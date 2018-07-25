Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 4
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У меня на первого робота ушло больше года. В нем использовалось 20 сложных паттернов, построение трендлиний, хитрый манименеджмент... И после трех месяцев зарпботка - он начал сливать, и слил все, что заработал. В тоже время, как я вижу, есть простейшие ТС, которые выдают абсолютно тот же результат.
Посему - больше я не хочу заниматься написанием одного сложного робота. Будет огромная куча простых. А я буду заниматься тем, что выбирать из них рабочие.
в переборе простых тс есть смысл, я тоже работал в этом направлении и даже удавалось машки таким образом заставить стабильно в прибыль работать. Считаю данное направление работы актуальным и интересным, но сам пока отказался от него.
Так. Ну, осталось показать фаворитов.
Вот десятка лучших (все работают без ММ, минимальным лотом, в рабочих экспертах включу постоянный риск):
Вот по ним краткие данные (качество торговли - это интегральная оценка, характеризующая вышеприведенную кривую баланса, значение фитнес-функции):
То есть, я выкладываю эксперта, подобного вышевыложенному (сейчас подготовлю, выложу все варианты), тот, кому интересно - берет его, оптимизирует за год, выкладывает XML-файл, я его проверяю, и если все нормально - то в ответ выкладываю желаемого эксперта-фаворита, который будет работать 3 месяца с привязкой к желаемому аккаунту.
Причем, по моему опыту - баланс прибыльного и убыточного времени - очень мало зависит от сложности системы. Вот поэтому я пришел к выводу, что усилия надо направлять не на то, чтобы создавать сложную суперсистему, а на то, чтобы создать много простых систем.
Чем я и занимаюсь, и в чем предлагаю поучаствовать желающим.
Уважаемый George Merts а Вы не пробовали например Зайти на какой нибудь " Известный форум трейдеров где пилят софт " и там довести уже существующие торговые системы до " Граальных " или предложить свою систему и Возможно Коллективный ум Сможет Вам Помочь создать то что Вы Очень долго ищите.
200 ТС это конечно перебор.
Уважаемый George Merts а Вы не пробовали например Зайти на какой нибудь " Известный форум трейдеров где пилят софт " и там довести уже существующие торговые системы до " Граальных " или предложить свою систему и Возможно Коллективный ум Сможет Вам Помочь создать то что Вы Очень долго ищите.
200 ТС это конечно перебор.
Не понял. Зачем мне создавать то, что уже создано ? Все уже есть. Все ТС уже давно написаны. 200 - это не перебор, это те, что работают в данный момент. А всего их 16ТС х 28 символов = 448 ТС. Добавляем символы - добавляем по 16ТС.
Все они написаны. Готовы к оптимизации. Дело за выбором "фаворитов" и "тренировкой аутсайдеров". Вот, если кому интересно - предлагаю поучаствовать в "тренировке аутсайдеров", получая взамен "фаворитов".
Не понял. Зачем мне создавать то, что уже создано ? Все уже есть. Все ТС уже давно написаны. 200 - это не перебор, это те, что работают в данный момент. А всего их 16ТС х 28 символов = 448 ТС. Добавляем символы - добавляем по 16ТС.
Все они написаны. Готовы к оптимизации. Дело за выбором "фаворитов" и "тренировкой аутсайдеров". Вот, если кому интересно - предлагаю поучаствовать в "тренировке аутсайдеров", получая взамен "фаворитов".
Я хотел сказать. Что возможно Вам смогут помочь программисты сознанием языка MQL4 или MQL5 ( Возможно что-то смогут добавить ) а добавить всегда есть что ( в одну из Ваших ТС или Вы в уже доработанную ) Как то так.
Моя мысль была в том что Коллективный ум Программистов, Людей с идеями, Людей который могут и хотят Тестировать а также тех кто берет за Основы тестирование в TDS2 несомненно пошло бы на пользу.
Я хотел сказать. Что возможно Вам смогут помочь программисты сознанием языка MQL4 или MQL5 ( Возможно что-то смогут добавить ) а добавить всегда есть что ( в одну из Ваших ТС или Вы в уже доработанную ) Как то так.
Моя мысль была в том что Коллективный ум Программистов, Людей с идеями, Людей который могут и хотят Тестировать а также тех кто берет за Основы тестирование в TDS2 несомненно пошло бы на пользу.
Нееее... По этому пути я уже шел, когда делал с коллегой-трейдером (а я - в основном программер) супер-пупер-ТС. Вот там, было мноооого чего добавлено...
Получившийся советник не был Граалем, у него были просадки, были годы с небольшим профитом, но в тестере на протяжении 15 лет он показывал устойчивый рост.
Поставили на реал. Рост пошел. Мы были весьма рады. Около месяца. А потом - рост застопорился. А потом - депозит начал таять. Мы стали пытаться добавлять условий, применять дополнительные техники... Все тщетно. И через три месяца, несмотря на наши усилия - все заработанное было слито, и даже чуть больше.
Но спросите у любого, кто занимался советниками - существует ли ПРОСТЕЙШИЙ эксперт, который бы месяц показывал хороший рост, а потом - начал бы сливать ? Уверен, что с такими тут сталкивались почти все.
И вот я спросил у себя - нахрена годами корпеть над сложнейшими ТС, которые ведут себя точно так же, как самые простые ?
Все. Больше я со сложными ТС дела иметь не хочу. Простые работают не хуже, а усилий требуют куда меньше. Лучше я направлю свои усилия на отбор лучших, и "тренировку" худших.
Устойчивость - "голубая мечта"...
Я нашёл её в "постоянной изменчивости" ... (на том и живу )
Вы торгуете с помощью эксперта?
Да, такой подход вполне возможен: выучить алфавит и набивать "мама мыла раму"... Только мало эффективный... Но Вы пробуйте!
Вы неправы. Почему-то большинству кажется что если "вот сейчас прикручу еще одну штуку - то точно заработает". Ан нет. Не заработает. Практика показывает, что простые рабочие системы как-то улучшить практически не возможно.
Есть и еще одно свойство, которое не лежит на поверхности. Если есть портфель стратегий торгующих по разным, но простым алгоритмам, то на выходе получается суперпозиция, учитывающая все особенности текущего торгового состояния!
Вы торгуете с помощью эксперта?
Да. (Упс... вопрос, оказывается, не мне... но все равно)
Через несколько дней я выложу сюда эксперта, включающего все оттестированные ТС. Вводите магик - и можете проверять работу указанной ТС в тестере. Вводите регкод - и получаете полноценного эксперта по данной ТС. Регкод выдается за оптимизированную на годовом периоде одиночную ТС.
Для параноиков - могу выложить демо-счет и инвест-пароль на него, где торгуют все ТС, включенные в эксперте. Чтобы любой мог убедиться в реальности, запустив эксперта в тестере, и проверив, что все получившиеся сделки будут совпадать (с точностью до спреда) со сделками на этом счету (в том числе те, которых еще не было на момент скачивания советника).
Понятно, что по мере "выбывания из лиги" аутсайдеров и их переоптимизации - эксперт будет обновляться.