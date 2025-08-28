Анализ почасового движения торговых символов и их спредов в MetaTrader 5

Введение

Представьте себе океан. Его волны кажутся хаотичными и непредсказуемыми для случайного наблюдателя. Но опытный мореплаватель знает о существовании приливов и отливов — мощных, ритмичных и предсказуемых сил, которые движут всей массой воды. Эти силы подчиняются законам небесной механики, и их можно рассчитать с высокой точностью.

Форекс — это именно такой океан. Для новичка это мелькание цифр и хаотичные свечи, а для профессионала — это упорядоченный поток капитала, движимый фундаментальными силами, главная из которых — время. Валютный рынок не работает в вакууме, его жизненный цикл определяется деловой активностью в ключевых финансовых центрах мира. Когда просыпается и начинает работу один центр, другой — уже закрывается. Этот процесс создает непрерывный цикл всплесков ликвидности, однонаправленных ценовых движений, волатильности и, что самое главное для нас, предсказуемых моделей поведения цены. В прошлой статье была проведена оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в долгосрочной и среднесрочной перспективе, а в этой будет проведен анализ движений спреда символов внутри дня.

Мы рассмотрим мощный инструмент для анализа внутридневных закономерностей — индикатор ISI ProSpread SMA, где:

ISI — Index Seasonality Indicator (индекс сезонности),

Spread — спред (работа с парой инструментов),

SMA — Simple Moving Average (простое скользящее среднее).

Сегодня мы разберем не только способы использования индикатора, но и математическую теорию, предвосхищающую рыночные движения. Поговорим о том, как теория вероятностей и математическая статистика помогают понимать и считать повторяющиеся рыночные паттерны.





Выбор правильного времени для торговли

открытие/закрытие торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской),

выход важных экономических новостей (например, NonFarm Payrolls),

операционная деятельность банков (перенос позиций, хеджирование),

работа алгоритмических систем, запускаемых по расписанию.

Рынок, особенно валютный, — это не хаос. Это огромная масса участников (банки, фонды, алгоритмы, retail-трейдеры), которые действуют в соответствии со своими правилами, планами и реакцией на экономические события. Многие из этих действий повторяются каждый день в одно и то же время:

Это создает сезонные паттерны — статистически значимые повторяющиеся движения цены в определенные часы. Давайте предварительно ознакомимся с торговым статистическим подходом.

Под торговой сессией понимается отрезок времени, во время которого банки и торговые площадки стран одной географической зоны ведут активную деятельность на валютном рынке. В результате торгов определяются колебания цен на мировые валюты, что и позволяет трейдерам, купив дешевле и продав дороже, заработать на разнице.

Сессия — это официальное время работы бирж, когда осуществляется большинство валютных сделок, подаются и оформляются заявки на работу с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, публикуются статистика и отчеты. Непрерывность работы Форекс обусловлена тем, что когда в одной точке земного шара наступает вечер, и торги закрываются, в другой — уже утро и начало нового рабочего дня. Это позволяет менять деньги круглосуточно, вне зависимости от времени работы местной фондовой биржи.

Выбор правильного времени для торговли — один из моментов, определяющих успех работы валютного трейдера. Рабочая неделя на Forex начинается в понедельник утром и заканчивается в пятницу вечером с закрытием нью-йоркской биржи. Началом работы считают открытие тихоокеанской сессии в Веллингтоне (Новая Зеландия) в понедельник утром по местному времени. Гринвичское время используется как общий ориентир для всех стран, от которого отсчитываются часовые пояса, во избежание путаницы при определении начала торгов в той или иной географической точке.

По географическому принципу все биржи сгруппированы в 4 временных участка: в указанных городах располагаются те биржи регионов, которые оказывают наибольшее влияние на колебание цен. Здесь приведены основные регионы, в которых происходит ежедневная валютная торговля. Наложение торговых сессий в течение суток: наибольшая активность и волатильность приходятся на периоды их пересечения (Лондон/Нью-Йорк).

