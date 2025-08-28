Анализ почасового движения торговых символов и их спредов в MetaTrader 5
Введение
Представьте себе океан. Его волны кажутся хаотичными и непредсказуемыми для случайного наблюдателя. Но опытный мореплаватель знает о существовании приливов и отливов — мощных, ритмичных и предсказуемых сил, которые движут всей массой воды. Эти силы подчиняются законам небесной механики, и их можно рассчитать с высокой точностью.
Форекс — это именно такой океан. Для новичка это мелькание цифр и хаотичные свечи, а для профессионала — это упорядоченный поток капитала, движимый фундаментальными силами, главная из которых — время. Валютный рынок не работает в вакууме, его жизненный цикл определяется деловой активностью в ключевых финансовых центрах мира. Когда просыпается и начинает работу один центр, другой — уже закрывается. Этот процесс создает непрерывный цикл всплесков ликвидности, однонаправленных ценовых движений, волатильности и, что самое главное для нас, предсказуемых моделей поведения цены. В прошлой статье была проведена оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в долгосрочной и среднесрочной перспективе, а в этой будет проведен анализ движений спреда символов внутри дня.
Мы рассмотрим мощный инструмент для анализа внутридневных закономерностей — индикатор ISI ProSpread SMA, где:
- ISI — Index Seasonality Indicator (индекс сезонности),
- Spread — спред (работа с парой инструментов),
- SMA — Simple Moving Average (простое скользящее среднее).
Сегодня мы разберем не только способы использования индикатора, но и математическую теорию, предвосхищающую рыночные движения. Поговорим о том, как теория вероятностей и математическая статистика помогают понимать и считать повторяющиеся рыночные паттерны.
Выбор правильного времени для торговлиРынок, особенно валютный, — это не хаос. Это огромная масса участников (банки, фонды, алгоритмы, retail-трейдеры), которые действуют в соответствии со своими правилами, планами и реакцией на экономические события. Многие из этих действий повторяются каждый день в одно и то же время:
- открытие/закрытие торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской),
- выход важных экономических новостей (например, NonFarm Payrolls),
- операционная деятельность банков (перенос позиций, хеджирование),
- работа алгоритмических систем, запускаемых по расписанию.
Это создает сезонные паттерны — статистически значимые повторяющиеся движения цены в определенные часы. Давайте предварительно ознакомимся с торговым статистическим подходом.Виды и расписание торговых сессий на валютном рынке Форекс
Под торговой сессией понимается отрезок времени, во время которого банки и торговые площадки стран одной географической зоны ведут активную деятельность на валютном рынке. В результате торгов определяются колебания цен на мировые валюты, что и позволяет трейдерам, купив дешевле и продав дороже, заработать на разнице.
Сессия — это официальное время работы бирж, когда осуществляется большинство валютных сделок, подаются и оформляются заявки на работу с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, публикуются статистика и отчеты. Непрерывность работы Форекс обусловлена тем, что когда в одной точке земного шара наступает вечер, и торги закрываются, в другой — уже утро и начало нового рабочего дня. Это позволяет менять деньги круглосуточно, вне зависимости от времени работы местной фондовой биржи.
Выбор правильного времени для торговли — один из моментов, определяющих успех работы валютного трейдера. Рабочая неделя на Forex начинается в понедельник утром и заканчивается в пятницу вечером с закрытием нью-йоркской биржи. Началом работы считают открытие тихоокеанской сессии в Веллингтоне (Новая Зеландия) в понедельник утром по местному времени. Гринвичское время используется как общий ориентир для всех стран, от которого отсчитываются часовые пояса, во избежание путаницы при определении начала торгов в той или иной географической точке.
По географическому принципу все биржи сгруппированы в 4 временных участка: в указанных городах располагаются те биржи регионов, которые оказывают наибольшее влияние на колебание цен. Здесь приведены основные регионы, в которых происходит ежедневная валютная торговля. Наложение торговых сессий в течение суток: наибольшая активность и волатильность приходятся на периоды их пересечения (Лондон/Нью-Йорк).
