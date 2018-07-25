Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 24

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Между прочим, интересное наблюдение за одним из аутсайдеров:

Система принадлежит классу "обратный трейлинг" - и после постановку на торговлю заработала $2 при очень малом просаде.

Вот, примерно такой цикл работы я в Лиге и вижу.

Система оптимизируется, ставится на демо, показывает определенные успехи, выставляется на реал. Как только показывает недопустимые результаты - тут же снимается. Но, к этому времени, если все хорошо - успевает показать успехи.

К сожалению, данную систему поставить на реал я не успел. На реал я выставляю только системы, которые имеют не менее 10 сделок на демо. Эта же - на третьей сделке - сделала "контрольный выстрел". Ну что ж... Переоптимизируем ее.

Я пока - продолжу написание инструкции для начинающих.

 
George Merts:

Системы, требующие переоптимизации:

Две  показали слишком длинную очередь СЛ, остальные - превысили допустимый просад.

Тебя не напрягает, что уже давал оптимизацию этих:

GBPJPY_ChnTrendRTS - 29.03.2018

GBPCHF_EMAFlatRTS - 29.03.2018


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После просадки не стоит ли ждать роста? Может наоборот ждать пока просядут и потом их ставить на реал в ожидании роста, раз ранее они росли?

 
George Merts:

Между прочим, интересное наблюдение за одним из аутсайдеров:

Система принадлежит классу "обратный трейлинг" - и после постановку на торговлю заработала $2 при очень малом просаде.

Вот, примерно такой цикл работы я в Лиге и вижу.

Система оптимизируется, ставится на демо, показывает определенные успехи, выставляется на реал. Как только показывает недопустимые результаты - тут же снимается. Но, к этому времени, если все хорошо - успевает показать успехи.

К сожалению, данную систему поставить на реал я не успел. На реал я выставляю только системы, которые имеют не менее 10 сделок на демо. Эта же - на третьей сделке - сделала "контрольный выстрел". Ну что ж... Переоптимизируем ее.

Я пока - продолжу написание инструкции для начинающих.

Получается что за сегодня она и сдулась?

 
Aleksey Vyazmikin:

Тебя не напрягает, что уже давал оптимизацию этих:

После просадки не стоит ли ждать роста? Может наоборот ждать пока просядут и потом их ставить на реал в ожидании роста, раз ранее они росли?

Напрягает.

Как видишь - фигню спорол, старые данные взял.

Блин.

У меня уже в глазах двоится. Эти системы только что были переоптимизированы.

Вот верная таблица:

CADJPY EMATrendDTS - поставил у себя на переоптимизацию

 

+1

Файлы:
EURCAD_ChnTrendDTS.zip  86 kb
 

Завтра уже обработаю.

На ночь у себя ставлю NZDJPY EMATrendSAR.

 
+1
Файлы:
GBPJPY_EMATrendSP.zip  172 kb
 
Aleksey Vyazmikin:


EURCAD_ChnTrendDTS

Алексей, почему-то в этом файле нет данных по переменной wpIWorkPeriod_11, когда ты загружаешь настройки, на ней что, галочка не выставляется ?

Я учитываю этот файл, но ты проверь, как загружается SET-файл.   

По моим подсчетам, у тебя 29 регкодов.

 

Алексей, кстати, об выборе.

На выходных - сделаю скрипт, который будет рисовать график текущей торговли любой указанной ТС.

Просто запускаешь его на демо-счете, где работают все системы, указываешь желаемый магик,  и он тебе выдает CSV-файл, который открывается в Excel'е.

Там будут два столбца - моменты времени и профит системы. Вставляешь стандартный экселевский чарт - и получаешь один из графиков, вроде тех, что я выкладываю при демонстрации систем-фаворитов.  Думаю, этот скрипт - тебе сильно поможет в выборе систем для постановки себе на счет.

 
George Merts:

Алексей, почему-то в этом файле нет данных по переменной wpIWorkPeriod_11, когда ты загружаешь настройки, на ней что, галочка не выставляется ?

Я учитываю этот файл, но ты проверь, как загружается SET-файл.   

По моим подсчетам, у тебя 29 регкодов.

Мой косяк - переделаю сейчас.

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