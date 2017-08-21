Автоматический поиск дивергенций и конвергенций

Содержание

Введение

Термин "дивергенция" происходит от латинского слова "divergere" ("обнаруживать расхождение"). Обычно под дивергенцией понимается несоответствие в показаниях индикатора и направлении движения цены. Вместе с этим термином часто используется антонимичное ему слово — "конвергенция", происходящее от латинского слова "convergo" ("сближаю"). Есть более широкие системы классификации дивергенций/конвергенций, включающих такие определения, как "скрытая дивергенция", "расширенная дивергенция", дивергенции классов A, B, C и т.д.

В этой статье в первую очередь разберемся с основными терминами: дивергенцией и конвергенцией. Затем рассмотрим другие системы их классификации, проведем их сравнительный анализ, выявим преимущества и недостатки. В итоге создадим свою систему классификации, более полную и без выявленных недостатков, создадим универсальный индикатор для поиска и отображения дивергенций/конвергенций на графике.

Дивергенция и конвергенция (определение понятия)

Итак, дивергенция — это несоответствие в показаниях индикатора и направлении движения цены. Если в этом определении несоответствие назвать расхождением, смыл определения не изменится. Но у нас есть второй термин — конвергенция, противоположный по смыслу первому. По вышеописанной логике, если дивергенция — это несоответствие или расхождение в показаниях индикатора и движении цены, то можно прийти к выводу, что конвергенция — это соответствие или схождение. Но это не так, ведь соответствие нельзя приравнивать к схождению.

Чтобы оба термина — дивергенция и конвергенция — имели равноправный смысл, нужны их более точные и узкие определения. Посмотрим на графики цены и индикатора. Если цена движется вверх, а индикатор вниз — это расхождение, или дивергенция. Если цена движется вниз, а индикатор вверх — это уже схождение, или или конвергенция (рис. 1).



Рис. 1. Несоответствие в направлениях движения цены и индикатора. Слева цена движется вверх,

индикатор вниз — расхождение. Справа: цена движется вниз, индикатор вверх — схождение

Все привыкли, что график индикатора расположен ниже графика цены, поэтому такое определение на первый взгляд приемлемое. Однако если бы график индикатора находился сверху, то положение бы зеркально изменилось: дивергенция превратилась бы в конвергенцию, и наоборот (рис. 2).



Рис. 2. Несоответствие в направлениях движения цены и индикатора. Слева: цена движется вверх,

индикатор вниз — схождение. Справа: цена движется вниз, индикатор вверх — расхождение

Теперь посмотрим на рис. 1 и 2. с точки зрения выбора направления торговли. Допустим, цена движется вверх, индикатор — вниз, и мы решили продавать. Следуя аналогии, покупка должна выполняться, когда цена движется вниз, а индикатор — вверх (рис. 3).



Рис 3. Слева: условия для продажи, цена и индикатор расходятся. Справа: условия

для покупки (идентичны условия для продажи), цена и индикатор сходятся

Получается, что в случае продажи цена и индикатор расходятся, а в случае покупки — сходятся, то есть в одном случае наблюдается дивергенция, а в другом — конвергенция. Но ведь условия продажи и покупки идентичны, только зеркально противоположны. Значит, одно из условий мы можем назвать медвежьим, а второе — бычьим. Значит, уточнения о том, что график индикатора должен располагаться ниже графика цены в определении дивергенции и конвергенции, недостаточно.

Можно добавить в определение, что все приведенные определения касаются направления продажи, а для покупок все зеркально противоположно. Но есть и более простой и точный вариант определения, основанный на самой сути технического анализа. Если добавить в определение дивергенции и конвергенции предположение о дальнейшем движении цены, то все встает на свои места, и определение становится простым и лаконичным.



