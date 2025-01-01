ДокументацияРазделы
Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool  Create(
   string           symbol,           // символ
   ENUM_TIMEFRAMES  period,           // период
   int              jaw_period,       // период "челюстей"
   int              jaw_shift,        // смещение "челюстей"
   int              teeth_period,     // период "зубов"
   int              teeth_shift,      // смещение "зубов"
   int              lips_period,      // период "губ"
   int              lips_shift,       // смещение "губ"
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,        // метод усреднения
   int              applied           // тип цены, хэндл
   )

Параметры

symbol

[in]  Рабочий символ индикатора.

period

[in]  Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in]  Период усреднения линии "челюстей".

jaw_shift

[in]  Смещение линии "челюстей" по оси цен.

teeth_period

[in]  Период усреднения линии "зубов".

teeth_shift

[in]  Смещение линии "зубов" по оси цен.

lips_period

[in]  Период усреднения линии "губ".

lips_shift

[in]  Смещение линии "губ" по оси цен.

ma_method

[in]  Метод усреднения индикатора (значение перечисления ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Объект (тип цены, хэндл) применения индикатора.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.

