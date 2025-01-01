OrderProfitCheck

Berechnet Gewinn für das aktuellen Konto auf der Grundlage der übergebenen Parameter. Erlaubt die Ergebnisse einer Handelsoperation vorläufig zu bewerten. Der Wert wird in der Kontowährung zurückgegeben.

double OrderProfitCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double volume,

double price_open,

double price_close

) const

Parameter

symbol

[in] Das Symbol, für das Sie eine Transaktion führen möchten.

trade_operation

[in] Typ der Handelsoperation aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in] Volumen der Handelsoperation.

price_open

[in] Eröffnungspreis.

price_close

[in] Schlusspreis.

Rückgabewert

Falls erfolgreich, gibt den Gewinn-Wert zurück, oder EMPTY_VALUE im Falle eines Fehlers.