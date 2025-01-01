Справочник MQL5

MetaQuotes Language 5 (MQL5) — язык программирования технических индикаторов, торговых роботов и вспомогательных приложений для автоматизации торговли на финансовых рынках. MQL5 является современным языком высокого уровня и разработан компанией MetaQuotes для собственной торгово-информационной платформы. Синтаксис языка максимально близок к С++ и позволяет писать программы в стиле объектно-ориентированного программирования (ООП).

Для написания программ на MQL5 в составе торговой платформы предоставляется среда разработки MetaEditor со всеми современными инструментами для написания кода, включающими в себя шаблоны, сниппеты, отладку, профилировку, автозавершение и встроенное версионное хранилище MQL5 Storage.

Поддержка и развитие языка осуществляется на сайте MQL5 Algotrading community, где находится обширная библиотека бесплатных кодов и множество статей. Эти статьи охватывают все темы современного трейдинга: нейронные сети, статистика и анализ, высокочастотная торговля, арбитраж, тестирование и оптимизация торговых стратегий, использование роботов для автоматизации торговли и многое другое.

Трейдеры и разработчики MQL5-программ могут общаться на форуме, проводить заказы во Фрилансе, покупать и продавать защищенные программы в Маркете – магазине готовых приложений для автотрейдинга.

Язык MQL5 содержит специализированные торговые функции и предопределенные обработчики событий для написания советников (Expert Advisors). Советники автоматически управляют торговыми процессами на основе заложенных в них торговых правил. Также на MQL5 можно создавать собственные технические индикаторы (Custom Indicators), скрипты (Scripts) и библиотеки функций (Libraries).

Справочник MQL5 содержит разбитые на категории функции, операции, зарезервированные слова, другие конструкции языка и позволяет узнать описание каждого используемого элемента, входящего в состав языка. Также в справочнике приведено описание классов из состава Стандартной библиотеки для создания торговых стратегий, панелей управления, пользовательской графики и работы с файлами.

Отдельно от справочника в CodeBase опубликована библиотека численного анализа ALGLIB, которая позволяет решать множество математических задач.

Учебники по алготрейдингу

Начинать изучение нового всегда непросто. В помощь новичкам мы выпустили два учебника по программированию на языке MQL5, предназначенных для всех, кто хочет освоить создание торговых роботов и приложений для алгоритмической торговли.

Наши учебники предлагают читателям систематическое и структурированное изложение материала, что существенно облегчает процесс изучения MQL5. Подробные примеры кода, шаг за шагом разъясняющие создание торговых роботов и приложений, позволяют глубже понять и освоить тонкости алготрейдинга. Книги содержат множество практических упражнений, которые помогут закрепить полученные знания и развить навыки программирования в реальных торговых условиях.

"Программирование на MQL5 для трейдеров" — самый полный и детальный учебник по MQL5, подходит программистам любого уровня. Новички познакомятся с основами: изучат инструменты разработки и базовые понятия в программировании. Создадут первую программу, скомпилируют и запустят ее в торговой платформе MetaTrader 5. Пользователи с опытом программирования на других языках могут сразу же перейти к прикладной части: возможностям MQL5 для создания торговых роботов и аналитических приложений.

"Нейросети в алготрейдинге на MQL5" — учебное пособие по использованию методов машинного обучения при создании торговых роботов в платформе MetaTrader 5. Вы последовательно познакомитесь с основами нейросетей и возможностями их применения в алготрейдинге. По мере продвижения вы создадите и обучите собственный искусственный интеллект, постепенно дополняя его новыми функциями. Помимо изучения MQL5, вы научитесь писать программы на Python и OpenCL, а также узнаете о встроенных методах матриц и векторов, которые позволяют решать сложные математические задачи с помощью лаконичного и быстрого кода.

Статьи по разработке торговых приложений

Отличным пособием по изучению всех возможностей языка являются статьи по MQL5, в которых рассматривается множество практических задач по алготрейдингу. Для удобства поиска все статьи разделены по категориям: Примеры, Эксперты, Машинное обучение и так далее. Ежемесячно на сайте MQL5 Algotrading community выходят десятки новых статей, которые пишут сами трейдеры для других трейдеров. Читайте и обсуждайте статьи, в них обсуждаются все аспекты современного алготрейдинга. Для новичков мы составили список из 16 рекомендуемых статьей для быстрого погружения в MQL5.



Виды приложений в MQL5

Для выполнения конкретных задач по автоматизации торговых операций MQL5-программы разделены на пять специализированных типов:

Советник — автоматическая торговая система, имеющая привязку к определенному графику. Советник содержит в себе функции-обработчики предопределенных событий , при наступлении которых выполняются соответствующие элементы торговой стратегии. Примеры таких событий – инициализация и деинициализация программы, приход нового тика, срабатывание таймера, изменение в стакане цен, события графика и пользовательские события.

Советник может не только вычислять торговые сигналы по заложенным правилам, но и автоматически совершать сделки на торговом счете, направляя их прямо на торговый сервер. Советники хранятся в директории <каталог_терминала>\MQL5\Experts .

Пользовательский индикатор — это технический индикатор, написанный пользователем в дополнение к индикаторам, уже интегрированным в торговую платформу. Пользовательские индикаторы, также как и встроенные, не могут автоматически торговать и предназначены только для реализации аналитических функций. Пользовательские индикаторы могут использовать в своих расчетах значения других индикаторв, а также сами могут вызываться в советниках.

Пользовательские индикаторы хранятся в директории < ка талог_терминала>\MQL5\Indicators.

Скрипт — программа, предназначенная для одноразового выполнения каких-либо действий. В отличие от экспертов, скрипты не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска. Для работы скрипта в его коде обязательно должна быть функция-обработчик OnStart . Скрипты хранятся в директории <каталог_терминала>\MQL5\Scripts.

Сервис — программа, которая в отличие от индикаторов, советников и скриптов для своей работы не требует привязки к графику. Как и скрипты, сервисы не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска. Для запуска сервиса в его коде обязательно должна быть функция-обработчик OnStart. Сервисы не принимают никаких других событий кроме Start, но могут сами отправлять графикам пользовательские события с помощью EventChartCustom . Сервисы хранятся в директории <каталог_терминала>\MQL5\Services .

Библиотека — библиотека пользовательских функций, предназначенная для хранения и распространения часто используемых блоков пользовательских программ. Библиотеки не могут самостоятельно запускаться на выполнение.

Библиотеки хранятся в директории < каталог_терминала>\MQL5\Libraries

Включаемый файл — исходный текст часто используемых блоков пользовательских программ. Такие файлы могут включаться в исходные тексты экспертов, скриптов, пользовательских индикаторов и библиотек на этапе компиляции. Использование включаемых файлов более предпочтительно, чем использование библиотек, из-за дополнительных накладных расходов при вызове библиотечных функций.

Включаемые файлы могут находиться в той же директории, что и исходный файл, в этом случае используется директива #include с двойными кавычками. Другое место хранения включаемых файлов – в директории < каталог_терминала>\MQL5\Include, в этом случае используется директива #include с угловыми скобками.

