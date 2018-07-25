Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 39
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Renat Fatkhullin говорит об актуальности многократной оптимизации генетикой на одной машине с одинаковыми параметрами, пробовали так? Возможно ли это с Вашим персональным критерием отбора?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста
Renat Fatkhullin, 2018.04.28 17:31
Что еще нового принес новый механизм работы с кешем предыдущих результатов в генетике.
Теперь при отображении результатов мы показываем все предыдущие проходы генетики. Это позволяет лучше понять, как идет процесс поиска в генетической оптимизации.
Ниже показан график на пятом запуске генетики:
Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.
При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.
С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.
Renat Fatkhullin говорит об актуальности многократной оптимизации генетикой на одной машине с одинаковыми параметрами, пробовали так? Возможно ли это с Вашим персональным критерием отбора?
У меня все это используется и работает.
Многократная генетика на одних и тех же параметрах имеет смысл, когда параметров много. Тогда - да, есть вероятность, что какой-то из максимумов фитнесс-функции был за первый раз не замечен.
Я же стремлюсь к минимуму параметров, и поэтому генетика, как правило, находит все лучшие варианты. Кроме того, для выбора оптимального набора параметров - я использую специальный скрипт, который обрабатывает XML-файл проходов, не всегда самый лучший (исходя из фитнесс-функции) набор является наиболее оптимальным и устойчивым. Зачастую приходится брать вариант с меньшим значением фитнесс-функции из-за того, что избранный максимум - уж очень "узок", а значит, совсем неустойчив.
Итак, символ CHFJPY - полностью запущен.
Очередной символ - EURCHF
Часть ТС уже работают. Надо оптимизировать:
EURCHF EMATrendRTS
EURCHF EMAFlatDTS
EURCHF ChnTrendDTS
EURCHF ChnTrendSAR
EURCHF ChnTrendSP
EURCHF ChnFlatSP
EURCHF ChnFlatSAR
EURCHF ChnFlatRTS
EURCHF ChnTrendRTS
EURCHF ChnFlatDTS
Период оптимизации - 30.04.17 - 30.04.18,форвард с 30.09.17
Хм... Бесплатными могут быть сигналы только с демо-счетов...
А у меня, увы, все "слоты" на ВПСе уже заняты, и поставить еще один терминал для демо-сигнала я не могу...
Похоже, и организовать бесплатную подписку для тех, кто участвует в переоптимизации - пока не выйдет.
Надо подумать, как решить эту проблему...
Для публики надо было ставить на центовый счет...
Текущие ТС на переоптимизацию:
Ставлю GBPCAD EMAFlatDTS на переоптимизацию.
Период оптимизации 2.05.17 - 2.05.18, форвард с 2.10.17
Текущая ситуация по фаворитам
(Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)
Лучшие 20 по качеству:
Чарт луших 10 по качеству:
Лушие 20 по балансу:
Чарт лучших 10 по балансу:
Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.
По умолчанию Лига работает по одной ТС, (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.
Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).
На текущий момент системы для переоптимизации:
Ставлю у себя USDCAD ChnTrendDTS
Период 3.05.17 - 3.05.18, форвард с 3.10.17
Запустил
Запустил
40 регкодов.
И у Fast235 три регкода.
Кстати, запустил и бесплатный сигнал.
К сожалению, не на ВПСе... В кладовке стоит комп. К сожалению, старый. Контролировать я его, конечно, буду, но, понятное дело, вероятность сбоев выше, чем на платном сигнале.