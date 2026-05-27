Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 14): Моделирование транзакционных издержек для разметки методом тройного барьера в MQL5

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Введение

Представьте, что вы проектируете мост, но не учитываете в расчётах собственный вес конструкции: такая конструкция не выдержит нагрузки, хотя причина ошибки была очевидна с самого начала. Похожая практическая ошибка встречается во многих процессах разметки тройным барьером. Исследователи часто задают min_ret произвольной константой (0,5–1%) или опираются на устаревшие допущения о спреде и комиссии, а затем считают каждое историческое движение цены выше этого порога настоящим сигналом. Недостающий шаг — строгий воспроизводимый способ ответить на вопрос: каковы фактические издержки полного цикла сделки для этого символа у этого брокера с учётом типичного периода удержания позиции и часов входа стратегии?

Рисунок 1. Двухэтапная пайплайн: от сбора брокерских данных до порога разметки

Этап 1 (MQL5) : TransactionCostCollector.mq5 запускается на любом графике, считывает историю спреда через CopySpread() , считывает ставки свопа и свойства символа через SymbolInfoDouble() и записывает структурированный CSV в каталог терминала Files .

: запускается на любом графике, считывает историю спреда через , считывает ставки свопа и свойства символа через и записывает структурированный CSV в каталог терминала . Этап 2 (Python) : load_cost_model() читает CSV и создаёт TransactionCostModel с методами min_ret_for_symbol() для пайплайна разметки и summary() для проверки издержек перед выбором порога.

В этой статье показано, как получить такую оценку. Описан воспроизводимый двухэтапный пайплайн: (1) компактный скрипт MQL5, который считывает историю спреда брокера, ставки свопа и свойства символа и записывает структурированный CSV; (2) модель Python TransactionCostModel, которая загружает CSV, приводит все компоненты к единой мере — относительной доходности — и предоставляет min_ret_for_symbol() вместе с диагностическими процедурами. На выходе получаются конкретные результаты: CSV с процентилями спреда и средними значениями спреда по часам, объект модели с разбивкой издержек по сделкам, min_ret, откалиброванный по издержкам и готовый к передаче в get_events(), а также те же параметры для расчёта P&L по каждой сделке.

Примечание: min_ret здесь — это порог разметки для построения обучающих данных, а не целевой уровень фиксации прибыли, который советник выставляет в торговом терминале.





Три компонента издержек и способы их измерения

Спред — единственный компонент, который можно точно измерять в MQL5 в реальном времени. Это разница между Ask и Bid в момент предполагаемого входа. Для построения меток важен не мгновенный спред на одном баре, а распределение спреда по часам и торговым сессиям, в которые стратегия действительно торгует. Стратегия, работающая по EURUSD в лондонскую сессию, работает в иных условиях спреда, чем стратегия, торгующая в азиатскую сессию или вблизи выхода новостей.

Рисунок 2. Распределение спреда по сессиям и часам суток (время брокера)

Панель (a) : средний спред в пипсах по часам на всей истории спреда. Пересечение сессий Лондона и Нью-Йорка (часы 12–17) показывает самые узкие спреды; часы вне активных сессий дают заметно более широкие спреды, которые оценка издержек по среднему значению систематически занизила бы.

Функция MQL5 CopySpread() даёт доступ к полной истории значений спреда на уровне баров — именно такие данные нужны, чтобы описать это распределение.

Проскальзывание — это разница между ценой, по которой вы планировали войти, и ценой фактического исполнения. Её нельзя измерить по историческим данным баров: она измеряется только по журналам реального или демо-исполнения. Для построения меток есть два практических варианта: использовать опубликованную брокером статистику проскальзывания, если она доступна, или рассчитать эмпирически подобранную константу из журнала демо-сделок. Консервативное стартовое допущение для рыночного ордера по основной валютной паре при нормальной ликвидности — 0,3–0,7 пипса. Для индексов, металлов и экзотических пар проскальзывание выше и менее стабильно. Модель Python принимает его как параметр, поэтому его можно обновить при появлении более качественных данных.

Своп — это стоимость переноса позиции через ночь или начисление, применяемое при удержании позиции после ежедневного ролловера. Это самый часто игнорируемый компонент и именно он систематически искажает метки для стратегий с многодневным удержанием. Стратегия, которая по одной только цене размечена как прибыльная, после учёта свопов на двухнедельном удержании может оказаться убыточной. MQL5 напрямую предоставляет ставки свопа через SymbolInfoDouble() с SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT. Режим свопа — выражена ли ставка в пунктах, валюте счёта или в процентах годовых — зависит от брокера и инструмента; модель Python обрабатывает все три случая.

Есть ещё один компонент, который стоит отметить, хотя он не относится к издержкам микроструктуры рынка: день тройного свопа. Большинство брокеров начисляют тройную ночную ставку свопа в определённый день недели — для Forex обычно в среду — чтобы компенсировать выходные. Для стратегий со средним удержанием от двух до четырёх дней попадает ли позиция на этот день не случайно: оно зависит от времени входа. Модель явно учитывает это при периоде удержания три дня и более.





MQL5: скрипт сбора торговых издержек

Это автономный скрипт MQL5 — не советник и не индикатор, — который компилируется один раз и запускается на любом графике целевого инструмента. У него нет цикла событий, а вывод в терминале ограничивается краткой сводкой на вкладке «Эксперты». Скрипт выполняет один последовательный проход, собирает необходимые брокерские данные, записывает структурированный CSV и завершает работу. CSV — единственный сохраняемый выходной файл.

