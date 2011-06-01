Теория адаптивных индикаторов и ее реализация в MQL5

Введение

Материалы этой статьи основаны на двух отличных книгах Джона Элерса "Rocket Science for Traders" и "Cybernetic Analysis for Stock and Futures".



Необычный подход к анализу рынков методами цифровой обработки сигналов и применения комплексных чисел для распознавания рыночных циклов заставил меня углубиться в эту тему и впоследствии реализовать в MQL5 три адаптивных индикатора, предложенных Джоном Элерсом.



В этой статье будут описаны основы теории адаптивных индикаторов и ее реализация на языке MQL5. Кроме того, мы сравним адаптивные индикаторы с их неадаптивными аналогами.







Использование комплексных чисел и фазовых векторов для измерения рыночных циклов



Некоторые понятия теории комплексных чисел могут привести в недоумение читателей, не имеющих технического образования, поэтому перед прочтением статьи я рекомендую ознакомиться с теорией комплексных чисел в wikipedia и посмотреть учебник по операциям с комплексными числами.



Фазовый вектор

Фазовый вектор (Phase Vector) - это вектор, показывающий амплитуду и фазу периодического процесса (цикла). Согласно формуле Эйлера комплексное число (состоящее из действительной и мнимой части) можно представить в показательной форме, где в аргументом в фазе является угол. Это позволяет наглядно иллюстрировать периодические процессы.



На рисунке ниже приведено видео, иллюстрирующее вращение фазового вектора синусоиды.







Возможно, впервые увидев эту анимацию, у вас возникнет вопрос о том, какое же отношение имеет фазовый вектор к циклу. Для понимания лучше рассматривать периодический процесс как вращающийся фазовый вектор, изображенный справа, а не в виде обычной синусоиды, приведенной слева.

Я представляю это следующим образом: полный оборот фазового вектора на 360 градусов (или радиан) является одинаковым для всего цикла. Текущий угол фазового вектора показывает, в какой части цикла (фазы) мы находимся в данный момент. Ось Y отображает текущее значение амплитуды периодического процесса.

Фазовый вектор может быть разложен на 2 компоненты: InPhase (cosine) и Quadrature (sine). Подробное объяснение получения этих компонент приведено в разделе 6 "Преобразования Гильберта" книги "Rocket Science for Traders". Этот раздел я рекомендую всем, кто хочет разобраться в деталях.

Сейчас нам важно лишь то, что для вычисления адаптивных индикаторов нам нужно преобразовать сигнал (waveform) в комплексный сигнал, состоящий из двух компонент. Как мы достигнем этого? Я упоминал о преобразовании Гильберта? Именно это оно и способно сделать.



Измерение периода цикла

Для практического применения преобразования Гильберта в своей книге Джон Элерс разбил его на ряд из четырех элементов.

Выражение для компоненты Quadrature выглядит следующим образом:

а компонента InPhase представляет собой цену, запаздывающую на 3 бара:

Вычислив компоненты InPhase и Quadrature (напомним, это действительная и мнимая части комплексного числа), можно вычислить сдвиг фазы между текущим и предыдущим барами. Для текущего бара фаза равна , для предыдущего бара фаза равна .

Воспользовавшись тригонометрическим тождеством: мы получаем выражение для дифференциальной фазы DeltaPhase. На величину DeltaPhase Джон Элерс наложил дополнительные ограничения: она не может быть отрицательной и ограничена интервалом <0.1, 1.1> (длина цикла от 6 до 63 баров). Оказалось, что для реальных данных DeltaPhase не выглядит гладкой, поэтому необходимо сглаживание.

Наилучшим способом сглаживания для данных с выбросами (spiky data) является медианный фильтр, поэтому применяется медианное сглаживание пяти данных DeltaPhase, результат помещается в переменную MedianDelta. Значение MedianDelta, деленное на далее используется для вычисления периода основного цикла (Dominant Cycle), который является нашей целью. В процессе тестирования выяснилось, что при измерении существует сдвиг примерно 0.5, который нужно убирать, поэтому был добавлен соответствующий член в расчетной формуле. Наконец, вычисленное значение Dominant Cycle дважды сглаживается при помощи EMA со значениями alpha, равными 0.33 and 0.1 соответственно. Рекомендую посмотреть книгу "Rocket Science for Traders", в которой приведена иллюстрация робастности алгоритма на примере синусоподобного сигнала, период которого постепенно увеличивался с 6 до 40.

