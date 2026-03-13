Искусство работы с логами (Часть 9): Применяем паттерн Builder-класса и настраиваем конфигурации по умолчанию

Введение

С тех пор как я начал использовать Logify в различных личных и профессиональных проектах, я быстро осознал, что самая большая сложность заключалась не в надёжности или функциональности самой библиотеки, а в её настройке. Logify — это мощный инструмент для управления логированием в советниках (Expert Advisors), предлагающий множество обработчиков, уровней логирования, настраиваемые форматы, языковую поддержку и многое другое. Однако всё это требовало от пользователя ручной настройки каждого обработчика, форматтера и параметра, что может быть приемлемо для небольших проектов, но быстро превращается в повторяющуюся, утомительную и чреватую ошибками задачу по мере роста количества советников и проектов.

Представьте необходимость воспроизводить для каждого советника один и тот же сложный набор конфигураций: создание специфических обработчиков для комментирования на графике, вывода в консоль, записи в файлы и базы данных; установку минимальных уровней логирования для каждого обработчика; определение конкретных форматов для сообщений об ошибках, отладочной информации, уведомлений и так далее. Каждый из этих шагов, хоть и необходимый, порождает длинный, детализированный и неинтуитивный код, прерывая процесс разработки. Это может отпугнуть от использования Logify, даже несмотря на его безупречное управление логами во время выполнения.

Это понимание подтолкнуло меня к размышлению: как можно упростить эту настройку, облегчить жизнь пользователю, не жертвуя при этом гибкостью и возможностью кастомизации? Именно тогда и родилась идея создания Builder-класса для Logify — класса, который позволяет собрать всю конфигурацию плавным, цепочным способом, с помощью интуитивно понятных методов, создающих обработчики с разумными шаблонами и допускающих быстрые, точечные корректировки. Цель — превратить десятки строк конфигурации в несколько вызовов методов, как если бы мы писали чёткую сводку того, что нам нужно, вместо того чтобы заниматься всей ручной сборкой.

В этой статье я покажу, как я реализовал эти улучшения. Я представлю Builder, объяснив его дизайн и использование. А затем продемонстрирую, как можно настроить Logify, на практических примерах.





Понимание паттерна Builder: упрощение создания сложных объектов

Прежде чем мы погрузимся в реализацию нашего CLogifyBuilder, важно понять идею, лежащую в основе используемого нами паттерна Builder.

На практике Builder — это паттерн проектирования, имеющий единственную цель: упростить создание сложных объектов, особенно когда эти объекты требуют нескольких этапов настройки или имеют множество возможных опций. Его смысл заключается в том, чтобы отделить процесс конструирования от конечного представления объекта, позволяя одной и той же структуре сборки создавать различные "вариации" готовых к использованию объектов.

Возьмем простой пример: представьте, что вы собираетесь собрать автомобиль. Вы можете выбрать модель, цвет, тип двигателя, коробку передач, дополнительные опции, размер колес, отделку салона и еще десятки параметров. Делать все это непосредственно в коде, передавая сотни аргументов в конструктор, — непрактично и трудно поддерживать.

Именно для такой ситуации паттерн Builder и подходит лучше всего. Он разбивает процесс создания на цепочку методов (так называемый цепочный интерфейс), каждый из которых отвечает за настройку определенной части объекта.

В конце вы вызываете метод .Build() или аналогичный ему и получаете готовый к использованию объект. Этот подход дает три основных преимущества:

Понятный и линейный код: создание объекта выглядит как логичный "сценарий", почти как если бы вы описывали, что хотите получить. Снижение количества ошибок: поскольку каждый шаг имеет изолированную цель, гораздо легче обнаружить и исправить неправильные настройки. Гибкость и повторное использование: один и тот же Builder может быть повторно использован для создания вариаций объекта с небольшими изменениями.





Применение паттерна Builder к Logify

В случае с Logify создание экземпляра логгера (CLogify) включает в себя создание множества обработчиков (например, для консоли, комментариев на графике, файлов), настройку минимальных уровней логирования, определение специфических форматтеров для каждого обработчика, а также такие параметры, как размер панели или стиль рамки. Выполнять всё это вручную, строчка за строчкой, снова и снова, стало загромождающим процессом.

