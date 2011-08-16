Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5

Введение

В данной статье рассматривается использование прямого и обратного преобразований Фишера (Fisher Transform, Inverse Fisher Transform) для анализа финансовых рынков.



Для иллюстрации практического использования реализован индикатор Smoothed RSI Inverse Fisher Transform, опубликованный в журнале "Stocks and Commodities" (Октябрь, 2010). Прибыльность индикатора проверена советником, сгенерированным при помощи модуля торговых сигналов, основанном на индикаторе Фишера.

Статья основана на материалах книги "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" и статьях, найденных в сети Internet. Список литературы приведен в конце статьи.







1. Гауссова плотность распределения вероятности и рыночные циклы

Обычно предполагают, что цены имеют нормальную плотность распределения вероятности.



Это означает, что отклонения цен от среднего значения могут быть описаны при помощи хорошо известной колоколообразной кривой Гаусса:



Рис 1. Нормальное распределение (распределение Гаусса)



Было упомянуто о нормальной плотности распределения вероятности. Для более глубокого понимания мы рассмотрим некоторые идеи и математические формулы, я надеюсь, большинству читателей они будут понятны.



Вероятность определяется как



Численная мера возможности наступления некоторого события или Отношение количества тех наблюдений, при которых рассматриваемое событие наступило, к общему количеству наблюдений.

Случайной величиной называется переменная, значения которой являются результатом измерения некоторого случайного процесса. В нашем случае случайной переменной является цена актива.

Плотность вероятности (Probability Density Function) - функция, описывающая вероятность того, что значение случайной переменная X (в нашем случае цены) будет лежать в пределах некоторого заданного диапазона возможных значений. В реальном мире большинство случайных величин имеет гауссово (нормальное) распределение, при измерениях большинство их значений локализуются вокруг одного значения (среднее).



С математической точки зрения вероятность того, что значение случайной величины окажется в интервале [a,b] определяется интегралом функции распределения.







Это значение представляет собой площадь фигуры под кривой f(x) от a до b. Вероятность можно выразить в процентах (от 0% до 100%) или численным значением от 0 до 1, условие нормировки приводит к тому, что общая площадь под всей кривой должна быть равной 1 (сумма всех вероятностей).







Рассмотрим подробнее нижнюю часть рис. 1:

Рис. 2. Стандартные отклонения колоколообразной кривой Гаусса

На рис. 2 приведен процент значений, величины которых имеют +/- 1-3 стандартных отклонений (sigma). Для нормального распределения 68.27% значений лежат в пределах одного стандартного отклонения, 95.45% значений попадают в диапазон двух стандартных отклонений и 99.73% значений находятся в диапазоне трех стандартных отклонений от среднего значения.

Справедливо ли это для рыночных данных? Не совсем. На рыночных графиках цены выглядят подобно волнам: после достижения уровней сопротивления или поддержки (на которых располагается большое количество ордеров) цены разворачиваются и направляются к следующему уровню поддержки/сопротивления. По этой причине рынок можно смоделировать в виде синусоиды.



На рис. 3 изображена синусоида:





Рис. 3. График функции sin(x)

Как вы уже заметили, в реальности большинство ордеров размещается возле уровней поддержки или сопротивления, что вполне естественно. Если представить, что мы повернули рис.3 на 90 градусов и дали кружочкам возможность упасть вниз, то картина будет выглядеть следующим образом:



Рис. 4. Плотность распределения функции sin(x)

Отметим, что полученная плотность распределения принимает наибольшие значения по краям. Это согласуется с замечанием о том, что наибольшее число сделок совершается очень близко к уровням сопротивления и поддержки. При помощи гистограммы рассмотрим плотность распределения значений в процентах:







Рис. 5. Гистограмма плотности распределения значений sin(x)

Разве похоже это распределение на колоколообразную кривую Гаусса? Конечно, нет. Наиболее вероятные значения имеют три первых и три последних бара гистограммы.

В книге "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" Дж. Элерса описан эксперимент по анализу американских казначейских облигаций (U.S. T-Bonds) за 15 лет. Взяв нормализованные ценовые данные канала из 10 баров и разделив гистограмму на 100 делений, он вычислил количество попаданий цены в каждое из делений.



Полученная в результате кривая распределения вероятности оказалось очень похожей на рассмотренную нами гистограмму плотности распределения sin(x).







2. Преобразование Фишера и его приложение для анализа временных рядов



Теперь мы знаем о том, что плотность распределения рыночных циклов не является гауссовой, скорее, она похожа на плотность распределения синусоподобной волны. Поскольку большинство индикаторов базируются на предположении о том, что плотность распределения цен является нормальной, нам нужно их "скорректировать".



