Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 7
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В результате вопрос из "что сделать, чтобы моя ТС работала стабильно" преобразуется в вопрос "как выбрать ТС, которая уже работает стабильно"
Интересный подход. Но как Вы определяете что ТС уже работает стабильно? По результатам бэк-теста? Но ведь это с большой долей вероятности м.б. подгонкой, совпадением. Форвард-тест? Он он ведь не отличается от бэк-теста.
Есть ли где-то возможность увидеть результаты живой торговли на счету? Сигнал, мониторинг, стейтмент на худой конец?
Интересный подход. Но как Вы определяете что ТС уже работает стабильно? По результатам бэк-теста? Но ведь это с большой долей вероятности м.б. подгонкой, совпадением. Форвард-тест? Он он ведь не отличается от бэк-теста.
Есть ли где-то возможность увидеть результаты живой торговли на счету? Сигнал, мониторинг, стейтмент на худой конец?
Давай на "ты".
Я же говорю - вот, предоставленные графики - это живая торговля на демо, в данном случае, начиная с декабря прошлого года. Ты же видишь, что это графики не с тестера стратегий, а из Excel'а. Построенные по анализу сделок.
Все ТС были оттестированы на годовом интервале (хотя, методика оценки с тех пор несколько поменялась) Поскольку это не скальпинг - небольшиме проскальзывания не играют роли. Даже недавнее ужасное проскальзывание по парам с CAD - чисто увеличило на нескольких ТС c "канадцем" просад, на одной дало профит, и уже через неделю - результаты этих сделко затерялись среди остальных.
Смотреть "общий результат" - не имеет смысла, поскольку, как я не раз говорил - периоды профита у ТС короче периодов убытка, и количество убыточных ТС - также больше прибыльных. В результате - общий депозит - постоянно уменьшается, и это нормально. У меня есть отдельный демо-счет, на котором стоят несколько ТС, поставленные в конце прошлого года, когда я только формировал критерии отбора. Они не сливают, но и хвастаться им пока нечем.
Дла параноиков, которые сомневаются - могу предоставить номер демо-счета и инвест-пароль от него для МТ4:
Логин: 9968945
Пароль инвестора: TCxG16r9
Сервер: Alpari-ECN-Demo
Но сразу предупреждаю, там работает сейчас более 250 ТС, "аутсайдеры" - постоянно переоптимизируются, и разобраться, какая работает как - вручную невозможно. Можно лишь убедиться, что графики, которые представлены выше - соответствуют сделкам по по магикам.
Но, зато можно взять любую сделку, посмотореть магик - и в тестере прогнать EALeague по этому магику.
Скажите, а чем Вам не нравится период, когда советник начинает сливать?..
Ведь, развернув сделки в обратную сторону, Вы поимеете почти такой же профит, какой "слив" будет генерировать Система...
Интересный подход. Но как Вы определяете что ТС уже работает стабильно?
Кстати, да, принимаются предложения по оценке стабильности работы ТС.
Вот, ТС оптимизированы, стоят на демо, торгуют себе минимальными лотами.
Как выбрать из них лучших для установки на реальный счет с включенным ММ ? Дельные предложения - также могу отблагодарить трехмесячным регкодом на одну из ТС-фаворитов.
Считаю оптимальной генетическую оптимизацию за год. Бэктест 5 месяцев, форвард 7, режим OHLC на 1М.
Такая оптимизация на четырехъядерном i5 требует от двух до четырех часов, в зависимости от количества параметров. На одноядерном AMD Sempron LE-1200 требуется 20-40 часов.
Общий счетчик настроек не требуется, поскольку МТ5 допускает остановку оптимизации, и дальнейший ее запуск с места остановки. Я достаточно часто этим пользуюсь.
2-4 часа терпимо, конечно...
Остановка и запуск дальше не приемлем, так-как это может делаться для запуска оптимизации своей ТС.
Посмотрел файлы по ссылке, без сет файлов даже не хочется тратить время на эти заморочки (разбираться с настройками для оптимизации).
Скажу так, мне не нужны ТС, которые не ясно как работают, просто у меня бывает возможность запустить оптимизацию, когда компьютеры простаивают, на безвозмездных условиях, так сказать, но это сейчас, а не навсегда. Поэтому, если есть конкретный сет, ясно время оптимизации и инструмент, есть определенность с TF, то могу запустить оптимизацию. Да, и укажите айпи сервера, с которого брать историю. Кстати, а почему бы Вам нужную информацию от оптимизации просто не писать в файл, что б не заморачиватся с сохранением результатов оптимизации!?
2-4 часа терпимо, конечно...
Остановка и запуск дальше не приемлем, так-как это может делаться для запуска оптимизации своей ТС.
Посмотрел файлы по ссылке, без сет файлов даже не хочется тратить время на эти заморочки (разбираться с настройками для оптимизации).
Скажу так, мне не нужны ТС, которые не ясно как работают
Сеты будут, и более подробная инструкция для оптимизации будет. Просто "Лигой торговых систем" я занимаюсь по остаточному принципу, и время на нее есть не всегда.
А насчет "неясно как работают" - поподробнее можно ? На предыдущей странице я четко указал все техники, используемые в "Лиге", объяснил, почему их именно 16 на символ.
Если ты (давай на "ты") хочешь поглядеть на код ТС - это можно попробовать сделать через "совместные проекты". Но, боюсь, дальше просмотра дело не пойдет - я иногда выкладываю куски своего кода, видел его ? Разберешься ? Нужен ли он тебе такой ?