Использование здесь паттерна Builder решает эту проблему. Вместо того чтобы возлагать на пользователя ответственность за ручную сборку каждого компонента, мы предлагаем более интуитивный интерфейс, например, такой:

CLogify *logify = logify .Create() .AddHandlerComment() .SetTitle( "My Logger" ) .SetSize( 5 ) .Done() .AddHandlerConsole() .Done() .Build();

Обратите внимание, насколько это понятно и выразительно. Метод .Create() запускает процесс конструирования, каждый .AddHandlerXXX() открывает настройку определенного обработчика, методы .SetX() регулируют его параметры, метод .Done() завершает настройку обработчика, а .Build() возвращает готовый экземпляр CLogify.

В этом и заключается сила паттерна Builder: он позволяет разработчику описать, что он хочет получить, не беспокоясь о деталях внутренней реализации.

Теперь, когда мы поняли, почему мы используем этот паттерн и как он помогает сделать Logify более практичным и масштабируемым, давайте практически посмотрим, как был построен этот класс и как мы можем использовать его в реальных условиях.





Специализированные Builder-классы для каждого обработчика

Мы создали новый файл <Include/Logify/LogifyBuilder.mqh>. Внутри него находится класс CLogifyBuilder, который уже содержит в себе, в качестве приватного поля, экземпляр CLogify. Этот экземпляр будет настраиваться в процессе сборки и в конечном итоге будет возвращен пользователю.

#property copyright "joaopedrodev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/joaopedrodev" #include "Logify.mqh" class CLogifyBuilder { private : CLogify *m_logify; public : CLogifyBuilder( void ) ~CLogifyBuilder( void ); }; CLogifyBuilder::CLogifyBuilder( void ) { m_logify = new CLogify(); } CLogifyBuilder::~CLogifyBuilder( void ) { }

Класс CLogifyBuilder является центральным звеном в процессе создания объекта CLogify, но он делегирует настройку каждого типа обработчика специализированным строителям: CLogifyHandlerCommentBuilder, CLogifyHandlerConsoleBuilder, CLogifyHandlerDatabaseBuilder и CLogifyHandlerFileBuilder.

Каждый такой Builder-класс инкапсулирует детали настройки конкретного типа вывода логов. Это позволяет избежать смешивания ответственности и сохраняет ядро процесса сборки чистым и модульным. Давайте посмотрим на их структуру, взяв в качестве примера ConsoleBuilder.





CLogifyHandlerConsoleBuilder

Класс начинается с определения минимальной структуры для поддержки текучего интерфейса (fluent API). В своем конструкторе он получает указатель на основной Builder (CLogifyBuilder*), сохраняя ссылку на контекст сборки. Это позволяет вернуться в этот контекст с помощью метода Done() после настройки обработчика:

class CLogifyHandlerConsoleBuilder { private : CLogifyBuilder *m_parent; public : CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify); ~CLogifyHandlerConsoleBuilder( void ); CLogifyBuilder *Done( void ); }; CLogifyHandlerConsoleBuilder::CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify) { m_parent = logify; }; CLogifyHandlerConsoleBuilder::~CLogifyHandlerConsoleBuilder( void ) { } CLogifyBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::Done( void ) { m_parent.AddHandler( GetPointer (m_handler)); delete GetPointer ( this ); return (m_parent); }

Done() — это точка возврата к главному строителю. Он добавляет обработчик в экземпляр CLogify и уничтожает промежуточный Builder. Это обеспечивает непрерывность цикла сборки и позволяет избежать ненужного удержания памяти в коде.

Все специализированные Builder-классы имеют одинаковую анатомию:

CLogifyBuilder *m_parent — ссылка на родительский Builder, используемая для возврата через метод Done().

ссылка на родительский Builder, используемая для возврата через метод Done(). CLogifyFormatter *m_formatter — экземпляр форматтера, который будет связан с обработчиком.

