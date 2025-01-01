Create

Создает индикатор с указанными параметрами. Для обновления и получения значений индикатора используйте Refresh() и GetData().

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int jaw_period,

int jaw_shift,

int teeth_period,

int teeth_shift,

int lips_period,

int lips_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied

)

Параметры

symbol

[in] Рабочий символ индикатора.

period

[in] Рабочий период индикатора (значение перечисления ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in] Период усреднения линии "челюстей".

jaw_shift

[in] Смещение линии "челюстей" по оси цен.

teeth_period

[in] Период усреднения линии "зубов".

teeth_shift

[in] Смещение линии "зубов" по оси цен.

lips_period

[in] Период усреднения линии "губ".

lips_shift

[in] Смещение линии "губ" по оси цен.

ma_method

[in] Метод усреднения индикатора (значение перечисления ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Объект (тип цены, хэндл) применения индикатора.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось создать индикатор.