Сохраните скрипт в Scripts/TransactionCostCollector.mq5 и скомпилируйте его в MetaEditor. Чтобы запустить скрипт, откройте любой график целевого символа, щёлкните скрипт правой кнопкой мыши в окне «Навигатор» и выберите Присоединить к графику. В диалоговом окне параметров скрипта доступны два параметра: InpBars (количество баров истории спреда для выборки, по умолчанию 50 000) и InpOutputFile (необязательное имя выходного файла; пустое значение означает <symbol>_costs.csv). Нажмите OK. Выходной файл появится в <terminal_data_path>/MQL5/Files/<symbol>_costs.csv. Скопируйте этот файл в каталог данных проекта Python и передайте путь в load_cost_model().

Как работает скрипт

Тело скрипта организовано в шесть последовательных разделов внутри OnStart(); каждый раздел обрабатывается отдельной вспомогательной функцией. Точка входа выглядит как понятная последовательность вызовов; вся логика измерений и форматирования вынесена во вспомогательные функции. CSV записывается в едином пятиколоночном формате — section, key, value, unit, note — через единую повторно используемую функцию записи строк. Шесть разделов формируют четыре основных раздела CSV (symbol_properties, swap, commission, spread_summary) и затем по одной строке на каждый активный час в spread_by_hour.

Раздел 1 — свойства символа считывает все статические метаданные инструмента: размер пункта, размер и стоимость тика, размер контракта, коэффициент пункта (10 для пятизначных котировок, 1 для четырёхзначных), минимальный лот и тройку валют base/profit/margin. Модель Python использует эти значения, чтобы переводить спред из пунктов в ценовые единицы и рассчитывать номинал сделки для масштабирования комиссии.

Раздел 2 — ставки свопа считывает SYMBOL_SWAP_LONG, SYMBOL_SWAP_SHORT, SYMBOL_SWAP_MODE и SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS. Вместо преобразования к общей единице измерения на этом этапе скрипт записывает исходные значения и строку режима. Модель Python обрабатывает все три варианта преобразования.

Раздел 3 — диагностика комиссии считывает ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED и записывает его вместе со встроенным примечанием, объясняющим процедуру контрольной сделки для получения фактической ставки на лот. Когда открытых позиций нет, это значение равно нулю и не может напрямую использоваться как ставка на лот; см. примечание о комиссии в разделе «Практические рекомендации».

Раздел 4 — распределение спреда вызывает CopySpread() для всей запрошенной истории и рассчитывает сводную статистику: среднее, стандартное отклонение и процентили p25/p50/p75/p90/p95/p99 — как в пунктах терминала, так и в пипсах.

Раздел 5 — спред с разбивкой по сессиям сопоставляет массив спреда с временными метками баров через CopyTime() и рассчитывает средний спред для каждого часа суток (0–23, время брокера). Эти почасовые значения заполняют раздел spread_by_hour CSV и используются функцией session_adjusted_spread_pips() в модели Python для оценки издержек с учётом сессии.

Листинг ниже начинается с заголовка файла, параметров скрипта и предварительных объявлений. Все шесть вспомогательных функций объявлены до OnStart(), поэтому точка входа выглядит как последовательность именованных шагов, а не как неструктурированный блок.

#property script_show_inputs input int InpBars = 50000 ; input string InpOutputFile = "" ; #define CSV_SEP "," void WriteCsvRow( int handle, string section, string key, string value, string unit, string note); void CollectSymbolProperties( int fh, string symbol, int digits, double point, double pip_factor, double tick_size, double tick_value, double contract_sz, double min_lot, string cur_base, string cur_profit, string cur_margin); void CollectSwapInfo( int fh, string symbol, double swap_long, double swap_short, int swap_mode, int swap_3day, string swap_mode_str); void CollectCommissionInfo( int fh, double commission_blocked); void CollectSpreadDistribution( int fh, string symbol, int digits, double point, double pip_factor, const int &spread_arr[], int n, int bars_sampled); void CollectSessionSpread( int fh, string symbol, int digits, double point, double pip_factor, const int &spread_arr[], int n);

OnStart() один раз в начале определяет все свойства символа и ставки свопа, затем передаёт каждый шаг измерения вспомогательной функции. Массив спреда копируется после записи статических свойств, чтобы CopySpread() получила окончательное количество баров после всех проверок.

void OnStart() { string symbol = Symbol (); int digits = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double tick_size = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); double tick_value = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double contract_sz = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); double min_lot = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); string cur_base = SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); string cur_profit = SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); string cur_margin = SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); double pip_factor = (digits == 3 || digits == 5 ) ? 10.0 : 1.0 ; double swap_long = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_SWAP_LONG ); double swap_short = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT ); int swap_mode = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SWAP_MODE ); int swap_3day = ( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS ); string swap_mode_str = "" ; switch (swap_mode) { case SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS : swap_mode_str = "points" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL : swap_mode_str = "currency" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN : swap_mode_str = "interest_open" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT : swap_mode_str = "interest_curr" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN : swap_mode_str = "currency_mrgn" ; break ; case SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT : swap_mode_str = "currency_dep" ; break ; default : swap_mode_str = "unknown" ; break ; } double commission_blocked = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); string fname = InpOutputFile != "" ? InpOutputFile : symbol + "_costs.csv" ; int fh = FileOpen (fname, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI , ',' ); if (fh == INVALID_HANDLE ) { Print ( "ERROR: Cannot open output file: " , fname); return ; } FileWrite (fh, "section" + CSV_SEP + "key" + CSV_SEP + "value" + CSV_SEP + "unit" + CSV_SEP + "note" ); CollectSymbolProperties(fh, symbol, digits, point, pip_factor, tick_size, tick_value, contract_sz, min_lot, cur_base, cur_profit, cur_margin); CollectSwapInfo(fh, symbol, swap_long, swap_short, swap_mode, swap_3day, swap_mode_str); CollectCommissionInfo(fh, commission_blocked); int spread_arr[]; int bars_copied = CopySpread (symbol, PERIOD_CURRENT , 0 , InpBars, spread_arr); if (bars_copied <= 0 ) { Print ( "ERROR: CopySpread failed. Bars available: " , bars_copied); FileClose (fh); return ; } CollectSpreadDistribution(fh, symbol, digits, point, pip_factor, spread_arr, bars_copied, bars_copied); CollectSessionSpread(fh, symbol, digits, point, pip_factor, spread_arr, bars_copied); FileClose (fh); Print ( "TransactionCostCollector: wrote " , fname); Print ( " Bars sampled: " , bars_copied); }

