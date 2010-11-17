Разработка и реализация новых виджетов на основе класса CChartObject

Введение



После написания статьи про полуавтоматический советник с графическим интерфейсом пользователя (GUI) у меня возникла необходимость расширения интерфейса новым функционалом для более сложных индикаторов и экспертов. Ознакомившись с классами Стандартной библиотеки, я сделал новые виджеты.



В этой статье я опишу процесс использования классов Стандартной библиотеки для объектов пользовательского интерфейса, мы рассмотрим применение новых классов CChartObjectProgressBar, CChartObjectSpinner и CChartEditTable, созданных на основе класса CChartObjectEdit. В классе CChartEditTable используется динамический двумерный массив объектов, это работающий пример реализации работы с двумерными динамическими массивами в MQL5.



1. Класс CChartObject и его потомки

Если мы не используем классы Стандартной библиотеки, то для создания и управления объектами на графике мы должны использовать функции для работы с графическими объектами.

Объекты создаются при помощи функции ObjectCreate(), тип создаваемого объекта и его свойства задаются в параметрах функции. Все объекты на графике имеют свойства, которые могут быть типа Integer, Double или String. Установка и получение свойств объектов производится при помощи специальных функций ObjectGetInteger(), ObjectSetInteger(), ObjectGetDouble(), ObjectSetDouble(), ObjectGetString() и ObjectSetString(). Также есть функции подсчета, перемещения и удаления объектов на любом графике.



В MQL5 при использовании объектно-ориентированного подхода работа с различными объектами на графике производится при помощи класса CChartObject и его потомков.



Класс CChartObject является базовым классом для всех графических объектов, которые могут быть размещены на графике. Диаграмма наследовния класса CChartObject приведена ниже:



Рисунок 1. Класс CChartObject и его потомки







Как мы видим, на рисунке есть несколько классов, отмеченных маленьким треугольником в правом нижнем углу.



Возможности основных классов расширяются в классах-потомках путем добавления новых переменных и методов обработки объекта. В классах-потомках методы создания и возврата типа объекта Create() и Type() могут различаться.



Рассмотрим это на примере: класс CChartObjectTrend является родительским классом для классов CChartObjectTrendByAngle, CChartObjectChannel, CChartObjectStdDevChannel, CChartObjectRegression и CChartObjectPitchfork.

Класс CChartObjectTrend является базовым классом для объектов со свойствами OBJPROP_RAY_RIGHT и OBJPROP_RAY_LEFT, выглядит он следующим образом:

class CChartObjectTrend : public CChartObject { public : bool RayLeft() const ; bool RayLeft( bool new_sel); bool RayRight() const ; bool RayRight( bool new_sel); bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2); virtual int Type() const { return ( OBJ_TREND ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

Перед определением методов есть комментарии, позволяющие различать предназначение методов.



Функции RayLeft() и RayRight() являются методами доступа к свойствам объекта. Их реализация заключается в вызове методов ObjectGetInteger() и ObjectSetInteger() объекта CChartObjectTrend.



bool CChartObjectTrend::RayLeft( bool new_ray) { if (m_chart_id==- 1 ) return (false); return ( ObjectSetInteger (m_chart_id,m_name, OBJPROP_RAY_LEFT ,new_ray)); }

Метод Create() отвечает за создание и присоединение объекта к графику.



Он вызывает метод ObjectCreate(), указывая тип объекта OBJ_TREND в качестве одного из параметров:

bool CChartObjectTrend::Create( long chart_id, string name, int window, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2) { bool result= ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_TREND ,window,time1,price1,time2,price2); if (result) result&=Attach(chart_id,name,window, 2 ); return (result); }

Методы Save() и Load() сохраняют и загружают данные объекта на диск при помощи функций FileWriteInteger() и FileLoadInteger().



bool CChartObjectTrend::Save( int file_handle) { bool result; if (file_handle<= 0 ) return (false); if (m_chart_id==- 1 ) return (false); result=CChartObject::Save(file_handle); if (result) { if ( FileWriteInteger (file_handle,( int ) ObjectGetInteger (m_chart_id,m_name, OBJPROP_RAY_LEFT ),CHAR_VALUE)!= sizeof ( char )) return (false); if ( FileWriteInteger (file_handle,( int ) ObjectGetInteger (m_chart_id,m_name, OBJPROP_RAY_RIGHT ),CHAR_VALUE)!= sizeof ( char )) return (false); } return (result); } bool CChartObjectTrend::Load( int file_handle) { bool result; if (file_handle<= 0 ) return (false); if (m_chart_id==- 1 ) return (false); result=CChartObject::Load(file_handle); if (result) { if (! ObjectSetInteger (m_chart_id,m_name, OBJPROP_RAY_LEFT , FileReadInteger (file_handle,CHAR_VALUE))) return (false); if (! ObjectSetInteger (m_chart_id,m_name, OBJPROP_RAY_RIGHT , FileReadInteger (file_handle,CHAR_VALUE))) return (false); } return (result); }

Рассмотрим кратко определения потомков класса CChartObjectTrend.

