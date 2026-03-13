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Искусство работы с логами (Часть 9): Применяем паттерн Builder-класса и настраиваем конфигурации по умолчанию

Искусство работы с логами (Часть 9): Применяем паттерн Builder-класса и настраиваем конфигурации по умолчанию

MetaTrader 5Примеры |
300 7
joaopedrodev
joaopedrodev

Введение

С тех пор как я начал использовать Logify в различных личных и профессиональных проектах, я быстро осознал, что самая большая сложность заключалась не в надёжности или функциональности самой библиотеки, а в её настройке. Logify — это мощный инструмент для управления логированием в советниках (Expert Advisors), предлагающий множество обработчиков, уровней логирования, настраиваемые форматы, языковую поддержку и многое другое. Однако всё это требовало от пользователя ручной настройки каждого обработчика, форматтера и параметра, что может быть приемлемо для небольших проектов, но быстро превращается в повторяющуюся, утомительную и чреватую ошибками задачу по мере роста количества советников и проектов.

Представьте необходимость воспроизводить для каждого советника один и тот же сложный набор конфигураций: создание специфических обработчиков для комментирования на графике, вывода в консоль, записи в файлы и базы данных; установку минимальных уровней логирования для каждого обработчика; определение конкретных форматов для сообщений об ошибках, отладочной информации, уведомлений и так далее. Каждый из этих шагов, хоть и необходимый, порождает длинный, детализированный и неинтуитивный код, прерывая процесс разработки. Это может отпугнуть от использования Logify, даже несмотря на его безупречное управление логами во время выполнения.

Это понимание подтолкнуло меня к размышлению: как можно упростить эту настройку, облегчить жизнь пользователю, не жертвуя при этом гибкостью и возможностью кастомизации? Именно тогда и родилась идея создания Builder-класса для Logify — класса, который позволяет собрать всю конфигурацию плавным, цепочным способом, с помощью интуитивно понятных методов, создающих обработчики с разумными шаблонами и допускающих быстрые, точечные корректировки. Цель — превратить десятки строк конфигурации в несколько вызовов методов, как если бы мы писали чёткую сводку того, что нам нужно, вместо того чтобы заниматься всей ручной сборкой.

В этой статье я покажу, как я реализовал эти улучшения. Я представлю Builder, объяснив его дизайн и использование. А затем продемонстрирую, как можно настроить Logify, на практических примерах.


Понимание паттерна Builder: упрощение создания сложных объектов

Прежде чем мы погрузимся в реализацию нашего CLogifyBuilder, важно понять идею, лежащую в основе используемого нами паттерна Builder.

На практике Builder — это паттерн проектирования, имеющий единственную цель: упростить создание сложных объектов, особенно когда эти объекты требуют нескольких этапов настройки или имеют множество возможных опций. Его смысл заключается в том, чтобы отделить процесс конструирования от конечного представления объекта, позволяя одной и той же структуре сборки создавать различные "вариации" готовых к использованию объектов.

Возьмем простой пример: представьте, что вы собираетесь собрать автомобиль. Вы можете выбрать модель, цвет, тип двигателя, коробку передач, дополнительные опции, размер колес, отделку салона и еще десятки параметров. Делать все это непосредственно в коде, передавая сотни аргументов в конструктор, — непрактично и трудно поддерживать.

Именно для такой ситуации паттерн Builder и подходит лучше всего. Он разбивает процесс создания на цепочку методов (так называемый цепочный интерфейс), каждый из которых отвечает за настройку определенной части объекта.

В конце вы вызываете метод .Build() или аналогичный ему и получаете готовый к использованию объект. Этот подход дает три основных преимущества:

  1. Понятный и линейный код: создание объекта выглядит как логичный "сценарий", почти как если бы вы описывали, что хотите получить.
  2. Снижение количества ошибок: поскольку каждый шаг имеет изолированную цель, гораздо легче обнаружить и исправить неправильные настройки.
  3. Гибкость и повторное использование: один и тот же Builder может быть повторно использован для создания вариаций объекта с небольшими изменениями.


Применение паттерна Builder к Logify

В случае с Logify создание экземпляра логгера (CLogify) включает в себя создание множества обработчиков (например, для консоли, комментариев на графике, файлов), настройку минимальных уровней логирования, определение специфических форматтеров для каждого обработчика, а также такие параметры, как размер панели или стиль рамки. Выполнять всё это вручную, строчка за строчкой, снова и снова, стало загромождающим процессом.