экземпляр форматтера, который будет связан с обработчиком. CLogifyHandlerX *m_handler — сам настраиваемый обработчик.

Более сложные Builder-классы (например, для файлов или базы данных) также используют внутреннюю структуру конфигурации (MqlLogifyHandleXConfig), которая временно хранит значения параметров до того момента, пока обработчик не будет готов к регистрации.

Такое разделение между данными конфигурации и их применением к обработчику позволяет выполнять проверки, использовать готовые шаблоны (presets) и комбинировать опции, не усложняя при этом логику самого обработчика.





Полный Builder-класс для консоли (Console Builder)

Далее представлен Builder с уже реализованными методами настройки:

class CLogifyHandlerConsoleBuilder { private : CLogifyBuilder *m_parent; CLogifyFormatter *m_formatter; CLogifyHandlerConsole *m_handler; public : CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify); ~CLogifyHandlerConsoleBuilder( void ); CLogifyHandlerConsoleBuilder *SetLevel(ENUM_LOG_LEVEL level); CLogifyHandlerConsoleBuilder *SetFormatter( string format); CLogifyHandlerConsoleBuilder *SetFormatter(ENUM_LOG_LEVEL level, string format); CLogifyBuilder *Done( void ); }; CLogifyHandlerConsoleBuilder::CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify) { m_parent = logify; m_formatter = new CLogifyFormatter(); m_handler = new CLogifyHandlerConsole(); m_handler.SetFormatter( GetPointer (m_formatter)); }; CLogifyHandlerConsoleBuilder::~CLogifyHandlerConsoleBuilder( void ) { } CLogifyHandlerConsoleBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::SetLevel(ENUM_LOG_LEVEL level) { m_handler.SetLevel(level); return ( GetPointer ( this )); } CLogifyHandlerConsoleBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::SetFormatter( string format) { m_formatter.SetFormat(format); m_handler.SetFormatter( GetPointer (m_formatter)); return ( GetPointer ( this )); } CLogifyHandlerConsoleBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::SetFormatter(ENUM_LOG_LEVEL level, string format) { m_formatter.SetFormat(level,format); m_handler.SetFormatter( GetPointer (m_formatter)); return ( GetPointer ( this )); } CLogifyBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::Done( void ) { m_parent.AddHandler( GetPointer (m_handler)); delete GetPointer ( this ); return (m_parent); }

С этим готово, переходим к остальным специализированным строителям.





Другие специализированные Builder-классы

CLogifyHandlerCommentBuilder

Отвечает за настройку обработчика, который выводит сообщения непосредственно на график (с помощью функции Comment()), используя структуру MqlLogifyHandleCommentConfig.

Позволяет определить:

SetSize(int) — количество отображаемых сообщений.

количество отображаемых сообщений. SetFrameStyle(ENUM_LOG_FRAME_STYLE) — стиль рамки вокруг области лога.

стиль рамки вокруг области лога. SetDirection(ENUM_LOG_DIRECTION) — вертикальная или горизонтальная ориентация.

вертикальная или горизонтальная ориентация. SetTitle(string) — фиксированный заголовок в верхней части лога.

Также принимает методы SetLevel() и SetFormatter() — глобальные или для конкретного уровня. Настройка завершается вызовом метода Done().

CLogifyHandlerDatabaseBuilder

Настраивает обработчик сохранения данных в базе данных (пока в виде бинарной структуры). Использует MqlLogifyHandleDatabaseConfig. Предлагает:

SetDirectory(string)

SetBaseFileName(string)

SetMessagesPerFlush(int)

Структура идентична другим Builder-классам, что обеспечивает согласованность.

CLogifyHandlerFileBuilder

Самый полный из всех. Настраивает запись в файлы (.log, .txt и т.д.) через MqlLogifyHandleFileConfig.

