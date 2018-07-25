Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Между прочим, интересное наблюдение за одним из аутсайдеров:
Система принадлежит классу "обратный трейлинг" - и после постановку на торговлю заработала $2 при очень малом просаде.
Вот, примерно такой цикл работы я в Лиге и вижу.
Система оптимизируется, ставится на демо, показывает определенные успехи, выставляется на реал. Как только показывает недопустимые результаты - тут же снимается. Но, к этому времени, если все хорошо - успевает показать успехи.
К сожалению, данную систему поставить на реал я не успел. На реал я выставляю только системы, которые имеют не менее 10 сделок на демо. Эта же - на третьей сделке - сделала "контрольный выстрел". Ну что ж... Переоптимизируем ее.
Я пока - продолжу написание инструкции для начинающих.
Системы, требующие переоптимизации:
Две показали слишком длинную очередь СЛ, остальные - превысили допустимый просад.
Тебя не напрягает, что уже давал оптимизацию этих:
GBPJPY_ChnTrendRTS - 29.03.2018
GBPCHF_EMAFlatRTS - 29.03.2018
====
После просадки не стоит ли ждать роста? Может наоборот ждать пока просядут и потом их ставить на реал в ожидании роста, раз ранее они росли?
Между прочим, интересное наблюдение за одним из аутсайдеров:
Система принадлежит классу "обратный трейлинг" - и после постановку на торговлю заработала $2 при очень малом просаде.
Вот, примерно такой цикл работы я в Лиге и вижу.
Система оптимизируется, ставится на демо, показывает определенные успехи, выставляется на реал. Как только показывает недопустимые результаты - тут же снимается. Но, к этому времени, если все хорошо - успевает показать успехи.
К сожалению, данную систему поставить на реал я не успел. На реал я выставляю только системы, которые имеют не менее 10 сделок на демо. Эта же - на третьей сделке - сделала "контрольный выстрел". Ну что ж... Переоптимизируем ее.
Я пока - продолжу написание инструкции для начинающих.
Получается что за сегодня она и сдулась?
Тебя не напрягает, что уже давал оптимизацию этих:
После просадки не стоит ли ждать роста? Может наоборот ждать пока просядут и потом их ставить на реал в ожидании роста, раз ранее они росли?
Напрягает.
Как видишь - фигню спорол, старые данные взял.
Блин.
У меня уже в глазах двоится. Эти системы только что были переоптимизированы.
Вот верная таблица:
CADJPY EMATrendDTS - поставил у себя на переоптимизацию
+1
Завтра уже обработаю.
На ночь у себя ставлю NZDJPY EMATrendSAR.
EURCAD_ChnTrendDTS
Алексей, почему-то в этом файле нет данных по переменной wpIWorkPeriod_11, когда ты загружаешь настройки, на ней что, галочка не выставляется ?
Я учитываю этот файл, но ты проверь, как загружается SET-файл.
По моим подсчетам, у тебя 29 регкодов.
Алексей, кстати, об выборе.
На выходных - сделаю скрипт, который будет рисовать график текущей торговли любой указанной ТС.
Просто запускаешь его на демо-счете, где работают все системы, указываешь желаемый магик, и он тебе выдает CSV-файл, который открывается в Excel'е.
Там будут два столбца - моменты времени и профит системы. Вставляешь стандартный экселевский чарт - и получаешь один из графиков, вроде тех, что я выкладываю при демонстрации систем-фаворитов. Думаю, этот скрипт - тебе сильно поможет в выборе систем для постановки себе на счет.
Алексей, почему-то в этом файле нет данных по переменной wpIWorkPeriod_11, когда ты загружаешь настройки, на ней что, галочка не выставляется ?
Я учитываю этот файл, но ты проверь, как загружается SET-файл.
По моим подсчетам, у тебя 29 регкодов.
Мой косяк - переделаю сейчас.