AddFilter

Adds a filter to the composite signal.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // pointer
   )

Parameters

indicators

[in]  Pointer to filter object.

Return Value

true - successful, otherwise - false.