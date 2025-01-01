DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoOrderProfitCheck 

OrderProfitCheck

Berechnet Gewinn für das aktuellen Konto auf der Grundlage der übergebenen Parameter. Erlaubt die Ergebnisse einer Handelsoperation vorläufig zu bewerten. Der Wert wird in der Kontowährung zurückgegeben.

double  OrderProfitCheck(
   const string        symbol,              // Symbol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // Ordertyp (ORDER_TYPE_BUY oder ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // Volumen
   double              price_open,          // Positioneröffnungspreis
   double              price_close          // Positionschlusspreis
   ) const

Parameter

symbol

[in]  Das Symbol, für das Sie eine Transaktion führen möchten.

trade_operation

[in]  Typ der Handelsoperation aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Volumen der Handelsoperation.

price_open

[in]  Eröffnungspreis.

price_close

[in]  Schlusspreis.

Rückgabewert

Falls erfolgreich, gibt den Gewinn-Wert zurück, oder EMPTY_VALUE im Falle eines Fehlers.