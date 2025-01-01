MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertSignalExpiration
- BasePrice
- UsedSeries
- Weight
- PatternsUsage
- General
- Ignore
- Invert
- ThresholdOpen
- ThresholdClose
- PriceLevel
- StopLevel
- TakeLevel
- Expiration
- Magic
- ValidationSettings
- InitIndicators
- AddFilter
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLongParams
- OpenShortParams
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseLongParams
- CloseShortParams
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- LongCondition
- ShortCondition
- Direction
Expiration
设置 "过期" 参数的值。
|
void Expiration(
参数
value
[输入] "过期" 的新值。
返回值
无。
注释
"过期" 参数的值以柱线为单位定义。它作为挂单的过期时间 (当交易采用挂单时)。