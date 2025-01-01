- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
OrderProfitCheck
La función calcula el beneficio de la cuenta actual, basándose en los parámetros pasados. Esta función se utiliza para evaluar previamente el resultado de una operación de trading. El valor se devuelve en la divisa de la cuenta.
|
double OrderProfitCheck(
Parámetros
symbol
[in] Símbolo de la operación de trading.
trade_operation
[in] Tipo de operación de trading (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).
volume
[in] Volumen de la operación.
price_open
[in] Precio de apertura.
price_close
[in] Precio de cierre.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente devuelve el beneficio, o EMPTY_VALUE en caso de error.