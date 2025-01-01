OrderProfitCheck

La función calcula el beneficio de la cuenta actual, basándose en los parámetros pasados. Esta función se utiliza para evaluar previamente el resultado de una operación de trading. El valor se devuelve en la divisa de la cuenta.

double OrderProfitCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double volume,

double price_open,

double price_close

) const

Parámetros

symbol

[in] Símbolo de la operación de trading.

trade_operation

[in] Tipo de operación de trading (enumeración ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volumen de la operación.

price_open

[in] Precio de apertura.

price_close

[in] Precio de cierre.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente devuelve el beneficio, o EMPTY_VALUE en caso de error.