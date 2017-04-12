Содержание

Введение

Волны Вульфа — фигура графического анализа, обнаруженная и подробно описанная Биллом Вульфом. Внешне фигура похожа на треугольник или на клин (сам Вульф называл ее восходящим клином), но имеет ряд нюансов. Графический метод, предложенный Биллом Вульфом, позволяет не только выявить фигуру и тем самым определить момент и направление входа, но и спрогнозировать цель, которую должна достигнуть цена, и время ее достижения.

В этой статье мы подробно рассмотрим правила поиска и интерпретации волн Вульфа. На основе индикатора Зигзаг из статьи "Универсальный зигзаг" создадим индикатор для их автоматического выявления и отображения на графике. Дополнительно будет создан простой советник, работающий по полученному индикатору. Это позволит проверить работу индикатора и получить первые впечатления от метода графического анализа, предложенного Биллом Вульфом и рассмотренного в этой статье.

Правила определения волн Вульфа

Рассмотрим волны Вульфа на примере покупки (рис. 1). Цена образует две последовательно снижающихся впадины (синяя линия, точки 1 и 3) и два последовательно снижающихся пика (точки 2 и 4). После разворота и образования вершины в точке 4 цена продолжает падать, при образовании ценой линии 1—3 выполняется покупка (точка 5).



Рис. 1. Волны Вульфа для покупки. Синяя линия — цена, красная линия — построение для определения цели. Вход выполняется в точке 5, цель — точка 7

Точка 6, получаемая пересечением линий 1—3 и 2— 4 определяет время достижения цели. Значение цели (точка 7) определяется как пересечение линий 1— 4 и вертикальной линии, проведенной через точку 6. Алгоритма расчета уровня стоп-лосса в методике нет, есть лишь общий совет использовать его на свое усмотрение. На этом изложение правил определения волн в книге Вульфа заканчивается.

При разработке индикатора для этой статьи было добавлено еще несколько правил.

Точка 3 должна быть заметно ниже точки 1, это достигается проверкой условия: v3<v1-d1 где: v3 — уровень точки 3;

v1 — уровень точки 1;

d1 — расстояние по вертикали между точками 1 и 2 (отрезок 1''-2''), умноженное на коэффициент K1 (коэффициент K1 — параметр в окне свойств, значение по умолчанию 0.1).

Линия 1—4, определяющая цель, должна быть направлена вверх, то есть, точка 4 должна быть заметно выше точки 1. Для этого проверяется условие: v4>v1+d1; где v4 — уровень точки 4. Точка 4 должна быть заметно ниже точки 2, это достигается проверкой условия: v4<v2-d2; где v2 — уровень точки 2, d2 — расстояние по вертикали между точками 2 и 3 (отрезок 2''-3'')? умноженное на коэффициент K2 (коэффициент K2 — параметр в окне свойств, значение по умолчанию 0.1). Линии 2-4 и 1-3, определяющие время достижения цели, должны пересечься справа, для этого высота 2-2' должна быть заметно больше высоты 4-4'. Выполнение этого условия осуществляется проверкой: h2-h4>K3*h2; где h2 — величина отрезка 2-2', h4 — величина отрезка 4-4', K3 — коэффициент (коэффициент K3 является параметром в окне свойств, значение по умолчанию 0.1).

Изложенные уточняющие правила не претендуют на абсолютную правильность. Далее в статье будет подробно описан процесс создания индикатора. Ознакомившись с ним, вы сможете самостоятельно подкорректировать код в соответствии со своими представлениями и идеями.

Выбор Зигзага для доработки

Прежде чем приступить к работе, скачаем приложение к статье "Универсальный зигзаг", в котором есть много различных вариантов индикатора Зигзаг. Определимся, какой из них мы возьмем за основу. Сразу исключим варианты iUniZigZagPrice и iUniZigZagPriceSW, которые предназначены для расчета Зигзага от какого-либо другого индикатора, находящегося на графике, и поэтому представляют интерес только для визуального наблюдения и анализа. Больший интерес представляют остальные индикаторы, каждый из которых можно использовать для создания экспертов. Исключим также варианты iCloseZigZag и iHighLowZigZag — это только начальные примеры создания Зигзага. Остаются два варианта: iUniZigZag и iUniZigZagSW. Из них более предпочтителен iUniZigZagSW, работающий в подокне, в силу более широких возможностей. Но в приложении есть еще индикатор iUniZigZagSWEvents представляющий собой пример использования функции iCustom() для обращения к индикатору iUniZigZagSW. На этом варианте мы и остановимся, поскольку он позволит не только использовать все возможности индикатора iUniZigZagSW, но и полностью отделить код выявления волн Вульфа от кода Зигзага.