Да, и укажите айпи сервера, с которого брать историю. Кстати, а почему бы Вам нужную информацию от оптимизации просто не писать в файл, что б не заморачиватся с сохранением результатов оптимизации!?
Выше указан номер счета, сервер и инвест-пароль. Именно на этом счете работают все 260 (на текущий момент) ТС "Лиги".
А насчет "записи в файл" - дык зачем это делать, если результаты оптимизации - это именно то, что мне надо ?
Там есть поле "бэк", есть "форвард" - я в экселе беру минимум этих двух полей, и сортирую по убыванию. ТС, в которой минимум наибольший (максимин) - данную комбинацию параметров я и "забиваю" жестко в код ТС.
Кроме того - наличие стандартного для МТ5 XML-файла позволяет понять, правильно ли человек запускал оптимизацию, я уже чувствую, что моим проектом интересуются в первую очередь новички, и мне надо будет часто объяснять как и что надо будет делать.
Да, плюс, комиссия и спред :) Переворачиваем сделки и советник по прежнему сливает :) А всё почему? А потому, что смещение вероятности выигрыша +/- приближается к 50% :)
Во!.. И поэтому, внимание - вопрос: если у Вас ТС СТАБИЛЬНО держит вероятность в районе 50%, то разве не сможете Вы сделать из этого деньги?..
Сеты будут, и более подробная инструкция для оптимизации будет. Просто "Лигой торговых систем" я занимаюсь по остаточному принципу, и время на нее есть не всегда.
А насчет "неясно как работают" - поподробнее можно ? На предыдущей странице я четко указал все техники, используемые в "Лиге", объяснил, почему их именно 16 на символ.
Если ты (давай на "ты") хочешь поглядеть на код ТС - это можно попробовать сделать через "совместные проекты". Но, боюсь, дальше просмотра дело не пойдет - я иногда выкладываю куски своего кода, видел его ? Разберешься ? Нужен ли он тебе такой ?
Когда будут сеты, тогда и поговорим :) Это я к тому, что всем есть чем заняться и если вести такой не простой проект с привлечением коллектива, то надо хорошо продумать его организацию, в том числе распределять между людьми, что и когда они должны оптимизировать. Относительно вознаграждения, то я бы просто открыл сигнал на центовом счете, и пусть участники проекта его копируют на свой счет. Я вот даже решил не убирать свои сигналы, после отмены вознаграждения - хотя и потратил на ТС много сил и времени.
Про неясно как работает, да это я про детали ТС, мне вот тяжело доверять ТС, если я не знаю, как она работает детально, и дело даже не в коде - по нему сходу так же не понять, что к чему. В общем, просто интересны новые подходы по виденью рынка, а тут, я так понял, их нет, может конечно их и удастся разглядеть, но не сейчас.
Выше указан номер счета, сервер и инвест-пароль. Именно на этом счете работают все 260 (на текущий момент) ТС "Лиги".
А насчет "записи в файл" - дык зачем это делать, если результаты оптимизации - это именно то, что мне надо ?
Там есть поле "бэк", есть "форвард" - я в экселе беру минимум этих двух полей, и сортирую по убыванию. ТС, в которой минимум наибольший (максимин) - данную комбинацию параметров я и "забиваю" жестко в код ТС.
Кроме того - наличие стандартного для МТ5 XML-файла позволяет понять, правильно ли человек запускал оптимизацию, я уже чувствую, что моим проектом интересуются в первую очередь новички, и мне надо будет часто объяснять как и что надо будет делать.
Без айпи сервера я не могу выбрать указанный сервер, у меня его просто нет в списки, а по названию ничего не будет найдено, вот такое сообщение в логе
"
2018.03.17 16:50:43.675 Network '9968945': no connection to Alpari-ECN-Demo
"
Про запись в файл - просто это удобней, чисто для меня, меньше телодвижений. Я когда оптимизирую на четверке, собираю такие файлы, а потом отдельная программа их обрабатывает и на выходе я получаю результат, из которого можно уже делать анализ по эффективности отработки идеи (хорошая идея хороша при любых базовых настройках). Правда ещё и сет файл у меня сохраняется сразу, что б не запутаться, что там конкретно оптимизировалось.
Про объяснения новичкам - снимите видео, где покажите, как стать участником проекта, что настроить и куда пристроить.
Когда будут сеты, тогда и поговорим :) Это я к тому, что всем есть чем заняться и если вести такой не простой проект с привлечением коллектива, то надо хорошо продумать его организацию, в том числе распределять между людьми, что и когда они должны оптимизировать. Относительно вознаграждения, то я бы просто открыл сигнал на центовом счете, и пусть участники проекта его копируют на свой счет. Я вот даже решил не убирать свои сигналы, после отмены вознаграждения - хотя и потратил на ТС много сил и времени.
Дык "...народ хочет разобраться, что к чему, дело для нас новое, неосвоенное..."
Появилась идея - вот, я ее выложил. Теперь - решаю "процедурные вопросы".
Насчет сигналов - не вполне понятно. Вот, смотри - сейчас имеется ряд фаворитов. Открывать на каждый из них сигнал ? В любой момент любой фаворит может показать "контрольный косяк", и вылетит из "Лиги". А сигнал закрывать ?
Есть несколько лучших ТС, которые работают у меня на пре-реале - вот, можно будет поставить этот счет в качестве сигнала. Но опять же - сперва надо отработать методику выбора наиболее устойчивых ТС. А у меня пока все время уходит на доработки и переоптимизацию.