Использование здесь паттерна Builder решает эту проблему. Вместо того чтобы возлагать на пользователя ответственность за ручную сборку каждого компонента, мы предлагаем более интуитивный интерфейс, например, такой:

CLogify *logify = logify
   .Create()
   .AddHandlerComment()
      .SetTitle("My Logger")
      .SetSize(5)
   .Done()
   .AddHandlerConsole()
   .Done()
   .Build();

Обратите внимание, насколько это понятно и выразительно. Метод .Create() запускает процесс конструирования, каждый .AddHandlerXXX() открывает настройку определенного обработчика, методы .SetX() регулируют его параметры, метод .Done() завершает настройку обработчика, а .Build() возвращает готовый экземпляр CLogify.

В этом и заключается сила паттерна Builder: он позволяет разработчику описать, что он хочет получить, не беспокоясь о деталях внутренней реализации.

Теперь, когда мы поняли, почему мы используем этот паттерн и как он помогает сделать Logify более практичным и масштабируемым, давайте практически посмотрим, как был построен этот класс и как мы можем использовать его в реальных условиях.


Специализированные Builder-классы для каждого обработчика

Мы создали новый файл <Include/Logify/LogifyBuilder.mqh>. Внутри него находится класс CLogifyBuilder, который уже содержит в себе, в качестве приватного поля, экземпляр CLogify. Этот экземпляр будет настраиваться в процессе сборки и в конечном итоге будет возвращен пользователю.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                LogifyBuilder.mqh |
//|                                                     joaopedrodev |
//|                       https://www.mql5.com/en/users/joaopedrodev |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "joaopedrodev"
#property link      "https://www.mql5.com/en/users/joaopedrodev"
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "Logify.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CLogifyBuilder                                           |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : LogifyBuilder                                      |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Build CLogify objects, following the Builder design|
//|               pattern.                                           |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CLogifyBuilder
  {
private:
   CLogify           *m_logify;
   
public:
                     CLogifyBuilder(void)
                    ~CLogifyBuilder(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyBuilder::CLogifyBuilder(void)
  {
   m_logify = new CLogify();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyBuilder::~CLogifyBuilder(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Класс CLogifyBuilder является центральным звеном в процессе создания объекта CLogify, но он делегирует настройку каждого типа обработчика специализированным строителям: CLogifyHandlerCommentBuilder, CLogifyHandlerConsoleBuilder, CLogifyHandlerDatabaseBuilder и CLogifyHandlerFileBuilder.

Каждый такой Builder-класс инкапсулирует детали настройки конкретного типа вывода логов. Это позволяет избежать смешивания ответственности и сохраняет ядро процесса сборки чистым и модульным. Давайте посмотрим на их структуру, взяв в качестве примера ConsoleBuilder.


CLogifyHandlerConsoleBuilder

Класс начинается с определения минимальной структуры для поддержки текучего интерфейса (fluent API). В своем конструкторе он получает указатель на основной Builder (CLogifyBuilder*), сохраняя ссылку на контекст сборки. Это позволяет вернуться в этот контекст с помощью метода Done() после настройки обработчика:

//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CLogifyHandlerConsoleBuilder                             |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : LogifyHandlerConsoleBuilder                        |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Console handler constructor.                       |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CLogifyHandlerConsoleBuilder
  {
private:

   CLogifyBuilder    *m_parent;

public:
                     CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify);
                    ~CLogifyHandlerConsoleBuilder(void);

   CLogifyBuilder    *Done(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyHandlerConsoleBuilder::CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify)
  {
   m_parent = logify;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyHandlerConsoleBuilder::~CLogifyHandlerConsoleBuilder(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Finalizes the handler configuration.                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyBuilder    *CLogifyHandlerConsoleBuilder::Done(void)
  {
   m_parent.AddHandler(GetPointer(m_handler));
   delete GetPointer(this);
   return(m_parent);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Done() — это точка возврата к главному строителю. Он добавляет обработчик в экземпляр CLogify и уничтожает промежуточный Builder. Это обеспечивает непрерывность цикла сборки и позволяет избежать ненужного удержания памяти в коде.

Все специализированные Builder-классы имеют одинаковую анатомию:

  • CLogifyBuilder *m_parent  ссылка на родительский Builder, используемая для возврата через метод Done().
  • CLogifyFormatter *m_formatter  экземпляр форматтера, который будет связан с обработчиком.
  • CLogifyHandlerX *m_handler  сам настраиваемый обработчик.

