InfoInteger

Ottiene il valore della specificata proprietà di tipo integer.

long  InfoInteger(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER  prop_id     // ID proprietà
   ) const

Parametri

prop_id

[in]  Identificatore della proprietà. Il valore può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER.

Valore di ritorno

Valore di tipo long.