Вооружившись теоретическими знаниями, теперь мы готовы к тому, чтобы реализовать индикатор CyclePeriod на MQL5.



Индикатор периода цикла (Cycle Period indicator) Индикатор Cycle Period состоит из двух линий: линия cycle, показывающая период цикла и сигнальной линии (trigger line), в качестве которой обычно берется линия cycle, запаздывающая на 1 бар. Посмотрев описание в предыдущем разделе и исходный код в функции OnCalculate(), вы легко сможете понять, какие линии отвечают за измерение периода цикла.

#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "Индикатор CyclePeriod - предложен Джоном Элерсом (John F. Ehlers)" #property description "в книге \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/ 2.0 ) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; double Q1[]; double I1[]; double DeltaPhase[]; double InstPeriod[]; double CyclePeriod[]; input double InpAlpha= 0.07 ; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Cycle, true ); ArraySetAsSeries (CyclePeriod, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Smooth, true ); SetIndexBuffer ( 0 ,CyclePeriod, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { long tickCnt[ 1 ]; int i; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 ) return (rates_total); double DC, MedianDelta; Comment (tickCnt[ 0 ]); if (prev_calculated== 0 || tickCnt[ 0 ]== 1 ) { int nLimit=rates_total-prev_calculated- 1 ; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArrayResize (Smooth, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Cycle, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (CyclePeriod, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (InstPeriod, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Q1, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (I1, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (DeltaPhase, Bars ( _Symbol , _Period )); if (nLimit>rates_total- 7 ) nLimit=rates_total- 7 ; for (i=nLimit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { Smooth[i] = (Price(i)+ 2 *Price(i+ 1 )+ 2 *Price(i+ 2 )+Price(i+ 3 ))/ 6.0 ; if (i<rates_total- 7 ) { Cycle[i] = ( 1.0 - 0.5 *InpAlpha) * ( 1.0 - 0.5 *InpAlpha) * (Smooth[i]- 2.0 *Smooth[i+ 1 ]+Smooth[i+ 2 ]) + 2.0 *( 1.0 -InpAlpha)*Cycle[i+ 1 ]-( 1.0 -InpAlpha)*( 1.0 -InpAlpha)*Cycle[i+ 2 ]; } else { Cycle[i]=(Price(i)- 2.0 *Price(i+ 1 )+Price(i+ 2 ))/ 4.0 ; } Q1[i] = ( 0.0962 *Cycle[i]+ 0.5769 *Cycle[i+ 2 ]- 0.5769 *Cycle[i+ 4 ]- 0.0962 *Cycle[i+ 6 ])*( 0.5 + 0.08 *InstPeriod[i+ 1 ]); I1[i] = Cycle[i+ 3 ]; if (Q1[i]!= 0.0 && Q1[i+ 1 ]!= 0.0 ) DeltaPhase[i] = (I1[i]/Q1[i]-I1[i+ 1 ]/Q1[i+ 1 ])/( 1.0 +I1[i]*I1[i+ 1 ]/(Q1[i]*Q1[i+ 1 ])); if (DeltaPhase[i] < 0.1 ) DeltaPhase[i] = 0.1 ; if (DeltaPhase[i] > 0.9 ) DeltaPhase[i] = 0.9 ; MedianDelta = Median(DeltaPhase, i, 5 ); if (MedianDelta == 0.0 ) DC = 15.0 ; else DC = ( 6.28318 /MedianDelta) + 0.5 ; InstPeriod[i] = 0.33 * DC + 0.67 * InstPeriod[i+ 1 ]; CyclePeriod[i] = 0.15 * InstPeriod[i] + 0.85 * CyclePeriod[i+ 1 ]; Trigger[i] = CyclePeriod[i+ 1 ]; } } return (rates_total); } double Median( double & arr[], int idx, int m_len) { double MedianArr[]; int copied; double result = 0.0 ; ArraySetAsSeries (MedianArr, true ); ArrayResize (MedianArr, m_len); copied = ArrayCopy (MedianArr, arr, 0 , idx, m_len); if (copied == m_len) { ArraySort (MedianArr); if (m_len % 2 == 0 ) result = (MedianArr[m_len/ 2 ] + MedianArr[(m_len/ 2 )+ 1 ])/ 2.0 ; else result = MedianArr[m_len / 2 ]; } else Print ( __FILE__ + __FUNCTION__ + " ошибка в функции median - неверное количество скопированных данных." ); return result; } Мы можем проверить его, присоединив к любому графику - он будет работать на любом инструменте и любом таймфрейме (см. рис).