Время указано приблизительно и меняется в зависимости от перехода на летнее/зимнее время в разных странах)
Каждая торговая сессия имеет свой уникальный "темперамент", а именно:
|Финансовый центр
|"Характер" сессии
|Ключевые инструменты
|Сидней/Веллингтон
|Спокойная, часто задает направление на день
|AUD, NZD, AUDNZD, AUDUSD
|Токио/Азия
|Может усиливать или корректировать движение
|JPY, AUD, NZD, USDJPY
|Лондон/Европа
|САМАЯ ВОЛАТИЛЬНАЯ сессия, задает основной объем
|EUR, GBP, CHF, EURUSD, GBPUSD
|Нью-Йорк/Америка
|Высокая волатильность, реагирует на новости
|USD USD, CAD, USDCAD, USD-пары
Видно, что торговля осуществляется круглосуточно, плавно перетекая из одного региона в другой. При этом сессии накладываются друг на друга, создавая единое информационное поле для совершения сделок.
Европейский регион отличается наибольшим объемом валютных сделок: при открытии Лондона его доля составляет около 30% всех операций за сутки. Рынок работает круглосуточно, но делает паузы в выходные и праздничные дни, когда активность снижается. В такие периоды велика вероятность резкого кратковременного изменения курса вследствие выполнения одним или несколькими крупными банками другого региона клиентских заявок. Главное — выбрать наиболее удобное и прибыльное время для торговли.
Особенности торговых сессий
Для биржевых игроков важно представлять не только время начала и завершения торговли, но и их отличительные черты. В каждом регионе сформировались свои стиль и правила ведения операций, объемы сделок и характерные стратегии, которые отличают их от других бирж. Каждая сессия опирается на свои рабочие валютные пары и реагирует на внешние экономические факторы своей географической зоны острее, чем на события, удаленные территориально. Общими для всех являются плавное движение котировок валют в ночное время и усиление (иногда взрывное) волатильности в дневные часы.
Азиатская сессия
Пиковой активности торги азиатской сессии достигают с 8:00 до 12:00, когда открываются европейские финансовые центры, трейдеры определились с движением валют и открывают позиции. Но особенностями ее остаются низкие ликвидность и волатильность. Валютные пары не выходят за пределы узких торговых диапазонов, что создает базу для сильных ценовых движений в последующее время. Основные из них, с участием фунта стерлингов (GBP), американского доллара (USD), евро (EUR) и швейцарского франка (CHF), находятся в "спящем" положении, но при этом активно торгуются:
- японская йена (JPY),
- сингапурский и австралийский доллар,
- китайский юань (CNY).
К относительным недостаткам сессии относятся низкая волатильность в пределах нескольких десятков пунктов, что определяет небольшие прибыли трейдеров и заставляет брокеров устанавливать высокие спреды. Если же ценовой коридор удается пробить, эта тенденция сохраняется и в работе последующих торгов.
Европейская сессия
Тенденции, сложившиеся в Азии, подхватывает европейская сессия Форекс. Время ее работы с 10:00 до 19:30. Основные игроки: немецкие, французские и английские биржи в Париже, Цюрихе, Франкфурте и Люксембурге. Лондон занимает особое место на валютном рынке в силу географического положения и того, что в нем расположены офисы всех крупнейших мировых финансовых групп.
С момента открытия Лондонской биржи формируется большинство рыночных тенденций, которые сохраняются вплоть до начала американской сессии. Так как торги в Европе пересекаются с еще двумя сессиями, а столица Великобритании является крупнейшим финансовым центром планеты, на этот временной отрезок приходится самая большая часть сделок, совершаемых на Форексе. Отличительными чертами становятся крупные денежные движения и быстрая смена котировок, а также высокая волатильность.
Американская сессия
Американская торговая сессия отличается повышенной агрессивностью и непредсказуемостью. Самым горячим временем считается период наслоения европейских и американских торгов. Последние открываются в 16:00 в Нью-Йорке и заканчиваются в 01:00 в Чикаго. Публикация утренней статистики США совпадает с публикацией послеобеденных отчетов в Европе, после чего увеличиваются объемы торгов и рынок насыщается ликвидностью.
Мало уступающий Европе американский рынок валют удваивает количество игроков и сделок и способен развернуть или существенно изменить наметившиеся трендовые тенденции. Этому способствует и появление на рынке сверхагрессивных хедж-фондов, а также заинтересованных в валютных спекуляциях фирм и компаний, которые могут вести командную игру.
Сильные всплески наблюдаются на Форекс с 16:00 до 19:00 — время наложения сессий. Большинство трейдеров в этот период старается выжать из рынка максимум, после чего закрыть позицию и не возвращаться к торгам до следующего дня. Но в торговле американской биржи существуют скачки, связанные с закрытием европейской площадки.