Решением является использование преобразования Фишера (Fisher Transform). Преобразование Фишера изменяет плотность распределения любой волны таким образом, что оно приближается к нормальному (гауссову) распределению.



Преобразование Фишера имеет вид:

,

Рис. 6. Преобразование Фишера (Fisher Transform)

После использования преобразования Фишера (Fisher transform) на выходе получается величина, плотность распределения которой приближенно является гауссовой (Gaussian PDF). Для понимания этого факта достаточно посмотреть на рис. 6.

В случае, когда значения входных данных близки к среднему, масштабирующий множитель близок к единице (участок графика для |X|<0.5). С другой стороны, для нормализованных значений на границах интервала масштабирующий множитель больше и выходные значения увеличиваются больше (участок графика для 0.5<|x|<1).

С практической точки зрения в преобразованном сигнале для большинства отклонений вырастают "хвосты" распределения, близкого к нормальному.



Как мы можем использовать преобразование Фишера в торговле? Во-первых, из-за ограничения |x|<1 цены следует нормализовать в этот интервал. Далее к нормализованным ценам применяется преобразование Фишера, случаи экстремальных движений цен становятся относительно редкими. Это означает, что преобразование Фишера отлавливает эти экстремальные движения цен, позволяя нам торговать в соответствии с ними.







3. Реализация преобразования Фишера в MQL5

Исходный код индикатора Fisher Transform описан в книге Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Он уже был реализован в MQL4 и я сконвертировал его в MQL5. Индикатор использует средние значения цен (median) (H+L)/2, для работы с историческими значениями средних цен я использовал индикатор iMA().

Сначала цены нормализуются в ценовой диапазон 10 баров, далее к нормализованным значениям цен применяется преобразование Фишера.



#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://www.investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "MQL5 version of Fisher Transform indicator" #property indicator_buffers 4 #property indicator_level1 0 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 1 #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_width2 1 double Value1[]; double Fisher[]; double Trigger[]; input int Len= 10 ; double medianbuff[]; int hMedian; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Fisher, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Value1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,medianbuff, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Fisher, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Value1, true ); ArraySetAsSeries (medianbuff, true ); hMedian = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (hMedian== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Ошибка создания индикатора iMA для символа %s/%s, код ошибки %d" , _Symbol , EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int nLimit = MathMin (rates_total-Len- 1 ,rates_total-prev_calculated); int copied = CopyBuffer (hMedian, 0 , 0 ,nLimit,medianbuff); if (copied!=nLimit) return (- 1 ); nLimit--; for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) { double price=medianbuff[i]; double MaxH = price; double MinL = price; for ( int j= 0 ; j<Len; j++) { double nprice=medianbuff[i+j]; if (nprice > MaxH) MaxH = nprice; if (nprice < MinL) MinL = nprice; } Value1[i]= 0.5 * 2.0 *((price-MinL)/(MaxH-MinL)- 0.5 )+ 0.5 *Value1[i+ 1 ]; if (Value1[i]> 0.9999 ) Value1[i]= 0.9999 ; if (Value1[i]<- 0.9999 ) Value1[i]=- 0.9999 ; Fisher[i]= 0.25 * MathLog (( 1 +Value1[i])/( 1 -Value1[i]))+ 0.5 *Fisher[i+ 1 ]; Trigger[i]=Fisher[i+ 1 ]; } return (rates_total); }

Обратите внимание на то, что сгенерированные сигналы являются четкими.



В качестве сигнальной линии взято значение индикатора с задержкой на 1 бар:

Рис. 7. Индикатор Fisher Transform

4. Обратное преобразование Фишера и его использование в циклических индикаторах

Выражение для обратного преобразования Фишера получается решением уравнения преобразования Фишера:







,



Рис. 8. Обратное преобразование Фишера (Inverse Fisher Transform)

Данная функция является обратной по отношению к функции, осуществляющей преобразование Фишера.

Для |x|>2 коэффициент умножения входных данных не превышает единицу (-1 и +1 для отрицательных и положительных значений соответственно), для |x|<1 коэффициент преобразования почти линейный, поэтому выходные значения будут почти совпадать с входными.

В результате применения обратного преобразования Фишера что выходные данные с большой вероятностью будут иметь значения -1 и +1. По этой причине обратное преобразование Фишера является лучшим решением для осцилляторов. Обратное преобразование Фишера позволяет значительно их улучшить, сигналы на покупку или продажу станут четкими.



