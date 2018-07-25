Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 18

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Aleksey Vyazmikin:

Т.е. советник не проверяется, а проверяется история - результат его работы, ясно.

Да, после любого изменения баланса - происходит запрос истории, и по ней формируются вот те самые линии баланса (хорошо бы, конечно, по Эквити, но это куда более сложная задача, я решил ограничиться изменением баланса). А по линиям - уже глядим, сколько подряд было СЛов, какой максимальный ценовой просад, и сколько ждем до нового максимума. Чуть превысили - все, ТС перестала работать, ее надо переоптимизировать.

 
George Merts:

Да, после любого изменения баланса - происходит запрос истории, и по ней формируются вот те самые линии баланса (хорошо бы, конечно, по Эквити, но это куда более сложная задача, я решил ограничиться изменением баланса). А по линиям - уже глядим, сколько подряд было СЛов, какой максимальный ценовой просад, и сколько ждем до нового максимума. Чуть превысили - все, ТС перестала работать, ее надо переоптимизировать.

Подход понятен.

Однако, по мне, так не хватает ответа на вопрос  "почему советник перестал зарабатывать" - изменился рынок (волатильность), фаза рынка (был тренд/флэт, а теперь напротив флэт/тренд), или же изменились формулы описывающие рынок (тогда только и нужна переоптимизация).

 
Aleksey Vyazmikin:

Подход понятен.

Однако, по мне, так не хватает ответа на вопрос  "почему советник перестал зарабатывать" - изменился рынок (волатильность), фаза рынка (был тренд/флэт, а теперь напротив флэт/тренд), или же изменились формулы описывающие рынок (тогда только и нужна переоптимизация).

Ууууу... Это вопрос не к советнику.

Я на это дело гляжу так. Есть тестовый годовой период. 5 месяцев - подбираются лучшие комбинации параметров, семь месяцев - они проверяются, и потом, по особому алгоритму программа выбирает наиболее стабильные, которые весь год показывают как можно более "плавные" результаты. Именно поэтому мне нужен XML-файл, он дает куда более полную информацию о процессе оптимизации, чем просто отобранное наилучшее значение.

После этого - советник прогоняется на этих, наиболее стабильных параметрах по всему году, определяя "критерии допустимого" - какое максимальное количество в очереди СЛов было в за год, какой наибольший ценовой просад в год был (чтобы не влиял выбранный риск), и сколько сделок максимум надо ожидать нового максимума баланса. Эти параметры - я "забиваю" в советника, и после этого - он регистрируется в классе-коллекции ТС в файле Лиги.

Вот эти самые параметры - являются критерием стабильности работы. То есть, если уж мы видели, что за год были очереди до пяти СЛов подряд - то не будем паниковать, когда так будет на реальной торговле. А вот если вдруг очередь растянется до шести СЛов - все ! Это означает, что эксперт потерял стабильность, и нуждается в замене и переоптимизации.

Ну а причина этого... кто ж ее знает...  Какая бы причина не была - стабильный советник должен показывать на реальной торговле примерно тоже самое, что показывал на тесте. А если он показал торговлю хуже - значит, что-то изменилось, он потерял стабильность, и использовать его дальше - нельзя.

 

Алексей, обнови советники для оптимизации, и - очень важно - .set-файл. Поскольку названия переменных изменились.

Сейчас достаточно будет указать, на каком символе был оптимизирован XML-файл, а какой там советник - это я буду видеть по названиям переменных.

И - можно оптимизировать "умершие" ТС.

(Все оптимизированные - загнал в "Лигу", и на демо-торговлю)

EALeague
EALeague
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EMAFlatDTS_GBPUSD

Что-то я не увидел, где что там указывается...
Файлы:
GBPUSD_EMAFlatDTS.zip  46 kb
 
Не понятно. Опять нету ЕМА-данных, АЛексей !
 
George Merts:
Не понятно. Опять нету ЕМА-данных, АЛексей !

Я то при чём, всё обновил из файла.

 
Там и в параметрах нет периода EMA, откуда они появятся то в отчете?
 

Должны быть данные по EMAPeriodStep.

А их в XML-файле почему-то нет.

 

Приватное сообщение, Алексей.

Необходимо более оперативное взаимодействие, не через форум. Надо понять, почему у тебя не появляются все данные.
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