Время указано приблизительно и меняется в зависимости от перехода на летнее/зимнее время в разных странах)



Каждая торговая сессия имеет свой уникальный "темперамент", а именно:

Финансовый центр "Характер" сессии Ключевые инструменты Сидней/Веллингтон

Спокойная, часто задает направление на день

AUD, NZD, AUDNZD, AUDUSD

Токио/Азия

Может усиливать или корректировать движение

JPY, AUD, NZD, USDJPY

Лондон/Европа

САМАЯ ВОЛАТИЛЬНАЯ сессия, задает основной объем

EUR, GBP, CHF, EURUSD, GBPUSD

Нью-Йорк/Америка

Высокая волатильность, реагирует на новости

USD USD, CAD, USDCAD, USD-пары



Видно, что торговля осуществляется круглосуточно, плавно перетекая из одного региона в другой. При этом сессии накладываются друг на друга, создавая единое информационное поле для совершения сделок.

Европейский регион отличается наибольшим объемом валютных сделок: при открытии Лондона его доля составляет около 30% всех операций за сутки. Рынок работает круглосуточно, но делает паузы в выходные и праздничные дни, когда активность снижается. В такие периоды велика вероятность резкого кратковременного изменения курса вследствие выполнения одним или несколькими крупными банками другого региона клиентских заявок. Главное — выбрать наиболее удобное и прибыльное время для торговли.

Особенности торговых сессий

Для биржевых игроков важно представлять не только время начала и завершения торговли, но и их отличительные черты. В каждом регионе сформировались свои стиль и правила ведения операций, объемы сделок и характерные стратегии, которые отличают их от других бирж. Каждая сессия опирается на свои рабочие валютные пары и реагирует на внешние экономические факторы своей географической зоны острее, чем на события, удаленные территориально. Общими для всех являются плавное движение котировок валют в ночное время и усиление (иногда взрывное) волатильности в дневные часы.

Азиатская сессия

Пиковой активности торги азиатской сессии достигают с 8:00 до 12:00, когда открываются европейские финансовые центры, трейдеры определились с движением валют и открывают позиции. Но особенностями ее остаются низкие ликвидность и волатильность. Валютные пары не выходят за пределы узких торговых диапазонов, что создает базу для сильных ценовых движений в последующее время. Основные из них, с участием фунта стерлингов (GBP), американского доллара (USD), евро (EUR) и швейцарского франка (CHF), находятся в "спящем" положении, но при этом активно торгуются:

японская йена (JPY),

сингапурский и австралийский доллар,

китайский юань (CNY).

К относительным недостаткам сессии относятся низкая волатильность в пределах нескольких десятков пунктов, что определяет небольшие прибыли трейдеров и заставляет брокеров устанавливать высокие спреды. Если же ценовой коридор удается пробить, эта тенденция сохраняется и в работе последующих торгов.



Европейская сессия

Тенденции, сложившиеся в Азии, подхватывает европейская сессия Форекс. Время ее работы с 10:00 до 19:30. Основные игроки: немецкие, французские и английские биржи в Париже, Цюрихе, Франкфурте и Люксембурге. Лондон занимает особое место на валютном рынке в силу географического положения и того, что в нем расположены офисы всех крупнейших мировых финансовых групп.

С момента открытия Лондонской биржи формируется большинство рыночных тенденций, которые сохраняются вплоть до начала американской сессии. Так как торги в Европе пересекаются с еще двумя сессиями, а столица Великобритании является крупнейшим финансовым центром планеты, на этот временной отрезок приходится самая большая часть сделок, совершаемых на Форексе. Отличительными чертами становятся крупные денежные движения и быстрая смена котировок, а также высокая волатильность.



Американская сессия

Американская торговая сессия отличается повышенной агрессивностью и непредсказуемостью. Самым горячим временем считается период наслоения европейских и американских торгов. Последние открываются в 16:00 в Нью-Йорке и заканчиваются в 01:00 в Чикаго. Публикация утренней статистики США совпадает с публикацией послеобеденных отчетов в Европе, после чего увеличиваются объемы торгов и рынок насыщается ликвидностью.



Мало уступающий Европе американский рынок валют удваивает количество игроков и сделок и способен развернуть или существенно изменить наметившиеся трендовые тенденции. Этому способствует и появление на рынке сверхагрессивных хедж-фондов, а также заинтересованных в валютных спекуляциях фирм и компаний, которые могут вести командную игру.

Сильные всплески наблюдаются на Форекс с 16:00 до 19:00 — время наложения сессий. Большинство трейдеров в этот период старается выжать из рынка максимум, после чего закрыть позицию и не возвращаться к торгам до следующего дня. Но в торговле американской биржи существуют скачки, связанные с закрытием европейской площадки.

