Информация об исторических данных по инструменту
При доступе к таймсериям для получения дополнительной информации об инструменте используется функция SeriesInfoInteger(). В качестве параметра этой функции передается идентификатор требуемого свойства, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Количество баров по символу-периоду на данный момент
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
Самая первая дата по символу-периоду на данный момент
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Время открытия последнего бара по символу-периоду
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
Самая первая дата в истории по символу на сервере независимо от периода
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
Самая первая дата в истории по символу в клиентском терминале независимо от периода
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент
|
bool