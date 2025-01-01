- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
OrderProfitCheck
La funzione calcola il profitto per il corrente account, in base ai parametri passati. La funzione è utilizzata per la pre-valutazione del risultato di un'operazione di trade. Il valore viene restituito nella valuta del conto.
double OrderProfitCheck(
Parametri
symbol
[in] Simbolo per l'operazione di trade.
trade_operation
[in] Tipo di operazione di trade dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Volume dell'operazione di trade.
price_open
[in] Prezzo Open.
price_close
[in] Prezzo Close.
Valore di ritorno
In caso di successo, restituisce quantità di profitto o EMPTY_VALUE in caso di errore.