Более сложные Builder-классы (например, для файлов или базы данных) также используют внутреннюю структуру конфигурации (MqlLogifyHandleXConfig), которая временно хранит значения параметров до того момента, пока обработчик не будет готов к регистрации.

Такое разделение между данными конфигурации и их применением к обработчику позволяет выполнять проверки, использовать готовые шаблоны (presets) и комбинировать опции, не усложняя при этом логику самого обработчика.


Полный Builder-класс для консоли (Console Builder)

Далее представлен Builder с уже реализованными методами настройки:

//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CLogifyHandlerConsoleBuilder                             |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : LogifyHandlerConsoleBuilder                        |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Console handler constructor.                       |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CLogifyHandlerConsoleBuilder
  {
private:

   CLogifyBuilder    *m_parent;
   CLogifyFormatter  *m_formatter;
   CLogifyHandlerConsole *m_handler;

public:
                     CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify);
                    ~CLogifyHandlerConsoleBuilder(void);

   CLogifyHandlerConsoleBuilder *SetLevel(ENUM_LOG_LEVEL level);
   CLogifyHandlerConsoleBuilder *SetFormatter(string format);
   CLogifyHandlerConsoleBuilder *SetFormatter(ENUM_LOG_LEVEL level, string format);
   CLogifyBuilder    *Done(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyHandlerConsoleBuilder::CLogifyHandlerConsoleBuilder(CLogifyBuilder *logify)
  {
   m_parent = logify;
   m_formatter = new CLogifyFormatter();
   m_handler = new CLogifyHandlerConsole();

   m_handler.SetFormatter(GetPointer(m_formatter));
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyHandlerConsoleBuilder::~CLogifyHandlerConsoleBuilder(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sets the log level for the handler.                              |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyHandlerConsoleBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::SetLevel(ENUM_LOG_LEVEL level)
  {
   m_handler.SetLevel(level);
   return(GetPointer(this));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sets the default format string for the formatter.                |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyHandlerConsoleBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::SetFormatter(string format)
  {
   m_formatter.SetFormat(format);
   m_handler.SetFormatter(GetPointer(m_formatter));
   return(GetPointer(this));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sets a log-level-specific format for the formatter.              |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyHandlerConsoleBuilder *CLogifyHandlerConsoleBuilder::SetFormatter(ENUM_LOG_LEVEL level, string format)
  {
   m_formatter.SetFormat(level,format);
   m_handler.SetFormatter(GetPointer(m_formatter));
   return(GetPointer(this));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Finalizes the handler configuration.                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CLogifyBuilder    *CLogifyHandlerConsoleBuilder::Done(void)
  {
   m_parent.AddHandler(GetPointer(m_handler));
   delete GetPointer(this);
   return(m_parent);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

С этим готово, переходим к остальным специализированным строителям.


Другие специализированные Builder-классы

CLogifyHandlerCommentBuilder

Отвечает за настройку обработчика, который выводит сообщения непосредственно на график (с помощью функции Comment()), используя структуру MqlLogifyHandleCommentConfig.

Позволяет определить:

  • SetSize(int)  количество отображаемых сообщений.
  • SetFrameStyle(ENUM_LOG_FRAME_STYLE)  стиль рамки вокруг области лога.
  • SetDirection(ENUM_LOG_DIRECTION)  вертикальная или горизонтальная ориентация.
  • SetTitle(string)  фиксированный заголовок в верхней части лога.

Также принимает методы SetLevel() и SetFormatter() — глобальные или для конкретного уровня. Настройка завершается вызовом метода Done().

CLogifyHandlerDatabaseBuilder

Настраивает обработчик сохранения данных в базе данных (пока в виде бинарной структуры). Использует MqlLogifyHandleDatabaseConfig. Предлагает:

  • SetDirectory(string)
  • SetBaseFileName(string)
  • SetMessagesPerFlush(int)

Структура идентична другим Builder-классам, что обеспечивает согласованность.

CLogifyHandlerFileBuilder

Самый полный из всех. Настраивает запись в файлы (.log, .txt и т.д.) через MqlLogifyHandleFileConfig.