Индикатор iUniZigZagSWEvents отображается на графике цены, для рисования использует четыре буфера: два со стрелками и два с точками — как раз то, что нужно для распознавания волн Вульфа. Стрелками будут отображаться места выявления фигур, а точками — целевые уровни. Рисовать волны и все построения для определения цели создаваемый индикатор будет с помощью графических объектов — в частности, трендовой линии. Если рисовать ее отрезком, не продлевая луч, она очень удобна для отображения различных построений.

Волны Вульфа используются не только для определения момента и направления входа, но и для прогнозирования цели. Поэтому при использовании индикатора iUniZigZagSW возникают сложности. У индикатора есть параметр SrcSelect для выбора источника анализируемых данных, по которым строится ЗигЗаг. Можно выбрать один из четырех вариантов:

Src_HighLow — по ценам high и low;

Src_Close — по ценам close;

Src_RSI — по индикатору RSI;

Src_MA — по индикатору MA.

На основе создаваемого в статье индикатора будет построен торговый эксперт. Поэтому, если строить Зигзаг от цены, то для установки тейк-профита можно использовать прогнозируемую цель. С отображением цели на графике проблем тоже не возникнет. Если же строить Зигзаг по RSI (SrcSelect=Src_RSI), то и прогнозируемая цель будет не для цены, а для индикатора RSI. Значит, при достижении целевого значения индикатором RSI надо будет выполнять рыночное закрытие, а самое главное — будет невозможно отобразить на графике целевую цену и вспомогательные построения.

Итак, при использовании зигзага по цене (Src_HighLow или Src_Close) на графике будут отображаться целевая цена и построения, а в остальных случаях — только стрелка, означающая найденную фигуру и ее направление. Значение цели все так же будет содержаться в соответствующем индикаторном буфере (для возможности выполнить рыночное закрытие в эксперте или для каких-либо других целей), но отображаться не будет.

Скорее всего, идея рыночного закрытия при достижении индикатором целевого уровня будет неосуществимой на практике. Дело в том, что большинство индикаторов меняют свои значения в ограниченном диапазоне, а результат построения цели может выйти за эти пределы. Тем не менее, во всех случаях буфер будет содержать значение цели.

Сбор данных о вершинах Зигзага

Приступаем к созданию индикатора. Открываем в редакторе файл iUniZigZagSWEvents и сохраняем его с именем iWolfeWaves. В нем и будем работать.

Было бы очень удобно иметь прямой доступ ко всем вершинам Зигзага, так, чтобы каждый раз не приходилось искать их в истории. Создадим массив для их хранения. Теперь при смене направления Зигзага в массив будет добавляться новый элемент. Если же индикатор будет просто продлевать последний отрезок (обновлять экстремум) — будет обновляться последний элемент массива.

Для каждой вершины будем сохраняться ее значение, направление и индекс бара, на котором она находится (нумерация индексов — слева направо). Используем для этого структуру из трех полей: struct SPeackTrough{ double Val; int Dir; int Bar; }; Создадим массив этих структур: SPeackTrough PeackTrough[]; Если бы использовался только Зигзаг по high и low (SrcSelect = Src_HighLow), при смене направления было бы достаточно увеличить массив, установить значения и обновлять последний элемент по мере продления последнего отрезка индикатора. С Зигзагом по цене close (SrcSelect = Src_Close) или по данным любого другого индикатора дело обстоит сложнее. По мере формирования бара, на котором произошла смена направления, Зигзаг может вернуться в исходное состояние (предшествующее открытию формирующегося бара). Значит, при каждом новом обсчете одного и того же бара массив для вершин нужно возвращать в исходное состояние, которое было у него на предыдущем баре. Если часто менять размер массива, это может замедлить индикатор. Поэтому введем дополнительную переменную, в которой будет храниться используемый размер массива, а сам массив будет изменяться блоками по мере необходимости только в сторону увеличения размера. Перед повторным обсчетом одного и того же бара будем возвращать исходное значение этой переменной.