5. Пример реализации обратного преобразования на MQL5

Для проверки обратного преобразования Фишера я реализовал на MQL5 индикатор Sylvain's Vervoort Smoothed RSI Inverse Fisher Transform, опубликованный в журнале "Stocks and Commodities" (Октябрь, 2010). Обратное преобразование Фишера реализовано для множества торговых платформ, исходные коды доступны на сайте traders.com и Code Basе на mql5.com.

Поскольку в языке MQL5 нет функции iRSIOnArray, я добавил ее в код индикатора. Единственным отличием является то, что для параметров RSIPeriod и EMAPeriod установлены значения по умолчанию RSIPeriod=21 и EMAPeriod=34, поскольку они оказались наилучшими для котировок EURUSD, 1H.



При необходимости можно указать параметры оригинальной версии: RSIPeriod=4 и EMAPeriod=4.

#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://www.investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #include <MovingAverages.mqh> #property description "MQL5 version of Silvain Vervoort's Inverse RSI" #property indicator_minimum - 10 #property indicator_maximum 110 #property indicator_buffers 16 #property indicator_level1 12 #property indicator_level2 88 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_width1 2 int ma_period= 10 ; int ma_shift= 0 ; ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_LWMA ; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; double wma0[]; double wma1[]; double wma2[]; double wma3[]; double wma4[]; double wma5[]; double wma6[]; double wma7[]; double wma8[]; double wma9[]; double ema0[]; double ema1[]; double rainbow[]; double rsi[]; double bufneg[]; double bufpos[]; double srsi[]; double fish[]; int hwma0; int wma1weightsum; int wma2weightsum; int wma3weightsum; int wma4weightsum; int wma5weightsum; int wma6weightsum; int wma7weightsum; int wma8weightsum; int wma9weightsum; extern int RSIPeriod= 21 ; extern int EMAPeriod= 34 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,fish, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,wma0, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,wma1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,wma2, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,wma3, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,wma4, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,wma5, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,wma6, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,wma7, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,wma8, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,wma9, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,rsi, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 12 ,ema0, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 13 ,srsi, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 14 ,ema1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 15 ,rainbow, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (fish, true ); ArraySetAsSeries (wma0, true ); ArraySetAsSeries (wma1, true ); ArraySetAsSeries (wma2, true ); ArraySetAsSeries (wma3, true ); ArraySetAsSeries (wma4, true ); ArraySetAsSeries (wma5, true ); ArraySetAsSeries (wma6, true ); ArraySetAsSeries (wma7, true ); ArraySetAsSeries (wma8, true ); ArraySetAsSeries (wma9, true ); ArraySetAsSeries (ema0, true ); ArraySetAsSeries (ema1, true ); ArraySetAsSeries (rsi, true ); ArraySetAsSeries (srsi, true ); ArraySetAsSeries (rainbow, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); hwma0= iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ,ma_shift,ma_method,applied_price); if (hwma0== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Ошибка создания индикатора iMA для символа %s/%s, код ошибки %d" , _Symbol , EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int nLimit; if (rates_total!=prev_calculated) { CopyBuffer (hwma0, 0 , 0 ,rates_total-prev_calculated+ 1 ,wma0); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma0,wma1,wma1weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma1,wma2,wma2weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma2,wma3,wma3weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma3,wma4,wma4weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma4,wma5,wma5weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma5,wma6,wma6weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma6,wma7,wma7weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma7,wma8,wma8weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma8,wma9,wma9weightsum); if (prev_calculated== 0 ) nLimit=rates_total- 1 ; else nLimit=rates_total-prev_calculated+ 1 ; for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) rainbow[i]=( 5 *wma0[i]+ 4 *wma1[i]+ 3 *wma2[i]+ 2 *wma3[i]+wma4[i]+wma5[i]+wma6[i]+wma7[i]+wma8[i]+wma9[i])/ 20.0 ; iRSIOnArray(rates_total,prev_calculated, 11 ,RSIPeriod,rainbow,rsi,bufpos,bufneg); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 12 ,EMAPeriod,rsi,ema0); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 13 ,EMAPeriod,ema0,ema1); for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) srsi[i]=ema0[i]+(ema0[i]-ema1[i]); for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) fish[i]=(( MathExp ( 2 *srsi[i])- 1 )/( MathExp ( 2 *srsi[i])+ 1 )+ 1 )* 50 ; } return (rates_total); } int iRSIOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const int period, const double &price[], double &buffer[], double &bpos[], double &bneg[]) { int i; ArrayResize (bneg,rates_total); ArrayResize (bpos,rates_total); if (period<= 1 || rates_total-begin<period) return ( 0 ); bool as_series_price= ArrayGetAsSeries (price); bool as_series_buffer= ArrayGetAsSeries (buffer); if (as_series_price) ArraySetAsSeries (price, false ); if (as_series_buffer) ArraySetAsSeries (buffer, false ); double diff= 0.0 ; if (rates_total<=period) return ( 0 ); int ppos=prev_calculated- 1 ; if (ppos<=begin+period) { for (i= 0 ; i<begin; i++) { buffer[i]= 0.0 ; bpos[i]= 0.0 ; bneg[i]= 0.0 ; } double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i=begin;i<=begin+period;i++) { buffer[i]= 0.0 ; bpos[i]= 0.0 ; bneg[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } bpos[begin+period]=SumP/period; bneg[begin+period]=SumN/period; if (bneg[begin+period]> 0.0000001 ) buffer[begin+period]= 0.1 *(( 100.0 - 100.0 /( 1 +bpos[begin+period]/bneg[begin+period]))- 50 ); ppos=begin+period+ 1 ; } for (i=ppos;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; bpos[i]=(bpos[i- 1 ]*(period- 1 )+((diff> 0.0 )?(diff): 0.0 ))/period; bneg[i]=(bneg[i- 1 ]*(period- 1 )+((diff< 0.0 )?(-diff): 0.0 ))/period; if (bneg[i]> 0.0000001 ) buffer[i]= 0.1 *(( 100.0 - 100.0 /( 1 +bpos[i]/bneg[i]))- 50 ); } if (as_series_price) ArraySetAsSeries (price, true ); if (as_series_buffer) ArraySetAsSeries (buffer, true ); return (rates_total); }

