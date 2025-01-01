MQL5 레퍼런스

MQL5(MetaQuotes Language 5)는 금융 거래를 자동화하는 기술 지표, 트레이딩 로봇 및 유틸리티 애플리케이션을 개발하기 위해 고안된 고급 언어입니다. MQL5 는 MetaQuotes 에서 거래 플랫폼을 위해 개발했습니다. 언어 구문은 프로그래머가 개체 지향 프로그래밍(OOP) 스타일로 애플리케이션을 개발할 수 있도록 C++와 매우 유사합니다.

트레이딩 플랫폼 패키지에는 MQL5 언어 외에도 템플릿, 정보, 디버깅, 프로파일링 및 자동완성 툴과 같은 고급 코드 쓰기 툴을 포함하는 MetaEditor IDE가 포함되며, 또한 파일 버전 관리를 지원하는 내장 MQL5 스토리지도 포함되어 있습니다.

언어 지원은 MQL5 Algotrading 커뮤니티 웹사이트에서 이용할 수 있으며, 이 웹사이트에는 방대한 무료 코드베이스와 다양한 아티클이 포함되어 있습니다. 이 아티클에서 뉴럴 네트워크, 통계 및 분석, 고빈도 트레이딩, 차익 거래, 트레이딩 전략의 테스트 및 최적화, 트레이딩 자동 로봇 사용 등을 포함한 현대 거래의 모든 측면을 다룹니다.

트레이더와 MQL5 프로그램 개발자는 포럼에서 소통하고 프리랜스 서비스를 이용하여 애플리케이션을 주문 및 개발할 수 있으며, 자동화된 트레이딩 애플리케이션 마켓에서 보호된 프로그램을 구매 및 판매할 수 있습니다.

MQL5 언어는 전문화된 트레이딩 기능과 사전 정의된 이벤트 처리기를 제공하여 프로그래머가 특정 거래 규칙에 따라 거래 프로세스를 자동으로 제어하는 EA(엑스퍼트 어드바이저)를 개발할 수 있도록 지원합니다. EA외에도 MQL5를 통해 맞춤형 기술 지표, 스크립트 및 라이브러리를 개발할 수 있습니다.

이 MQL5 언어 참조에는 범주별로 구분된 함수, 연산, 예약된 단어 및 기타 언어 구성이 포함되어 있습니다. 또한 트레이딩 전략, 제어판, 사용자 지정 그래픽 및 액세스 활성화에 사용되는 표준 라이브러 클래스에 대한 설명을 제공합니다.

또한 코드베이스에는 다양한 수학 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 ALGLIB 수치 분석 라이브러리가 포함되어 있습니다.

알고 트레이딩 북

새로운 것을 배우기 시작하는 것은 언제나 어려운 일입니다. 초보자를 돕기 위해 우리는 트레이딩 로봇을 생성하고 알고리즘 거래용 애플리케이션을 마스터하려는 모든 사람들을 위해 이에 대해 전반적으로 다루는 MQL5 프로그래밍에 대한 두 권의 책을 출시했습니다.

이 책들은 학습 과정을 훨씬 더 쉽게 만들기 위해 체계적이고 구조화된 자료를 제시합니다. 트레이딩 로봇과 애플리케이션의 단계별 생성을 설명하는 자세한 코드 예제를 통해 알고리즘 트레이딩의 미묘한 차이를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이 책에는 여러분이 습득한 지식을 강화하고 실제 거래 환경에서 프로그래밍 기술을 개발하는 데 도움이 되는 수많은 실제 연습 예제들이 포함되어 있습니다.

"트레이더를 위한 MQL5 프로그래밍"은 모든 수준의 프로그래머에게 적합한 MQL5에 대한 가장 완전한 튜토리얼입니다. 초보자는 기본 사항에 대해 배우게 됩니다: 이 책에서는 개발 도구와 기본 프로그래밍 개념을 소개합니다. 이 자료를 바탕으로 MetaTrader 5 거래 플랫폼에서 첫 번째 애플리케이션을 생성하고 컴파일 및 실행하게 됩니다. 다른 프로그래밍 언어에 대한 경험이 있는 사용자는 MQL5에서 트레이딩 로봇 및 분석 애플리케이션을 생성하는 애플리케이션 섹션부터 즉시 진행할 수 있습니다.

"MQL5를 사용한 알고리즘 거래를 위한 신경망"는 MetaTrader 5 플랫폼용 로봇 거래에서 머신 러닝을 사용하는 방법에 대한 가이드입니다. 여러분은 신경망의 기초와 알고리즘 거래에서의 적용에 대해 알게될 것입니다. 그렇게 여러분 스스로 발전하면서 자신만의 AI 솔루션을 구축하고 훈련하면서 점차적으로 새로운 기능을 추가하게될 것입니다. 여러분은 MQL5에 대해 알아 가는것 이외에도 Python 및 OpenCL 프로그래밍 기술을 습득하고 간결하고 효율적인 코드로 복잡한 수학적 문제를 해결할 수 있는 행렬 및 벡터에 관한 통합적인 메서드를 배우게 될 것입니다.