Для хранения размера массива используем две переменных, в одной из которых будет храниться размер массива на предыдущем баре, а в другой — на обсчитываемом баре: int PreCount; int CurCount; После завершения формирования и обсчета бара или же после выполнения обсчета очередного бара на истории, значение из переменной CurCount необходимо переместить в переменную PreCount. Затем, перед каждым выполнением обсчета нового формирующегося бара, будем перемещать значение из переменной PreCount в переменную CurCount. Во всех расчетах будет использоваться только переменная CurCount. Переменная PreCount — вспомогательная. Узнать о завершении формирования бара можно только на открытии следующего бара (или переходе к обсчету следующего бара на истории). Появление нового бара будет определяться по времени: если время бара изменилось, значит появился новый бар (или произошел переход к обсчету следующего бара на истории). Для определения нового бара потребуется вспомогательная переменная: datetime LastTime; Переменные PreCount, LastCount, LastTime — глобальные переменные индикатора. Но они могут быть объявлены и как статические в функции OnCalculate() индикатора. Перейдем к работе в функции OnCalculate(). По значению переменной prev_calculated определяется, выполняется первый расчет индикатора или же обсчет только новых баров. Значение 0 означает полный расчет, при этом надо будет инициализировать переменные PreCount, CurCount и LastTime. Следующий код, определяющий диапазон баров для расчета и инициализирующий вспомогательные переменные, располагается в самом верху функции OnCalculte(): int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } Теперь займемся стандартным индикаторным циклом, в его начале обеспечим перемещение значений в переменных PreCount, CurCount: for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } Везде в расчетах будет использоваться только переменная CurCount, а переменная PreCount предназначена только для поддержания актуального значения в переменной CurCount. При открытии нового бара переменная CurCount сначала содержит значение, полученное в результате обсчета предыдущего бара. Поэтому перемещаем ее значение в переменную PreCount. В результате обсчета нового бара в переменной CurCount может измениться значение, но о том, окончательное ли оно, может стать понятно только на открытии следующего бара. Поэтому при повторном обсчете одного и того же бара в переменную CurCount помещается значение переменной PreCount. Далее в главном индикаторном цикле должен располагаться следующий код, оставшийся от индикатора iUniZigZagSWEvents: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double dir[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 3 ,rates_total-i- 1 , 2 ,dir)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (dir[ 0 ]== 1 && dir[ 1 ]==- 1 ){ DnArrowBuffer[i]=high[i]; c++; } else if (dir[ 0 ]==- 1 && dir[ 1 ]== 1 ){ UpArrowBuffer[i]=low[i]; c++; } double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ UpDotBuffer[i]=high[i]; } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ DnDotBuffer[i]=low[i]; } Часть кода, рисующего стрелки нам не нужна, удалим ее. В процессе работы индикатор будет следить за каждым изменением Зигзага — не только за сменой его направления, но и за каждым продлением последнего отрезка, потому что последний отрезок потребуется для определения точки 5 (см. рис. 1). Для этого будет использоваться часть кода, оставшаяся от рисования новых экстремумов в вышеприведенном фрагменте. Для слежения за направлением зигзага и определения моментов их смены потребуется еще пара переменных, подобных переменным CurCount и PreCount: это переменные PreDir и CurDir: int PreDir; int CurDir; Они также могут быть как глобальными так и статическими в функции OnCalculate(). В начале обсчета индикатора их тоже надо инициализировать и перемещать их значения при каждом обсчете бара — всё как и с переменными PreCount и CurCount. Ниже приведен окончательный код функции OnCalculate() на данном этапе создания индикатора: int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; CurDir= 0 ; PreDir= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double hval[ 1 ]; double lval[ 1 ]; double zz[ 1 ]; double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 0 ,rates_total-i- 1 , 1 ,hval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir== 1 ){ RefreshLast(i,hval[ 0 ]); } else { AddNew(i,hval[ 0 ], 1 ); } } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 1 ,rates_total-i- 1 , 1 ,lval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir==- 1 ){ RefreshLast(i,lval[ 0 ]); } else { AddNew(i,lval[ 0 ],- 1 ); } } } return (rates_total); } В этом коде встречаются функции AddNew() и RefreshLast(). В обе функции передаются индекс бара, на котором произошло изменение Зигзага, и значение нового экстремума, а в функцию AddNew() — еще и направление зигзага. Функция добавления новой точки AddNew(): void AddNew( int i, double v, int d){ if (CurCount>= ArraySize (PeackTrough)){ ArrayResize (PeackTrough, ArraySize (PeackTrough)+ 1024 ); } PeackTrough[CurCount].Dir=d; PeackTrough[CurCount].Val=v; PeackTrough[CurCount].Bar=i; CurCount++; CurDir=d; } Функция обновления последней точки RefreshLast(): void RefreshLast( int i, double v){ PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar=i; PeackTrough[CurCount- 1 ].Val=v; } На этом этапе индикатор можно сохранить, а в дальнейшем использовать его в качестве основы при разработке индикаторов определения различных фигур Зигзага. В приложении к статье индикатор имеет имя "iWolfeWaves_Step_1". Немного геометрии При выявлении волн Вульфа и выполнении построений, определяющих цель, потребуется немного геометрии. Рассмотрим эти задачи отдельно и напишем функции для их решения. Задача 1. Прямая линия задана парой точек x-y, где х — это индекс бара, у — значение (цена или значение индикатора). Дана координата x третьей точки, необходимо найти значение линии в этой точке (рис. 2).