Доступные опции:

  • SetDirectory(), SetFilename(), SetFileExtension()
  • SetRotationMode(): по дате, размеру или вручную
  • SetMessagesPerFlush()
  • SetCodepage(): например, CP_UTF8
  • SetFileSizeMB(), SetMaxFileCount()

А также три служебных метода с готовыми предустановками (пресетами):

  • ConfigNoRotation() — без ротации
  • ConfigDateRotation() — ротация по дате
  • ConfigSizeRotation() — ротация по размеру

Эти сокращения инкапсулируют полную настройку в один вызов метода, что очень удобно для часто используемых шаблонов конфигурации. Builder-классы для остальных обработчиков следуют той же структуре, с вариациями конфигурации, специфичными для каждого типа. Вы можете ознакомиться с полными кодами в прилагаемых файлах.


Основной класс: CLogifyBuilder

Теперь, когда мы рассмотрели, как работают специализированные Builder-классы, пришло время взглянуть на компонент, который координирует их: класс CLogifyBuilder.

Он отвечает за создание и поддержку главного экземпляра CLogify, в который будут добавлены все обработчики. Но вместо того чтобы настраивать всё напрямую, он делегирует эту ответственность специализированным Builder-классам, каждый из которых заботится о конкретном типе обработчика. Таким образом, CLogifyBuilder действует как своего рода дирижер, управляя модульным построением логгера.

Ниже представлена полная реализация класса:

//+------------------------------------------------------------------+
//| class : CLogifyBuilder                                           |
//|                                                                  |
//| [PROPERTY]                                                       |
//| Name        : LogifyBuilder                                      |
//| Heritage    : No heritage                                        |
//| Description : Build CLogify objects, following the Builder design|
//|               pattern.                                           |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CLogifyBuilder
  {
private:

   CLogify           *m_logify;

public:
                     CLogifyBuilder(void);
                    ~CLogifyBuilder(void);

   CLogifyBuilder    *UseLanguage(ENUM_LANGUAGE language);

   //--- Starts configuration handlers
   CLogifyHandlerCommentBuilder *AddHandlerComment(void);
   CLogifyHandlerConsoleBuilder *AddHandlerConsole(void);
   CLogifyHandlerDatabaseBuilder *AddHandlerDatabase(void);
   CLogifyHandlerFileBuilder *AddHandlerFile(void);

   void              AddHandler(CLogifyHandler *handler);
   CLogify           *Build(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Этот класс концентрирует несколько важных функций:

  • UseLanguage(ENUM_LANGUAGE language)  позволяет установить основной язык системы логирования. Это влияет на внутренние сообщения об ошибках (через CLogifyError) и форматирование, зависящее от локализации.
  • AddHandlerX()  это точки входа для настройки обработчиков. Каждый метод (AddHandlerConsole(), AddHandlerFile() и т.д.) создает экземпляр специализированного строителя, передавая ему указатель на себя (this), чтобы впоследствии можно было вернуться к основному Builder-классу через метод Done() после завершения настройки.
  • AddHandler(CLogifyHandler *handler) — этот метод вызывается внутренне специализированными Builder-классами в конце настройки (в методе Done() ). Он регистрирует готовый обработчик в создаваемом экземпляре CLogify.
  • Build() — завершает процесс сборки, удаляет Builder из памяти с помощью delete GetPointer(this) и возвращает готовый логгер. Это подчеркивает идею о том, что экземпляр Builder-класса существует только в процессе сборки.

Благодаря такой структуре паттерн Builder реализован полностью: он модульный, понятный и расширяемый. Вы можете ознакомиться с полным кодом в прилагаемых файлах.


Элегантная точка входа

Хотя у нас уже есть конструктор CLogifyBuilder, прямой вызов этого конструктора пользователем с помощью new CLogifyBuilder() — не самый выразительный и интуитивно понятный способ начать создание логгера.

Именно поэтому мы добавили статический метод под названием Create() в класс CLogify:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns an instance of the builder                               |
//+------------------------------------------------------------------+
#include "LogifyBuilder.mqh"
CLogifyBuilder *CLogify::Create(void)
  {
   return(new CLogifyBuilder());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

А объявляется этот метод в классе CLogify следующим образом:

class CLogify
  {
public:
   static CLogifyBuilder *Create(void);
  };

Метод Create() является статическим по нескольким причинам:

  1. Он принадлежит классу, а не экземпляруу вас еще нет экземпляра CLogify, когда вы хотите начать его создание.
  2. Он не зависит от какого-либо внутреннего состояния — все, что он делает, это создает и возвращает Builder.
  3. Позволяет избежать прямого связывания с классом строителя — если завтра реализация строителя изменится, вы сможете сохранить тот же статический интерфейс в классе CLogify и обеспечить совместимость с существующим кодом.


