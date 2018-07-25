Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 27

Новый комментарий
 

Дорабатываю системy так, чтобы по XML-файлу мне было всегда ясно, какая ТС, на каком символе оптимизировалась, в каком бек- и форвард-периоде.

Чтобы участнику не обязательно было бы указывать, какой эксперт, и на каких данных оптимизировался.

На выходных - перезалью новые версии экспертов для оптимизации.

 

Итак, на текущий момент ситуация по фаворитам.

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству:

ъ

Лучшие по профиту:


Чарт лучших по профиту:

Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем для работы в тестере стратегий (как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги.

Регистрационные коды выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги.

 

Алексей (ну и другие интересующиеся), как и обещал - для выбора наилучших систем - прикрепляю скрипт, который собирает сделки по указанному магику из общего счета. Скрипт, правда, недостаточно оттестирован, но, вроде работает.  Кроме того, прилагаю список всех магиков Лиги.

Для выбора - подключаемся к счету:

Логин: 9968945
Пароль инвестора: TCxG16r9
Сервер: Alpari-ECN-Demo  

Запускаем этот скрипт, и получаем в файловой папке терминала файл "Trade History.csv", который открывается в Excel'e.

В файле указаны символ, магик, тип ТС, дата билда, сколько сделок совершено с тех пор, текущая максимальная очередь СЛ, текущий максимальный ценовой просад и интегральная оценка качества торговли (1.0 - это "отлично").

Далее - стоит список всех сделок с датами, выбрав "уголок" этой таблицы, и выполнив команду "Вставить диаграмму" - можно получать такие же диаграммы, как те, что я тут уже не раз приводил.

 

Текущая ситуация по фаворитам Лиги:

Фавориты по профиту:

Чарт фаворитов по профиту:

Фавориты по качеству:

Чарт фаворитов по качеству:

Текущие аутсайдеры, нуждающиеся в переоптимизации:

Напоминаю для интересующихся - эксперт "Лига торговых систем", а также отдельные эксперты для оптимизации - находятся в архиве на Яндекс-Диске

EALeague
EALeague
  • yadi.sk
View and download from Yandex.Disk
 

Удивительно, до сих пор ни одной ТС не умерло.

Ну что ж... Сегодня заканчиваю переоптмизацию указанных выше систем, и перехожу к системам по символу AUDJPY.
Требуется переоптимизация :

EMATrendRTS
EMAFlatDTS,
ChnTrendDTS,
ChnTrendRTS,
ChnTrendSAR,
ChnTrendSP
ChnFlatDTS,
ChnFlatRTS,
ChnFlatSAR,
ChnFlatSP.

 

Лучшие ТС Лиги на текущий момент.

По интегральной оценке качества:

Чарт:

По балансу:

Чарт:

Текущие аутсайдеры:

AUDJPY
EMATrendSAR
AUDNZD
EMATrendSP


Кроме того, на очереди оптимизация канальных ТС (8 штук) по символу AUDNZD


Напоминаю, рабочий файл Лиги Торговых Систем (как для МТ4, так и для МТ5) находится на Яндекс-Диске.

Лига без  ограничений работает по ТС EURUSD ChnTrendSAR (ТС - "среднячок", магик 220141).

Также все ТС без ограничений работают в Тестере Стратегий.

Для использования любой другой ТС - необходимо провести оптимизацию одной из ТС Лиги. (2-5 часов на четырехъядерном i5). Подробная иллюстрированная инструкция и SET- файл - там же, на Яндекс-диске. За каждый XML-файл результатов тестирования будет предоставлен трехмесячный регкод на любую ТС по вашему выбору с привязкой к аккаунту.

EALeague
EALeague
  • yadi.sk
View and download from Yandex.Disk
 

Лучшие ТС Лиги на текущий момент (все работают на демо-счете без ММ, постоянным минимальным лотом):

По интегральной оценке качества:

Чарт:

По суммарному профиту:

Чарт:

Напоминаю, рабочий файл Лиги Торговых Систем (как для МТ4, так и для МТ5) находится на Яндекс-Диске.

Лига без  ограничений работает по ТС EURUSD ChnTrendSAR (ТС - "среднячок", магик 220141).

Также все ТС без ограничений работают в Тестере Стратегий.

Для использования любой другой ТС - необходимо провести оптимизацию одной из ТС Лиги. (2-5 часов на четырехъядерном i5). Подробная иллюстрированная инструкция и SET- файл - там же, на Яндекс-диске. За каждый XML-файл результатов тестирования будет предоставлен трехмесячный регкод на любую ТС по вашему выбору с привязкой к аккаунту.

EALeague
EALeague
  • yadi.sk
View and download from Yandex.Disk
 

Хотел чтонить пооптимизировать, а нет актуального списка!

Мечта умирает в тот момент, когда человек перестает в неё верить сам.

 
Aleksey Vyazmikin:

Хотел чтонить пооптимизировать, а нет актуального списка!

Мечта умирает в тот момент, когда человек перестает в неё верить сам.

Будет, будет список.  :)

Мог бы кинуть сообщение в личку.

 

Текущая ситуация по фаворитам.

Лучшие по качеству торговли:

Чарт:

Лучшие по профиту:

Чарт:

Напоминаю, рабочий файл Лиги Торговых Систем (как для МТ4, так и для МТ5) находится на Яндекс-диске

Лига без  ограничений работает по ТС EURUSD ChnTrendSAR (ТС - "среднячок", магик 220141).

Также все ТС без ограничений работают в Тестере Стратегий.

Для использования любой другой ТС - необходимо провести оптимизацию одной из ТС Лиги. (2-5 часов на четырехъядерном i5). Подробная иллюстрированная инструкция и SET- файл - там же, на Яндекс-диске. За каждый XML-файл результатов тестирования будет предоставлен трехмесячный регкод на любую ТС по вашему выбору с привязкой к аккаунту.

1...202122232425262728293031323334...54
Новый комментарий