В класс CChartObjectTrendByAngle добавлено свойство Angle(), а в качестве типа в функции Type() возвращается OBJ_TRENDBYANGLE:



class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend { public : double Angle() const ; bool Angle( double angle); bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2); virtual int Type() { return ( OBJ_TRENDBYANGLE ); } };

Класс CChartObjectChannel при идентификации возвращает тип OBJ_CHANNEL, он работает с каналами, поэтому при создании в метод Create() ему передаются три параметра цена/время:



class CChartObjectChannel : public CChartObjectTrend { public : bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2, datetime time3, double price3); virtual int Type() const { return ( OBJ_CHANNEL ); } };

В класс CChartObjectStdDevChannel добавлен дополнительный параметр параметр deviation, указываемый при создании в методе Create() и модификаторы этого параметра Deviations():

class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend { public : double Deviations() const ; bool Deviations( double deviation); bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time1, datetime time2, double deviation); virtual int Type() const { return ( OBJ_STDDEVCHANNEL ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

Класс CChartObjectRegression создает трендовую линию регресии, у него переопределены лишь методы Create() и Type() родительского класса CChartObjectTrend:



class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend { public : bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time1, datetime time2); virtual int Type() const { return ( OBJ_REGRESSION ); } };

Класс CChartObjectPitchfork отвечает за работу с объектом типа "вилы Эндрюса", здесь изменились лишь методы Create() и Type().

class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend { public : bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2, datetime time3, double price3); virtual int Type() const { return ( OBJ_CHANNEL ); } };

В результате мы увидели основные правила создания новых классов графических объектов на основе некоторых других классов:



меняется метод создания объекта Create();

меняется метод идентификации объекта Type();



добавляются новые методы доступа к свойствам.



Выполнение всех этих правил необязательно, может быть добавлена лишь новая переменная/переменные класса и методы доступа к ним.



Перед тем, как пойти дальше, давайте рассмотрим использование методов класса CChartObject в графических объектах.



Вместо того, чтобы использовать семейство методов ObjectSet/ObjectGet и свойств объекта, достаточно объявить объект типа CChartObject или его потомка и вызывать методы, которые изменяют соответствующие свойства. Для упрощения приведем пример обыкновенной надписи (Label):



Код:

void OnStart () { string label_name= "my_OBJ_LABEL_object" ; if ( ObjectFind ( 0 ,label_name)< 0 ) { Print ( "Объект " ,label_name, " не найден. Код ошибки = " , GetLastError ()); ObjectCreate ( 0 ,label_name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,label_name, OBJPROP_XDISTANCE , 200 ); ObjectSetInteger ( 0 ,label_name, OBJPROP_YDISTANCE , 300 ); ObjectSetInteger ( 0 ,label_name, OBJPROP_COLOR , White ); ObjectSetString ( 0 ,label_name, OBJPROP_TEXT ,UP); ObjectSetString ( 0 ,label_name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,label_name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetDouble ( 0 ,label_name, OBJPROP_ANGLE ,- 45 ); ObjectSetInteger ( 0 ,label_name, OBJPROP_SELECTABLE ,false); ChartRedraw ( 0 ); } }

можно реализовать при помощи объектно-ориентированного подхода:

1. Объявляем объект типа CChartObjectLabel:

CChartObjectLabel label;

2. Производим над ним нужные действия:

int OnInit () { label.Create( 0 , label_name, 0 , 0 ); label.X_Distance( 200 ); label.Y_Distance( 300 ); label.Color( White ); label.Description(UP); label.Font( "Wingdings" ); label.FontSize( 10 ); label.Angle(- 45 ); label.Selectable(false); return ( 0 ); }

Как видите, главным отличием является то, что мы теперь не используем строку label_name:

string label_name= "my_OBJ_LABEL_object" ;

и не вызываем функции ObjectSetInteger(), ObjectGetInteger(), ObjectSetDouble() и ObjectGetDouble() с этой строкой в качестве параметра. Вместо этого мы объявляем объект класса CChartObjectLabel и используем его методы. Это не только упрощает сам код, но и значительно ускоряет его написание.



