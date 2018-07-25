Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 27
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Дорабатываю системy так, чтобы по XML-файлу мне было всегда ясно, какая ТС, на каком символе оптимизировалась, в каком бек- и форвард-периоде.
Чтобы участнику не обязательно было бы указывать, какой эксперт, и на каких данных оптимизировался.
На выходных - перезалью новые версии экспертов для оптимизации.
Итак, на текущий момент ситуация по фаворитам.
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
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Лучшие по профиту:
Чарт лучших по профиту:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем для работы в тестере стратегий (как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги.
Регистрационные коды выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги.
Алексей (ну и другие интересующиеся), как и обещал - для выбора наилучших систем - прикрепляю скрипт, который собирает сделки по указанному магику из общего счета. Скрипт, правда, недостаточно оттестирован, но, вроде работает. Кроме того, прилагаю список всех магиков Лиги.
Для выбора - подключаемся к счету:
Логин: 9968945
Пароль инвестора: TCxG16r9
Сервер: Alpari-ECN-Demo
Запускаем этот скрипт, и получаем в файловой папке терминала файл "Trade History.csv", который открывается в Excel'e.
В файле указаны символ, магик, тип ТС, дата билда, сколько сделок совершено с тех пор, текущая максимальная очередь СЛ, текущий максимальный ценовой просад и интегральная оценка качества торговли (1.0 - это "отлично").
Далее - стоит список всех сделок с датами, выбрав "уголок" этой таблицы, и выполнив команду "Вставить диаграмму" - можно получать такие же диаграммы, как те, что я тут уже не раз приводил.
Текущая ситуация по фаворитам Лиги:
Фавориты по профиту:
Чарт фаворитов по профиту:
Фавориты по качеству:
Чарт фаворитов по качеству:
Текущие аутсайдеры, нуждающиеся в переоптимизации:
Напоминаю для интересующихся - эксперт "Лига торговых систем", а также отдельные эксперты для оптимизации - находятся в архиве на Яндекс-Диске
Удивительно, до сих пор ни одной ТС не умерло.
Ну что ж... Сегодня заканчиваю переоптмизацию указанных выше систем, и перехожу к системам по символу AUDJPY.
Требуется переоптимизация :
EMATrendRTS
EMAFlatDTS,
ChnTrendDTS,
ChnTrendRTS,
ChnTrendSAR,
ChnTrendSP
ChnFlatDTS,
ChnFlatRTS,
ChnFlatSAR,
ChnFlatSP.
Лучшие ТС Лиги на текущий момент.
По интегральной оценке качества:
Чарт:
По балансу:
Чарт:
Текущие аутсайдеры:
Кроме того, на очереди оптимизация канальных ТС (8 штук) по символу AUDNZD
Напоминаю, рабочий файл Лиги Торговых Систем (как для МТ4, так и для МТ5) находится на Яндекс-Диске.
Лига без ограничений работает по ТС EURUSD ChnTrendSAR (ТС - "среднячок", магик 220141).
Также все ТС без ограничений работают в Тестере Стратегий.
Для использования любой другой ТС - необходимо провести оптимизацию одной из ТС Лиги. (2-5 часов на четырехъядерном i5). Подробная иллюстрированная инструкция и SET- файл - там же, на Яндекс-диске. За каждый XML-файл результатов тестирования будет предоставлен трехмесячный регкод на любую ТС по вашему выбору с привязкой к аккаунту.
Лучшие ТС Лиги на текущий момент (все работают на демо-счете без ММ, постоянным минимальным лотом):
По интегральной оценке качества:
Чарт:
По суммарному профиту:
Чарт:
Напоминаю, рабочий файл Лиги Торговых Систем (как для МТ4, так и для МТ5) находится на Яндекс-Диске.
Лига без ограничений работает по ТС EURUSD ChnTrendSAR (ТС - "среднячок", магик 220141).
Также все ТС без ограничений работают в Тестере Стратегий.
Для использования любой другой ТС - необходимо провести оптимизацию одной из ТС Лиги. (2-5 часов на четырехъядерном i5). Подробная иллюстрированная инструкция и SET- файл - там же, на Яндекс-диске. За каждый XML-файл результатов тестирования будет предоставлен трехмесячный регкод на любую ТС по вашему выбору с привязкой к аккаунту.
Хотел чтонить пооптимизировать, а нет актуального списка!
Мечта умирает в тот момент, когда человек перестает в неё верить сам.
Хотел чтонить пооптимизировать, а нет актуального списка!
Мечта умирает в тот момент, когда человек перестает в неё верить сам.
Будет, будет список. :)
Мог бы кинуть сообщение в личку.
Текущая ситуация по фаворитам.
Лучшие по качеству торговли:
Чарт:
Лучшие по профиту:
Чарт:
Напоминаю, рабочий файл Лиги Торговых Систем (как для МТ4, так и для МТ5) находится на Яндекс-диске
Лига без ограничений работает по ТС EURUSD ChnTrendSAR (ТС - "среднячок", магик 220141).
Также все ТС без ограничений работают в Тестере Стратегий.
Для использования любой другой ТС - необходимо провести оптимизацию одной из ТС Лиги. (2-5 часов на четырехъядерном i5). Подробная иллюстрированная инструкция и SET- файл - там же, на Яндекс-диске. За каждый XML-файл результатов тестирования будет предоставлен трехмесячный регкод на любую ТС по вашему выбору с привязкой к аккаунту.