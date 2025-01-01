- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
OrderProfitCheck
Berechnet Gewinn für das aktuellen Konto auf der Grundlage der übergebenen Parameter. Erlaubt die Ergebnisse einer Handelsoperation vorläufig zu bewerten. Der Wert wird in der Kontowährung zurückgegeben.
|
double OrderProfitCheck(
Parameter
symbol
[in] Das Symbol, für das Sie eine Transaktion führen möchten.
trade_operation
[in] Typ der Handelsoperation aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Volumen der Handelsoperation.
price_open
[in] Eröffnungspreis.
price_close
[in] Schlusspreis.
Rückgabewert
Falls erfolgreich, gibt den Gewinn-Wert zurück, oder EMPTY_VALUE im Falle eines Fehlers.