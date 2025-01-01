- Login
OrderProfitCheck
A função calcula o lucro para a conta corrente, com base nos parâmetros transmitidos. A função é usada para pré-avaliação do resultado de uma operação de negociação. O valor é retornado na moeda da conta.
|
double OrderProfitCheck(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo para a operação de negociação.
trade_operation
[in] Tipo de operação de negociação (enumerador ENUM_ORDER_TYPE ).
volume
[in] Volume de operação de negociação.
price_open
[in] Preço de abertura.
price_close
[in] Preço de Fechamento.
Valor de retorno
Se for bem sucedido, retorna o montante do lucro ou EMPTY_VALUE em caso de erro.