InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft des Kontos.

long  InfoInteger(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER  prop_id     // Identifikator der Eigenschaft
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Der Wert kann ein aus ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER sein.

Rückgabewert

Ein Wert vom Typ long.