Когда ценовая активность спадает, а с рынка уходят крупные трейдеры, у банков США появляется возможность менять курс валют в выгодную для себя сторону с гораздо меньшими затратами. Ведущими валютами остаются USD, GBP и JPY и в меньшей степени EUR. Зато большее значение приобретают канадский доллар, мексиканский песо и бразильский реал.
Тихоокеанская сессия
Часы пересечения сессий Биржи в этом регионе настолько спокойны, что некоторые трейдеры даже не считают тихоокеанские торги полноценной сессией. Часы ее работы около с 24:00 до 9:00, а главными отличительными чертами являются небольшие объемы и низкая волатильность.
Эта площадка считается наиболее подходящей для начинающих трейдеров. Здесь можно приобрести навыки торгов и опробовать различные стратегии с минимальным риском. Для хороших валютных движений на австралийской и новозеландской биржах необходимы экстраординарные заявления ФРС США, которые появляются после 22:00. Некоторая активность появляется с открытием азиатской биржи, более агрессивной и оживленной. Основные валюты — австралийский и новозеландский доллары и японская йена.
Индикаторы торговых сессий
Индикаторы торговых сессий предназначены для наглядности процесса изменения цен в течение заданного отрезка времени. Основная активность приходится на те периоды, когда время открытия и закрытия бирж на рынке "переплетаются". Самая высокая активность, как правило, протекает в момент закрытия Лондона и открытия Америки — где-то начиная с 16:00 по 19:00 часов.
Самым спокойным, хотя в последнее время уже не всегда, низковолатильным периодом считается азиатская сессия. Самая высокая физическая концентрация торгов приходится на время работы Лондонской биржи и Нью-Йорка. Каждый трейдер вынужден адаптироваться к тем торговым сессиям, где он находится локально (физически). Главное к чему нужно адаптироваться — это к особенностям почасовых движений валютных символов, которые мы и обсудим в этой статье. Разбираться во времени торговых сессий необходимо для того, чтобы знать, как может повести себя тот или иной торгуемый вами символ в определенный час и период времени.
На рынках часто случается период повышенной волатильности, этот фактор также нужно учитывать при торговле внутри дня. Одним из популярных является индикатор I-session, который отображает разными цветами работу каждой сессии и дает цифровые значения (в пунктах) изменения цен. Далее мы детально разберем, как установить, настроить и интерпретировать все возможности этого мощного инструмента. Вы узнаете о четырех формулах расчета, научитесь читать информационную панель и интегрировать сигналы индикатора в вашу торговую систему. Приготовьтесь посмотреть на рынок так, как вы никогда не смотрели на него раньше — через призму времени и вероятности.
Особенности движения торговых символов, интерпретация показаний индикатора ISI ProSpread SMA
Ключевые особенности индикатора:
Многорежимный анализ (4 формулы):
- SMA Spread/Price — скользящее среднее спреда или цены,
- Price Difference — разница цен (закрытие-открытие),
- Volatility Index — индекс волатильности,
- Candle Strength — сила свечи.
Гибкие настройки:
- выбор торговых часов (например, только лондонская сессия),
- глубина анализа (количество дней истории),
- настройка коэффициентов для спреда,
- выбор таймфрейма для анализа.
Визуализация:
- график индикатора с нулевой линией,
- информационная панель с почасовой статистикой,
- цветовая индикация бычьих/медвежьих периодов.
Алгоритм работы:
- собирает исторические данные за указанный период;
- анализирует поведение цены в каждый час выбранного диапазона;
- рассчитывает статистические вероятности;
- строит кривую индикатора по выбранной формуле;
- отображает сводную таблицу с результатами анализа.
Этот индикатор будет особенно полезен для внутридневных трейдеров, арбитражных стратегий, анализа сезонных закономерностей и подтверждения торговых сигналов.
На нижепредставленных рисунках 1 и 2 видно почасовое движение торгового символа EURUSD в зависимости от часа: 9 час. с вероятностью 64% идет вверх, о чём нам сообщает вторая строчка информационной панели зелёным цветом.
Рис.1 Особенности почасового движения EURUSD
При этом значения внешних переменных имеют вид на типе формулы индикатора №2.
Рис. 2 Значения внешних переменных под торговый символ EURUSD
На рисунках 3 и 4 видно почасовое движение торгового символа GBPUSD в зависимости от часа: 9 час. с вероятностью 68% идет вверх, о чём нам сообщает вторая строчка информационной панели зелёным цветом.