При помощи этого индикатора мы сможем реализовать новое поколение адаптивных индикаторов - индикаторов, которые адаптируются к текущему периоду рыночного цикла.





Индикатор Cyber Cycle

Индикатор Cyber Cycle представляет собой высокочастотный фильтр из книги "Cybernetic analysis for stocks and futures".

Данный фильтр оставляет только одну компоненту цикла временного ряда. Дополнительно, двухбарные и трехбарные компоненты цикла выделяются из результата путем сглаживания его при помощи низкочастотного фильтра с конечной импульсной характеристикой. Код этого и других индикаторов статьи переписан на MQL5 на основе индикаторов на языке EFL (Tradestation), приведенных в книге.

#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "Индикатор CyberCycle - предложен Джоном Элерсом (John F. Ehlers)" #property description "в книге \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/ 2.0 ) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; input double InpAlpha= 0.07 ; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Cycle, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Smooth, true ); SetIndexBuffer ( 0 ,Cycle, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { long tickCnt[ 1 ]; int i; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 ) return (rates_total); Comment (tickCnt[ 0 ]); if (prev_calculated== 0 || tickCnt[ 0 ]== 1 ) { int nLimit=rates_total-prev_calculated- 1 ; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArrayResize (Smooth, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Cycle, Bars ( _Symbol , _Period )); if (nLimit>rates_total- 4 ) nLimit=rates_total- 4 ; for (i=nLimit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { Smooth[i]=(Price(i)+ 2 *Price(i+ 1 )+ 2 *Price(i+ 2 )+Price(i+ 3 ))/ 6.0 ; if (i<rates_total- 5 ) { Cycle[i]=( 1.0 - 0.5 *InpAlpha) *( 1.0 - 0.5 *InpAlpha) *(Smooth[i]- 2.0 *Smooth[i+ 1 ]+Smooth[i+ 2 ]) + 2.0 *( 1.0 -InpAlpha)*Cycle[i+ 1 ]-( 1.0 -InpAlpha)*( 1.0 -InpAlpha)*Cycle[i+ 2 ]; } else { Cycle[i]=(Price(i)- 2.0 *Price(i+ 1 )+Price(i+ 2 ))/ 4.0 ; } Trigger[i]=Cycle[i+ 1 ]; } } return (rates_total); } Скриншот индикатора приведен ниже. Возможно, вы заметили, что все индикаторы в данной статье выглядят похожим образом, но алгоритмы их реализации разные.

Алгоритм торговли по этому индикатору простой: покупать, если линия cycle пересекла снизу вверх сигнальную линию. Продавать следует, если линия cycle пересекла сигнальную линию сверху вниз. Предлагаю вам самостоятельно реализовать стратегию на базе этого индикатора в советнике или модуле торговых сигналов.