Редактор MetaEditor 5 предоставляет функционал выбора свойств/методов объекта при добавления точки (.) к экземпляру класса. Теперь нет необходимости постоянно листать справку по MQL5 в поисках свойств при установке и получении необходимых свойств объекта.

Аналогично, для получения или установки свойств "луч влево" и "луч вправо" класса CChartObjectTrend, рассмотренного выше, достаточно объявить объект класса CChartObjectTrend и вызвать методы RayRight() или RayLeft():

CChartObjectTrend trendline; trendline.RayRight(true);





2. Класс ProgressBar



Первым виджетом, который сделаем, будет ProgressBar. Полоса ProgressBar показывает состояние выполнения некоторой операции, от 0 до x процентов.

Для общности, давайте не будем ограничивать его максимальным значением 100, пусть это будет любое положительное целое значение. Нам понадобится цветная полоса, которая будет изменяться в размерах в соответствии со значением состояния. Первая мысль, которая приходит в голову - использование двух прямоугольников, но я выбрал другой путь: использование двух объектов типа CChartObjectEdit различного цвета, расположенных один внутри другого.



Это упрощает написание кода и добавление текстовой строки, которая может быть помещена в полосу для показа значения. Индикаторы ProgressBar могут быть горизонтальными либо вертикальными в зависимости от того, что требуется показать.







2.1. Реализация класса ProgressBar

Класс CChartObjectProgress унаследован от класса CChartObjectEdit.

Я добавил в него private-переменные для хранения значений и их ограничений: m_value, m_min, m_max.

Ориентация полосы ProgressBar определяется значением переменной m_direction типа integer. Цвет хранится в переменной m_color. Метод идентификации возвращает тип OBJ_EDIT, поскольку для нашем случае мы его не используем.



Отметим, что переменная m_bar типа CChartObjectEdit объявлена внутри определения класса - это внутренняя полоса, которая изменяет свой размер в зависимости от значения переменной m_value. Дополнительные переменные m_name и m_chart хранят внутренние значения переменной m_bar.

class CChartObjectProgressBar : public CChartObjectEdit { private : int m_value; int m_min; int m_max; int m_direction; color m_color; CChartObjectEdit m_bar; string m_name; long m_chart_id; public : int GetValue(); int GetMin(); int GetMax(); void SetValue( int val); void SetMin( int val); void SetMax( int val); void SetColor( color bgcol, color fgcol); bool Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y, int sizeX, int sizeY, int direction); virtual int Type() const { return ( OBJ_EDIT ); } };

Метод Create() создает объект ProgressBar и присоединяет его к графику.



Как видно, в случае вертикальной ориентации переменная Y вычитается из переменной sizeY, т.к. обычно объект класса CChartObjectEdit рисуется сверху вниз, а я хочу рисовать внутренний прямоугольник снизу вверх:

bool CChartObjectProgressBar::Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y, int sizeX, int sizeY, int direction= 0 ) { bool result= ObjectCreate (chart_id,name,( ENUM_OBJECT )Type(),window, 0 , 0 , 0 ); m_name=name; m_chart_id=chart_id; m_direction=direction; if (direction!= 0 ) { Y=Y-sizeY; } ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR , White ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE ,false); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_READONLY ,true); result&=m_bar.Create(chart_id,name+ "m_bar" ,window,X,Y,sizeX,sizeY); m_bar.Color( White ); m_bar.ReadOnly(true); m_bar.Selectable(false); if (result) result&=Attach(chart_id,name,window, 1 ); result&=X_Distance(X); result&=Y_Distance(Y); result&=X_Size(sizeX); result&=Y_Size(sizeY); return (result); }

Метод SetColor() устанавливает цвет обоих прямоугольников и их фона:



void CChartObjectProgressBar::SetColor( color bgCol, color fgCol= White ) { m_color=bgCol; m_bar.BackColor(m_color); m_bar.Color(fgCol); }

Метод SetValue() отвечает за установку значения переменной m_val и пересчет размера внутреннего прямоугольника.