Дивергенция — это сигнал разворота цены, представляющий собой несоответствие показаний индикатора и направления движения цены

Поскольку это сигнал разворота — значит, для продажи цена сначала должна двигаться вверх, а для покупки — вниз. А для того, чтобы появилось несоответствие движения цены с показаниями индикатора, индикатор должен двигаться, соответственно, вниз и вверх. Можно заметить, что в этом определении за эталонное направление принята продажа, а график индикатора должен быть расположен под графиком цены. По этому определению, на рис. 3 показана дивергенция.

Поскольку конвергенция противоположна дивергенции, значит, всё наоборот: теперь цена должна быть направлена вниз, а индикатор — вверх, но прогноз направления движения цены не меняется. Получается такое определение конвергенции:

Конвергенция — это сигнал продолжения тенденции, представляющий собой несоответствие показаний индикатора и направления движения цены

Поскольку это сигнал продолжения, значит, для продажи цена должна двигаться вниз, а для покупки — вверх. А чтоб движение цены не соответствовало показаниям индикатора, он должен двигаться вверх и вниз, соответственно (рис. 4).



Рис. 4. Сигналы конвергенции

Конечно, можно поспорить, действительно ли дивергенция — сигнал разворота, а конвергенция — сигнал подтверждения. Но это уже вопрос практического применения возможностей технического анализа.

Для закрепления анализа терминологии, проведенного в этом разделе, и в качестве удобной "шпаргалки" на рис. 5 одновременно показаны сигналы дивергенции и конвергенции.



Рис. 5. Сигналы дивергенции и конвергенции

Методы определения направления движения цены и индикатора

До сих пор на наших графиках линии цены и индикатора были прямыми. Но это абстракция, не имеющая ничего общего с реальным движением цены. Поэтому рассмотрим способы, с помощью которых можно определить направление цены и индикатора и найти дивергенцию. Затем мы на практике рассмотрим системы классификации дивергенций.

В общем случае сначала мы должны выявить на графике цены или индикатора пики и впадины, затем сравнить их значения. Бычью дивергенцию (сигналы на покупку) ищем по впадинам: если одна впадина выше предыдущей, значит, индикатор направлен вверх, и наоборот. Медвежью дивергенцию (сигналы на продажу) ищем по вершинам. Можно выделить три способа поиска экстремумов на графике.

По барам. По преодолению порогового значения от последнего минимума/максимума. Максимальное/минимальное значение при положении выше/ниже центральной линии индикатора. Определение пиков/впадин по барам. Используется количество баров пика/впадины. Например, если значение этого параметра 2, то значение индикатора на баре вершины должно быть выше, чем у двух баров слева и у двух баров справа от вершины. Соответственно, для впадины значение должно быть ниже, чем у соседних баров (рис. 6).

Рис. 6. Определение вершин и впадин по двум барам. Слева определение вершины. На баре, обозначенном стрелкой, стало

известно о формировании вершины, обозначенной птичкой. Справа определение впадины Необходимое количество баров слева и справа от вершины/впадины может быть разным: например, 5 слева и 2 справа (рис. 7).

Рис. 7. Вершина по пяти барам слева и двум барам справа Определение вершины/впадины по пороговому значению. При движении индикатора вверх фиксируется его максимальное значение. На тех барах, где индикатор не образует нового экстремума, текущее значение сравнивается с ранее зафиксированным максимумом/минимумом. Если разница превышает пороговое значение, заданное внешним параметром, считается, что индикатор сменил направление, а бар, на котором было достигнуто максимальное/минимальное значение, считается вершиной/впадиной (рис. 8).

Рис. 8. Определение вершин и впадин по пороговому значению. В левом верхнем углу показана величина порога.

До бара 2 индикатор двигался вверх, на баре 2 было зафиксировано максимальное значение, на баре 5 значение

снизилось на пороговое значение, что означало смену направления индикатора. На баре 6 индикатор снова

преодолел пороговое значение и изменил направление и т.д. Вариант по барам удобнее всех, поскольку он совершенно не зависит от характера индикатора. Напротив, величина порогового значения зависит от типа индикатора. Например, для RSI с диапазоном колебаний 0 - 100 пороговое значение может быть около 5. Для Momentum порог будет от 0.1 до 1, ведь индикатор незначительно колеблется вокруг уровня 100, к тому же величина этих колебаний зависит от таймфрейма. Это еще сильнее усложняет использование порогового значения.