Доступные опции:

SetDirectory(), SetFilename(), SetFileExtension()

SetRotationMode(): по дате, размеру или вручную

SetMessagesPerFlush()

SetCodepage(): например, CP_UTF8

SetFileSizeMB(), SetMaxFileCount()

А также три служебных метода с готовыми предустановками (пресетами):

ConfigNoRotation() — без ротации

ConfigDateRotation() — ротация по дате

ConfigSizeRotation() — ротация по размеру

Эти сокращения инкапсулируют полную настройку в один вызов метода, что очень удобно для часто используемых шаблонов конфигурации. Builder-классы для остальных обработчиков следуют той же структуре, с вариациями конфигурации, специфичными для каждого типа. Вы можете ознакомиться с полными кодами в прилагаемых файлах.





Основной класс: CLogifyBuilder

Теперь, когда мы рассмотрели, как работают специализированные Builder-классы, пришло время взглянуть на компонент, который координирует их: класс CLogifyBuilder.

Он отвечает за создание и поддержку главного экземпляра CLogify, в который будут добавлены все обработчики. Но вместо того чтобы настраивать всё напрямую, он делегирует эту ответственность специализированным Builder-классам, каждый из которых заботится о конкретном типе обработчика. Таким образом, CLogifyBuilder действует как своего рода дирижер, управляя модульным построением логгера.

Ниже представлена полная реализация класса:

class CLogifyBuilder { private : CLogify *m_logify; public : CLogifyBuilder( void ); ~CLogifyBuilder( void ); CLogifyBuilder *UseLanguage(ENUM_LANGUAGE language); CLogifyHandlerCommentBuilder *AddHandlerComment( void ); CLogifyHandlerConsoleBuilder *AddHandlerConsole( void ); CLogifyHandlerDatabaseBuilder *AddHandlerDatabase( void ); CLogifyHandlerFileBuilder *AddHandlerFile( void ); void AddHandler(CLogifyHandler *handler); CLogify *Build( void ); };

Этот класс концентрирует несколько важных функций:

UseLanguage(ENUM_LANGUAGE language) — позволяет установить основной язык системы логирования. Это влияет на внутренние сообщения об ошибках (через CLogifyError) и форматирование, зависящее от локализации.

позволяет установить основной язык системы логирования. Это влияет на внутренние сообщения об ошибках (через CLogifyError) и форматирование, зависящее от локализации. AddHandlerX() — это точки входа для настройки обработчиков. Каждый метод (AddHandlerConsole(), AddHandlerFile() и т.д.) создает экземпляр специализированного строителя, передавая ему указатель на себя (this), чтобы впоследствии можно было вернуться к основному Builder-классу через метод Done() после завершения настройки.

это точки входа для настройки обработчиков. Каждый метод (AddHandlerConsole(), AddHandlerFile() и т.д.) создает экземпляр специализированного строителя, передавая ему указатель на себя (this), чтобы впоследствии можно было вернуться к основному Builder-классу через метод Done() после завершения настройки. AddHandler(CLogifyHandler *handler) — э тот метод вызывается внутренне специализированными Builder-классами в конце настройки (в методе Done() ). Он регистрирует готовый обработчик в создаваемом экземпляре CLogify.

тот метод вызывается внутренне специализированными Builder-классами в конце настройки (в методе Done() ). Он регистрирует готовый обработчик в создаваемом экземпляре CLogify. Build() — з авершает процесс сборки, удаляет Builder из памяти с помощью delete GetPointer(this) и возвращает готовый логгер. Это подчеркивает идею о том, что экземпляр Builder-класса существует только в процессе сборки.

Благодаря такой структуре паттерн Builder реализован полностью: он модульный, понятный и расширяемый. Вы можете ознакомиться с полным кодом в прилагаемых файлах.





Элегантная точка входа

Хотя у нас уже есть конструктор CLogifyBuilder, прямой вызов этого конструктора пользователем с помощью new CLogifyBuilder() — не самый выразительный и интуитивно понятный способ начать создание логгера.