Рис. 3 Особенности почасового движения GBPUSD
При этом значения внешних переменных имеют вид на типе формулы индикатора №2.
Рис. 4 Значения внешних переменных под торговый символ GBPUSD
Далее на рисунках 5 и 6 представлено почасовое движение спреда символов EURUSD-GBPUSD на типе формулы №0.
Рис. 5 Особенности почасового движения спреда символов EURUSD-GBPUSD
Рис.№6 Значения внешних переменных для спреда символов EURUSD-GBPUSD
А теперь важный вопрос. Что происходит, скажем, в 11:30 утра по Лондону? Банки и алгоритмические фонды начинают оценивать обстановку, готовиться к закрытию европейского дня и открытию американского. Они исполняют крупные ордера клиентов, хеджируют риски. А что они делают завтра в 11:30? Послезавтра? Через месяц?
Они делают то же самое! Конечно, не с абсолютной идентичностью, но их действия, обусловленные логикой workflow, регламентами и циклами ликвидности, формируют мощные статистические аномалии — сезонные паттерны. Это означает, что цена в один и тот же час в разные дни имеет статистически значимую склонность двигаться в определенном направлении с предсказуемой силой. Это не «гадание на кофейной гуще», а жесткая математика и теория вероятностей.
Магия повторения: феномен внутридневной сезонности
Проблема в том, что увидеть эти закономерности невооруженным глазом на графике практически невозможно. Они тонут в шуме случайных колебаний. Это как пытаться услышать мелодию, прослушивая всего лишь одну ноту из симфонии. Нужен инструмент, который сможет «прослушать» всю симфонию целиком и выявить в ней повторяющиеся гармонии.
Что дают эти данные? В зависимости от торгуемых вами часов, вы можете подстраивать свои торговые системы на основе статистически значимых и обусловленных закономерностями движений валютных символов в это время, тем самым получая статистическое преимущество. Мостом между теорией и практикой является индикатор ISI ProSpread SMA. Это ваш личный статистик, математик и аналитик, работающий 24/7. Он не предсказывает будущее, он вычисляет вероятность.
Как он это делает? Собирает данные, анализируя глубину истории, которую вы укажете (30, 60, 90 дней), и категоризирует, разбивая все исторические данные по часам выбранной торговой сессии (например, с 10:00 до 19:00 по МСК).
Далее индикатор анализирует, вычисляя закономерности, характерные для каждого часа. Вы можете поразмышлять и запрограммировать свои выявленные закономерности в очередную формулу, для этого достаточно лишь добавить тело функции в код индикатора и сделать к ней обращение во внешних переменных:
- вероятность движения вверх или вниз (%),
- среднее движение (математическое ожидание) в пунктах,
- сила и волатильность типичного для этого часа движения.
Далее индикатор представляет всю эту информацию в виде понятной информационной панели прямо на вашем графике и в виде кривой на индикаторном окне.
Что это дает трейдеру:
- уверенность: вы заходите в сделку не потому, что «кажется, что пойдет вверх», а потому, что статистика за последние N дней показывает 70% вероятность движения вверх в этот конкретный час;
- точность: вы знаете не только направление, но и примерный целевой уровень, основанный на среднем движении;
- гибкость: индикатор работает не только с парами, но и со спредами (разницей между двумя активами), открывая арбитражные и рыночно-нейтральные стратегии;
- дисциплина: вы перестаете торговать все подряд, а торгуете только в «свои» лучшие часы, там, где у вас есть статистическое преимущество.
Этот индикатор не «грааль». Это систематизатор вашего подхода, переводящий трейдинг из области интуиции в область измеряемых и управляемых вероятностей.Как его использовать:
- для одного символа: показывает средний уровень цены за выбранный период
- для спреда: показывает среднее значение разницы между двумя инструментами
- пересечение текущей цены с этой линией может указывать на перекупленность/перепроданность
Пример:
- EURUSD: SMA(90 дней, 8:00-12:00) = 1.0850 — если цена выше, возможен перекупленный рынок
- Спред EURUSD/GBPUSD: SMA = 0.0015 — если текущий спред выше, EUR сильнее GBP
Структурная схема индикатора
На диаграмме показано, как пользовательские данные проходят обработку и анализ данных, в конечном итоге сообщая возможное направление движение торгового символа или спреда символов.