Максимальное/минимальное значение при положении выше/ниже центральной линии индикатора. Этот способ используется реже остальных. Он тоже зависит от используемого индикатора, ведь не у всех индикаторов среднее значение находится на уровне 0 (например у индикатора RSI это уровень 50). Но главный его недостаток — сильное запаздывание (рис. 9).

Рис. 9. Определения пиков и впадин по пересечению центральной линии. О вершине, отмеченной цифрой 1, станет известно

только после пересечения центральной линии на баре, обозначенном цифрой 2. О впадине, обозначенной цифрой 3, станет

известно после пересечения на баре, обозначенном цифрой 4

Системы классификаций дивергенции Множество статей в Сети посвящены дивергенции. В них описаны разнообразные подходы, которые отличаются и терминологией, и принципами систематизации дивергенции и конвергенции. Можно обнаружить как простую, так и классическую, скрытую, расширенную дивергенцию. Кто-то разделяет ее на классы А, В и С. В наши задачи не входит подробный анализ первоисточников — просто разберем некоторые из выделяемых типов.

Классическая дивергенция. Это явление уже описано выше и показано на рис. 5. Скрытая дивергенция. Скрытая дивергенция отличается от классической направлением движения цены и индикаторов. То есть, скрытая дивергенция — это то же, что определено выше как конвергенция. Расширенная дивергенция. До сих пор мы говорили о направлении движения цены и индикатора только вверх и вниз. Если добавить в рассмотрение горизонтальное движение, вариантов становится больше. Несмотря на множество вариантов, которые теоретически можно получить, сочетая три направления движения цены и три направления движения индикатора, был выделен только один вариант расширенной дивергенции: Горизонтальное движение цены, индикатор падает — расширенная медвежья дивергенция (сигнал на продажу)

Горизонтальное движение цены, индикатор растет — расширенная бычья дивергенция (сигнал на покупку).

Классы: A, B, C. Класс А — это классическая дивергенция, а классы B и C — варианты расширенной дивергенции.

Класс B:

Горизонтальное движение цены, индикатор падает — медвежья (сигнал на продажу).



Горизонтальное движение цены, индикатор растет — бычья (сигнал на покупку).

Класс С:

Цена растет, вершины индикатора на одном уровне — медвежья (сигнал на продажу).



Цена падает, впадины индикатора на одном уровне — бычья (сигнал на покупку).

Как видим, классы B и С — варианты расширенной дивергенции, причем вариант B полностью повторяет вышеописанное определение.

Основное впечатление и главный вывод от всех доступных материалов посвященных дивергенции — отсутствие четкой терминологии и неполный охват вариантов. Поэтому проанализируем различные варианты сочетания направлений движения цены и индикатора и систематизируем их. Полная систематизация вариантов движения цены и индикатора Во-первых, выделим два варианта по количеству возможных направлений движения цены и индикатора.

Два направления движения: вверх и вниз. Три направления движения: вверх, вниз и горизонтально.

В первом случае возможны только 4 варианта сочетаний. Рассмотрим их на примере сигналов продажи.

Цена вверх, индикатор вверх. Цена вверх, индикатор вниз (дивергенция). Цена вниз, индикатор вверх (конвергенция). Цена вниз, индикатор вниз. Разобравшись в предыдущем разделе статьи со способами определения направлений, визуализируем эти варианты (рис. 10).



Рис. 10. Все варианты сочетаний различных направления движения цены и индикатора при двух вариантах движения В случае с тремя вариантами движения цены и индикатора возможны уже девять сочетаний. Цена вверх, индикатор вверх. Цена вверх, индикатор горизонтально. Цена вверх, индикатор вниз (дивергенция). Цена горизонтально, индикатор вверх. Цена горизонтально, индикатор горизонтально. Цена горизонтально, индикатор вниз. Цена вниз, индикатор вверх (конвергенция). Цена вниз, индикатор горизонтально. Цена вниз, индикатор вниз. Графически эти варианты показаны на рис. 11.