Для полос с горизонтальной и вертикальной ориентацией расчет размера производится по-разному:



void CChartObjectProgressBar::SetValue( int val) { if (m_direction== 0 ) { double sizex=( double ) ObjectGetInteger (m_chart_id,m_name, OBJPROP_XSIZE , 0 ); double stepSize=sizex/(m_max-m_min); m_value=val; m_bar.Create(m_bar.ChartId(),m_bar.Name(),m_bar.Window(), m_bar.X_Distance(),m_bar.Y_Distance(),( int ) MathFloor (stepSize*m_value),m_bar.Y_Size()); } else { double sizey=( double ) ObjectGetInteger (m_chart_id,m_name, OBJPROP_YSIZE , 0 ); double stepSize=sizey/(m_max-m_min); m_value=val; m_bar.Create(m_bar.ChartId(),m_bar.Name(),m_bar.Window(), m_bar.X_Distance(),( int )( this .Y_Distance()+sizey- MathFloor (stepSize*m_value)), m_bar.X_Size(),( int ) MathFloor (stepSize*m_value)); } m_bar.Description( IntegerToString (m_value)); }





2.2. Демонстрация использования класса ProgressBar

Поскольку мы реализовали класс CChartObjectProgressBar, пришло время увидеть его в действии.



Для помещения нового Progress Bar на график достаточно объявить объект класса CChartObjectProgressBar, создать его методом Create() и вызвать соответствующие методы установки свойств:



progressBar.Create( 0 , "progressBar1" , 0 , 10 , 10 , 200 , 40 ); progressBar.SetColor( YellowGreen ); progressBar.SetMin( 0 ); progressBar.SetMax( 100 ); progressBar.SetValue( 0 );

Я написал демонстрационный советник, который размещает на графике шесть различных объектов ProgressBar и меняет их свойства при клике мышкой на любой из этих объектов графика:



Полный исходный код этого и других демонстрационных примеров находятся в приложении, ролик приведен ниже:







3. Класс Spinner



Виджет Spinner представляет собой поле ввода с двумя кнопками.



Они используются для увеличения или уменьшения значения поля ввода при нажатии на одну из кнопок.

При разработке данного объекта я хотел ограничиваться лишь целочисленными значениями, поэтому объект Spinner был разработан на базе значений типа double. У него также есть возможность задавать размер шага, т.е. число, на которое будет увеличиваться или уменьшаться текущее значение. Он также должен иметь максимальные и минимальные значения в качестве ограничителей.







3.1. Реализация класса Spinner



В MQL5 есть классы CChartObjectEdit и CChartObjectButton, которые могут быть объединены в один класс CChartObjectSpinner. Этот класс наследован от класса CChartObjectEdit и содержит два закрытых (private) члена - объекты класса CChartObjectButton.

Ограничения для минимального и максимального значения переменной m_value хранятся в членах класса m_min и m_max, а точность (до n-го десятичного знака) хранится в переменной m_precision. Нам потребуются методы для доступа к текущему значению, установки шага изменения значения и установки значения переменной m_value.



class CChartObjectSpinner: public CChartObjectEdit { private : double m_value; double m_stepSize; double m_min; double m_max; int m_precision; string m_name; long m_chart_id; CChartObjectButton m_up,m_down; public : double GetValue(); double GetMin(); double GetMax(); void SetValue( double val); void SetMin( double val); void SetMax( double val); double Inc(); double Dec(); bool Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y, int sizeX, int sizeY, double val, double stepSize, int precision); virtual int Type() const { return ( OBJ_EDIT ); } };

Метод Create() создает новый объект CChartObjectSpinner и присоединяет его к графику.



Два объекта класса CChartObjectButtons создаются на графике справа от объекта класса CChartObjectEdit, высота каждого из них составляет половину высоты объекта CChartObjectEdit.

Кнопки инкремента и декремента обозначены знаками "+" и "-".



bool CChartObjectSpinner::Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y, int sizeX, int sizeY, double val= 0.0 , double stepSize= 1.0 , int precision= 8 ) { bool result= ObjectCreate (chart_id,name,( ENUM_OBJECT )Type(),window, 0 , 0 , 0 ); m_name=name; m_chart_id=chart_id; m_value=val; m_stepSize=stepSize; m_precision=precision; ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR , Black ); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE ,false); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_READONLY ,true); result&=m_up.Create(chart_id, name+ "_up" , window, X+sizeX, Y, 15 , sizeY/ 2 ); result&=m_down.Create(chart_id, name+ "_down" , window, X+sizeX, Y+sizeY/ 2 , 15 , sizeY/ 2 ); m_up.Description( "+" ); m_down.Description( "-" ); ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_TEXT , 0 ,( DoubleToString (m_value,precision))); if (result) result&=Attach(chart_id,name,window, 1 ); result&=X_Distance(X); result&=Y_Distance(Y); result&=X_Size(sizeX); result&=Y_Size(sizeY); return (result); }

Метод SetValue() устанавливает значение закрытой переменной m_value только в том случае, если оно находится в диапазоне от m_min до m_max.

void CChartObjectSpinner::SetValue( double val) { if (val>=m_min && val<=m_max) m_value=val; this .Description( DoubleToString (m_value)); }

Метод Inc() увеличивает значение на заданный шаг, но не более чем до значения m_max.

