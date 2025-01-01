DocumentaçãoSeções
A função calcula o lucro para a conta corrente, com base nos parâmetros transmitidos. A função é usada para pré-avaliação do resultado de uma operação de negociação. O valor é retornado na moeda da conta.

double  OrderProfitCheck(
   const string        symbol,              // symbol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // operation type (ORDER_TYPE_BUY or ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // volume
   double              price_open,          // open price
   double              price_close          // close price
   ) const

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo para a operação de negociação.

trade_operation

[in] Tipo de operação de negociação (enumerador ENUM_ORDER_TYPE ).

volume

[in]  Volume de operação de negociação.

price_open

[in]  Preço de abertura.

price_close

[in]  Preço de Fechamento.

Valor de retorno

Se for bem sucedido, retorna o montante do lucro ou EMPTY_VALUE em caso de erro.