Когда ценовая активность спадает, а с рынка уходят крупные трейдеры, у банков США появляется возможность менять курс валют в выгодную для себя сторону с гораздо меньшими затратами. Ведущими валютами остаются USD, GBP и JPY и в меньшей степени EUR. Зато большее значение приобретают канадский доллар, мексиканский песо и бразильский реал.

Тихоокеанская сессия

Часы пересечения сессий Биржи в этом регионе настолько спокойны, что некоторые трейдеры даже не считают тихоокеанские торги полноценной сессией. Часы ее работы около с 24:00 до 9:00, а главными отличительными чертами являются небольшие объемы и низкая волатильность.

Эта площадка считается наиболее подходящей для начинающих трейдеров. Здесь можно приобрести навыки торгов и опробовать различные стратегии с минимальным риском. Для хороших валютных движений на австралийской и новозеландской биржах необходимы экстраординарные заявления ФРС США, которые появляются после 22:00. Некоторая активность появляется с открытием азиатской биржи, более агрессивной и оживленной. Основные валюты — австралийский и новозеландский доллары и японская йена.

Индикаторы торговых сессий

Индикаторы торговых сессий предназначены для наглядности процесса изменения цен в течение заданного отрезка времени. Основная активность приходится на те периоды, когда время открытия и закрытия бирж на рынке "переплетаются". Самая высокая активность, как правило, протекает в момент закрытия Лондона и открытия Америки — где-то начиная с 16:00 по 19:00 часов.

Самым спокойным, хотя в последнее время уже не всегда, низковолатильным периодом считается азиатская сессия. Самая высокая физическая концентрация торгов приходится на время работы Лондонской биржи и Нью-Йорка. Каждый трейдер вынужден адаптироваться к тем торговым сессиям, где он находится локально (физически). Главное к чему нужно адаптироваться — это к особенностям почасовых движений валютных символов, которые мы и обсудим в этой статье. Разбираться во времени торговых сессий необходимо для того, чтобы знать, как может повести себя тот или иной торгуемый вами символ в определенный час и период времени.

На рынках часто случается период повышенной волатильности, этот фактор также нужно учитывать при торговле внутри дня. Одним из популярных является индикатор I-session, который отображает разными цветами работу каждой сессии и дает цифровые значения (в пунктах) изменения цен. Далее мы детально разберем, как установить, настроить и интерпретировать все возможности этого мощного инструмента. Вы узнаете о четырех формулах расчета, научитесь читать информационную панель и интегрировать сигналы индикатора в вашу торговую систему. Приготовьтесь посмотреть на рынок так, как вы никогда не смотрели на него раньше — через призму времени и вероятности.





Особенности движения торговых символов, интерпретация показаний индикатора ISI ProSpread SMA

Ключевые особенности индикатора:

Многорежимный анализ (4 формулы):

SMA Spread/Price — скользящее среднее спреда или цены, Price Difference — разница цен (закрытие-открытие), Volatility Index — индекс волатильности, Candle Strength — сила свечи.

Гибкие настройки :

выбор торговых часов (например, только лондонская сессия),

глубина анализа (количество дней истории),

настройка коэффициентов для спреда,

выбор таймфрейма для анализа.

Визуализация :

график индикатора с нулевой линией,

информационная панель с почасовой статистикой,

цветовая индикация бычьих/медвежьих периодов.

Алгоритм работы:

собирает исторические данные за указанный период; анализирует поведение цены в каждый час выбранного диапазона; рассчитывает статистические вероятности; строит кривую индикатора по выбранной формуле; отображает сводную таблицу с результатами анализа.

Этот индикатор будет особенно полезен для внутридневных трейдеров, арбитражных стратегий, анализа сезонных закономерностей и подтверждения торговых сигналов.

На нижепредставленных рисунках 1 и 2 видно почасовое движение торгового символа EURUSD в зависимости от часа: 9 час. с вероятностью 64% идет вверх, о чём нам сообщает вторая строчка информационной панели зелёным цветом.

Рис.1 Особенности почасового движения EURUSD

При этом значения внешних переменных имеют вид на типе формулы индикатора №2.

Рис. 2 Значения внешних переменных под торговый символ EURUSD

На рисунках 3 и 4 видно почасовое движение торгового символа GBPUSD в зависимости от часа: 9 час. с вероятностью 68% идет вверх, о чём нам сообщает вторая строчка информационной панели зелёным цветом.

Рис. 3 Особенности почасового движения GBPUSD

При этом значения внешних переменных имеют вид на типе формулы индикатора №2.