Отметим, что при сравнении значений до указанной точности я использовал функцию NormalizeDouble().

double CChartObjectSpinner::Inc( void ) { if ( NormalizeDouble (m_max-m_value-m_stepSize,m_precision)> 0.0 ) m_value+=m_stepSize; else m_value=m_max; this .Description( DoubleToString (m_value, m_precision)); m_up.State(false); return m_value; }

Метод Dec() уменьшает значение на заданную величину шага, но не менее чем до значения, указанного в переменной m_min.

double CChartObjectSpinner::Dec( void ) { if ( NormalizeDouble (m_value-m_stepSize-m_min,m_precision)> 0.0 ) m_value-=m_stepSize; else m_value=m_min; this .Description( DoubleToString (m_value,m_precision)); m_down.State(false); return m_value; }





3.2. Демонстрация использования класса Spinner

Пришло время протестировать объекты класса Spinner.



Для их использования достаточно объявить объект класса CChartObjectSpinne и использовать методы Create(), SetMin() и SetMax().

spinner.Create( 0 , "spinner1" , 0 , 10 , 10 , 200 , 40 , 0.0 , 0.4 ); spinner.SetMin( 0 ); spinner.SetMax( 100 );

Я подготовил демонстрационный пример, в нем используется три виджета Spinner, их значения увеличиваются при нажатии кнопок, суммарное значение выводится на график.



Это производится внутри функции OnChartEvent():

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam== "spinner1_up" ) spinner.Inc(); if (sparam== "spinner1_down" ) spinner.Dec(); if (sparam== "spinner2_up" ) spinner2.Inc(); if (sparam== "spinner2_down" ) spinner2.Dec(); if (sparam== "spinner3_up" ) spinner3.Inc(); if (sparam== "spinner3_down" ) spinner3.Dec(); label.Description( DoubleToString ( NormalizeDouble (spinner.GetValue()+spinner2.GetValue()+spinner3.GetValue(), 10 ), 10 )); ChartRedraw (); } }

Посмотрите ролик:

4. Класс CChartObjectEditTable



В советниках, использующих множество таймфреймов, для каждого таймфрейма значения индикаторов выводятся отдельно.



Иногда значения индикаторов на различных таймфреймах (например, направление тренда) показываются в форме двумерной таблицы, состоящей из прямоугольников или квадратов различного цвета. Я разработал универсальную двумерную таблицу для таких объектов в виде класса CChartObjectEditTable. Этот класс может хранить произвольное количество строк и столбцов, поскольку они реализованы в виде двумерного динамического массива объектов.



При разработке я решил отдельно реализовать установку цвета каждой ячейки, а также добавил возможность размещения различных текстовых строк в любой ячейке. Все ячейки одинакового размера, но реализована возможность указания их высоты, ширины и расстояния между ними.







Класс CChartObjectEditTable содержит указатель CArrayObj на двумерный массив объектов, переменные класса m_rows и m_columns хранят число строк и столбцов таблицы.



В качестве префикса всех ячеек таблицы (объектов типа CChartObjectEdit) используется строковая переменная m_baseName. Методы GetColor(), SetColor(), GetText() и SetText() предназначены для установки и получения цвета и текста любой указанной ячейки. Метод Delete() удаляет все объекты, созданные при помощи метода Create().



class CChartObjectEditTable { private : CArrayObj *array2D; int m_rows; int m_cols; string m_baseName; public : bool Create( long chart_id, string name, int window, int rows, int cols, int startX, int startY, int sizeX, int sizeY, color Bg, int deltaX, int deltaY); bool Delete(); bool SetColor( int row, int col, color newColor); color GetColor( int row, int col); bool SetText( int row, int col, string newText); string GetText( int row, int col); };

В методе Create() создается двумерная динамическая таблица объектов класса CChartObjectEdit.