Адаптивный индикатор Cyber Cycle

Суть данной статьи - показать, каким образом мы можем сделать индикаторы адаптивными, а именно, каким образом вычислять их с динамическим периодом цикла вместо статического. Для этого мы должны подключить индикатор CyclePeriod для чтения текущего периода цикла и в дальнейшем использовать его значения в функции OnCalculate(). Сначала нам нужно получить хэндл индикатора:

hCyclePeriod= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,InpAlpha); if (hCyclePeriod== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Индикатор CyclePeriod не найден!" ); return (- 1 ); } а затем запросить данные индикаторного буфера в функции OnCalculate(): int copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 ,i, 1 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "Ошибка: Ошибка получения значений индикатора CyclePeriod." ); return - 1 ; } alpha1 = 2.0 /(CyclePeriod[ 0 ]+ 1.0 ); Значение alpha в экспоненциальном сглаживании связано с периодом простой скользящей средней Length соотношением , при вычислении alpha в индикаторе адаптивного Cyber Cycle Джон Элерс использует период Dominant Cycle в качестве значения Length.

Полный код индикатора приведен ниже: #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "Адаптивная версия индикатора CyberCycle - предложен Джоном Элерсом (John F. Ehlers)" #property description "в книге \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/ 2.0 ) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; int hCyclePeriod; input double InpAlpha= 0.07 ; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Cycle, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Smooth, true ); SetIndexBuffer ( 0 ,Cycle, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); hCyclePeriod= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,InpAlpha); if (hCyclePeriod== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Индикатор CyclePeriod не найден!" ); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { long tickCnt[ 1 ]; int i; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 ) return (rates_total); double CyclePeriod[ 1 ],alpha1; Comment (tickCnt[ 0 ]); if (prev_calculated== 0 || tickCnt[ 0 ]== 1 ) { int nLimit=rates_total-prev_calculated- 1 ; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArrayResize (Smooth, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Cycle, Bars ( _Symbol , _Period )); if (nLimit>rates_total- 4 ) nLimit=rates_total- 4 ; for (i=nLimit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { Smooth[i]=(Price(i)+ 2 *Price(i+ 1 )+ 2 *Price(i+ 2 )+Price(i+ 3 ))/ 6.0 ; int copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 ,i, 1 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "Ошибка: Ошибка получения значений индикатора CyclePeriod." ); return - 1 ; } alpha1 = 2.0 /(CyclePeriod[ 0 ]+ 1.0 ); if (i>= 0 ) { Cycle[i]=( 1.0 - 0.5 *alpha1) *( 1.0 - 0.5 *alpha1) *(Smooth[i]- 2.0 *Smooth[i+ 1 ]+Smooth[i+ 2 ]) + 2.0 *( 1.0 -alpha1)*Cycle[i+ 1 ]-( 1.0 -alpha1)*( 1.0 -alpha1)*Cycle[i+ 2 ]; } else { Cycle[i]=(Price(i)- 2.0 *Price(i+ 1 )+Price(i+ 2 ))/ 4.0 ; } Trigger[i]=Cycle[i+ 1 ]; } } return (rates_total); } Индикатор приведен на рисунке:

Наш первый адаптивный индикатор готов. Согласно книге, он должен быть более чувствительный, чем неадаптивная версия. Зачастую сигналы на покупку и продажу возникают на бар раньше, чем в неадаптивном варианте. То же самое мы можем проделать еще с двумя индикаторами, этого будет достаточно для того, чтобы общая схема создания адаптивных индикаторов стала ясной.



Индикатор Center of Gravity

Под центром тяжести (center of gravity) физических объектов подразумевают точку равновесия. Идея заключается в том, чтобы ввести это понятие в трейдинг, основываясь на связи величины запаздывания (lags) различных фильтров с их коэффицинтами.

Для простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average) все коэффициенты одинаковы, центр тяжести находится посередине.

Для взвешенной скользящей средней (WMA, Weighted Moving Average) последние цены являются более важными, чем старые. Более точно, коэффициенты WMA описывают контур треугольника.

Общее выражение для вычисления центра тяжести при заданном окне наблюдения выглядит следующим образом:

Положение точки равновесия получается суммированием произведения положения цены в окне на соответствующую цену (+1 введено из-за того, что нумерация производится от 0 до N, а не от 1 до N)

Главной особенностью индикатора Center of gravity является то, что он увеличивается и уменьшается вдоль колебаний и по сути является осциллятором без запаздывания (zero-lag oscillator).