Именно поэтому мы добавили статический метод под названием Create() в класс CLogify:

#include "LogifyBuilder.mqh" CLogifyBuilder *CLogify::Create( void ) { return ( new CLogifyBuilder()); }

А объявляется этот метод в классе CLogify следующим образом:

class CLogify { public : static CLogifyBuilder *Create( void ); };

Метод Create() является статическим по нескольким причинам:

Он принадлежит классу, а не экземпляру — у вас еще нет экземпляра CLogify, когда вы хотите начать его создание. Он не зависит от какого-либо внутреннего состояния — все, что он делает, это создает и возвращает Builder. Позволяет избежать прямого связывания с классом строителя — если завтра реализация строителя изменится, вы сможете сохранить тот же статический интерфейс в классе CLogify и обеспечить совместимость с существующим кодом.





Стандартные настройки

По мере того как библиотека Logify обретает форму, нам нужно подумать о распространенном сценарии: пользователь, который хочет быстро начать логирование, ничего не настраивая. Ему нет дела до обработчиков, языков, форматов или директорий; ему просто нужен видимый вывод сообщений во время разработки или тестирования. Чтобы предусмотреть это, мы внедрили метод EnsureDefaultHandler().

Этот метод действует как автоматический запасной вариант: если ни один обработчик не был явно настроен, он добавляет два базовых, функциональных обработчика: один для Консоли (Console), другой для комментариев на графике (Comment). Оба являются нативными для MQL5 и гарантируют немедленную видимость сообщения.

void CLogify::EnsureDefaultHandler() { if ( this .SizeHandlers() == 0 ) { this .AddHandler( new CLogifyHandlerConsole()); this .AddHandler( new CLogifyHandlerComment()); } }

Вызов происходит внутри метода Append(), а не в конструкторе:

bool CLogify::Append(ENUM_LOG_LEVEL level, string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename = "" , string function = "" , int line = 0 , int code_error = 0 ) { this .EnsureDefaultHandler(); }

У этого решения есть стратегическая цель: если бы мы добавили обработчики по умолчанию в конструкторе, они добавлялись бы к любой конфигурации, выполненной позже. Это означало бы, что в итоге логгер получил бы дублирующиеся или непредусмотренные обработчики. Такая ситуация особенно проблематична, когда пользователь хочет направить весь вывод в единственное место назначения, например, в файл, базу данных или на удаленный сервер.

Перенеся эту логику в метод Append(), мы оставляем контроль в руках разработчика. Работает это так:

Если ни один обработчик не настроен , метод EnsureDefaultHandler() активирует оба обработчика по умолчанию при первом вызове Append().

, метод EnsureDefaultHandler() активирует оба обработчика по умолчанию при первом вызове Append(). Если хотя бы один обработчик был добавлен вручную , метод не делает ничего.

, метод не делает ничего. Поведение по умолчанию безопасно и обеспечивает видимость, но не вмешивается, когда есть явная конфигурация.

Такой подход балансирует между удобством и предсказуемостью. Для тех, кому нужно что-то быстрое и работающее "из коробки", система автоматически настраивается. Для тех, кому нужен тонкий контроль, библиотека строго соблюдает выбор разработчика.

Благодаря этому Logify становится решением типа "включи и работай" (plug-and-play), не жертвуя при этом возможностью кастомизации. Это важный шаг в облегчении его внедрения как новичками, так и командами, требующими более строгих стандартов логирования.





Тестирование

Давайте сравним, каким было использование библиотеки до и после улучшений, реализованных в этой статье.

Раньше настройка лога требовала серии ручных шагов: создания экземпляров объектов, определения уровней, создания форматтеров, заполнения структур конфигурации и сборки обработчиков один за другим. Теперь, с введением настроек по умолчанию через EnsureDefaultHandler(), разработчик может начать использовать библиотеку всего с одной строки кода.