Ключевые компоненты:
- блок входных параметров (фиолетовый)
- конфигурация символа (одиночный или спред)
- выбор временного окна
- настройки расчётов
- блок обработки данных (синий)
- загрузка необработанных данных
- расчёт спреда при необходимости
- расчёты по основным формулам
- фильтрация времени
- блок статистического анализа (оранжевый)
- почасовые показатели эффективности
- расчёты вероятностей
- измерения волатильности
- исторические экстремумы
- блок визуального вывода (зелёный)
Входные параметры индикатора
input string InpSymbol1 = "EURUSD"; // Основной символ input string InpSymbol2 = ""; // Вторичный символ (для спреда) input double InpLotCoeff1 = 1.0; // Коэффициент лота Symbol1 input double InpLotCoeff2 = 1.0; // Коэффициент лота Symbol2 input int InpStartHour = 8; // Час начала (0-23) input int InpEndHour = 12; // Час окончания (0-23) input int InpHistoryDays = 30; // Глубина истории (дни) input ENUM_TIMEFRAMES InpAnalysisTF = PERIOD_H1; // Таймфрейм анализа input int InpFormulaType = 0; // Тип формулы ISI (0-3) input int InpMAPeriod = 14; // Период SMA для формулы 0
Алгоритм применения для внутридневной торговли:
- Определите часы с наибольшей вероятностью движения (например, 60%+)
- Найдите периоды с максимальным средним движением
- Сравните текущее поведение цены с историческими данными
- Входите в сделку при совпадении сигналов
Подробное описание формул индикатора
Индикатор универсален и позволяет анализировать как один инструмент, так и спред между двумя. Выбор формулы зависит от вашего стиля торговли.
Формула 0: SMA Спреда/Цены (основная и самая сложная)
Формула считает скользящее среднее (SMA):
- если выбран один инструмент — сглаживается его цена;
- если выбраны два инструмента — сначала считается спред (K1Price1 – K2Price2), затем сглаживается SMA.
Сглаживание убирает рыночный шум и помогает увидеть общий тренд.
Для эффективного использования ищите моменты, когда линия ISI Main (синяя) пересекает нулевой уровень сверху вниз
(медвежий сигнал) или снизу вверх (бычий сигнал).
Формула SMA:
- Для одного символа: SMA = SUM(Price за N периодов) / N
- Для спреда: SMA = SUM(Spread за N периодов) / N
Spread = K1*Price1 - K2*Price2
void CalculateFormula0(const int rates_total, const int prev_calculated) { for(int i = start; i < rates_total; i++) { if(isSpread) { // Расчет SMA спреда double sum = 0.0; int count = 0; for(int j = 0; j < InpMAPeriod && (i - j) >= 0; j++) { sum += InpLotCoeff1 * Temp_Open[i-j] - InpLotCoeff2 * Temp_Open2[i-j]; count++; } PriceSMA_Buffer[i] = sum / count; } else { // Расчет SMA цены для одного символа double sum = 0.0; int count = 0; for(int j = 0; j < InpMAPeriod && (i - j) >= 0; j++) { sum += Temp_Open[i-j]; count++; } PriceSMA_Buffer[i] = sum / count; } ISI_Buffer[i] = PriceSMA_Buffer[i]; } }
Использование в торговле
Когда линия ISI пересекает Zero Line снизу вверх, это может указывать на возможное движение цены вверх, а пересечение сверху вниз — на движение вниз. Сильный тренд наблюдается тогда, когда значение ISI находится далеко от нулевой линии.
Например, если анализировать EURUSD с 8:00 до 12:00 с периодом SMA 14, индикатор покажет среднее значение цены за последние 14 свечей. Если текущая цена выше SMA, вероятно дальнейшее движение вверх, если ниже — движение вниз.
Торговая стратегия
Работа с индикатором обычно строится так: дожидаемся начала выбранного торгового периода (например, с 8:00), смотрим на пересечение цены и SMA, открываем позицию в направлении пересечения, а закрываем её при обратном пересечении либо по завершении торгового окна.
Пример со спредами
Если анализировать спред EURUSD/GBPUSD с коэффициентами 1.0/0.8 за 14 периодов, индикатор будет показывать сглаженное значение разницы между парами. Значение выше нуля говорит о потенциальной силе первого инструмента по отношению ко второму, значение ниже нуля — о слабости. Пересечение нулевой линии может означать смену тенденции.