Рис. 2. Задано: X1, Y1, X2, Y2, X3. Необходимо найти Y3. Решение задачи 1. Определяем величину прироста линии по оси Y на единицу прироста по оси X: D=(Y2-Y1)/(X2-X1)

Где D — величина прироста, Y1 — значение цены или индикатора в точке 1, Y2 — значение цены или индикатора в точке 2, X1 — индекс бара в точке 1, X2 — индекс бара в точке 2. Определяем Y3: Y3=Y1+(X3-X1)*D Где X3 — индекс бара в точке 3, Y3 — искомое значение линии в точке 3. Получаем такую функцию: double y3( double x1, double y1, double x2, double y2, double x3){ return (y1+(x3-x1)*(y2-y1)/(x2-x1)); } В функцию передаются следующие параметры: x1 — индекс бара точки 1;

y1 — значение в точке 1;

x2 — индекс бара в точке 2;

y2 — значение в точке 2. Задача 2. Двумя парами точек х-у заданы две линии. Необходимо найти координату x точки их пересечения (рис. 3). Здесь может возникнуть вопрос: почему именно координату x? Это не принципиально, ведь после получения координаты x в любом случае будет вычисляться координата y точки 3 (с использованием уравнения одной из прямых). Поэтому сначала можно получить и координату y точки 3, а затем, по уравнению одной из прямых, вычислить ее абсциссу.

Рис. 3. Задано две линии, необходимо найти точку их пересечения

Сначала, используя координаты двух точек получим уравнения линий в форме y=a+b*x. Выполним предварительные вычисления. Величина наклона линии (в единицах по оси y на единицу по оси x): D1=(Y12-Y11)/(X12-X11) Где D1 — искомая величина наклона первой линии (величина изменения значения линии на один бар), X11 — индекс бара в точке 1 первой линии, X12 — индекс бара в точке 2 первой линии, Y11 — значение первой линии в точке 1, Y12 — значение первой линии в точке 2. Величина наклона линии 2: D2=(Y22-Y21)/(X22-X21) Где D2 — искомая величина наклона второй линии (величина изменения значения линии на один бар), X21 — индекс бара в точке 1 второй линии, X22 — индекс бара в точке 2 второй линии, Y21 — значение второй линии в точке 1, Y22 — значение второй линии в точке 2. Теперь получим уравнения линий. Уравнение линии 1: Y3=Y11+D1*(X3-X11) Где Y3 — значение линии в точке пересечения (точка 3), X3 — индекс бара в точке 3. Уравнение линии 2: Y3=Y21+D2*(X3-X21) В точке пересечения значения линий равны, поэтому приравняем уравнение линии 1 к уравнению линии 2: Y11+D1*(X3-X11)=Y21+D2*(X3-X21); Используя полученное выражение, выразим X3. В результате получим функцию TwoLinesCrossX() для определения координаты X пересечения двух линий: double TwoLinesCrossX( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(y22-y21)/(x22-x21); double k1=(y12-y11)/(x12-x11); return ((y11-y21-k1*x11+k2*x21)/(k2-k1)); } В функцию передаются следующие параметры: x11 — индекс бара точки 1 первой линии;