Рис. 4 Значения внешних переменных под торговый символ GBPUSD

Далее на рисунках 5 и 6 представлено почасовое движение спреда символов EURUSD-GBPUSD на типе формулы №0.

Рис. 5 Особенности почасового движения спреда символов EURUSD-GBPUSD

Рис.№6 Значения внешних переменных для спреда символов EURUSD-GBPUSD

А теперь важный вопрос. Что происходит, скажем, в 11:30 утра по Лондону? Банки и алгоритмические фонды начинают оценивать обстановку, готовиться к закрытию европейского дня и открытию американского. Они исполняют крупные ордера клиентов, хеджируют риски. А что они делают завтра в 11:30? Послезавтра? Через месяц?

Они делают то же самое! Конечно, не с абсолютной идентичностью, но их действия, обусловленные логикой workflow, регламентами и циклами ликвидности, формируют мощные статистические аномалии — сезонные паттерны. Это означает, что цена в один и тот же час в разные дни имеет статистически значимую склонность двигаться в определенном направлении с предсказуемой силой. Это не «гадание на кофейной гуще», а жесткая математика и теория вероятностей.





Магия повторения: феномен внутридневной сезонности

Проблема в том, что увидеть эти закономерности невооруженным глазом на графике практически невозможно. Они тонут в шуме случайных колебаний. Это как пытаться услышать мелодию, прослушивая всего лишь одну ноту из симфонии. Нужен инструмент, который сможет «прослушать» всю симфонию целиком и выявить в ней повторяющиеся гармонии.

Что дают эти данные? В зависимости от торгуемых вами часов, вы можете подстраивать свои торговые системы на основе статистически значимых и обусловленных закономерностями движений валютных символов в это время, тем самым получая статистическое преимущество. Мостом между теорией и практикой является индикатор ISI ProSpread SMA. Это ваш личный статистик, математик и аналитик, работающий 24/7. Он не предсказывает будущее, он вычисляет вероятность.

Как он это делает? Собирает данные, анализируя глубину истории, которую вы укажете (30, 60, 90 дней), и категоризирует, разбивая все исторические данные по часам выбранной торговой сессии (например, с 10:00 до 19:00 по МСК).

Далее индикатор анализирует, вычисляя закономерности, характерные для каждого часа. Вы можете поразмышлять и запрограммировать свои выявленные закономерности в очередную формулу, для этого достаточно лишь добавить тело функции в код индикатора и сделать к ней обращение во внешних переменных:

вероятность движения вверх или вниз (%),

среднее движение (математическое ожидание) в пунктах,

сила и волатильность типичного для этого часа движения.

Далее индикатор представляет всю эту информацию в виде понятной информационной панели прямо на вашем графике и в виде кривой на индикаторном окне.

Что это дает трейдеру:

уверенность: вы заходите в сделку не потому, что «кажется, что пойдет вверх», а потому, что статистика за последние N дней показывает 70% вероятность движения вверх в этот конкретный час;

вы заходите в сделку не потому, что «кажется, что пойдет вверх», а потому, что статистика за последние N дней показывает 70% вероятность движения вверх в этот конкретный час; точность: вы знаете не только направление, но и примерный целевой уровень, основанный на среднем движении;

вы знаете не только направление, но и примерный целевой уровень, основанный на среднем движении; гибкость: индикатор работает не только с парами, но и со спредами (разницей между двумя активами), открывая арбитражные и рыночно-нейтральные стратегии;

индикатор работает не только с парами, но и со спредами (разницей между двумя активами), открывая арбитражные и рыночно-нейтральные стратегии; дисциплина: вы перестаете торговать все подряд, а торгуете только в «свои» лучшие часы, там, где у вас есть статистическое преимущество.

Этот индикатор не «грааль». Это систематизатор вашего подхода, переводящий трейдинг из области интуиции в область измеряемых и управляемых вероятностей.

Как его использовать:

для одного символа: показывает средний уровень цены за выбранный период

для спреда: показывает среднее значение разницы между двумя инструментами

пересечение текущей цены с этой линией может указывать на перекупленность/перепроданность

Пример:

EURUSD: SMA(90 дней, 8:00-12:00) = 1.0850 — если цена выше, возможен перекупленный рынок

если цена выше, возможен перекупленный рынок Спред EURUSD/GBPUSD: SMA = 0.0015 — если текущий спред выше, EUR сильнее GBP



Структурная схема индикатора



На диаграмме показано, как пользовательские данные проходят обработку и анализ данных, в конечном итоге сообщая возможное направление движение торгового символа или спреда символов.

