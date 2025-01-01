DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCAccountInfoOrderProfitCheck 

OrderProfitCheck

La función calcula el beneficio de la cuenta actual, basándose en los parámetros pasados. Esta función se utiliza para evaluar previamente el resultado de una operación de trading. El valor se devuelve en la divisa de la cuenta.

double  OrderProfitCheck(
   const string        symbol,              // símbolo
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // tipo de operación (ORDER_TYPE_BUY or ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // volumen
   double              price_open,          // precio de apertura
   double              price_close          // precio de cierre
   ) const

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo de la operación de trading.

trade_operation

[in] Tipo de operación de trading (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in]  Volumen de la operación.

price_open

[in]  Precio de apertura.

price_close

[in]  Precio de cierre.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente devuelve el beneficio, o EMPTY_VALUE en caso de error.