Ниже показаны два сценария рядом:

Старый код Новый код #include <Logify/Logify.mqh> CLogify *logify; int OnInit () { MqlLogifyHandleCommentConfig m_config; m_config.size = 5 ; m_config.frame_style = LOG_FRAME_STYLE_SINGLE; m_config.direction = LOG_DIRECTION_UP; m_config.title = "Expert name" ; CLogifyFormatter *formatter = new CLogifyFormatter( "{date_time} [{levelname}]: {msg}" ); formatter.SetFormat(LOG_LEVEL_ERROR, "{date_time} [{levelname}]: {msg} [{err_constant} | {err_code} | {err_description}]" ); CLogifyHandlerComment *handler_comment = new CLogifyHandlerComment(); handler_comment.SetConfig(m_config); handler_comment.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_comment.SetFormatter(formatter); CLogifyHandlerConsole *handler_console = new CLogifyHandlerConsole(); handler_console.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_console.SetFormatter(formatter); logify = new CLogify(); logify.AddHandler(handler_comment); logify.AddHandler(handler_console); logify.Debug( "Initializing Expert Advisor..." , "Init" , "" ); logify.Debug( "RSI indicator value calculated: 72.56" , "Indicators" , "Period: 14" ); logify.Info( "Buy order sent successfully" , "Order Management" , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); logify.Error( "Failed to send sell order" , 10016 , "Order Management" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete logify; } #include <Logify/Logify.mqh> CLogify *logify; int OnInit () { logify = new CLogify(); logify.Debug( "Initializing Expert Advisor..." , "Init" , "" ); logify.Debug( "RSI indicator value calculated: 72.56" , "Indicators" , "Period: 14" ); logify.Info( "Buy order sent successfully" , "Order Management" , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); logify.Error( "Failed to send sell order" , 10016 , "Order Management" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete logify; }

Такой минималистичный подход покрывает большинство случаев с нулевой ручной настройкой, что идеально подходит для быстрого прототипирования и тестирования.

Для случаев, когда нам нужен больший контроль над поведением лога, в игру вступает новый конструктор (Builder). Он предоставляет "текучий" интерфейс (fluent interface) и, что самое важное, является на 100% типизированным. Это означает, что сам редактор кода предлагает доступные методы в реальном времени, сокращая количество ошибок и устраняя необходимость запоминать сигнатуры функций.

Когда вы печатаете logify.Create().AddHandler, редактор уже предлагает все доступные обработчики:

А когда вы продолжаете ввод с .AddHandlerComment(), отображаются только допустимые настройки для этого конкретного типа обработчика:

Вот так выглядит код в итоге, настраивающий обработчик комментариев с определенным форматом для ошибок.

#include <Logify/Logify.mqh> CLogify *logify; int OnInit () { logify = logify.Create().AddHandlerComment().SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG).SetFormatter(LOG_LEVEL_ERROR, "{date_time} [{levelname}] {msg} ({err_constant} {err_code}: {err_description})" ).SetTitle( "My expert" ).SetSize( 5 ).Done().Build(); logify.Debug( "Initializing Expert Advisor..." , "Init" , "" ); logify.Debug( "RSI indicator value calculated: 72.56" , "Indicators" , "Period: 14" ); logify.Info( "Buy order sent successfully" , "Order Management" , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); logify.Error( "Failed to send sell order" , 10016 , "Order Management" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete logify; }

Такой подход снижает неопределенность и упрощает разработку. Код получается чистым, понятным и защищенным от ошибок.





Исправление для MetaTrader 5 build 5100 и выше

С выходом сборки 5100 терминала MetaTrader 5 некоторые внутренние изменения в компиляторе потребовали большей ясности при обработке типов в вызовах таких функций, как DatabaseColumnLong() и DatabaseColumnInteger().

На практике это означает, что больше небезопасно напрямую передавать ссылки на поля структур (например, data[size].timestamp) в эти функции. Чтобы избежать ошибок компиляции, идеально сначала сохранить значение во временной переменной соответствующего типа и только затем передавать его по ссылке в функцию.