Рис. 9. Индикатор Smoothed RSI Inverse Fisher Transform

Поскольку в статье приведены лишь окончательные формулы преобразований, возможно вы озадачены происхождением прямого и обратного преобразований Фишера.



При подготовке материалов статьи я заинтересовался, каким образом Фишер пришел к этим преобразованиям, но в сети Internet этой информации не нашел.

Графики прямого и обратного преобразования Фишера напомнили мне гиперболические функции. Эти функции можно получить из формулы Эйлера для чисто мнимого аргумента и выразить их через через экспоненты. Заглянув в книжки по математике и дважды проверив расчеты, я обнаружил, что:



,

,



поскольку теперь tanh(x) может быть представлен как:

,

имеем:



Да, это как раз те самые выражения, которые были приведены выше. Тайна преобразований Фишера раскрыта! Прямое преобразование Фишера - это просто arctanh(x), а обратное - tanh(x)!





6. Модуль торговых сигналов

Для проверки обратного преобразования Фишера был написан модуль торговых сигналов, основанный на индикаторе Inverse Fisher Transform.

На его примере легко понять структуру модуля торговых сигналов, основанного на пользовательском индикаторе.



Для хранения индикатора Inverse Fisher indicator был использован экземпляр класса CiCustom с переопределенными виртуальными функциями класса CExpertSignal: CheckOpenLong() и CheckOpenShort(), ответственных за генерацию торговых сигналов в случае отсутствия открытых позиций), а также CheckReverseLong() и CheckReverseShort(), ответственных за переворот позиций.



