в Вашей трактовке - это фикция и не более того... 50 велосипедов не обгонят добротный автомобиль, как бы Вы этого не хотели...
Не согласен.
Вон, я привел графики - явно работающие СЕЙЧАС стратегии. Да, в любой момент они могут "вылететь из лиги", но пока - работают.
Даже эта самая ТС по AUDCAD - имеет просад 90% от допустимого, но, тем не менее, за год до этого такой просад уже фиксировался. Причем, даже если сейчас просад превысит 100% - в сумме эта ТС все равно окажется в небольшом плюсе.
А насчет 50 велосипедистов - автомобиль-то они не догонят, но вот людей перевезут явно больше, чем даже самый добротный автомобиль, и конкурировать с ними сможет лишь автобус.
Не согласен.
Вон, я привел графики - явно работающие СЕЙЧАС стратегии. Да, в любой момент они могут "вылететь из лиги", но пока - работают.
Даже эта самая ТС по AUDCAD - имеет просад 90% от допустимого, но, тем не менее, за год до этого такой просад уже фиксировался. Причем, даже если сейчас просад превысит 100% - в сумме эта ТС все равно окажется в небольшом плюсе.
А насчет 50 велосипедистов - автомобиль-то они не догонят, но вот людей перевезут явно больше, чем даже самый добротный автомобиль, и конкурировать с ними сможет лишь автобус.
Да, способы могут быть разными: кто числом, кто умением. Не важно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей.)
Не согласен.
Вон, я привел графики - явно работающие СЕЙЧАС стратегии. Да, в любой момент они могут "вылететь из лиги", но пока - работают.
Даже эта самая ТС по AUDCAD - имеет просад 90% от допустимого, но, тем не менее, за год до этого такой просад уже фиксировался. Причем, даже если сейчас просад превысит 100% - в сумме эта ТС все равно окажется в небольшом плюсе.
А насчет 50 велосипедистов - автомобиль-то они не догонят, но вот людей перевезут явно больше, чем даже самый добротный автомобиль, и конкурировать с ними сможет лишь автобус.
Да, Вы правы! Если криво, нестабильно, по мелочи, но работает, то большинству трейдеров этого хватит, так как по статистике 95% сливают...
Каждый Трейдер сходит с ума по-своему!