Стандартные настройки

По мере того как библиотека Logify обретает форму, нам нужно подумать о распространенном сценарии: пользователь, который хочет быстро начать логирование, ничего не настраивая. Ему нет дела до обработчиков, языков, форматов или директорий; ему просто нужен видимый вывод сообщений во время разработки или тестирования. Чтобы предусмотреть это, мы внедрили метод EnsureDefaultHandler().

Этот метод действует как автоматический запасной вариант: если ни один обработчик не был явно настроен, он добавляет два базовых, функциональных обработчика: один для Консоли (Console), другой для комментариев на графике (Comment). Оба являются нативными для MQL5 и гарантируют немедленную видимость сообщения.

void CLogify::EnsureDefaultHandler()
  {
   //--- Check if there is no handler
   if(this.SizeHandlers() == 0)
     {
      this.AddHandler(new CLogifyHandlerConsole());
      this.AddHandler(new CLogifyHandlerComment());
     }
  }

Вызов происходит внутри метода Append(), а не в конструкторе:

bool CLogify::Append(ENUM_LOG_LEVEL level, string msg, string origin = "", string args = "", string filename = "", string function = "", int line = 0, int code_error = 0)
  {
   //--- Ensures that there is at least one handler
   this.EnsureDefaultHandler();
   
   // (continues...)
  }

У этого решения есть стратегическая цель: если бы мы добавили обработчики по умолчанию в конструкторе, они добавлялись бы к любой конфигурации, выполненной позже. Это означало бы, что в итоге логгер получил бы дублирующиеся или непредусмотренные обработчики. Такая ситуация особенно проблематична, когда пользователь хочет направить весь вывод в единственное место назначения, например, в файл, базу данных или на удаленный сервер.

Перенеся эту логику в метод Append(), мы оставляем контроль в руках разработчика. Работает это так:

  • Если ни один обработчик не настроен, метод EnsureDefaultHandler() активирует оба обработчика по умолчанию при первом вызове Append().
  • Если хотя бы один обработчик был добавлен вручную, метод не делает ничего.
  • Поведение по умолчанию безопасно и обеспечивает видимость, но не вмешивается, когда есть явная конфигурация.

Такой подход балансирует между удобством и предсказуемостью. Для тех, кому нужно что-то быстрое и работающее "из коробки", система автоматически настраивается. Для тех, кому нужен тонкий контроль, библиотека строго соблюдает выбор разработчика.

Благодаря этому Logify становится решением типа "включи и работай" (plug-and-play), не жертвуя при этом возможностью кастомизации. Это важный шаг в облегчении его внедрения как новичками, так и командами, требующими более строгих стандартов логирования.


Тестирование

Давайте сравним, каким было использование библиотеки до и после улучшений, реализованных в этой статье.

Раньше настройка лога требовала серии ручных шагов: создания экземпляров объектов, определения уровней, создания форматтеров, заполнения структур конфигурации и сборки обработчиков один за другим. Теперь, с введением настроек по умолчанию через EnsureDefaultHandler(), разработчик может начать использовать библиотеку всего с одной строки кода.

Ниже показаны два сценария рядом:

Старый код Новый код 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Import                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify *logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   MqlLogifyHandleCommentConfig m_config;
   m_config.size = 5;
   m_config.frame_style = LOG_FRAME_STYLE_SINGLE;
   m_config.direction = LOG_DIRECTION_UP;
   m_config.title = "Expert name";

   CLogifyFormatter *formatter = new CLogifyFormatter("{date_time} [{levelname}]: {msg}");
   formatter.SetFormat(LOG_LEVEL_ERROR,"{date_time} [{levelname}]: {msg} [{err_constant} | {err_code} | {err_description}]");

   CLogifyHandlerComment *handler_comment = new CLogifyHandlerComment();
   handler_comment.SetConfig(m_config);
   handler_comment.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG);
   handler_comment.SetFormatter(formatter);

   CLogifyHandlerConsole *handler_console = new CLogifyHandlerConsole();
   handler_console.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG);
   handler_console.SetFormatter(formatter);

   logify = new CLogify();
   logify.AddHandler(handler_comment);
   logify.AddHandler(handler_console);

   logify.Debug("Initializing Expert Advisor...", "Init", "");
   logify.Debug("RSI indicator value calculated: 72.56", "Indicators", "Period: 14");
   logify.Info("Buy order sent successfully", "Order Management", "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1");
   logify.Error("Failed to send sell order", 10016,"Order Management");