Старый код Новый код bool CLogifyHandlerDatabase::Query( string query, MqlLogifyModel &data[]) { for ( int i= 0 ; DatabaseRead (request);i++) { int size = ArraySize (data); ArrayResize (data,size+ 1 ,size); DatabaseColumnText (request, 1 ,data[size].formated); DatabaseColumnText (request, 2 ,data[size].levelname); DatabaseColumnText (request, 3 ,data[size].msg); DatabaseColumnText (request, 4 ,data[size].args); DatabaseColumnLong (request, 5 ,data[size].timestamp); string value; DatabaseColumnText (request, 6 ,value); data[size].date_time = StringToTime (value); DatabaseColumnInteger (request, 7 ,data[size].level); DatabaseColumnText (request, 8 ,data[size].origin); DatabaseColumnText (request, 9 ,data[size].filename); DatabaseColumnText (request, 10 ,data[size].function); DatabaseColumnLong (request, 11 ,data[size].line); } } bool CLogifyHandlerDatabase::Query( string query, MqlLogifyModel &data[]) { for ( int i= 0 ; DatabaseRead (request);i++) { int size = ArraySize (data); ArrayResize (data,size+ 1 ,size); DatabaseColumnText (request, 1 ,data[size].formated); DatabaseColumnText (request, 2 ,data[size].levelname); DatabaseColumnText (request, 3 ,data[size].msg); DatabaseColumnText (request, 4 ,data[size].args); long timestamp = ( long )data[size].timestamp; DatabaseColumnLong (request, 5 ,timestamp); string value; DatabaseColumnText (request, 6 ,value); data[size].date_time = StringToTime (value); int level = data[size].level; DatabaseColumnInteger (request, 7 ,level); DatabaseColumnText (request, 8 ,data[size].origin); DatabaseColumnText (request, 9 ,data[size].filename); DatabaseColumnText (request, 10 ,data[size].function); long line = ( long )data[size].line; DatabaseColumnLong (request, 11 ,line); } }

Остальная часть кода остается без изменений. Это разовая корректировка, но необходимая для поддержания совместимости с последними версиями терминала.

Стоит помнить, что такого рода правки обычны, когда компилятор становится более требовательным к типам, и это обычно делается для предотвращения трудноуловимых проблем во время выполнения. Поэтому, хотя это может показаться простым изменением, это важное обновление, гарантирующее, что Logify продолжит стабильно работать в новых версиях MetaTrader 5.





Заключение

До сих пор настройка библиотеки Logify была мощной, но немного бюрократичной. Нужно было создавать объекты, настраивать конфигурации вручную, запоминать порядок вызовов... В общем, это работало, но было несколько утомительно.

В этой части статьи мы решили эту проблему. Мы создали новый способ работы с логгером: простой, понятный и быстрый. В дело вступил паттерн Builder, чтобы сделать всё более естественным: вы печатаете logify.Create(), и сам редактор показывает вам следующие опции. Нужен обработчик для комментариев на графике? Вводите AddHandlerComment(). Хотите изменить заголовок? Появляется метод SetTitle(). Вам не нужно ничего запоминать, не нужно возвращаться к документации. Просто следуйте потоку.

Мы также сделали библиотеку еще более дружелюбной, добавив настройки по умолчанию. Если вы просто хотите записывать сообщения и не беспокоитесь о кастомизации лога, вам не нужно делать ничего особенного. Просто создайте объект и начинайте его использовать. Logify сам позаботится о том, чтобы выводить сообщения в консоль и на график.

Наконец, мы подкорректировали одну важную техническую деталь: с выходом сборки 5100 MetaTrader 5 компилятор стал строже относиться к передаче ссылок в таких функциях, как DatabaseColumnLong() и DatabaseColumnInteger(). Чтобы обеспечить совместимость, мы добавили небольшие исправления в CLogifyHandlerDatabase, используя промежуточные переменные перед передачей данных в эти функции. Для тех, кто использует библиотеку, ничего не меняется, но за кулисами она остается стабильной даже после обновлений терминала.

В итоге мы достигли того, что нравится каждому разработчику: меньше кода, меньше ошибок и больше ясности. Теперь библиотека лучше "общается" с теми, кто ее использует, не навязывая жестких рамок и не усложняя то, что должно быть простым. По мере того как Logify будет развиваться, становясь еще более гибким и обретая новые функции, которые, я думаю, будут полезны большинству пользователей, я буду публиковать новые статьи, демонстрирующие улучшения и облегчающие нашу повседневную работу. Идея в том, чтобы библиотека росла вместе с теми, кто ее использует, без магии, просто с помощью хорошо продуманного кода.