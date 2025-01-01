文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertSignalExpiration 

Expiration

设置 "过期" 参数的值。

void  Expiration(
   int    value         // 新值
   )

参数

value

[输入]  "过期" 的新值。

返回值

无。

注释

"过期" 参数的值以柱线为单位定义。它作为挂单的过期时间 (当交易采用挂单时)。