Формула 1: Разница цен
Показывает разницу между текущей ценой и ценой открытия для одного инструмента или разницу спредов для двух инструментов.Формула для одного символа:
ISI = Close - Open
Для спреда:
ISI = (K1*Close1 - K2*Close2) - (K1*Open1 - K2*Open2)
void CalculateFormula1(const int rates_total, const int prev_calculated) { for(int i = start; i < rates_total; i++) { if(isSpread) { double spreadClose = InpLotCoeff1 * Temp_Close[i] - InpLotCoeff2 * Temp_Close2[i]; double spreadOpen = InpLotCoeff1 * Temp_Open[i] - InpLotCoeff2 * Temp_Open2[i]; ISI_Buffer[i] = spreadClose - spreadOpen; } else { ISI_Buffer[i] = Temp_Close[i] - Temp_Open[i]; } } }
Индикатор показывает разницу между ценой закрытия и открытия свечи, то есть фактически её тело в пунктах. Положительное значение указывает на бычью свечу, отрицательное — на медвежью. Чем больше модуль значения, тем сильнее движение. Это удобно для подтверждения силы тренда в конкретный час.
Использование в торговле
Если ISI больше нуля — свеча бычья, меньше нуля — медвежья. Сильные отклонения от нулевой линии сигнализируют о мощном движении. Например, для GBPUSD в 10:00 значение +0.00010 означает рост на 10 пунктов с начала часа, отрицательное значение — снижение.
Стратегия
В начале каждого часа фиксируется цена открытия. Если разница достигает +150 пунктов — вероятен рост инструмента или спреда, если −150 — падение. Сделка закрывается в конце часа, либо при достижении целевой прибыли.
ISI > 0 → бычья свеча. ISI < 0 → медвежья свеча. Чем больше отклонение от Zero Line, тем сильнее движение.
Формула 2: Индекс волатильности
Измеряет волатильность инструмента или разницу волатильностей между двумя инструментами.Математическое представление для одного символа:
ISI = (High − Low) / Point
Для спреда:
ISI = (K1*(High1-Low1) - K2*(High2-Low2)) / Point
void CalculateFormula2(const int rates_total, const int prev_calculated) { for(int i = start; i < rates_total; i++) { if(isSpread) { double range1 = Temp_High[i] - Temp_Low[i]; double range2 = Temp_High2[i] - Temp_Low2[i]; ISI_Buffer[i] = (InpLotCoeff1 * range1 - InpLotCoeff2 * range2) / symbol1Point; } else { double range = Temp_High[i] - Temp_Low[i]; ISI_Buffer[i] = range / symbol1Point; } } }
Высокие значения индикатора показывают высокую волатильность в определенный час, что указывает на вероятность пробоя и сильных движений. Низкие значения, наоборот, говорят о периоде затишья и консолидации. Это помогает понять, когда лучше входить или выходить из сделок: активные часы подходят для пробойных стратегий, а спокойные — для ожидания или работы внутри диапазона.
Например, на EURUSD часовой диапазон составил 150 пунктов, и индикатор показал значение 150. Для спреда EURUSD/GBPUSD при диапазонах 150 и 120 пунктов соответственно и коэффициентах 1.0/1.0 значение индикатора составило 30 пунктов. Торговая логика проста: высокие значения означают повышенную волатильность и вероятность сильных движений, низкие — консолидацию, а резкие скачки могут указывать на приближающийся breakout.
Формула 3: Сила свечи
Оценивает силу движения по размеру тела свечи (разнице между открытием и закрытием).
Математическое представление для одного символа:
ISI = (Close − Open) / Point
Для спреда:
ISI = (K1*(Close1-Open1) - K2*(Close2-Open2)) / Point
void CalculateFormula3(const int rates_total, const int prev_calculated) { for(int i = start; i < rates_total; i++) { if(isSpread) { double body1 = Temp_Close[i] - Temp_Open[i]; double body2 = Temp_Close2[i] - Temp_Open2[i]; ISI_Buffer[i] = (InpLotCoeff1 * body1 - InpLotCoeff2 * body2) / symbol1Point; } else { double body = Temp_Close[i] - Temp_Open[i]; ISI_Buffer[i] = body / symbol1Point; } } }
Аналогично Формуле 1, здесь значения выражены не в цене, а в пунктах, что удобнее для оценки потенциальной прибыли и расчёта лота. Индикатор показывает силу именно целевого движения — тела свечи, а не общего рыночного шума в виде теней. Если ISI больше нуля, это указывает на сильную бычью свечу, если меньше нуля — на сильную медвежью. Значения, близкие к нулю, говорят о нерешительности рынка и формировании свечей типа доджи.