Рис. 11. Все варианты сочетаний различных направления движения цены и индикатора при трех вариантах движения Если создать индикатор, позволяющий выбирать любой из рассмотренных вариантов, то каждый сам сможет выбрать, что он считает правильной дивергенцией, конвергенцией, скрытой или расширенной дивергенцией. То есть, получится универсальный индикатор, полезный даже для тех, кто не согласен с приведенными в этой статье систематизацией и определениями.



Тройная дивергенция

До сих пор направление движения цены и индикатора определялось по двум точкам: вверх, вниз, горизонтально. Можно добавить третью точку, и возможных вариантов движения цены или индикатора станет больше. Всего получится девять вариантов:

Вверх, вверх. Вверх, горизонтально. Вверх, вниз. Горизонтально, вверх. Горизонтально, горизонтально. Горизонтально, вниз. Вниз, вверх. Вниз, горизонтально. Вниз, вниз.

В этом случае правильнее говорить не о направлении, а о форме движения. Графически варианты различных форм движения, определяемые по трем вершинам, показаны на рис. 12.



Рис. 12. Различные формы движения, образуемого тремя вершинами

Соответствующие им формы движения, определяемые по впадинам, показаны на рис. 13.



Рис. 13. Различные формы движения, образуемого тремя впадинами

Комбинируя 9 вариантов формы движения цены и 9 вариантов формы движения индикатора, можно получить 81 вариант тройной дивергенции.

Таким образом, определять форму движения можно по любому количеству точек. Если добавить четвертую точку, получится 81 вариант формы движения цены или индикатора, и, соответственно 6561 (81*81) вариант их сочетания. Конечно, чем больше возможных вариантов, тем реже они будут встречаться. Может быть, использование четвертой точки для определения формы движения не имеет смысла, однако индикатор в этой статье будет создан без ограничения на количество точек, по которым определяется форма движения.

Универсальный индикатор определения дивергенции

Разобравшись с теорией, приступим к созданию индикатора.

Выбор осциллятора. Чтобы не ограничиваться одним осциллятором для определения дивергенции, используем универсальный осциллятор из этой статьи. К ней приложены iUniOsc (универсальный осциллятор) и iUniOscGUI (он же, но с графическим интерфейсом). Мы будем использовать базовый вариант — iUniOsc.

Создание нового индикатора. В MetaEditor создаем новый индикатор iDivergence. При его создании выбираем функцию OnCalculate. Функция OnTimer() не потребуется. Отмечаем галочку "Индикатор в отдельном окне". Создаем три буфера: линию отображения осциллятора и два стрелочных буфера для отрисовки стрелок при возникновении дивергенции. После того, как новый файл откроется в редакторе, изменим имена буферов: 1 — buf_osc, 2 — buf_buy, 3 — buf_sell. Имена изменить нужно там, где выполняется объявление массивов и в функции OnInit(). Еще можно подправить свойства буферов: indicator_label1, indicator_label2, indicator_label3 — значения этих свойства отображаются во всплывающей подсказке при наведении мышки на линии или значок индикатора и отображаются в окне данных. Назовем их "osc", "buy", "sell".

Применение универсального осциллятора. Вставляем в новый индикатор все внешние параметры индикатора iUniOsc. Параметры ColorLine1, ColorLine2, ColorHisto не нужны в окне свойств, скроем их. Параметр Type имеет пользовательский тип OscUni_RSI описанный в файле UniOsc/UniOscDefines.mqh. Подключим этот файл. По умолчанию значение параметра Type выставлено на OscUni_ATR — выбор индикатора ATR. Но индикатор ATR не зависит от направления движения цены, а значит, не подходит для определения дивергенции. Поэтому установим по умолчанию OscUni_RSI — индикатор RSI:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh> input EOscUniType Type = OscUni_RSI; input int Period1 = 14 ; input int Period2 = 14 ; input int Period3 = 14 ; input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ; input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ; color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ; color ColorLine2 = clrRed ; color ColorHisto = clrGray ;

