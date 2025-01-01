DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCAccountInfoOrderProfitCheck 

OrderProfitCheck

La funzione calcola il profitto per il corrente account, in base ai parametri passati. La funzione è utilizzata per la pre-valutazione del risultato di un'operazione di trade. Il valore viene restituito nella valuta del conto.

double  OrderProfitCheck(
   const string        symbol,              // simbolo
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // tipo di ordine (ORDER_TYPE_BUY oppure ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // volume
   double              price_open,          // prezzo di apertura della posizione
   double              price_close          // prezzo di chiusura della posizione
   ) const

Parametri

symbol

[in]  Simbolo per l'operazione di trade.

trade_operation

[in] Tipo di operazione di trade dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Volume dell'operazione di trade.

price_open

[in]  Prezzo Open.

price_close

[in]  Prezzo Close.

Valore di ritorno

In caso di successo, restituisce quantità di profitto o EMPTY_VALUE in caso di errore.