Исходный код приведен ниже: #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "Индикатор CG - предложен Джоном Элерсом (John F. Ehlers)" #property description "в книге \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/ 2.0 ) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; input double InpAlpha= 0.07 ; input int InpCGLength= 10 ; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Cycle, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Smooth, true ); SetIndexBuffer ( 0 ,Cycle, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { long tickCnt[ 1 ]; int i; double Num, Denom; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 ) return (rates_total); Comment (tickCnt[ 0 ]); if (prev_calculated== 0 || tickCnt[ 0 ]== 1 ) { int nLimit=rates_total-prev_calculated- 1 ; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArrayResize (Smooth, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Cycle, Bars ( _Symbol , _Period )); if (nLimit>rates_total-InpCGLength) nLimit=rates_total-InpCGLength; for (i=nLimit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { Num = 0.0 ; Denom = 0.0 ; for ( int count= 0 ; count<InpCGLength; count++) { Num += ( 1.0 +count)*Price(i+count); Denom += Price(i+count); } if (Denom != 0.0 ) Cycle[i] = -Num/Denom+(InpCGLength+ 1.0 )/ 2.0 ; else Cycle[i] = 0.0 ; Trigger[i]=Cycle[i+ 1 ]; } } return (rates_total); } Скриншот приведен ниже. Обратите внимание на небольшое запаздывание (lag).





Адаптивная версия индикатора Center of Gravity Осциллятор Center of Gravity определяет "центр тяжести" данных окна фиксированной длины. Адаптивный осциллятор Center of Gravity в качестве длины динамического окна использует период преобладающего цикла (Dominant Cycle).

Для нахождения периода преобладающего цикла используется следующий код:

copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 ,i, 1 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "Ошибка: Ошибка получения значений индикатора CyclePeriod." ); return - 1 ; } CG_len = floor (CyclePeriod[ 0 ]/ 2.0 ); Полный исходный код индикатора приведен ниже, сравните его с неадаптивной версией (см. также с индикатор Adaptive Cyber Cycle).

#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "Адаптивная версия индикатора CG - предложен Джоном Элерсом (John F. Ehlers)" #property description "в книге \"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures\"" #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "Cycle" #property indicator_label2 "Trigger Line" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/ 2.0 ) double Smooth[]; double Cycle[]; double Trigger[]; int hCyclePeriod; input double InpAlpha= 0.07 ; int OnInit () { ArraySetAsSeries (Cycle, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Smooth, true ); SetIndexBuffer ( 0 ,Cycle, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); hCyclePeriod= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,InpAlpha); if (hCyclePeriod== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Индикатор CyclePeriod не найден!" ); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { long tickCnt[ 1 ]; int i, copied; double Num,Denom; double CG_len; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 ) return (rates_total); double CyclePeriod[ 1 ]; Comment (tickCnt[ 0 ]); if (prev_calculated== 0 || tickCnt[ 0 ]== 1 ) { int nLimit=rates_total-prev_calculated- 1 ; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArrayResize (Smooth, Bars ( _Symbol , _Period )); ArrayResize (Cycle, Bars ( _Symbol , _Period )); copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 , 0 , 1 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "Ошибка: Ошибка получения значений индикатора CyclePeriod." ); return - 1 ; } if (nLimit>rates_total- int (CyclePeriod[ 0 ])- 2 ) nLimit=rates_total- int (CyclePeriod[ 0 ])- 2 ; for (i=nLimit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 ,i, 1 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "Ошибка: Ошибка получения значений индикатора CyclePeriod." ); return - 1 ; } CG_len = floor (CyclePeriod[ 0 ]/ 2.0 ); Num= 0.0 ; Denom= 0.0 ; for ( int count= 0 ; count< int (CG_len); count++) { Num+=( 1.0 +count)*Price(i+count); Denom+=Price(i+count); } if (Denom!= 0.0 ) Cycle[i]=-Num/Denom+(CG_len+ 1.0 )/ 2.0 ; else Cycle[i]= 0.0 ; Trigger[i]=Cycle[i+ 1 ]; } } return (rates_total); } Рисунок индикатора AdaptiveCG приведен на рисунке:





Индикатор RVI RVI - это индикатор Relative Vigor Index, который основан на том факте, что для бычьих рынков цена закрытия обычно выше цены открытия, а для медвежьих рынков цена закрытия, как правило, ниже цены открытия.