Ключевые компоненты:

блок входных параметров (фиолетовый)

конфигурация символа (одиночный или спред)



выбор временного окна



настройки расчётов

блок обработки данных (синий)

загрузка необработанных данных



расчёт спреда при необходимости



расчёты по основным формулам



фильтрация времени

блок статистического анализа (оранжевый)

почасовые показатели эффективности



расчёты вероятностей



измерения волатильности



исторические экстремумы

блок визуального вывода (зелёный)

Входные параметры индикатора

input string InpSymbol1 = "EURUSD" ; input string InpSymbol2 = "" ; input double InpLotCoeff1 = 1.0 ; input double InpLotCoeff2 = 1.0 ; input int InpStartHour = 8 ; input int InpEndHour = 12 ; input int InpHistoryDays = 30 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpAnalysisTF = PERIOD_H1 ; input int InpFormulaType = 0 ; input int InpMAPeriod = 14 ;

Алгоритм применения для внутридневной торговли:

Определите часы с наибольшей вероятностью движения (например, 60%+) Найдите периоды с максимальным средним движением Сравните текущее поведение цены с историческими данными Входите в сделку при совпадении сигналов





Подробное описание формул индикатора

Индикатор универсален и позволяет анализировать как один инструмент, так и спред между двумя. Выбор формулы зависит от вашего стиля торговли.



Формула 0: SMA Спреда/Цены (основная и самая сложная)

Формула считает скользящее среднее (SMA):

если выбран один инструмент — сглаживается его цена;

если выбраны два инструмента — сначала считается спред (K1Price1 – K2Price2), затем сглаживается SMA.

Сглаживание убирает рыночный шум и помогает увидеть общий тренд.

Для эффективного использования ищите моменты, когда линия ISI Main (синяя) пересекает нулевой уровень сверху вниз

(медвежий сигнал) или снизу вверх (бычий сигнал).

Формула SMA:

Для одного символа: SMA = SUM(Price за N периодов) / N

Для спреда: SMA = SUM(Spread за N периодов) / N

Spread = K1*Price1 - K2*Price2

void CalculateFormula0( const int rates_total, const int prev_calculated) { for ( int i = start; i < rates_total; i++) { if (isSpread) { double sum = 0.0 ; int count = 0 ; for ( int j = 0 ; j < InpMAPeriod && (i - j) >= 0 ; j++) { sum += InpLotCoeff1 * Temp_Open[i-j] - InpLotCoeff2 * Temp_Open2[i-j]; count++; } PriceSMA_Buffer[i] = sum / count; } else { double sum = 0.0 ; int count = 0 ; for ( int j = 0 ; j < InpMAPeriod && (i - j) >= 0 ; j++) { sum += Temp_Open[i-j]; count++; } PriceSMA_Buffer[i] = sum / count; } ISI_Buffer[i] = PriceSMA_Buffer[i]; } }

Использование в торговле

Когда линия ISI пересекает Zero Line снизу вверх, это может указывать на возможное движение цены вверх, а пересечение сверху вниз — на движение вниз. Сильный тренд наблюдается тогда, когда значение ISI находится далеко от нулевой линии.

Например, если анализировать EURUSD с 8:00 до 12:00 с периодом SMA 14, индикатор покажет среднее значение цены за последние 14 свечей. Если текущая цена выше SMA, вероятно дальнейшее движение вверх, если ниже — движение вниз.

Торговая стратегия

Работа с индикатором обычно строится так: дожидаемся начала выбранного торгового периода (например, с 8:00), смотрим на пересечение цены и SMA, открываем позицию в направлении пересечения, а закрываем её при обратном пересечении либо по завершении торгового окна.

Пример со спредами

Если анализировать спред EURUSD/GBPUSD с коэффициентами 1.0/0.8 за 14 периодов, индикатор будет показывать сглаженное значение разницы между парами. Значение выше нуля говорит о потенциальной силе первого инструмента по отношению ко второму, значение ниже нуля — о слабости. Пересечение нулевой линии может означать смену тенденции.

Формула 1: Разница цен

Показывает разницу между текущей ценой и ценой открытия для одного инструмента или разницу спредов для двух инструментов.

