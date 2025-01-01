MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertSignalAddFilter BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection AddFilter Adds a filter to the composite signal. virtual bool AddFilter( CExpertSignal* filter // pointer ) Parameters indicators [in] Pointer to filter object. Return Value true - successful, otherwise - false. InitIndicators CheckOpenLong