#property tester_indicator "SmoothedRSIInverseFisherTransform.ex5" #include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalInverseFisherRSISmoothed : public CExpertSignal { protected : CiCustom m_invfish; double m_stop_loss; public : CSignalInverseFisherRSISmoothed(); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual bool ValidationSettings(); virtual bool CheckOpenLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckReverseLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckOpenShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckReverseShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); protected : bool InitInvFisher(CIndicators *indicators); double InvFish( int ind) { return (m_invfish.GetData( 0 ,ind)); } }; void CSignalInverseFisherRSISmoothed::CSignalInverseFisherRSISmoothed() { } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::ValidationSettings() { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::InitInvFisher(CIndicators *indicators) { printf ( __FUNCTION__ + ": инициализация Inverse Fisher Indicator" ); if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_invfish))) { printf ( __FUNCTION__ + ": ошибка добавления объекта" ); return ( false ); } MqlParam invfish_params[]; ArrayResize (invfish_params, 2 ); invfish_params[ 0 ].type= TYPE_STRING ; invfish_params[ 0 ].string_value= "SmoothedRSIInverseFisherTransform" ; invfish_params[ 1 ].type= TYPE_INT ; invfish_params[ 1 ].integer_value= PRICE_CLOSE ; if (!m_invfish.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,invfish_params)) { printf ( __FUNCTION__ + ": ошибка инициализации объекта" ); return ( false ); } m_invfish.NumBuffers( 18 ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitInvFisher(indicators)) return ( false ); m_stop_loss = 0.0010 ; printf ( __FUNCTION__ + ": все индикаторы успешно инициализированы." ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckOpenLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { printf ( __FUNCTION__ + " Проверка сигнала" ); int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; tp = 0.0 ; if (InvFish(idx+ 2 )< 12.0 && InvFish(idx+ 1 )> 12.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + " BUY SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckReverseLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { long tickCnt[ 1 ]; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 || tickCnt[ 0 ]!= 1 ) return false ; int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; if ((InvFish(idx+ 1 )> 88.0 && InvFish(idx)< 88.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )> 88.0 && InvFish(idx+ 1 )< 88.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )> 12.0 && InvFish(idx+ 1 )< 12.0 )) { printf ( __FUNCTION__ + " REVERSE LONG SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckOpenShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { printf ( __FUNCTION__ + " checking signal" ); int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; if (InvFish(idx+ 2 )> 88.0 && InvFish(idx+ 1 )< 88.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + " SELL SIGNAL" ); return true ;} else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckReverseShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { long tickCnt[ 1 ]; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 || tickCnt[ 0 ]!= 1 ) return false ; int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; if ((InvFish(idx+ 1 )< 12.0 && InvFish(idx)> 12.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )< 12.0 && InvFish(idx+ 1 )> 12.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )< 88.0 && InvFish(idx+ 1 )> 88.0 )) { printf ( __FUNCTION__ + " REVERSE SHORT SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; }





7. Торговый советник



Для проверки обратного преобразования Фишера при помощи MQL5 Wizard я сгенерировал стандартный советник, использующий модуль торговых сигналов, представленный выше.



Также я добавил модуль сопровождения открытых позиций (трейлинга) из статьи "Мастер MQL5: Как написать свой модуль сопровождения открытых позиций".



#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\MySignal\InverseFisherRSISmoothedSignal.mqh> #include <Expert\Trailing\SampleTrailing.mqh> #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh> input string Expert_Title = "InvRSIFishEA" ; ulong Expert_MagicNumber = 7016 ; bool Expert_EveryTick = true ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose= 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ; input int Signal_Expiration = 0 ; input double Signal__Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.2 ; CExpert ExtExpert; int OnInit () { if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } CSignalInverseFisherRSISmoothed *signal= new CSignalInverseFisherRSISmoothed; if (signal== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 2 ); } ExtExpert.InitSignal(signal); signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen); signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose); signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel); signal.StopLevel(Signal_StopLevel); signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel); signal.Expiration(Signal_Expiration); CSampleTrailing *trailing= new CSampleTrailing; trailing.StopLevel( 0 ); trailing.Profit( 20 ); if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 4 ); } if (!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 5 ); } CMoneyFixedLot *money= new CMoneyFixedLot; if (money== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 6 ); } if (!ExtExpert.InitMoney(money)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 7 ); } money.Percent(Money_FixLot_Percent); money.Lots(Money_FixLot_Lots); if (!ExtExpert.ValidationSettings()) { ExtExpert.Deinit(); return (- 8 ); } if (!ExtExpert.InitIndicators()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing indicators" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 9 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtExpert.Deinit(); } void OnTick () { ExtExpert. OnTick (); } void OnTrade () { ExtExpert. OnTrade (); } void OnTimer () { ExtExpert. OnTimer (); }

Должен признать, что советник не оказался прибыльным для любого инструмента и таймфрейма, но я оптимизировал его для наилучших результатов на паре EURUSD, 1H.

Призываю читателей к экспериментам с модулем торговых сигналов и настройками индикатора, вы можете найти параметры советника, который будет более прибыльный чем советник, представленный в статье.



Рис. 10. Результаты торговли по индикатору Smoothed RSI Inverse Fisher Transform





Рис. 11. График тестирования на истории советника, основанного на индикаторе Smoothed RSI Inverse Fisher Transform







Выводы

Надеюсь, что эта статья послужила хорошим введением в преобразования Фишера и научила вас создавать модуль торговых сигналов для MQL5 Wizard, основанный на пользовательском индикаторе.

В статье в качестве примера использован индикатор Smoothed RSI Inverse Fisher Transform, разработанный Sylvain's Vervoort, но фактически вы легко можете применить обратное преобразование Фишера для любых осцилляторов и построить свои советники.



Призываю читателей поэкспериментировать с настройками для улучшения прибыльности представленного советника. Список рекомендуемой литературы приведен ниже.







Литература