y11 — значение в точке 1 у первой линии;

x12 — индекс бара точки 2 первой линии;

y12 — значение в точке 2 у первой линии;

x21 — индекс бара точки 1 второй линии;

y21 — значение в точке 1 у второй линии;

x22 — индекс бара точки 2 второй линии;

y22 — значение в точке 2 у второй линии. После того, как определена координата x точки пересечения двух линий, координату y можно вычислить, используя координаты двух точек одной из линий и функцию y3() полученную при решении задачи 1. Если сначала необходимо получить координату y, то уравнения линий надо преобразовать так, чтобы они выражали координату x через y. Сначала для одной линии: X3=X11+(Y3-Y11)/D1

Для второй линии: X3=X21+(Y3-Y21)/D2

Приравняем оба уравнения: X11+(Y3-Y11)/D1=X21+(Y3-Y21)/D2

Из полученного уравнения необходимо выразить Y3. В итоге получим функцию TwoLinesCrossY(): double TwoLinesCrossY( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(x22-x21)/(y22-y21); double k1=(x12-x11)/(y12-y11); return ((x11-x21-k1*y11+k2*y21)/(k2-k1)); } Параметры этой функции такие же, как у TwoLinesCrossX(). Определение волн

Теперь, имея легкий доступ ко всем вершинам зигзага и вспомогательные геометрические функции, займемся непосредственно определением волн Вульфа. Необходимо "поймать" момент, когда последний отрезок зигзага пересечет линию 1-3 (см. рис. 1), то есть точку 5. Значит, проверять условия, выявляющие волны Вульфа, будем при каждом появлении нового экстремума Зигзага (как при смене направления, так и при продлении последнего отрезка). Выше, в коде функции OnCalculate() подробно прокомментированы места, в которых должна выполняться проверка условий. Из них будет вызываться функция CheckDn() и CheckUp(). Рассмотрим подробно одну из них — функциюCheckUp():

void CheckUp( int rates_total, const double & low[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastBuySig!=i4){ double d1=K1*(v2-v1); if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){ double d2=K2*(v2-v3); if (v4<v2-d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5<v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); UpArrowBuffer[i]=low[i]; UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); } } } } } } } }

Для определения волн необходимо как минимум 5 вершин зигзага. Дополнительное условие: для выявления волн, предполагающих впоследствии разворот вверх, Зигзаг должен быть направлен вниз:

if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; }

Для получения данных о вершинах можно обращаться непосредственно к массиву PeackTrough, но это неудобно. Проще пользоваться вспомогательными переменными с короткими именами:

double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar;

Если волна выявлена, стрелка поставлена, то больше не нужно использовать эту же конфигурацию Зигзага. Идентификация конфигурации зигзага выполняется проверкой индекса вершины 4 (последней сформированной вершины):

if (CurLastBuySig!=i4){

Для хранения значения идентификатора конфигурации используется пара переменных, подобных переменным CurCount и PreCount.

Теперь мы подошли непосредственно к определению волн. Рассчитывается величина минимального смещения точки 3 относительно точки 1 и точки 2 относительно точки 1:

double d1=K1*(v2-v1);

Следом проверяются смещения точек:

if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){

Рассчитываем минимальную величину смещения точки 4 относительно точки 2:

double d2=K2*(v2-v3);

Проверяем положение точек 2 и 4:

if (v4<v2-d2){

Вычисляем значение точки, находящейся на линии 1-3 и соответствующей обсчитываемому бару:

double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i);

Проверяем, произошло ли касание линии 1-3:

if (v5<v5l){

Вычисляем значения в точках 4' и 2':

double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2);

Вычисляем высоты 4-4' и 2-2':

double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x;

Используя эти высоты, проверяем сходимость линий 1-3 и 2-4 справа:

if (h2-h4>K3*h2){

Выполнение этого условия означает, что найдена волна.