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete logify;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Import                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify *logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   logify = new CLogify();
   logify.Debug("Initializing Expert Advisor...", "Init", "");
   logify.Debug("RSI indicator value calculated: 72.56", "Indicators", "Period: 14");
   logify.Info("Buy order sent successfully", "Order Management", "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1");
   logify.Error("Failed to send sell order", 10016,"Order Management");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete logify;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Такой минималистичный подход покрывает большинство случаев с нулевой ручной настройкой, что идеально подходит для быстрого прототипирования и тестирования.

Для случаев, когда нам нужен больший контроль над поведением лога, в игру вступает новый конструктор (Builder). Он предоставляет "текучий" интерфейс (fluent interface) и, что самое важное, является на 100% типизированным. Это означает, что сам редактор кода предлагает доступные методы в реальном времени, сокращая количество ошибок и устраняя необходимость запоминать сигнатуры функций.

Когда вы печатаете logify.Create().AddHandler, редактор уже предлагает все доступные обработчики:

А когда вы продолжаете ввод с .AddHandlerComment(), отображаются только допустимые настройки для этого конкретного типа обработчика:

Вот так выглядит код в итоге, настраивающий обработчик комментариев с определенным форматом для ошибок.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Import                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify *logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   logify = logify.Create().AddHandlerComment().SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG).SetFormatter(LOG_LEVEL_ERROR,"{date_time} [{levelname}] {msg} ({err_constant} {err_code}: {err_description})").SetTitle("My expert").SetSize(5).Done().Build();
//---
   logify.Debug("Initializing Expert Advisor...", "Init", "");
   logify.Debug("RSI indicator value calculated: 72.56", "Indicators", "Period: 14");
   logify.Info("Buy order sent successfully", "Order Management", "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1");
   logify.Error("Failed to send sell order", 10016,"Order Management");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   delete logify;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Такой подход снижает неопределенность и упрощает разработку. Код получается чистым, понятным и защищенным от ошибок.


Исправление для MetaTrader 5 build 5100 и выше

С выходом сборки 5100 терминала MetaTrader 5 некоторые внутренние изменения в компиляторе потребовали большей ясности при обработке типов в вызовах таких функций, как DatabaseColumnLong() и DatabaseColumnInteger().

На практике это означает, что больше небезопасно напрямую передавать ссылки на поля структур (например, data[size].timestamp) в эти функции. Чтобы избежать ошибок компиляции, идеально сначала сохранить значение во временной переменной соответствующего типа и только затем передавать его по ссылке в функцию.

Старый код Новый код 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get data by sql command                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CLogifyHandlerDatabase::Query(string query, MqlLogifyModel &data[])
  {
   //--- The rest of the method code remains the same

   //--- Reads query results line by line
   for(int i=0;DatabaseRead(request);i++)
     {
      int size = ArraySize(data);
      ArrayResize(data,size+1,size);
      
      //--- Maps database data to the MqlLogifyModel model
      DatabaseColumnText(request,1,data[size].formated);
      DatabaseColumnText(request,2,data[size].levelname);
      DatabaseColumnText(request,3,data[size].msg);
      DatabaseColumnText(request,4,data[size].args);
      DatabaseColumnLong(request,5,data[size].timestamp);
      string value;
      DatabaseColumnText(request,6,value);
      data[size].date_time = StringToTime(value);
      DatabaseColumnInteger(request,7,data[size].level);
      DatabaseColumnText(request,8,data[size].origin);
      DatabaseColumnText(request,9,data[size].filename);
      DatabaseColumnText(request,10,data[size].function);
      DatabaseColumnLong(request,11,data[size].line);
     }
   
   //--- The rest of the method code remains the same
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Get data by sql command                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CLogifyHandlerDatabase::Query(string query, MqlLogifyModel &data[])
  {
   //--- The rest of the method code remains the same

   //--- Reads query results line by line
   for(int i=0;DatabaseRead(request);i++)
     {
      int size = ArraySize(data);
      ArrayResize(data,size+1,size);
      
