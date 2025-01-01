ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыТорговые константыИнформация об исторических данных по инструменту 

При доступе к таймсериям для получения дополнительной информации об инструменте используется функция SeriesInfoInteger(). В качестве параметра этой функции передается идентификатор требуемого свойства, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SERIES_BARS_COUNT

Количество баров по символу-периоду на данный момент

long

SERIES_FIRSTDATE

Самая первая дата по символу-периоду на данный момент

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

Время открытия последнего бара по символу-периоду

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

Самая первая дата в истории по символу на сервере независимо от периода

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

Самая первая дата в истории по символу в клиентском терминале независимо от периода

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент

bool