Формула для одного символа:

ISI = Close - Open

Для спреда:

ISI = (K1*Close1 - K2*Close2) - (K1*Open1 - K2*Open2)

void CalculateFormula1( const int rates_total, const int prev_calculated) { for ( int i = start; i < rates_total; i++) { if (isSpread) { double spreadClose = InpLotCoeff1 * Temp_Close[i] - InpLotCoeff2 * Temp_Close2[i]; double spreadOpen = InpLotCoeff1 * Temp_Open[i] - InpLotCoeff2 * Temp_Open2[i]; ISI_Buffer[i] = spreadClose - spreadOpen; } else { ISI_Buffer[i] = Temp_Close[i] - Temp_Open[i]; } } }

Индикатор показывает разницу между ценой закрытия и открытия свечи, то есть фактически её тело в пунктах. Положительное значение указывает на бычью свечу, отрицательное — на медвежью. Чем больше модуль значения, тем сильнее движение. Это удобно для подтверждения силы тренда в конкретный час.

Использование в торговле

Если ISI больше нуля — свеча бычья, меньше нуля — медвежья. Сильные отклонения от нулевой линии сигнализируют о мощном движении. Например, для GBPUSD в 10:00 значение +0.00010 означает рост на 10 пунктов с начала часа, отрицательное значение — снижение.

Стратегия

В начале каждого часа фиксируется цена открытия. Если разница достигает +150 пунктов — вероятен рост инструмента или спреда, если −150 — падение. Сделка закрывается в конце часа, либо при достижении целевой прибыли.

ISI > 0 → бычья свеча. ISI < 0 → медвежья свеча. Чем больше отклонение от Zero Line, тем сильнее движение.

Формула 2: Индекс волатильности

Измеряет волатильность инструмента или разницу волатильностей между двумя инструментами.

Математическое представление для одного символа:

ISI = (High − Low) / Point

Для спреда:

ISI = (K1*(High1-Low1) - K2*(High2-Low2)) / Point

void CalculateFormula2( const int rates_total, const int prev_calculated) { for ( int i = start; i < rates_total; i++) { if (isSpread) { double range1 = Temp_High[i] - Temp_Low[i]; double range2 = Temp_High2[i] - Temp_Low2[i]; ISI_Buffer[i] = (InpLotCoeff1 * range1 - InpLotCoeff2 * range2) / symbol1Point; } else { double range = Temp_High[i] - Temp_Low[i]; ISI_Buffer[i] = range / symbol1Point; } } }

Высокие значения индикатора показывают высокую волатильность в определенный час, что указывает на вероятность пробоя и сильных движений. Низкие значения, наоборот, говорят о периоде затишья и консолидации. Это помогает понять, когда лучше входить или выходить из сделок: активные часы подходят для пробойных стратегий, а спокойные — для ожидания или работы внутри диапазона.

Например, на EURUSD часовой диапазон составил 150 пунктов, и индикатор показал значение 150. Для спреда EURUSD/GBPUSD при диапазонах 150 и 120 пунктов соответственно и коэффициентах 1.0/1.0 значение индикатора составило 30 пунктов. Торговая логика проста: высокие значения означают повышенную волатильность и вероятность сильных движений, низкие — консолидацию, а резкие скачки могут указывать на приближающийся breakout.

Формула 3: Сила свечи

Оценивает силу движения по размеру тела свечи (разнице между открытием и закрытием).

Математическое представление для одного символа:

ISI = (Close − Open) / Point

Для спреда:

ISI = (K1*(Close1-Open1) - K2*(Close2-Open2)) / Point

void CalculateFormula3( const int rates_total, const int prev_calculated) { for ( int i = start; i < rates_total; i++) { if (isSpread) { double body1 = Temp_Close[i] - Temp_Open[i]; double body2 = Temp_Close2[i] - Temp_Open2[i]; ISI_Buffer[i] = (InpLotCoeff1 * body1 - InpLotCoeff2 * body2) / symbol1Point; } else { double body = Temp_Close[i] - Temp_Open[i]; ISI_Buffer[i] = body / symbol1Point; } } }

Аналогично Формуле 1, здесь значения выражены не в цене, а в пунктах, что удобнее для оценки потенциальной прибыли и расчёта лота. Индикатор показывает силу именно целевого движения — тела свечи, а не общего рыночного шума в виде теней. Если ISI больше нуля, это указывает на сильную бычью свечу, если меньше нуля — на сильную медвежью. Значения, близкие к нулю, говорят о нерешительности рынка и формировании свечей типа доджи.