В торговле высокие положительные значения означают вероятность продолжения движения вверх, отрицательные — вниз. Когда показатель находится около нуля, лучше воздержаться от входа. Например, значение +8 указывает на сильную бычью свечу, а -5 — на умеренно медвежью. Если показатель превышает +10, можно рассматривать вход в направлении свечи, а выход — при появлении противоположной сильной.
Для EURUSD свеча с открытием 1.10000 и закрытием 1.10200 даст значение +200 пунктов, что означает сильное бычье движение, а при открытии 1.10200 и закрытии 1.10000 результат будет -200 пунктов, что говорит о сильной медвежьей свечe.
Торговая интерпретация:
- большие положительные значения — сильная бычья свеча
- большие отрицательные значения — сильная медвежья свеча
- значения близкие к нулю — неопределенность рынка, доджи
Информационная панель — как читать данные
Панель показывает статистику по каждому часу в выбранном диапазоне:
- вероятность роста/падения
- средний размер тела свечи
- максимальный/минимальный диапазон
- направление (UP/DOWN/NEUTRAL)
|Поле
|Описание
|Пример значения
|Time
|Час (например, 08:00)
|08:00
|Dir (▲/▼)
|Направление (▲ – бычье, ▼ – медвежье)
|▲
|Prob
|Вероятность движения (в %)
|65%
|BodySize
|Средний размер тела свечи (пункты)
|15.2
|Direction
|Общее направление (UP/DOWN/NEUTRAL)
|UP
|AvgMove
|Среднее движение (пункты)
|150
|Range
|Минимальный/максимальный размер
|50/250
Пример вывода:
08:00 ▲ 65% 15.2 UP 15.2 10.0/25.0
09:00 ▼ 58% 12.5 DOWN 12.5 8.0/20.0
Интерпретация:
- в 08:00 вероятность роста 65%, средний размер свечи 15.2 пункта → возможно движение вверх
- в 09:00 вероятность падения 58%, средний размер 12.5 пунктов → возможно движение вниз
Как читать панель (на примере строки для 10:00):
10:00 ▲ 70% 12.5 UP 8.5 5.1/21.3
- 10:00 — время, за которое собрана статистика
- ▲ (зеленая стрелка) — визуальный индикатор направления (бычий/медвежий)
- 70% — вероятность бычьего движения в этот час
- 12.5 пунктов — средний размер тела свечи (среднее движение) в пунктах
- UP — текстовое обозначение доминирующего направления (UP, DOWN, NEUTRAL)
- 8.5 пунктов — среднее движение в пунктах (дублирует третью колонку для удобства)
- 5.1/21.3 — минимальный/максимальный размер тела свечи за историю
Таким образом, глядя на панель, вы за 10 секунд понимаете, в какие часы рынок historically проявлял наибольшую активность и в какую сторону. Например, если с 10:00 до 11:00 вероятность роста 70% со средним движением 15 пунктов, а с 11:00 до 12:00 вероятность падения 65% со средним движением 12 пунктов — у вас уже есть готовый план на утро.
Инструкция по использованию индикатора
Шаг 1. Настройка индикатора
- Выберите основной символ (например, EURUSD).
- Укажите временной диапазон (например, 8:00–12:00).
- Задайте глубину истории (например, 30 дней).
- Выберите формулу расчета (0–3).
Шаг 2. Анализ статистики
- Если вероятность > 55% → ищем вход в направлении тренда
- Если средний размер свечи большой → можно ставить более широкий TP
- Если волатильность высокая → можно торговать на пробой
Шаг 3. Торговые сигналы
Возможно движение вверх цены, если: ISI выше Zero Line, вероятность роста > 60%. Возможно движение цены вниз, если: ISI ниже Zero Line, вероятность падения > 60%.
Настройка параметров:
- Выберите основной и (опционально) вторичный символ
- Установите временной диапазон для анализа (например, 8:00-12:00)
- Задайте глубину истории (рекомендуется 30-60 дней)
- Выберите подходящую формулу расчета
Анализ информационной панели:
- Смотрите на вероятность движения (Prob)
- Оценивайте средний размер движения (AvgMove)
- Определяйте направление (UP/DOWN/NEUTRAL)
Индикатор особенно эффективен для торговли в определенные часы, когда рынок проявляет сезонные закономерности. Для торговли по сезонности:
- используйте информационную панель для определения наиболее вероятного направления,
- сравнивайте текущее движение со средними значениями из статистики,
- входите в сделки, когда текущее движение подтверждается статистикой.