Сила (vigor) движения измеряется как отношение разности цен закрытия и открытия к торговому диапазону.

Этот индикатор хорошо известен многим пользователям терминала MetaTrader, теперь он включен в стандартную поставку.

Тем не менее, я приведу здесь его код:

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property description "Relative Vigor Index" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "RVI" #property indicator_label2 "Signal" input int InpRVIPeriod= 10 ; double ExtRVIBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; #define TRIANGLE_PERIOD 3 #define AVERAGE_PERIOD (TRIANGLE_PERIOD* 2 ) void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtRVIBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtSignalBuffer, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 3 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,(InpRVIPeriod- 1 )+TRIANGLE_PERIOD); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,(InpRVIPeriod- 1 )+AVERAGE_PERIOD); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "RVI(" + string (InpRVIPeriod)+ ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "RVI(" + string (InpRVIPeriod)+ ")" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Signal(" + string (InpRVIPeriod)+ ")" ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]) { int i,j,nLimit; double dValueUp,dValueDown,dNum,dDeNum; if (rates_total<=InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+ 2 ) return ( 0 ); if (prev_calculated< 0 ) return ( 0 ); nLimit=InpRVIPeriod+ 2 ; if (prev_calculated>InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+ 2 ) nLimit=prev_calculated- 1 ; if (prev_calculated== 0 ) { for (i= 0 ;i<InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD;i++) ExtRVIBuffer[i]= 0.0 ; for (i= 0 ;i<InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD;i++) ExtSignalBuffer[i]= 0.0 ; } for (i=nLimit;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { dNum= 0.0 ; dDeNum= 0.0 ; for (j=i;j>i-InpRVIPeriod;j--) { dValueUp=Close[j]-Open[j]+ 2 *(Close[j- 1 ]-Open[j- 1 ])+ 2 *(Close[j- 2 ]-Open[j- 2 ])+Close[j- 3 ]-Open[j- 3 ]; dValueDown=High[j]-Low[j]+ 2 *(High[j- 1 ]-Low[j- 1 ])+ 2 *(High[j- 2 ]-Low[j- 2 ])+High[j- 3 ]-Low[j- 3 ]; dNum+=dValueUp; dDeNum+=dValueDown; } if (dDeNum!= 0.0 ) ExtRVIBuffer[i]=dNum/dDeNum; else ExtRVIBuffer[i]=dNum; } nLimit=InpRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+ 2 ; if (prev_calculated>InpRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+ 2 ) nLimit=prev_calculated- 1 ; for (i=nLimit;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) ExtSignalBuffer[i]=(ExtRVIBuffer[i]+ 2 *ExtRVIBuffer[i- 1 ]+ 2 *ExtRVIBuffer[i- 2 ]+ExtRVIBuffer[i- 3 ])/AVERAGE_PERIOD; return (rates_total); } На рисунке ниже приведен скриншот стандартного индикатора RVI с периодом 10 по умолчанию:

Адаптивная версия индикатора RVI

Как и для предыдущих индикаторов (точнее, их адаптивных версий), нам нужно получить значение Dominant Cycle из индикатора CyclePeriod и применить его к периоду индикатора RVI. Переменная Length вычисляется как взвешенное значение скользящей средней периода CyclePeriod, усредненное по 4 последним барам.

copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 , 0 , 4 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "Ошибка: Ошибка получения значений индикатора CyclePeriod." ); return - 1 ; } AdaptiveRVIPeriod = int ( floor (( 4 *CyclePeriod[ 0 ]+ 3 *CyclePeriod[ 1 ]+ 2 *CyclePeriod[ 2 ]+CyclePeriod[ 3 ])/ 20.0 )); Ниже приведен полный исходный код адаптивной версии индикатора RVI.