Определяем цель. Сначала бар достижения цели:

double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4);

Заметьте, что для точности вычислений используется переменная double.

Значение цели:

double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb);

Отображаем значки и "запоминаем" идентификатор конфигурации зигзага:

UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4;

Наконец, рисуем волны и построение, определяющее цель:

if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); }

Рисованию волн и построений, то есть подробному рассмотрению функции DrawObjects(), будет посвящен отдельный раздел статьи.

Волны вниз (для продажи) определяются функцией CheckDn, идентичной CheckUp, за исключением небольших отличий, связанных с направлением. Ниже приведен ее код и рассмотрены отличия от функции CheckUp():

void CheckDn( int rates_total, const double & high[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastSellSig!=i4){ double d1=K1*(v1-v2); if (v3>v1+d1){ if (v4<v1-d1){ double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5>v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); DnArrowBuffer[i]=high[i]; DnDotBuffer[i]=tv; CurLastSellSig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total); } } } } } } } }

Первое отличие в начальной проверке:

if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; }

Если мало вершин или зигзаг направлен вниз, завершаем работу функции.

Для направления вниз пики и впадины меняются местами: точки 1, 3, 5, 6 находятся сверху, а точки 2, 4, 7 — снизу, поэтому некоторые переменные в формулах меняются местами. Определение минимального расстояния между вершинами 1, 3 и 1, 4:

double d1=K1*(v1-v2);

Проверка положения вершин 1, 3:

if (v3>v1+d1){

Проверка положения вершин 1, 4:

if (v4<v1-d1){

Вычисление минимального расстояния между вершинами 2, 3 и его проверка:

double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){

Проверка, не образовалась ли точка 5 (зигзаг пробивает линию 1-3 вверх):

if (v5>v5l){

Расчет высот 2-2' и 4-4' для проверки сходимости линий 1-3 и 2-4 справа:

double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2;

Рисование волны и построений выполняется с другим цветом:

DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total);

Рисование волн и цели

Все волны и построения отрисовываются с помощью единого алгоритма, поэтому используется одна функция DrawObjects(). Элементы, направленные вверх и вниз, отрисовываются разным цветом. Для этого в функцию передается параметр цвета BuyColor или SellColor. Также разным цветом отрисовываются волны и построений, определяющих цель, поэтому в функцию передаются еще параметры BuyTargetColor или SellTargetColor. Эти переменные — внешние переменные индикатора, с помощью которых можно установить удобные для себя цвета. Кроме цвета, потребуется еще несколько внешних параметров. Ниже приведены все дополнительные параметры для функции рисования волн и построений:

input bool DrawWaves = true ; input color BuyColor = clrAqua ; input color SellColor = clrRed ; input int WavesWidth = 2 ; input bool DrawTarget = true ; input int TargetWidth = 1 ; input color BuyTargetColor = clrRoyalBlue ; input color SellTargetColor = clrPaleVioletRed ;

После цвета в функцию предаются переменные со значениями и индексами баров вершин. Исключение составляет значение вершины 5, для которой передается не значение на конце отрезка зигзага, а рассчитанное значение на линии 1-3. Координаты всех точек зигзага указаны в барах, а для графических объектов нужно время, поэтому в функцию передается указатель на массив time. Далее передается индекс обсчитываемого бара — i, бар цели — tb, значение цели — tv и общее количество баров на графике — rates_total.