Настройки индикатора:
- Primary symbol — основной торговый инструмент (например, EURUSD)
- Secondary symbol — второй инструмент для расчета спреда (оставьте пустым для анализа одного инструмента)
- Start hour и End hour — временной диапазон для анализа (например, 8-12)
- History depth — глубина истории в днях (например, 30)
- Analysis timeframe — таймфрейм для анализа (рекомендуется H1)
- Formula type — тип формулы для расчета (0-3)
Практические рекомендации
Начните с основных валютных пар (EURUSD, GBPUSD), установите глубину истории 30–60 дней и выберите торговые часы с наибольшей активностью, например 8:00–12:00 (Лондон). Тестируйте разные формулы и периоды SMA, чтобы подобрать оптимальные параметры. Индикатор сам обновляет статистику и показывает, как цена вела себя в аналогичные периоды раньше, что позволяет принимать обоснованные торговые решения.
Для работы добавьте индикатор на график, укажите символы, коэффициенты лотов, временной интервал и глубину истории. Начните с Формулы 0 или 1. В торговый час внимательно изучите панель: выберите время с высокой вероятностью и сильным средним движением. Для Формулы 1 дождитесь бычьей свечи (ISI > 0) или медвежьей (ISI < 0). Если, например, в 10:00 вероятность составляет 70%, это сильный сигнал. Входите в сделку в указанном направлении, выставляйте стоплосс за локальный минимум/максимум или по minBodySize, тейкпрофит — по avgBodySize. Закрывайте сделку либо по тейкпрофиту, либо в конце часа (например, 10:55), чтобы взять основное движение и избежать отката.
Уникальные свойства индикатора
- Всесторонний анализ. Это не просто стрелочный индикатор, он предоставляет полную статистическую картину по каждому часу: вероятность, среднее движение, диапазон.
- Универсальность. Работает с любым инструментом (валюта, акции, индексы, крипто) и со спредами между ними, что открывает возможности для парного трейдинга и арбитража.
- Гибкая настройка. Вы сами выбираете время для анализа, глубину истории, формулу расчета и внешний вид. Индикатор можно адаптировать под любую торговую сессию и стиль.
- Объективность. Убирает эмоции из трейдинга: вы торгуете не на основе догадок, а на основе холодных, статистически подтвержденных данных.
- Визуальная простота. Вся ключевая информация выведена на удобную информационную панель прямо на график. Не нужно ничего считать вручную.
- Улучшенная сезонность внутри дня. В отличие от многих индикаторов сезонности, которые работают на дневных или недельных данных, ISI ProSpread SMA сфокусирован на внутридневных движениях, что критически важно для внутридневной торговли.
- Не перерисовывается. Индикатор работает на исторических данных и не меняет свои показания для уже сформированных баров, что исключает ложные сигналы и "эффект мэджика".
При торговле спредами следует учитывать: подбор коррелированных инструментов (EURUSD/GBPUSD, XAUUSD/XAGUSD), установку коэффициентов лотов для балансировки спреда. Используйте формулу 0 для определения направления спреда, возможно движение вверх спреда при положительных значениях, возможно движение вниз при отрицательных значениях спреда.
Торговля при волатильности: используйте формулу 2 для определения часов с повышенной волатильностью, в часы высокой волатильности применяйте стратегии пробоя, увеличивайте стоп-лоссы в соответствии с ожидаемым диапазоном движения.
Для начинающих трейдеров этот индикатор предоставляет уникальную возможность торговать на основе статистических закономерностей, а не случайных прогнозов. Для опытных трейдеров — это инструмент для верификации торговых идей и поиска новых возможностей.
Заключение
ISI ProSpread SMA — это не просто индикатор, это ваш личный статистический аналитик, работающий 24/7. Он превращает рыночный шум в понятные и проверяемые цифры, давая трейдеру реальное статистическое преимущество. Он не дает 100% гарантии на каждой сделке, но он строит торговлю на принципах вероятности и матожидания, что является одним из верных путей к стабильному заработку на финансовых рынках. Каждая формула индикатора предлагает уникальный взгляд на рыночную динамику. В следующих статьях мы перейдем к написанию автоматизации торгового подхода с помощью торговых советников по представленным индикаторам, с помощью MetaTrader 5.
Помните, что ни один индикатор не дает 100% точных сигналов. Индикатор ISI ProSpread SMA лучше всего работает как часть комплексной торговой системы, дополненной фундаментальным анализом.
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