В торговле высокие положительные значения означают вероятность продолжения движения вверх, отрицательные — вниз. Когда показатель находится около нуля, лучше воздержаться от входа. Например, значение +8 указывает на сильную бычью свечу, а -5 — на умеренно медвежью. Если показатель превышает +10, можно рассматривать вход в направлении свечи, а выход — при появлении противоположной сильной.

Для EURUSD свеча с открытием 1.10000 и закрытием 1.10200 даст значение +200 пунктов, что означает сильное бычье движение, а при открытии 1.10200 и закрытии 1.10000 результат будет -200 пунктов, что говорит о сильной медвежьей свечe.

Торговая интерпретация:

большие положительные значения — сильная бычья свеча

сильная бычья свеча большие отрицательные значения — сильная медвежья свеча

сильная медвежья свеча значения близкие к нулю — неопределенность рынка, доджи





Информационная панель — как читать данные



Панель показывает статистику по каждому часу в выбранном диапазоне:

вероятность роста/падения

средний размер тела свечи

максимальный/минимальный диапазон

направление (UP/DOWN/NEUTRAL)

Поле Описание Пример значения Time Час (например, 08:00) 08:00 Dir (▲/▼) Направление (▲ – бычье, ▼ – медвежье) ▲ Prob Вероятность движения (в %) 65% BodySize Средний размер тела свечи (пункты) 15.2 Direction Общее направление (UP/DOWN/NEUTRAL) UP AvgMove Среднее движение (пункты) 150 Range Минимальный/максимальный размер 50/250

Пример вывода:



08:00 ▲ 65% 15.2 UP 15.2 10.0/25.0

09:00 ▼ 58% 12.5 DOWN 12.5 8.0/20.0

Интерпретация:

в 08:00 вероятность роста 65%, средний размер свечи 15.2 пункта → возможно движение вверх

в 09:00 вероятность падения 58%, средний размер 12.5 пунктов → возможно движение вниз

Как читать панель (на примере строки для 10:00):

10:00 ▲ 70% 12.5 UP 8.5 5.1/21.3

10:00 — время, за которое собрана статистика

▲ (зеленая стрелка) — визуальный индикатор направления (бычий/медвежий)

(зеленая стрелка) — визуальный индикатор направления (бычий/медвежий) 70% — вероятность бычьего движения в этот час

12.5 пунктов — средний размер тела свечи (среднее движение) в пунктах

UP — текстовое обозначение доминирующего направления (UP, DOWN, NEUTRAL)

8.5 пунктов — среднее движение в пунктах (дублирует третью колонку для удобства)

5.1/21.3 — минимальный/максимальный размер тела свечи за историю

Таким образом, глядя на панель, вы за 10 секунд понимаете, в какие часы рынок historically проявлял наибольшую активность и в какую сторону. Например, если с 10:00 до 11:00 вероятность роста 70% со средним движением 15 пунктов, а с 11:00 до 12:00 вероятность падения 65% со средним движением 12 пунктов — у вас уже есть готовый план на утро.





Инструкция по использованию индикатора



Шаг 1. Настройка индикатора

Выберите основной символ (например, EURUSD).

Укажите временной диапазон (например, 8:00–12:00).

Задайте глубину истории (например, 30 дней).

Выберите формулу расчета (0–3).

Шаг 2. Анализ статистики

Если вероятность > 55% → ищем вход в направлении тренда

Если средний размер свечи большой → можно ставить более широкий TP

Если волатильность высокая → можно торговать на пробой

Шаг 3. Торговые сигналы

Возможно движение вверх цены, если: ISI выше Zero Line, вероятность роста > 60%. Возможно движение цены вниз, если: ISI ниже Zero Line, вероятность падения > 60%.



Настройка параметров:

Выберите основной и (опционально) вторичный символ

Установите временной диапазон для анализа (например, 8:00-12:00)

Задайте глубину истории (рекомендуется 30-60 дней)

Выберите подходящую формулу расчета

Анализ информационной панели:

Смотрите на вероятность движения (Prob)

Оценивайте средний размер движения (AvgMove)

Определяйте направление (UP/DOWN/NEUTRAL)

Индикатор особенно эффективен для торговли в определенные часы, когда рынок проявляет сезонные закономерности. Для торговли по сезонности:

используйте информационную панель для определения наиболее вероятного направления,

сравнивайте текущее движение со средними значениями из статистики,

входите в сделки, когда текущее движение подтверждается статистикой.