Чуть ниже внешних переменных объявим переменную для хэндла универсального осциллятора:

int h;

В начале функции OnInit() выполним загрузку универсального осциллятора:

h= iCustom ( Symbol (), Period (), "iUniOsc" , Type, Period1, Period2, Period3, MaMethod, Price, Volume , StPrice, ColorLine1, ColorLine2, ColorHisto); if (h== INVALID_HANDLE ){ Alert ( "Can't load indicator" ); return ( INIT_FAILED ); }

В функции OnCalculate() скопируем данные универсального осциллятора в буфер buf_osc:

int cnt; if (prev_calculated== 0 ){ cnt=rates_total; } else { cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ; } if ( CopyBuffer (h, 0 , 0 ,cnt,buf_osc)<= 0 ){ return ( 0 ); }

На этом этапе можно проверить правильность выполненных действий, прикрепив индикатор iDivergence на график. Если все сделано правильно, в подокне можно увидеть линию осциллятора.

Определение экстремумов осциллятора. Выше мы рассмотрели три варианта определения экстремумов. Впишем все эти варианты в создаваемый индикатор и предусмотрим возможность выбора любого из них (внешняя переменная с выпадающим списком). В папке Include создадим папку UniDiver, где будем создавать все дополнительные файлы с кодом. Создадим включаемый файл UniDiver/UniDiverDefines.mqh, в нем напишем перечисление EExtrType:

enum EExtrType{ ExtrBars, ExtrThreshold, ExtrMiddle };

Варианты перечисления:

ExtrBars — по барам;

— по барам; ExtrThreshold — по преодолению порога от последнего минимума/максимума;

— по преодолению порога от последнего минимума/максимума; ExtrMiddle — максимальное или минимальное значение при положении индикатора выше или ниже его середины.

В индикаторе создадим внешний параметр ExtremumType, вставим его выше всех других внешних параметров. При определении экстремумов по барам потребуются два параметра — количество баров слева и справа от экстремума, а для варианта по порогу потребуется параметр для определения величины порога:

input EExtrType ExtremumType = ExtrBars; input int LeftBars = 2 ; input int RightBars = - 1 ; input double MinMaxThreshold = 5 ;

Cделаем так, чтобы можно было использовать не только два параметра сразу, но и какой-то один: RightBars или LeftBars. У параметра RightBars по умолчанию стоит значение -1. Это значит, что он не используется и ему будет присвоено значение второго параметра.

Классы определения экстремумов. В процессе работы индикатора менять способ определения экстремума не потребуется, поэтому вместо оператора if или switch рациональнее использовать ООП. Создадим базовый класс и три дочерних для трех вариантов определения экстремума. Один из этих дочерних классов будет выбираться при запуске индикатора. Фактически, в этих классах будут определяться не только экстремумы, но и выполняться вся работа по поиску дивергенции. Различаются в них только способы определения экстремумов, а само определение дивергенции совершенно идентично во всех случаях. Поэтому функция определения дивергенции будет находиться в базовом классе и вызываться из дочерних классов. Но сначала надо будет обеспечить легкий доступ ко всем экстремумам индикатора (как это сделано в статье "Волны Вульфа" с вершинами зигзага).

Для хранения данных об одной вершине будет использоваться структура SExtremum, описание структуры располагается в файле UniDiverDefines:

struct SExtremum{ int SignalBar; int ExtremumBar; datetime ExtremumTime; double IndicatorValue; double PriceValue; };

Назначение полей структуры:

SignalBar — бар, на котором стало известно о формировании экстремума

— бар, на котором стало известно о формировании экстремума ExtremumBar — бар с экстремумом

— бар с экстремумом ExtremumTime — время бара с экстремумом

— время бара с экстремумом IndicatorValue — значение индикатора на экстремуме

— значение индикатора на экстремуме PriceValue — значение цены на баре с экстремумом индикатора