Как уже отмечалось в начале статьи, рисование волн и построений должно выполняться, только если выбран Зигзаг по high/low (SrcSelect равно Src_HighLow) или close (SrcSelect равно Src_Close). Значит, в функции OnInit(), в зависимости от значения переменой SrcSelect, должно выполняться принудительное отключение рисования (переменной DrawWaves). Для этого объявим дополнительную переменную, которая будет использоваться вместо переменной DrawWaves:

bool _DrawWaves;

Далее в функции OnInit() установим ей значение переменной DrawWaves или отключим — установим значение false. Дополнительно установим буферу для рисования цели невидимый цвет:

if (SrcSelect==Src_HighLow || SrcSelect==Src_Close){ _DrawWaves=DrawWaves; } else { _DrawWaves= false ; PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); }

Перейдем к рассмотрению функции DrawObjects(). Сначала приведем весь код функции, затем рассмотрим его более подробно:

void DrawObjects( color col, color tcol, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, int i1, int i2, int i3, int i4, int i5, const datetime & time[], int i, double target_bar, double target_value, int rates_total){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ; fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth); if (DrawTarget){ datetime TargetTime; int tbc=( int ) MathCeil (target_bar); if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); } double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc); fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth); } }

Все рисование выполняется несколькими трендовыми линиями, для которых сначала формируется общий префикс имен:

string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ;

Затем выполняется рисование волн, координаты всех вершин переданы в функцию:

fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth);

Рисуем построение, определяющее цель. Проверяем, включено ли рисование построений:

if (DrawTarget){

Если включено, то рисуем построения. При отображении индикатора на истории целевой бар, скорее всего, окажется на каком-либо из существующих баров истории, но если волны выявляются на недавно появившихся барах, цель может оказаться в будущем — правее последнего бара. Значит, потребуется два варианта вычисления времени целевого бара. Для этого объявим переменную:

datetime TargetTime;

Переменная target_bar имеет дробное значение, увеличим его до ближайшего целого:

int tbc=( int ) MathCeil (target_bar);

Далее будем использовать полученную переменную tbc. Здесь можно было бы использовать функцию MathFloor() — получить наименьшее ближайшее целое. На конечный результат это бы не повлияло , поскольку построения выполняют только информационную функцию. С использованием MathCeil() концы линий 1-3 и 2-4 обязательно пересекутся возле бара цели и построения будут выглядеть естественнее.

Определим время достижения цели. Если цель находится на одном из существующих баров, то достаточно вычислить индекс бара цели и получить его время из массива time. Если же цель оказалась правее последнего бара, то нужно определить, на сколько баров цель отстоит от последнего и вычислить время:

if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); }

Рассчитаем значения всех линий (1-3, 2-4 и 1-4) на баре цели:

double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc);

Несмотря на то, что в функцию передается рассчитанное ранее значение цели (переменная target_value), для построений, даже для линии 2-4, оно вычисляется заново. Это связано с тем, что вместо точного значения из переменной target_bar используется значение из переменной tbc, которое будет немного больше чем target_bar. За счет таких вычислений на точной координате target_bar линии будут пересекаться точно на уровне target_value.

По рассчитанным значениям нарисуем линии:

fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth);

Линии отрисовываются c использованием вспомогательной функции fObjTrend():

void fObjTrend( string aObjName, datetime aTime_1, double aPrice_1, datetime aTime_2, double aPrice_2, color aColor = clrRed , color aWidth = 1 , bool aRay_1 = false , bool aRay_2 = false , string aText = "" , int aWindow = 0 , color aStyle = 0 , int aChartID = 0 , bool aBack = false , bool aSelectable = false , bool aSelected = false , long aTimeFrames = OBJ_ALL_PERIODS ){ ObjectCreate (aChartID,aObjName, OBJ_TREND ,aWindow,aTime_1,aPrice_1,aTime_2,aPrice_2); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_BACK ,aBack); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_COLOR ,aColor); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTABLE ,aSelectable); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTED ,aSelected); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_TIMEFRAMES ,aTimeFrames); ObjectSetString (aChartID,aObjName, OBJPROP_TEXT ,aText); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_WIDTH ,aWidth); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_STYLE ,aStyle); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_LEFT ,aRay_1); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_RIGHT ,aRay_2); ObjectMove (aChartID,aObjName, 0 ,aTime_1,aPrice_1); ObjectMove (aChartID,aObjName, 1 ,aTime_2,aPrice_2); }

Функция универсальная и может использоваться для быстрого создания трендовой линии с установкой всех ее параметров. Назначение всех параметров функции приведено в таблице 1. Наиболее часто изменяемые из них находятся в начале (5 обязательных параметров), остальные — необязательные, и их можно не передавать в функцию. Такая вариативность делает использование функции очень удобным.

