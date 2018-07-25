Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. советник не проверяется, а проверяется история - результат его работы, ясно.
Да, после любого изменения баланса - происходит запрос истории, и по ней формируются вот те самые линии баланса (хорошо бы, конечно, по Эквити, но это куда более сложная задача, я решил ограничиться изменением баланса). А по линиям - уже глядим, сколько подряд было СЛов, какой максимальный ценовой просад, и сколько ждем до нового максимума. Чуть превысили - все, ТС перестала работать, ее надо переоптимизировать.
Да, после любого изменения баланса - происходит запрос истории, и по ней формируются вот те самые линии баланса (хорошо бы, конечно, по Эквити, но это куда более сложная задача, я решил ограничиться изменением баланса). А по линиям - уже глядим, сколько подряд было СЛов, какой максимальный ценовой просад, и сколько ждем до нового максимума. Чуть превысили - все, ТС перестала работать, ее надо переоптимизировать.
Подход понятен.
Однако, по мне, так не хватает ответа на вопрос "почему советник перестал зарабатывать" - изменился рынок (волатильность), фаза рынка (был тренд/флэт, а теперь напротив флэт/тренд), или же изменились формулы описывающие рынок (тогда только и нужна переоптимизация).
Подход понятен.
Однако, по мне, так не хватает ответа на вопрос "почему советник перестал зарабатывать" - изменился рынок (волатильность), фаза рынка (был тренд/флэт, а теперь напротив флэт/тренд), или же изменились формулы описывающие рынок (тогда только и нужна переоптимизация).
Ууууу... Это вопрос не к советнику.
Я на это дело гляжу так. Есть тестовый годовой период. 5 месяцев - подбираются лучшие комбинации параметров, семь месяцев - они проверяются, и потом, по особому алгоритму программа выбирает наиболее стабильные, которые весь год показывают как можно более "плавные" результаты. Именно поэтому мне нужен XML-файл, он дает куда более полную информацию о процессе оптимизации, чем просто отобранное наилучшее значение.
После этого - советник прогоняется на этих, наиболее стабильных параметрах по всему году, определяя "критерии допустимого" - какое максимальное количество в очереди СЛов было в за год, какой наибольший ценовой просад в год был (чтобы не влиял выбранный риск), и сколько сделок максимум надо ожидать нового максимума баланса. Эти параметры - я "забиваю" в советника, и после этого - он регистрируется в классе-коллекции ТС в файле Лиги.
Вот эти самые параметры - являются критерием стабильности работы. То есть, если уж мы видели, что за год были очереди до пяти СЛов подряд - то не будем паниковать, когда так будет на реальной торговле. А вот если вдруг очередь растянется до шести СЛов - все ! Это означает, что эксперт потерял стабильность, и нуждается в замене и переоптимизации.
Ну а причина этого... кто ж ее знает... Какая бы причина не была - стабильный советник должен показывать на реальной торговле примерно тоже самое, что показывал на тесте. А если он показал торговлю хуже - значит, что-то изменилось, он потерял стабильность, и использовать его дальше - нельзя.
Алексей, обнови советники для оптимизации, и - очень важно - .set-файл. Поскольку названия переменных изменились.
Сейчас достаточно будет указать, на каком символе был оптимизирован XML-файл, а какой там советник - это я буду видеть по названиям переменных.
И - можно оптимизировать "умершие" ТС.
(Все оптимизированные - загнал в "Лигу", и на демо-торговлю)
EMAFlatDTS_GBPUSDЧто-то я не увидел, где что там указывается...
Не понятно. Опять нету ЕМА-данных, АЛексей !
Я то при чём, всё обновил из файла.
Должны быть данные по EMAPeriodStep.
А их в XML-файле почему-то нет.
Приватное сообщение, Алексей.Необходимо более оперативное взаимодействие, не через форум. Надо понять, почему у тебя не появляются все данные.