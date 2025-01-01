OrderProfitCheck

A função calcula o lucro para a conta corrente, com base nos parâmetros transmitidos. A função é usada para pré-avaliação do resultado de uma operação de negociação. O valor é retornado na moeda da conta.

double OrderProfitCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double volume,

double price_open,

double price_close

) const

Parâmetros

symbol

[in] Símbolo para a operação de negociação.

trade_operation

[in] Tipo de operação de negociação (enumerador ENUM_ORDER_TYPE ).

volume

[in] Volume de operação de negociação.

price_open

[in] Preço de abertura.

price_close

[in] Preço de Fechamento.

Valor de retorno

Se for bem sucedido, retorna o montante do lucro ou EMPTY_VALUE em caso de erro.