Таблица 1. Параметры функции fObjTrend()

Параметр Назначение string aObjName имя объекта datetime aTime_1 время первой точки привязки double aPrice_1 цена первой точки привязки datetime aTime_2 время второй точки привязки double aPrice_2 цена второй точки привязки color aColor цвет color aWidth толщина bool aRay_1 продлевать линию со стороны первой точки привязки bool aRay_2 продлевать линию со стороны второй точки привязки string aText текст подсказки int aWindow подокно color aStyle стиль линии int aChartID идентификатор чарта bool aBack рисовать на заднем плане bool aSelectable объект можно выделять

bool aSelected объект выделен long aTimeFrames на каких таймфреймах отображать линию

Осталось нарисовать две дополнительных линии: вертикальную на баре цели и горизонтальную на уровне цели:

fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth);

В итоге получаем изображение волн и построений:





Рис. 4. Волны Вульфа и построения для определения цели при покупке

Удаление графических объектов

При использовании Зигзага по Сlose (SrcSelect=Src_Close) или по другому индикатору, по мере формирования бара фигура может периодически появляться и исчезать. Для этого в начале основного индикаторного цикла выполняется очистка буферов со стрелками и точками: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; Также в начале цикла необходимо обеспечить удаление графических объектов. Если включено рисование волн и построений, то в начале индикаторного цикла вызывается функция DeleteObjects(): if (_DrawWaves){ DeleteObjects(time[i]); } Код функции DeleteObjects(): void DeleteObjects( datetime time){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time)+ "_" ; ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "12" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "23" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "34" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "45" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "13" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "24" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "14" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "67" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "7h" ); } В функцию передается время обсчитываемого бара, и в ней же выполняется удаление всех графических объектов с именами, соответствующими обсчитываемому бару.

При снятии индикатора с графика необходимо удалить все созданные им графические объекты. Из функции DeInit(), автоматически выполняемой при завершении работы индикатора, вызывается функция ObjectsDeleteAll(). Вторым параметром в функцию передается имя индикатора, которое также является и префиксом всех его графических объектов. Так обеспечивается удаление только графических объектов, принадлежащих конкретному индикатору:

void OnDeinit ( const int reason){ ObjectsDeleteAll ( 0 , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )); ChartRedraw ( 0 ); }

Функция алерта

Добавим в индикатор функцию алерта при появлении стрелки, такую же, как у индикатора универсального тренда из статьи "Универсальный тренд с графическим интерфейсом". Функция алерта может следить за появлением стрелки на формирующемся баре (подойдет при использовании зигзага по high-low) или на сформированном (подойдет при использовании зигзага по close или по другим индикаторам). Значит, для выбора типа алерта создаем перечисление: enum EAlerts{ Alerts_off= 0 , Alerts_Bar0= 1 , Alerts_Bar1= 2 }; В окно свойств добавляем переменную: input EAlerts Alerts = Alerts_off; Код функции алерта вынесен в отдельную функцию CheckAlerts(). В нее передается количество баров на графике и массив времени: void CheckAlerts( int rates_total, const datetime & time[]){ if (Alerts!=Alerts_off){ static datetime tm0= 0 ; static datetime tm1= 0 ; if (tm0== 0 ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; tm1=time[rates_total- 1 ]; } string mes= "" ; if (UpArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm0!=time[rates_total- 1 ] ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " buy" ; } if (DnArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm1!=time[rates_total- 1 ] ){ tm1=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " sell" ; } if (mes!= "" ){ Alert ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "(" + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( PeriodSeconds ()/ 60 )+ "):" +mes); } } } Вызов функции CheckAlerts() выполняется в конце функции OnCalculate() после главного цикла. Также в конце функции OnCalculate() выполняется вызов функции обновления графика для ускорения отрисовки волн и построений: if (_DrawWaves){ ChartRedraw ( 0 ); } На этом создание индикатора полностью завершено. Он называется iWolfeWaves, его можно найти в приложении к статье. Эксперт На этом создание индикатора полностью завершено. Он называется iWolfeWaves, его можно найти в приложении к статье.