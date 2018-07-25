Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 39

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Renat Fatkhullin говорит об актуальности многократной оптимизации генетикой на одной машине с одинаковыми параметрами, пробовали так?  Возможно ли это с Вашим персональным критерием отбора?

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Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста

Renat Fatkhullin, 2018.04.28 17:31

Что еще нового принес новый механизм работы с кешем предыдущих результатов в генетике.

Теперь при отображении результатов мы показываем все предыдущие проходы генетики. Это позволяет лучше понять, как идет процесс поиска в генетической оптимизации.

Ниже показан график на пятом запуске генетики:

Видно, что на четвертом прогоне рандомизатор вырвался из локальной экстремума и нашел новую горку более лучшие варианты.

При использовании генетики важно понимать механику генетического поиска и не забывать многократно проходиться генетикой по тем же параметрам, чтобы рандомизатор смог более полно охватить поисковую область.

С новым тестером это становится легче понять и увидеть глазами.


 
Aleksey Panfilov:

Renat Fatkhullin говорит об актуальности многократной оптимизации генетикой на одной машине с одинаковыми параметрами, пробовали так?  Возможно ли это с Вашим персональным критерием отбора?

У меня все это используется и работает.

Многократная генетика на одних и тех же параметрах имеет смысл, когда параметров много. Тогда - да, есть вероятность, что какой-то из максимумов фитнесс-функции был за первый раз не замечен.

Я же стремлюсь к минимуму параметров, и поэтому генетика, как правило, находит все лучшие варианты. Кроме того, для выбора оптимального набора параметров - я использую специальный скрипт, который обрабатывает XML-файл проходов, не всегда самый лучший (исходя из фитнесс-функции) набор является наиболее оптимальным и устойчивым. Зачастую приходится брать вариант с меньшим значением фитнесс-функции из-за того, что избранный максимум - уж очень "узок", а значит, совсем неустойчив.

 

Итак, символ CHFJPY - полностью запущен.

Очередной символ - EURCHF

Часть ТС уже работают. Надо оптимизировать:

EURCHF EMATrendRTS

EURCHF EMAFlatDTS

EURCHF ChnTrendDTS

EURCHF ChnTrendSAR

EURCHF ChnTrendSP

EURCHF ChnFlatSP

EURCHF ChnFlatSAR

EURCHF ChnFlatRTS

EURCHF ChnTrendRTS

EURCHF ChnFlatDTS


Период оптимизации - 30.04.17 - 30.04.18,форвард с 30.09.17

 
Georgiy Merts:

Хм... Бесплатными могут быть сигналы только с демо-счетов...

А у меня, увы, все "слоты" на ВПСе уже заняты, и поставить еще один терминал для демо-сигнала я не могу...

Похоже, и организовать бесплатную подписку для тех, кто участвует в переоптимизации - пока не выйдет.

Надо подумать, как решить эту проблему...

Для публики надо было ставить на центовый счет...

 

Текущие ТС на переоптимизацию:

Символ Система Причина
1 EURCHF ChnTrendDTS New
2 EURCHF ChnTrendSAR New
3 EURCHF ChnTrendSP New
4 EURCHF ChnFlatSP New
5 EURCHF ChnFlatSAR New
6 EURCHF ChnFlatRTS New
7 EURCHF ChnTrendRTS New
8 EURCHF ChnFlatDTS New
9 GBPUSD ChnTrendSAR Not allowed SL
10 CADJPY ChnFlatSAR Not allowed SL
11 AUDUSD ChnFlatSP Many SL
12 GBPCAD EMATrendRTS Not allowed SL
13 CADCHF ChnTrendRTS Big DD
14 EURGBP ChnFlatRTS Not allowed SL
15 GBPCAD EMAFlatDTS Many SL


Ставлю GBPCAD EMAFlatDTS на переоптимизацию.

Период оптимизации 2.05.17 - 2.05.18, форвард с 2.10.17

 

Текущая ситуация по фаворитам

(Все ТС работают на демо без ММ, с минимальными лотами)

Лучшие 20 по качеству:

Чарт луших 10 по качеству:

Лушие 20 по балансу:

Чарт лучших 10 по балансу:


Напоминаю, эксперт Лига Торговых Систем (версии как для МТ4 так и для МТ5) находится на Яндекс-диске. В архив также вложено краткое описание принципов работы ТС Лиги и список ТС, работающих в ней.

По умолчанию Лига работает по одной ТС,  (EURUSD ChnTrendSAR, магик 220141) без каких-либо ограничений.

Остальные ТС работают только в тестере стратегий. Для их работы на демо или реале необходимы регистрационные коды. Регистрационные коды, действительные 3 месяца с привязкой к номеру аккаунта выдаются за оптимизацию отдельных систем Лиги (2-5 часов работы четырехъядерного Core i5).

EALeague
EALeague
  • yadi.sk
View and download from Yandex.Disk
 

На текущий момент системы для переоптимизации:

Символ Система Причина
1 EURCHF ChnTrendDTS New
2 EURCHF ChnTrendSAR New
3 EURCHF ChnTrendSP New
4 EURCHF ChnFlatSP New
5 EURCHF ChnFlatSAR New
6 EURCHF ChnFlatRTS New
7 EURCHF ChnTrendRTS New
8 EURCHF ChnFlatDTS New
9 GBPUSD ChnTrendSAR Not allowed SL
10 USDCAD ChnTrendDTS Many SL
11 CADJPY ChnFlatSAR Not allowed SL


Ставлю у себя USDCAD ChnTrendDTS

Период 3.05.17 - 3.05.18, форвард с 3.10.17

 

Запустил

15EURGBPChnFlatRTSNot allowed SL
 
Aleksey Vyazmikin:

Запустил

15EURGBPChnFlatRTSNot allowed SL
Файлы:
ReportOptimizer-50219155.zip  97 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

40 регкодов.

И у Fast235  три регкода.

Кстати, запустил и бесплатный сигнал.

К сожалению, не на ВПСе... В кладовке стоит комп. К сожалению, старый. Контролировать я его, конечно, буду, но, понятное дело, вероятность сбоев выше, чем на платном сигнале.

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