Настройки индикатора:

Primary symbol — основной торговый инструмент (например, EURUSD)

Secondary symbol — второй инструмент для расчета спреда (оставьте пустым для анализа одного инструмента)

Start hour и End hour — временной диапазон для анализа (например, 8-12)

History depth — глубина истории в днях (например, 30)

Analysis timeframe — таймфрейм для анализа (рекомендуется H1)

Formula type — тип формулы для расчета (0-3)

Практические рекомендации

Начните с основных валютных пар (EURUSD, GBPUSD), установите глубину истории 30–60 дней и выберите торговые часы с наибольшей активностью, например 8:00–12:00 (Лондон). Тестируйте разные формулы и периоды SMA, чтобы подобрать оптимальные параметры. Индикатор сам обновляет статистику и показывает, как цена вела себя в аналогичные периоды раньше, что позволяет принимать обоснованные торговые решения.

Для работы добавьте индикатор на график, укажите символы, коэффициенты лотов, временной интервал и глубину истории. Начните с Формулы 0 или 1. В торговый час внимательно изучите панель: выберите время с высокой вероятностью и сильным средним движением. Для Формулы 1 дождитесь бычьей свечи (ISI > 0) или медвежьей (ISI < 0). Если, например, в 10:00 вероятность составляет 70%, это сильный сигнал. Входите в сделку в указанном направлении, выставляйте стоплосс за локальный минимум/максимум или по minBodySize, тейкпрофит — по avgBodySize. Закрывайте сделку либо по тейкпрофиту, либо в конце часа (например, 10:55), чтобы взять основное движение и избежать отката.

Уникальные свойства индикатора

Всесторонний анализ. Это не просто стрелочный индикатор, он предоставляет полную статистическую картину по каждому часу: вероятность, среднее движение, диапазон.

Универсальность. Работает с любым инструментом (валюта, акции, индексы, крипто) и со спредами между ними, что открывает возможности для парного трейдинга и арбитража.

Гибкая настройка. Вы сами выбираете время для анализа, глубину истории, формулу расчета и внешний вид. Индикатор можно адаптировать под любую торговую сессию и стиль.

Объективность. Убирает эмоции из трейдинга: вы торгуете не на основе догадок, а на основе холодных, статистически подтвержденных данных.

Визуальная простота. Вся ключевая информация выведена на удобную информационную панель прямо на график. Не нужно ничего считать вручную.

Улучшенная сезонность внутри дня. В отличие от многих индикаторов сезонности, которые работают на дневных или недельных данных, ISI ProSpread SMA сфокусирован на внутридневных движениях, что критически важно для внутридневной торговли.

Не перерисовывается. Индикатор работает на исторических данных и не меняет свои показания для уже сформированных баров, что исключает ложные сигналы и "эффект мэджика".

При торговле спредами следует учитывать: подбор коррелированных инструментов (EURUSD/GBPUSD, XAUUSD/XAGUSD), установку коэффициентов лотов для балансировки спреда. Используйте формулу 0 для определения направления спреда, возможно движение вверх спреда при положительных значениях, возможно движение вниз при отрицательных значениях спреда.

Торговля при волатильности: используйте формулу 2 для определения часов с повышенной волатильностью, в часы высокой волатильности применяйте стратегии пробоя, увеличивайте стоп-лоссы в соответствии с ожидаемым диапазоном движения.

Для начинающих трейдеров этот индикатор предоставляет уникальную возможность торговать на основе статистических закономерностей, а не случайных прогнозов. Для опытных трейдеров — это инструмент для верификации торговых идей и поиска новых возможностей.





Заключение

ISI ProSpread SMA — это не просто индикатор, это ваш личный статистический аналитик, работающий 24/7. Он превращает рыночный шум в понятные и проверяемые цифры, давая трейдеру реальное статистическое преимущество. Он не дает 100% гарантии на каждой сделке, но он строит торговлю на принципах вероятности и матожидания, что является одним из верных путей к стабильному заработку на финансовых рынках. Каждая формула индикатора предлагает уникальный взгляд на рыночную динамику. В следующих статьях мы перейдем к написанию автоматизации торгового подхода с помощью торговых советников по представленным индикаторам, с помощью MetaTrader 5.

Помните, что ни один индикатор не дает 100% точных сигналов. Индикатор ISI ProSpread SMA лучше всего работает как часть комплексной торговой системы, дополненной фундаментальным анализом.