Четыре вспомогательные функции ниже обрабатывают разделы статических данных. WriteCsvRow() — единственная точка, через которую проходит весь вывод CSV; чтобы изменить разделитель полей или правила кавычек, достаточно отредактировать только эту функцию. Остальные три вспомогательные функции последовательно вызывают её для своих строк.

void WriteCsvRow( int handle, string section, string key, string value, string unit, string note) { FileWrite (handle, section + CSV_SEP + key + CSV_SEP + value + CSV_SEP + unit + CSV_SEP + note); } void CollectSymbolProperties( int fh, string symbol, int digits, double point, double pip_factor, double tick_size, double tick_value, double contract_sz, double min_lot, string cur_base, string cur_profit, string cur_margin) { string sec = "symbol_properties" ; WriteCsvRow(fh, sec, "symbol" , symbol, "—" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "digits" , ( string )digits, "—" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "point" , DoubleToString (point, 10 ), "price" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "pip_factor" , DoubleToString (pip_factor, 1 ), "points_per_pip" , "10 for 5-digit; 1 for 4-digit" ); WriteCsvRow(fh, sec, "tick_size" , DoubleToString (tick_size, 10 ), "price" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "tick_value" , DoubleToString (tick_value, 6 ), "account_currency_per_lot" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "contract_size" , DoubleToString (contract_sz, 2 ), "units" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "min_lot" , DoubleToString (min_lot, 2 ), "lots" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "currency_base" , cur_base, "—" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "currency_profit" , cur_profit, "—" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "currency_margin" , cur_margin, "—" , "" ); } void CollectSwapInfo( int fh, string symbol, double swap_long, double swap_short, int swap_mode, int swap_3day, string swap_mode_str) { string sec = "swap" ; WriteCsvRow(fh, sec, "swap_long" , DoubleToString (swap_long, 6 ), swap_mode_str, "per night; negative = debit from account" ); WriteCsvRow(fh, sec, "swap_short" , DoubleToString (swap_short, 6 ), swap_mode_str, "per night; negative = debit from account" ); WriteCsvRow(fh, sec, "swap_mode" , swap_mode_str, "—" , "see SYMBOL_SWAP_MODE enum" ); WriteCsvRow(fh, sec, "swap_3day" , ( string )swap_3day, "weekday" , "0=Sun … 6=Sat; triple swap charged on this day" ); } void CollectCommissionInfo( int fh, double commission_blocked) { string sec = "commission" ; WriteCsvRow(fh, sec, "commission_blocked_now" , DoubleToString (commission_blocked, 4 ), "account_currency" , "ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED; see derivation note" ); WriteCsvRow(fh, sec, "derivation_note" , "Open a reference trade of 1.0 lot on this symbol; " "read ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED; that value is the " "per-side per-lot rate" , "—" , "" ); }

Обе функции сбора спреда работают с одним и тем же массивом спреда, возвращённым CopySpread(). CollectSpreadDistribution() сортирует копию для извлечения процентилей; CollectSessionSpread() сопоставляет тот же массив с временными метками баров через CopyTime() для расчёта почасовых средних. Передача массива по const ссылке в обе функции позволяет избежать двукратного копирования 50 000 целых чисел.

void CollectSpreadDistribution( int fh, string symbol, int digits, double point, double pip_factor, const int &spread_arr[], int n, int bars_sampled) { double sum = 0.0 , sum_sq = 0.0 ; int min_sp = INT_MAX , max_sp = 0 ; for ( int i = 0 ; i < n; i++) { int s = spread_arr[i]; sum += s; sum_sq += ( double )s * s; if (s < min_sp) min_sp = s; if (s > max_sp) max_sp = s; } double mean_sp = sum / n; double var_sp = (sum_sq / n) - (mean_sp * mean_sp); double std_sp = MathSqrt ( MathMax (var_sp, 0.0 )); int sorted[]; ArrayCopy (sorted, spread_arr, 0 , 0 , n); ArraySort (sorted); double p25 = sorted[( int )(n * 0.25 )]; double p50 = sorted[( int )(n * 0.50 )]; double p75 = sorted[( int )(n * 0.75 )]; double p90 = sorted[( int )(n * 0.90 )]; double p95 = sorted[( int )(n * 0.95 )]; double p99 = sorted[( int )(n * 0.99 )]; string sec = "spread_summary" ; WriteCsvRow(fh, sec, "bars_sampled" , ( string )bars_sampled, "bars" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "mean_points" , DoubleToString (mean_sp, 4 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "std_points" , DoubleToString (std_sp, 4 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p25_points" , DoubleToString (p25, 2 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p50_points" , DoubleToString (p50, 2 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p75_points" , DoubleToString (p75, 2 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p90_points" , DoubleToString (p90, 2 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p95_points" , DoubleToString (p95, 2 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p99_points" , DoubleToString (p99, 2 ), "points" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "mean_pips" , DoubleToString (mean_sp / pip_factor, 4 ), "pips" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p50_pips" , DoubleToString (p50 / pip_factor, 4 ), "pips" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p95_pips" , DoubleToString (p95 / pip_factor, 4 ), "pips" , "" ); WriteCsvRow(fh, sec, "p99_pips" , DoubleToString (p99 / pip_factor, 4 ), "pips" , "" ); } void CollectSessionSpread( int fh, string symbol, int digits, double point, double pip_factor, const int &spread_arr[], int n) { datetime times[]; int time_copied = CopyTime (symbol, PERIOD_CURRENT , 0 , n, times); if (time_copied != n) Print ( "WARNING: CopyTime returned " , time_copied, " bars, expected " , n, ". Session spread may be incomplete." ); double hour_sum[ 24 ]; int hour_cnt[ 24 ]; ArrayInitialize (hour_sum, 0 ); ArrayInitialize (hour_cnt, 0 ); int limit = MathMin (n, time_copied); for ( int i = 0 ; i < limit; i++) { MqlDateTime dt; TimeToStruct (times[i], dt); hour_sum[dt.hour] += spread_arr[i]; hour_cnt[dt.hour]++; } string sec = "spread_by_hour" ; for ( int h = 0 ; h < 24 ; h++) { if (hour_cnt[h] > 0 ) { double hmean_pips = (hour_sum[h] / hour_cnt[h]) / pip_factor; string hour_str = StringFormat ( "hour_%02d" , h); WriteCsvRow(fh, sec, hour_str, DoubleToString (hmean_pips, 4 ), "pips" , "broker_time; n=" + ( string )hour_cnt[h]); } } }





Python: модель торговых издержек

Часть на Python состоит из dataclass TransactionCostModel и фабричной функции load_cost_model(). Dataclass хранит все параметры брокера и инструмента и предоставляет методы для расчёта каждого компонента издержек как доли цены входа. Фабричная функция читает CSV, экспортированный скриптом MQL5, и автоматически создаёт модель. Разместите оба определения в afml/transaction_costs.py.

Перед чтением кода стоит отметить два проектных решения. Во-первых, каждая издержка выражается не в пунктах, а в единой мере — относительной доходности. Благодаря этому модель не зависит от инструмента: один и тот же класс одинаково работает с валютными парами, металлами и индексами без ручного преобразования единиц, а результат напрямую сопоставим с рядом доходностей, используемым для разметки тройным барьером. Во-вторых, commission_per_lot выражается как ставка за одну сторону сделки — комиссия, взимаемая за одно открытие или закрытие сделки объёмом один стандартный лот. При расчёте полного цикла сделки она внутри функции удваивается. Это соответствует тому, как большинство ECN-брокеров указывают комиссию (например, $7 за лот за одну сторону), и предотвращает скрытую ошибку удвоения, когда ставка за полный цикл передаётся в функцию, которая сама применяет множитель ×2.

Ниже приведено определение dataclass со всеми объявлениями полей. Поля, для которых нет универсального значения по умолчанию, — symbol и spread_pips — размещены первыми и не имеют значения по умолчанию; для остальных используются нули или консервативные стартовые значения.

""" afml/transaction_costs.py Loads broker transaction cost data exported by TransactionCostCollector.mq5 and derives the min_ret threshold for triple-barrier label construction. The threshold is the minimum return a trade must achieve to cover the round-trip transaction cost at a given spread percentile, slippage assumption, and holding-period-adjusted swap accrual. """ from __future__ import annotations from dataclasses import dataclass, field from pathlib import Path import pandas as pd @dataclass class TransactionCostModel: """ Broker-specific transaction cost model for a single symbol. All costs are expressed as fractional returns (e.g., 0.0001 = 1 pip on a 1.0000 priced instrument) so they can be compared directly to the return series used for triple-barrier labeling. Parameters ---------- symbol : str Instrument identifier (e.g., "EURUSD"). spread_pips : float Spread for cost calculation. Use p95 from the collected distribution, not the mean; entries during high-spread periods are disproportionately costly and the mean systematically understates them. slippage_pips : float One-way slippage estimate. Derived from live or demo trade log. Default 0.5 pips is conservative for major forex pairs. commission_per_lot : float Per-side commission in account currency per standard lot. Confirm from a reference trade; see CollectCommissionInfo() note. Set to zero for spread-only brokers. swap_long_per_night : float Swap in native MQL5 units for long positions. MQL5 sign convention: negative = broker debits your account. swap_short_per_night : float Swap in native MQL5 units for short positions. Usually negative; sometimes positive for short carry trades. swap_mode : str MQL5 SYMBOL_SWAP_MODE string from the CSV. swap_triple_day : int Weekday on which triple swap is charged (0=Sun, 6=Sat). pip_factor : float Points per pip. 10 for 5-digit brokers, 1 for 4-digit. point : float Broker point size (e.g., 0.00001 for EURUSD 5-digit). tick_value : float Account currency value of one tick per standard lot. tick_size : float Minimum price movement. contract_size : float Units per standard lot (e.g., 100,000 for forex). lot_size : float Lot size used for this strategy (e.g., 0.01 mini-lot). account_currency_rate : float Exchange rate from profit currency to account currency. Set to 1.0 when profit currency equals account currency. spread_by_hour : dict[int, float] Hour-of-day mean spread in pips (broker time). Used by session_adjusted_spread_pips() for hour-aware cost estimation. """ symbol: str spread_pips: float slippage_pips: float = 0.5 commission_per_lot: float = 0.0 swap_long_per_night: float = 0.0 swap_short_per_night: float = 0.0 swap_mode: str = "points" swap_triple_day: int = 3 pip_factor: float = 10.0 point: float = 0.00001 tick_value: float = 10.0 tick_size: float = 0.00001 contract_size: float = 100_000.0 lot_size: float = 0.01 account_currency_rate: float = 1.0 spread_by_hour: dict[int, float] = field(default_factory=dict)

Каждый из четырёх базовых методов расчёта издержек ниже возвращает один компонент издержек полного цикла сделки как долю цены входа. pip_value — служебное свойство, показывающее стоимость одного пункта в валюте счёта при заданном размере лота; внутри модели оно не используется, но полезно для быстрой проверки параметров модели на правдоподобие.

@property def pip_value( self ) -> float : """Account currency value of one pip per lot_size.""" return ( ( self .tick_value / self .tick_size) * ( self .pip_factor * self .point) * self .lot_size * self .account_currency_rate ) def spread_cost_frac( self , entry_price: float ) -> float : """ Round-trip spread cost as a fraction of entry price. For triple-barrier entries (market orders), the round-trip spread is the full bid-ask spread: you enter at ask and exit at bid on a market order stop or time exit, so the full spread is crossed once. """ spread_price = self .spread_pips * self .pip_factor * self .point return spread_price / entry_price def slippage_cost_frac( self , entry_price: float ) -> float : """Round-trip slippage as a fraction of entry price (2× one-way).""" slippage_price = ( self .slippage_pips * self .pip_factor * self .point * 2 ) return slippage_price / entry_price def commission_cost_frac( self , entry_price: float ) -> float : """ Round-trip commission as a fraction of entry price. commission_per_lot is the per-side rate; multiply by 2 to get the round-trip cost (entry commission + exit commission). Divide by notional value to convert to a fractional return. """ notional = entry_price * self .contract_size * self .lot_size if notional == 0: return 0.0 return ( self .commission_per_lot * 2 * self .account_currency_rate ) / notional

Метод расчёта свопа самый сложный, потому что должен учитывать три разных режима свопа MQL5 и день тройного свопа. В MQL5 принято соглашение о знаках, по которому отрицательное значение означает списание со счёта (издержку). Метод следует этому соглашению: он меняет знак ставки, поэтому отрицательный своп даёт положительную долю издержек, а положительный своп — отрицательную долю издержек и снижает эффективную стоимость полного цикла сделки. Для сделок с положительным переносом на парах вроде AUDJPY или USDMXN такая асимметрия важна; использование в исходном коде abs() незаметно превращало положительный своп в издержку.

def swap_cost_frac( self , entry_price: float , holding_days: float , side: int = 1, ) -> float : """ Swap accrual as a fraction of entry price for a given holding period. Returns a positive value when swap is a net cost and a negative value when swap is a carry credit that reduces the effective round-trip cost. MQL5 sign convention: negative swap rate = broker debits the account (a cost to you). This method negates the rate so that a debit produces a positive cost fraction and a carry credit produces a negative one. Triple-swap day: when holding_days >= 3, two additional nights of swap are charged on the assumption that the position spans the rollover day. This is a conservative approximation; the actual exposure depends on entry timing. See the Practical Considerations section for a note on calendar days vs. trading bars. Parameters ---------- entry_price : float Entry price of the trade. holding_days : float Expected holding period in calendar days. side : int +1 for long, -1 for short. """ rate = ( self .swap_long_per_night if side >= 0 else self .swap_short_per_night ) nights = holding_days + (2 if holding_days >= 3 else 0) if self .swap_mode == "points" : swap_price = -rate * self .point * nights return swap_price / entry_price if entry_price > 0 else 0.0 elif self .swap_mode in ( "currency" , "currency_mrgn" , "currency_dep" ): total_swap = -rate * self .lot_size * nights notional = entry_price * self .contract_size * self .lot_size return total_swap / notional if notional > 0 else 0.0 elif self .swap_mode in ( "interest_open" , "interest_curr" ): nightly_rate = -rate / 100.0 / 365.0 return nightly_rate * nights return 0.0

Оставшиеся четыре метода образуют открытый интерфейс. round_trip_cost_frac() суммирует все четыре компонента и является единым вызовом, который min_ret_for_symbol() применяет к ряду цен. Нижняя граница ноль в min_ret_for_symbol() обрабатывает крайний случай сильной сделки с положительным переносом, когда начисление свопа снижает общие издержки ниже нуля; отрицательный порог разметки не имеет смысла и пометил бы каждую сделку как положительную независимо от доходности. session_adjusted_spread_pips() и summary() — диагностические утилиты.

def round_trip_cost_frac( self , entry_price: float , holding_days: float = 0.0, side: int = 1, ) -> float : """ Total round-trip cost as a fraction of entry price. Parameters ---------- entry_price : Reference price (e.g., close at the label bar). holding_days : Expected holding period in calendar days. Pass 0.0 for intraday strategies (no overnight cost). side : +1 long, -1 short. Affects swap direction. """ return ( self .spread_cost_frac(entry_price) + self .slippage_cost_frac(entry_price) + self .commission_cost_frac(entry_price) + self .swap_cost_frac(entry_price, holding_days, side) ) def min_ret_for_symbol( self , price_series: pd.Series, holding_days: float = 0.0, side: int = 1, cost_multiplier: float = 1.5, ) -> float : """ Derive the min_ret threshold for triple-barrier labeling. The threshold is cost_multiplier × median round-trip cost across the price series. A cost_multiplier of 1.5 means the profit barrier must exceed 1.5× the round-trip cost to receive a positive label; trades that barely cover costs are treated as non-events. The result is floored at zero. For strong carry pairs the swap credit can reduce the median cost below zero, which would yield a negative threshold — a result that labels every trade as positive regardless of return and defeats the purpose of the filter. Parameters ---------- price_series : pd.Series Close prices indexed the same as labels. holding_days : float Expected average holding period in calendar days. side : int +1 or -1. Use 1 if direction is unknown. cost_multiplier : float Safety margin above break-even cost. 1.0 = break-even; 1.5 is recommended. Returns ------- float min_ret value to pass to get_events() or equivalent. """ costs = price_series.apply( lambda p: self .round_trip_cost_frac(p, holding_days, side) ) return float ( max (0.0, costs.median() * cost_multiplier)) def session_adjusted_spread_pips( self , hour: int ) -> float : """ Return the mean spread for a given hour-of-day (broker time). Falls back to spread_pips if that hour has no data. """ return self .spread_by_hour.get(hour, self .spread_pips) def summary( self , entry_price: float , holding_days: float = 1.0) -> dict : """Human-readable cost breakdown at a reference entry price and holding period.""" pip_price = self .pip_factor * self .point return { "spread_frac" : self .spread_cost_frac(entry_price), "slippage_frac" : self .slippage_cost_frac(entry_price), "commission_frac" : self .commission_cost_frac(entry_price), "swap_long_frac" : self .swap_cost_frac(entry_price, holding_days, 1), "swap_short_frac" : self .swap_cost_frac(entry_price, holding_days, -1), "total_long_frac" : self .round_trip_cost_frac(entry_price, holding_days, 1), "total_short_frac" : self .round_trip_cost_frac(entry_price, holding_days, -1), "total_long_pips" : self .round_trip_cost_frac(entry_price, holding_days, 1) * entry_price / pip_price, "total_short_pips" : self .round_trip_cost_frac(entry_price, holding_days, -1) * entry_price / pip_price, }

Фабричная функция разбирает CSV, созданный скриптом MQL5, и на его основе создаёт dataclass. Аргумент spread_percentile определяет, какая строка раздела spread_summary используется как spread_pips; slippage_pips и commission_per_lot отсутствуют в CSV и должны передаваться вызывающим кодом, поскольку их нельзя измерить по историческим данным баров.

def load_cost_model( csv_path: Path, spread_percentile: str = "p95_pips" , slippage_pips: float = 0.5 , commission_per_lot: float = 0.0 , lot_size: float = 0.01 , account_currency_rate: float = 1.0 , ) -> TransactionCostModel: """ Build a TransactionCostModel from a CSV exported by TransactionCostCollector.mq5. Parameters ---------- csv_path : Path Path to the <symbol>_costs.csv file. spread_percentile : str Which spread statistic to use as the model spread. Options: mean_pips, p50_pips, p95_pips, p99_pips. Default p95_pips is recommended. slippage_pips : float One-way slippage. Not in the CSV — must be supplied from live or demo trade log analysis. commission_per_lot : float Per-side commission per standard lot in account currency. Confirmed from a reference trade; zero for spread-only brokers. lot_size : float Strategy lot size. account_currency_rate : float Profit-to-account-currency exchange rate. Returns ------- TransactionCostModel """ df = pd.read_csv(csv_path) def get(section: str , key: str ) -> str : row = df[(df[ "section" ] == section) & (df[ "key" ] == key)] if row.empty: raise KeyError( f"Missing: section= {section!r} key= {key!r} in {csv_path} " ) return str (row[ "value" ].iloc[ 0 ]).strip() symbol = get( "symbol_properties" , "symbol" ) point = float (get( "symbol_properties" , "point" )) pip_factor = float (get( "symbol_properties" , "pip_factor" )) tick_size = float (get( "symbol_properties" , "tick_size" )) tick_value = float (get( "symbol_properties" , "tick_value" )) contract_sz = float (get( "symbol_properties" , "contract_size" )) swap_long = float (get( "swap" , "swap_long" )) swap_short = float (get( "swap" , "swap_short" )) swap_mode = get( "swap" , "swap_mode" ) swap_3day = int (get( "swap" , "swap_3day" )) spread_pips = float (get( "spread_summary" , spread_percentile)) hour_rows = df[df[ "section" ] == "spread_by_hour" ] spread_by_hour: dict [ int , float ] = {} for _, row in hour_rows.iterrows(): hour = int ( str (row[ "key" ]).replace( "hour_" , "" )) spread_by_hour[hour] = float (row[ "value" ]) return TransactionCostModel( symbol=symbol, spread_pips=spread_pips, slippage_pips=slippage_pips, commission_per_lot=commission_per_lot, swap_long_per_night=swap_long, swap_short_per_night=swap_short, swap_mode=swap_mode, swap_triple_day=swap_3day, pip_factor=pip_factor, point=point, tick_value=tick_value, tick_size=tick_size, contract_size=contract_sz, lot_size=lot_size, account_currency_rate=account_currency_rate, spread_by_hour=spread_by_hour, )





Интеграция с пайплайном разметки и расчёта P&L

Когда обе части готовы, интеграция в пайплайн состоит из пяти шагов: загрузить модель, проверить разбивку издержек на контрольной цене, получить min_ret для разметки, передать его в get_events(), а затем передать те же параметры издержек в triple_barrier_pnl(). Первые два шага — обязательная предварительная проверка: изучите вывод summary() перед выбором любого порога. Если какой-либо компонент выглядит аномально — например, доля комиссии больше доли спреда или издержка свопа составляет большую часть общей суммы, — проверьте исходные данные до продолжения.

from pathlib import Path import pandas as pd from afml.transaction_costs import load_cost_model model = load_cost_model( csv_path = Path( "data/EURUSD_costs.csv" ), spread_percentile = "p95_pips" , slippage_pips = 0.4, commission_per_lot = 7.0, lot_size = 0.01, ) print (pd.Series(model.summary(entry_price= 1.08500 , holding_days= 1.0 )))

summary() — первое, что нужно проверить. Этот метод показывает каждый компонент издержек как долю цены входа, а также итоговые значения в долях и пипсах. Для EURUSD по цене 1,085, при спреде 95-го процентиля 1,2 пипса, проскальзывании 0,4 пипса и комиссии, эквивалентной примерно 0,07 пипса для 0,01 лота, общие внутридневные издержки полного цикла сделки составляют около 1,67 пипса. После проверки разбивки получите min_ret и передайте его в вызов разметки.

close = pd.read_parquet( "data/EURUSD_H1.parquet" )[ "close" ] min_ret_intraday = model.min_ret_for_symbol( price_series=close, holding_days=0.0, cost_multiplier=1.5, ) min_ret_swing = model.min_ret_for_symbol( price_series=close, holding_days=2.0, cost_multiplier=1.5, ) print ( f"min_ret (intraday): {min_ret_intraday:.6f}" ) print ( f"min_ret (swing): {min_ret_swing:.6f}" ) events = get_events( close=close, t_events=sampled_idx, pt_sl=[ 2 , 1 ], target=volatility, min_ret=min_ret_swing, num_threads=4, vertical_barrier_times=barriers, )

Самая частая ошибка интеграции — использовать один набор допущений об издержках для разметки и другой набор при расчёте ряда P&L, который затем подаётся в последующую оценку параметров. Если min_ret откалиброван по спреду уровня p95 в 1,2 пункта, но пайплайн P&L вычитает только заданные вручную 0,5 пункта, то E[P&L] и среднее значение прибыльной сделки окажутся оптимистичнее, чем метки. Оценки параметров O-U из части 15 — и оптимальные PT и SL, выведенные из них, — будут установлены шире, чем допускает фактическая среда издержек. Чтобы этого избежать, берите параметры издержек из объекта модели, а не задавайте их вручную в каждом месте вызова.

pnl_series = triple_barrier_pnl( df=bars, signals=sigs, atr=at, pt_mult= 2.0 , sl_mult= 1.0 , max_hold= 48 , spread_pips=model.spread_pips, slippage_pips=model.slippage_pips, pip=0.0001, )

Таблица ниже связывает каждый параметр модели с его источником, рекомендуемым значением, если оно есть, и конкретным предупреждением по использованию.

Параметр Источник Примечания 1. spread_pips CSV, созданный скриптом MQL5 (spread_summary) Используйте p95_pips по умолчанию. Передавайте model.spread_pips и в min_ret_for_symbol() и triple_barrier_pnl() — никогда не задавайте отдельную константу вручную для каждого места вызова. 2. slippage_pips Журнал реальных или демо-сделок Нельзя вывести из исторических данных баров. 0,4–0,7 пипса — консервативный стартовый диапазон для основных валютных пар. Учитывайте и в издержках разметки, и в вычитании при расчёте P&L. 3. commission_per_lot Контрольная сделка на демо-счёте Ставка за одну сторону сделки. Откройте сделку объёмом 1,0 лота, считайте ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED на вкладке «Счёт» — это значение является комиссией за одну сторону на один лот. Подтвердите его по выписке счёта. Для брокеров без комиссии укажите ноль. 4. swap_long_per_night / swap_short_per_night CSV, созданный скриптом MQL5 (swap) Собирается автоматически. Соглашение о знаках MQL5: отрицательное значение = списание. Перезапускайте скрипт ежеквартально; ставки свопа меняются вместе с политикой центральных банков. 5. holding_days Логика стратегии Календарные дни, а не торговые бары. Для H1 с max_hold=48: 48 × 1 час = 2,0 календарных дня. Для H4 с max_hold=30: 30 × 4 часа = 120 часов = 5,0 календарных дня. Значение должно быть согласовано между min_ret_for_symbol() и triple_barrier_pnl(). 6. cost_multiplier Исследовательский параметр 1,5 — разумное значение по умолчанию. Применяется только при выводе min_ret — не при вычитании из P&L. Рекомендации по калибровке см. в разделе «Практические рекомендации».





Практические рекомендации

Для спреда используйте p95, а не среднее. Средний спред — это усреднение по всем рыночным условиям, включая ликвидные часы лондонской сессии и спокойные периоды азиатской консолидации. Стратегия иногда будет входить в периоды низкой ликвидности — на новостях, на открытии торговых сессий, в малоликвидные ранние утренние часы, — и именно там спред максимален, а модель издержек, калиброванная по среднему, ошибается сильнее всего. 95-й процентиль честнее отражает среду спредов, с которой фактически столкнутся ваши входы. Если стратегия жёстко фильтрует часы входа, можно подставить session_adjusted_spread_pips() чтобы использовать почасовое среднее для входов в эти конкретные часы, а не один процентиль по всему распределению.

Рисунок 3. Двухпанельная иллюстрация разбивки компонентов издержек для внутридневного и свингового удержания

Панель (a) — внутридневная торговля (holding_days=0.0) : спред и проскальзывание составляют все издержки полного цикла сделки; своп равен нулю. Комиссия даёт небольшую, но заметную долю на ECN-счетах.

: спред и проскальзывание составляют все издержки полного цикла сделки; своп равен нулю. Комиссия даёт небольшую, но заметную долю на ECN-счетах. Панель (b) — свинговая сделка (holding_days=2.0) : начисление свопа заметно увеличивает общие издержки по сравнению с внутридневной оценкой. Стратегии, откалиброванные по внутридневным издержкам, будут систематически неверно размечать сделки со свинговым удержанием.

Разрыв в описании комиссии сделан намеренно. ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED — это не ставка на лот, а зарезервированная комиссия по текущим открытым позициям. Когда открытых позиций нет, возвращается ноль. Чтобы оценить ставку за одну сторону сделки, откройте контрольную сделку объёмом 1,0 лота на демо-счёте, считайте комиссию на вкладке «Счёт» и подтвердите её по дневной выписке. Рассматривайте это как разовую калибровку для конкретного брокерского счёта и повторяйте её при смене счёта или брокера.

cost_multiplier=1.5 — исследовательский параметр, а не константа. Для стратегии с высокой долей прибыльных сделок и коротким удержанием множитель 1,5× может быть слишком консервативным и отсеет реальные сигналы. Для стратегии с умеренной долей прибыльных сделок и более долгим удержанием 1,5× может быть слишком мягким. Корректная калибровка — сравнить распределение меток до и после фильтра.

Рисунок 4. Двухпанельная иллюстрация распределения меток до и после фильтра min_ret калиброванного по издержкам

Панель (a) — до : исходное распределение меток, включая сделки, которые едва покрывают или не покрывают издержки полного цикла сделки. Класс нулевых меток представлен слабее, чем должно быть при данной среде издержек.

: исходное распределение меток, включая сделки, которые едва покрывают или не покрывают издержки полного цикла сделки. Класс нулевых меток представлен слабее, чем должно быть при данной среде издержек. Панель (b) — после : распределение меток после применения калиброванного по издержкам min_ret. Если фильтр удаляет сделки, которые ранее имели положительную метку, это может означать, что он убирает реальное преимущество — множитель слишком агрессивен. Если удалённые сделки равномерно распределены по всем исходным исходам меток, фильтр убирает шум.

Если удалённые метки примерно равномерно распределены между прибыльными, убыточными и нулевыми классами, фильтр удаляет шум — пограничные сделки, которые рынок фактически воспринимает как подбрасывание монеты. Если удалённые метки непропорционально сосредоточены в прибыльных сделках, фильтр убирает торговое преимущество; порог прибыли выше уровня, который оправдан текущей структурой рынка, и его следует ослабить. Цель — отфильтровать метки, неотличимые от рыночных издержек, а не метки, отражающие реальную возможность.

cost_multiplier применяется только к разметке, а не к расчёту P&L. Когда вы передаёте model.spread_pips и model.slippage_pips в triple_barrier_pnl(), вы вычитаете исходные издержки из результата каждой сделки без множителя. Множитель — это запас прочности для двоичного фильтра «прошёл / не прошёл» при разметке. Завышение издержек в ряду P&L исказило бы распределение, используемое для оценки параметров O-U в части 15.

Календарные дни и торговые бары. holding_days задаётся в календарных днях для начисления свопа, а max_hold — в торговых барах. Для входов в будние дни это одна и та же величина: 48 баров H1, начиная с утра понедельника, заканчиваются утром среды и охватывают ровно 2 календарных дня. У выходных эти величины расходятся. Позиция, открытая в четверг в 10:00 с max_hold=48 барами, закроется примерно в понедельник в 10:00, охватив 4 календарные ночи, хотя торговых часов будет только 48. Для стратегий с устойчивыми внутридневными паттернами входа расхождение невелико. Для стратегий, которые могут входить ближе к концу торговой недели, при задании holding_days лучше брать максимально возможный календарный интервал, а не среднее значение.

Перезапускайте ежеквартально и всегда после смены брокера. Распределения спреда меняются вместе со структурой рынка и условиями брокерской ликвидности. Ставки свопа меняются вслед за политикой центральных банков. Модель издержек, откалиброванная двенадцать месяцев назад у одного брокера, может существенно занижать издержки у другого брокера или в текущей среде ставок. Скрипт MQL5 выполняется за несколько секунд на любом графике и сразу создаёт свежий CSV. Запускайте его заново в начале каждого нового цикла обучения.





Заключение

Два описанных здесь компонента закрывают конкретный операционный пробел: они заменяют произвольные заданные вручную константы min_ret измеренной у брокера воспроизводимой калибровкой издержек, которую можно напрямую использовать и в разметке, и в расчёте P&L. На практике цепочка даёт четыре практических артефакта, которые стоит встроить в исследовательский процесс:

экспорт CSV из MetaTrader 5 с процентилями спреда, средними значениями спреда по часам, параметрами свопа и метаданными символа;

TransactionCostModel, преобразующая эти значения в относительные доходности и рассчитывающую компоненты издержек по каждой сделке;

числовой min_ret, полученный из медианной издержки полного цикла сделки (при необходимости умноженной на коэффициент запаса) и готовый к передаче в get_events();

те же параметры издержек, передаваемые в triple_barrier_pnl(), чтобы метки и реализованный P&L рассчитывались на единой согласованной базе издержек.

На практике важны три правила. Выражайте издержки в виде относительных доходностей, чтобы модель не зависела от инструмента; используйте консервативный процентиль спреда (p95) или почасовые спреды с учётом сессии вместо среднего; считайте проскальзывание и комиссию на лот настройками, которые задаёт вызывающий код, поскольку для них нужны журналы исполнения или контрольная сделка. Наконец, сделайте это измерение регулярной частью процесса: перезапускайте сборщик MQL5 ежеквартально и при каждой смене брокера или счёта, а для разметки и P&L всегда используйте одни и те же результаты TransactionCostModel, чтобы избежать тонких, но существенных несоответствий при последующей оценке параметров.





Прилагаемые файлы