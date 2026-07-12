Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 6): Усовершенствование расчётов RSI — сглаживание, динамические цвета и и поддержка нескольких таймфреймов"
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Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 6): Усовершенствование расчётов RSI — сглаживание, динамические цвета и и поддержка нескольких таймфреймов:
Обычный Relative Strength Index (RSI) измеряет скорость и изменение ценовых движений, помогая определять состояния перекупленности и перепроданности; обычно он колеблется в диапазоне от 0 до 100 с границами 70 и 30. Мы усовершенствуем RSI, добавив варианты Cuttler, Ehlers, Harris, Quick, Basic, RSX и Gradual RSI, чтобы изменять характер расчётов и акцентировать разные аспекты, включая сглаживание и чувствительность к рыночному импульсу. Сглаживание данных будет применять методы усреднения — базовый метод, метод сглаживания на основе прироста, сглаженное усреднение или линейно-взвешенный метод — для предварительной обработки ценовых входных данных, таких как Close, Open, High, Low или производные средние значения, тем самым снижая шум и формируя более ясные сигналы.
Изменение оттенка будет менять цвет индикатора в зависимости от таких условий, как смена направления, пересечение центральной линии или пересечение границ, предоставляя визуальные подсказки о разворотах или силе тренда. Динамические границы будут адаптировать уровни перекупленности и перепроданности на основе недавних экстремумов RSI за заданный период, тогда как статические границы будут использовать фиксированные проценты. Мультитаймфреймовая поддержка позволит проводить анализ на разных периодах с опциональной интерполяцией для более плавной визуализации.
Наш план состоит в том, чтобы настроить пользовательские входные параметры для выбора вариантов RSI, источников данных, подходов к сглаживанию, условий изменения оттенка и настроек границ, затем рассчитать кривую RSI с учётом этих параметров, отрисовать границы и заливки, обработать мультитаймфреймовые данные и запускать уведомления при изменении оттенка. В итоге мы получим настраиваемый инструмент RSI, который адаптируется к различным рыночным условиям и предпочтениям пользователя в техническом анализе, создавая более продвинутый индикатор RSI по сравнению с традиционным вариантом, как показано ниже.
В результате мы получим адаптивный механизм расчёта RSI, который сможет рассчитывать импульс по любому представлению цены, а не только по цене закрытия. Он будет динамически сглаживать как входные данные, так и сам RSI, позволяя переключаться между быстрым, медленным или учитывающим циклы поведением без изменения основной логики. Кроме того, он будет самостоятельно корректировать границы и визуальные состояния, поэтому сигналы перекупленности/перепроданности будут адаптироваться к рыночным условиям, а не оставаться фиксированными. Перейдём к реализации!
Автор: Allan Munene Mutiiria