      //--- Maps database data to the MqlLogifyModel model
      DatabaseColumnText(request,1,data[size].formated);
      DatabaseColumnText(request,2,data[size].levelname);
      DatabaseColumnText(request,3,data[size].msg);
      DatabaseColumnText(request,4,data[size].args);
      long timestamp = (long)data[size].timestamp;
      DatabaseColumnLong(request,5,timestamp);
      string value;
      DatabaseColumnText(request,6,value);
      data[size].date_time = StringToTime(value);
      int level = data[size].level;
      DatabaseColumnInteger(request,7,level);
      DatabaseColumnText(request,8,data[size].origin);
      DatabaseColumnText(request,9,data[size].filename);
      DatabaseColumnText(request,10,data[size].function);
      long line = (long)data[size].line;
      DatabaseColumnLong(request,11,line);
     }
   
   //--- The rest of the method code remains the same
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Остальная часть кода остается без изменений. Это разовая корректировка, но необходимая для поддержания совместимости с последними версиями терминала.

Стоит помнить, что такого рода правки обычны, когда компилятор становится более требовательным к типам, и это обычно делается для предотвращения трудноуловимых проблем во время выполнения. Поэтому, хотя это может показаться простым изменением, это важное обновление, гарантирующее, что Logify продолжит стабильно работать в новых версиях MetaTrader 5.


Заключение

До сих пор настройка библиотеки Logify была мощной, но немного бюрократичной. Нужно было создавать объекты, настраивать конфигурации вручную, запоминать порядок вызовов... В общем, это работало, но было несколько утомительно.

В этой части статьи мы решили эту проблему. Мы создали новый способ работы с логгером: простой, понятный и быстрый. В дело вступил паттерн Builder, чтобы сделать всё более естественным: вы печатаете logify.Create(), и сам редактор показывает вам следующие опции. Нужен обработчик для комментариев на графике? Вводите AddHandlerComment(). Хотите изменить заголовок? Появляется метод SetTitle(). Вам не нужно ничего запоминать, не нужно возвращаться к документации. Просто следуйте потоку.

Мы также сделали библиотеку еще более дружелюбной, добавив настройки по умолчанию. Если вы просто хотите записывать сообщения и не беспокоитесь о кастомизации лога, вам не нужно делать ничего особенного. Просто создайте объект и начинайте его использовать. Logify сам позаботится о том, чтобы выводить сообщения в консоль и на график.

Наконец, мы подкорректировали одну важную техническую деталь: с выходом сборки 5100 MetaTrader 5 компилятор стал строже относиться к передаче ссылок в таких функциях, как DatabaseColumnLong() и DatabaseColumnInteger(). Чтобы обеспечить совместимость, мы добавили небольшие исправления в CLogifyHandlerDatabase, используя промежуточные переменные перед передачей данных в эти функции. Для тех, кто использует библиотеку, ничего не меняется, но за кулисами она остается стабильной даже после обновлений терминала.

В итоге мы достигли того, что нравится каждому разработчику: меньше кода, меньше ошибок и больше ясности. Теперь библиотека лучше "общается" с теми, кто ее использует, не навязывая жестких рамок и не усложняя то, что должно быть простым. По мере того как Logify будет развиваться, становясь еще более гибким и обретая новые функции, которые, я думаю, будут полезны большинству пользователей, я буду публиковать новые статьи, демонстрирующие улучшения и облегчающие нашу повседневную работу. Идея в том, чтобы библиотека росла вместе с теми, кто ее использует, без магии, просто с помощью хорошо продуманного кода.

Название файла Описание
Experts/Logify/LogiftTest.mq5
 Файл, в котором мы тестируем возможности библиотеки, содержащий практический пример
Include/Logify/Error/Languages/ErrorMessages.XX.mqh Файл с сообщениями об ошибках для каждого языка, где X — код языка
Include/Logify/Error/Error.mqh
 Структура данных для хранения ошибок
Include/Logify/Error/LogifyError.mqh
 Класс для получения детальной информации об ошибках
Include/Logify/Formatter/LogifyFormatter.mqh
 Класс, отвечающий за форматирование записей лога, заменяющий плейсхолдеры на конкретные значения
Include/Logify/Handlers/LogifyHandler.mqh
 Базовый класс для управления обработчиками логов, включая установку уровня и отправку логов
Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerComment.mqh
 Обработчик логов, который отправляет отформатированные логи напрямую в комментарий на графике терминала MetaTrader
Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerConsole.mqh
 Обработчик логов, который отправляет отформатированные логи напрямую в консоль терминала MetaTrader
Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerDatabase.mqh
 Обработчик логов, который отправляет отформатированные логи в базу данных (в текущей версии только выводит информацию, но вскоре будет сохранять в реальную базу данных SQLite)
Include/Logify/Handlers/LogifyHandlerFile.mqh
 Обработчик логов, который отправляет отформатированные логи в файл
Include/Logify/Utils/IntervalWatcher.mqh
 Проверяет, прошел ли заданный временной интервал, позволяя создавать внутренние процедуры в библиотеке
Include/Logify/Logify.mqh Основной класс для управления логами, объединяющий уровни, модели и форматирование
Include/Logify/LogifyBuilder.mqh Класс, отвечающий за создание объекта CLogify, упрощающий его настройку
Include/Logify/LogifyLevel.mqh Файл, определяющий уровни логирования библиотеки Logify, позволяющий осуществлять детальный контроль
Include/Logify/LogifyModel.mqh Структура, моделирующая записи логов, включающая такие детали, как уровень, сообщение, временная метка и контекст