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property copyright "2011, Adaptive version Investeo.pl" #property link "https://www.mql5.com" #property description "Adaptive Relative Vigor Index" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_color2 Red #property indicator_label1 "AdaptiveRVI" #property indicator_label2 "Signal" #define Price(i) ((high[i]+low[i])/ 2.0 ) input int InpRVIPeriod= 10 ; double ExtRVIBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; int hCyclePeriod; input double InpAlpha= 0.07 ; int AdaptiveRVIPeriod; #define TRIANGLE_PERIOD 3 #define AVERAGE_PERIOD (TRIANGLE_PERIOD* 2 ) int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtRVIBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtSignalBuffer, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 3 ); hCyclePeriod= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,InpAlpha); if (hCyclePeriod== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Не найден индикатор CyclePeriod!" ); return (- 1 ); } PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,(InpRVIPeriod- 1 )+TRIANGLE_PERIOD); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,(InpRVIPeriod- 1 )+AVERAGE_PERIOD); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AdaptiveRVI" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "AdaptiveRVI" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Signal" ); return 0 ; } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]) { int i,j,nLimit; double dValueUp,dValueDown,dNum,dDeNum; double CyclePeriod[ 4 ]; int copied; copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 , 0 , 4 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "Ошибка: Ошибка получения значений индикатора CyclePeriod." ); return - 1 ; } AdaptiveRVIPeriod = int ( floor (( 4 *CyclePeriod[ 0 ]+ 3 *CyclePeriod[ 1 ]+ 2 *CyclePeriod[ 2 ]+CyclePeriod[ 3 ])/ 20.0 )); if (rates_total<=AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+ 2 ) return ( 0 ); if (prev_calculated< 0 ) return ( 0 ); nLimit=AdaptiveRVIPeriod+ 2 ; if (prev_calculated>AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+ 2 ) nLimit=prev_calculated- 1 ; if (prev_calculated== 0 ) { for (i= 0 ;i<AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD;i++) ExtRVIBuffer[i]= 0.0 ; for (i= 0 ;i<AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD;i++) ExtSignalBuffer[i]= 0.0 ; } for (i=nLimit;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { copied= CopyBuffer (hCyclePeriod, 0 ,rates_total-i- 1 , 4 ,CyclePeriod); if (copied<= 0 ) { Print ( "FAILURE: Could not get values from CyclePeriod indicator." ); return - 1 ; } AdaptiveRVIPeriod = int ( floor (( 4 *CyclePeriod[ 0 ]+ 3 *CyclePeriod[ 1 ]+ 2 *CyclePeriod[ 2 ]+CyclePeriod[ 3 ])/ 20.0 )); dNum= 0.0 ; dDeNum= 0.0 ; for (j=i;j> MathMax (i-AdaptiveRVIPeriod, 3 );j--) { dValueUp=Close[j]-Open[j]+ 2 *(Close[j- 1 ]-Open[j- 1 ])+ 2 *(Close[j- 2 ]-Open[j- 2 ])+Close[j- 3 ]-Open[j- 3 ]; dValueDown=High[j]-Low[j]+ 2 *(High[j- 1 ]-Low[j- 1 ])+ 2 *(High[j- 2 ]-Low[j- 2 ])+High[j- 3 ]-Low[j- 3 ]; dNum+=dValueUp; dDeNum+=dValueDown; } if (dDeNum!= 0.0 ) ExtRVIBuffer[i]=dNum/dDeNum; else ExtRVIBuffer[i]=dNum; } nLimit=AdaptiveRVIPeriod+TRIANGLE_PERIOD+ 2 ; if (prev_calculated>AdaptiveRVIPeriod+AVERAGE_PERIOD+ 2 ) nLimit=prev_calculated- 1 ; for (i=nLimit;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) ExtSignalBuffer[i]=(ExtRVIBuffer[i]+ 2 *ExtRVIBuffer[i- 1 ]+ 2 *ExtRVIBuffer[i- 2 ]+ExtRVIBuffer[i- 3 ])/AVERAGE_PERIOD; return (rates_total); } Скриншот адаптивного индикатора RVI с динамической шириной окна:

