InfoInteger

Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada.

long InfoInteger(

ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER prop_id

) const

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de la propiedad. El valor puede ser cualquiera de los de la enumeración ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER .

Valor devuelto

Valor de tipo long.