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/18602

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joaopedrodev
joaopedrodev

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Spoxus Spoxus
Spoxus Spoxus | 2 июл. 2025 в 21:16

Я задаюсь вопросом, хочу ли я выводить только сообщения об ошибках и отладке. А у меня все Info, Alert и т.д. встроены в советник. Может быть, установить значение bool для каждого типа в 'enum ENUM_LOG_LEVEL', чтобы показать, что мы хотим?

В производственном коде, если мы отключим некоторые из журналов, они не должны компилироваться в финальный файл ex5.

joaopedrodev
joaopedrodev | 31 июл. 2025 в 16:58
Spoxus Spoxus производственном коде, если мы отключим некоторые из журналов, они не должны компилироваться в финальный файл ex5.

Для этого можно использовать переменную или даже IP-адрес в эксперте, который хранит нужное значение уровня и просто передает его обработчику. Вот пример.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Импорт|
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Logify/Logify.mqh>
CLogify Logify;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Входы|
//+------------------------------------------------------------------+
input ENUM_LOG_LEVEL InpLogLevel = LOG_LEVEL_INFO; // Уровень журнала
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция инициализации эксперта|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   Logify.EnsureDefaultHandler();
   Logify.GetHandler(0).SetLevel(InpLogLevel);
   
   Logify.Debug("RSI indicator value calculated: 72.56", "Indicators", "Period: 14");
   Logify.Info("Buy order sent successfully", "Order Management", "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1");
   Logify.Error("Failed to send sell order", 10016,"Order Management");
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В результате будут отображаться только сообщения с уровнем серьезности, большим или равным заданному в обработчике.

joaopedrodev
joaopedrodev | 31 июл. 2025 в 16:59
hini #:

Язык вывода журнала ошибок по умолчанию может быть возвращен на язык терминала пользователя в соответствии с этим кодом

Часть 10 этой статьи находится в очереди на публикацию. В ней рассматривается способ подавления идентичных журналов, а также задается язык по умолчанию для терминала. Спасибо за предложение!

Amy Liu
Amy Liu | 4 янв. 2026 в 13:41
Это лучшая статья, которую я когда-либо видел - я в восторге!
Amy Liu
Amy Liu | 4 янв. 2026 в 13:52
Spoxus Spoxus производственном коде, если мы отключим некоторые из журналов, они не должны компилироваться в финальный файл ex5.
joaopedrodev #:

Для этого можно использовать переменную или даже IP-адрес в эксперте, который хранит нужное значение уровня и просто передает его обработчику. Вот пример.

В результате будут отображаться только сообщения с уровнем серьезности, большим или равным заданному в обработчике.

Автор показывает, как изменить уровень во время выполнения программы без модификации кода.

Я думаю, что он просто хочет показать только один уровень журнала. Для этого ему нужно изменить код, как показано ниже:

//--- E.G.
void CLogifyHandlerComment::Emit(MqlLogifyModel &data)
  {
   //--- Проверьте, разрешен ли уровень журнала
   if(data.level != this.GetLevel()) // замените '<' на '!='
     {
      return;
     }

   //--- Журналы смен для сохранения истории
   for(int i = m_config.size-1; i > 0; i--)
     {
      m_cache[i] = m_cache[i-1];
     }
   m_cache[0] = data;

   //--- Постройте полный комментарий
   string comment = BuildHeader();
   comment += FormatLogLines();
   comment += BuildFooter();

   //--- Отображение на графике
   Comment(comment);
  }
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