Обратите внимание на способ создания двумерных массивов в MQL5: сначала мы объявляем указатель на двумерный массив, затем заполняем массив объектами класса CArrayObj(), тем самым мы создаем массивы в массиве. Все массивы можно представить в виде столбцов таблицы.



Каждый столбец содержит строки с объектами класса CChartObjectEdit, каждый из них является отображаемой ячейкой таблицы.

bool CChartObjectEditTable::Create( long chart_id, string name, int window, int rows= 1 , int cols= 1 , int startX= 0 , int startY= 0 , int sizeX= 15 , int sizeY= 15 , color Bg= White , int deltaX= 5 , int deltaY= 5 ) { m_rows=rows; m_cols=cols; m_baseName=name; int i= 0 ,j= 0 ; array2D= new CArrayObj(); if (array2D== NULL ) return false; for (j= 0 ; j<m_cols; j++) { CArrayObj *new_array= new CArrayObj(); if (array2D== NULL ) return false; array2D.Add(new_array); for (i= 0 ; i<m_rows; i++) { CChartObjectEdit *new_edit= new CChartObjectEdit(); new_edit.Create(chart_id, name+ IntegerToString (i)+ ":" + IntegerToString (j), window, startX+j*(sizeX+deltaX), startY+i*(sizeY+deltaY), sizeX, sizeY); new_edit.BackColor(Bg); new_edit.Color( White ); new_edit.Selectable(false); new_edit.ReadOnly(true); new_edit.Description( "" ); new_array.Add(new_edit); } } return true; }

Метод SetColor() устанавливает цвет любой ячейки. Сначала он находит массив столбцов, а затем n-й элемент этого массива.



Затем значение цвета данного элемента изменяется путем вызова метода BackColor():

bool CChartObjectEditTable::SetColor( int row, int col,color newColor) { CArrayObj *sub_array; CChartObjectEdit *element; if ((row>= 0 && row<m_rows) && (col>= 0 && col<m_cols)) { if (array2D!=NULL) { sub_array=array2D.At(col); element=(CChartObjectEdit*)sub_array.At(row); element.BackColor(newColor); return true ; } } return false ; }

Алгоритм метода GetColor() аналогичный методу нахождения ячейки, реализованного в SetColor(), отличие лишь в том, что он возвращает значение цвета любой заданной ячейки.



color CChartObjectEditTable::GetColor( int row, int col) { CArrayObj *sub_array; CChartObjectEdit *element; if ((row>= 0 && row<m_rows) && (col>= 0 && col<m_cols)) { if (array2D!= NULL ) { sub_array=array2D.At(col); element=(CChartObjectEdit*)sub_array.At(row); return element.BackColor(); } } return NULL ; }

Метод SetText() находит элемент и устанавливает значение текстовой надписи вызовом метода Description().

bool CChartObjectEditTable::SetText( int row, int col, string newText) { CArrayObj *sub_array; CChartObjectEdit *element; if ((row>= 0 && row<m_rows) && (col>= 0 && col<m_cols)) { if (array2D!=NULL) { sub_array=array2D.At(col); element=(CChartObjectEdit*)sub_array.At(row); element.Description(newText); return true ; } } return false ; }

Метод Delete() удаляет все объекты, созданные методом Create().



Сначала он очищает все массивы столбцов а затем удаляет из памяти объект array2D.



bool CChartObjectEditTable::Delete( void ) { for ( int j= 0 ; j<m_cols; j++) { CArrayObj *column_array=array2D.At(j); column_array.Clear(); delete column_array; } delete array2D; return true; }





4.2. Демонстрация использования класса CChartObjectEditTable

Для использования виджета CChartObjectEditTable необходимо объявить объект CChartEditTable и использовать метод Create() с параметрами, определяющими количество строк и столбцов таблицы.

Затем при помощи модификаторов свойств мы можем изменять цвет и текст любой ячейки.



table.Create( 0 , "t" , 0 , 1 , 10 , 10 , 10 , 15 , 15 , Yellow ); table.SetColor( 2 , 2 , Red ); table.SetText( 2 , 2 , "2" );

Пожалуйста посмотрите скрипт, который иллюстрирует возможности использования объекта CChartObjectEditTable.

Исходный код скрипта находится в приложении к статье.







Выводы

В данной статье я описал процесс создания новых виджетов на базе класса CChartObject.

Использовать разработанные виджеты очень просто, достаточно добавить всего несколько строк кода.

Для этого необходимо включить файл ChartObjectsExtControls.mqh в код советника или индикатора.