트레이딩 애플리케이션 개발에 관한 기사

MQL5 기사들은 광범위한 실제의 알고리즘 트레이딩 작업을 다루면서 이들 프로그래밍 언어가 가진 전체적인 잠재력을 탐색할 수 있는 훌륭한 리소스입니다. 쉽게 탐색할 수 있도록 모든 기사는 예제, 전문가 조언, <와 같은 섹션으로 분류되어 있습니다. li5>머신 러닝 등. 매달 MQL5 Algotrading 커뮤니티 웹사이트에는 여러 트레이더들이 다른 트레이더들을 위해 작성한 수십 개의 새로운 기사가 ​​게시됩니다. 여러분이 최신 알고리즘 거래를 마스터하고자 한다면 이 기사를 읽고 의견을 나눠보세요. 저희가 초보자들이 MQL5에 빠르게 몰입할 수 있도록 16개의 추천 기사 목록을 정리했습니다.



MQL5 애플리케이션 유형

MQL5 프로그램은 다음과 같은 트레이딩 자동화 작업에 따라 4가지 전문 유형으로 나뉩니다:

엑스퍼트 어드바이저 는 차트에 연결된 자동 트레이딩 시스템입니다. 엑스퍼트 어드바이저에는 적절한 트레이딩 전략 요소 실행을 활성화 하는 사전 정의된 이벤트 를 관리하는 이벤트 처리기가 포함되어 있습니다. 예를 들어 프로그램 초기화 및 초기화 해제 이벤트, 새 틱, 타이머 이벤트, 시장 수준 변경, 차트 및 사용자 지정 이벤트 등이 있습니다.

엑스퍼트 어드바이저는 구현된 규칙에 따라 트레이딩 시그널을 계산하는 것 외에도 거래를 자동으로 실행하여 거래 서버로 직접 전송할 수도 있습니다. 엑스퍼트 어드바이저는 <Terminal_Directory>\MQL5\Experts 에 저장됩니다.

맞춤형 지표 는 트레이딩 플랫폼에 통합된 표준 지표 외에 사용자가 개발한 기술 지표입니다. 표준 지표뿐만 아니라 맞춤형 지표도 자동으로 거래할 수 없고 분석 기능만 구현합니다. 맞춤형 지표는 계산을 위해 다른 지표 값을 활용할 수 있으며, 엑스퍼트 어드바이저에서 호출할 수 있습니다.

맞춤형 지표는 <Terminal_Directory>\MQL5\Indicators 에 저장됩니다.

스크립트 는 작업이 단일 실행을 위한 프로그램입니다. 엑스퍼트 어드바이저와 달리 스크리트는 트리거를 제외하고 이벤트를 처리하지 않습니다. 스크립트 코드에는 OnStart 처리기 기능이 포함되어야 합니다.

스크립트는 <Terminal_DIrectory>\MQL5\Scripts 에 저장됩니다.

서비스 는 지표와 달리 작동하기 위해 차트에 바인딩할 필요가 없는 프로그램입니다. 스크립트와 마찬가지로 서비스도 트리거를 제외하고 이벤트를 처리하지 않습니다. 서비스를 시작하려면 고트에 OnStart 처리기 기능이 포함되어 있어야 합니다. 서비스에서는 시작을 제외한 다른 이벤트를 허용하지 않지만 EventChartCustom 를 사용하여 사용자 지정 이벤트를 차트에 보낼 수 있습니다. 서비스는 \MQL5\Services에 저장됩니다.

라이브러리 는 사용자 지정 기능의 집합입니다. 라이브러리는 일반적으로 사용되는 사용자 지정 프로그램 알고리즘을 저장하고 배포하기 위한 것입니다.

라이브러리는 <Terminal_Directory>\MQL5\Libraries 에 저장됩니다.

포함 파일 은 가장 자주 사용되는 사용자 지정 프로그램 블록의 원본 텍스트 입니다. 이러한 파일은 컴파일 단계에서 엑스퍼트 어드바이저, 스크립트, 맞춤형 지표 및 라이브러리의 원복 텍스트에 포함될 수 있습니다. 라이브러리 기능 호출 시 추가적인 부담이 발생하기 때문에 포함 파일을 사용하는 것이 라이브러리를 사용하는 것보다 좋습니다.

포함 파일은 원래 파일이 있는 디렉토리에 저장할 수 있습니다. 이 경우 큰 따옴표가 있는 #include 지시어가 사용됩니다. 또 다른 옵션은 포함 파일을 <Terminal_Directory>\MQL5\Include 에 저장하는 것입니다. 이 경우 꺾쇠괄호가 있는 #include를 사용해야 합니다.

